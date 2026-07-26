LA FERIA
¡Una diarrea explosiva! En EUA se definirá el futuro político de grandes personajes
La Primera Presidenta gobierna sola contra el mundo * Tiene que lidiar con enemigos, además de políticos leales a AMLO… y para acabarla de amolar está sin partido * Ojalá lo hiciera bien doña Claudia Sheinbaum, es el país el que paga los platos rotos
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Platos rotos.
Seguro usted ha visto alguna vez en algún circo o en la tele, eso de los ‘platos chinos’, cuando un malabarista mantiene vibrando una docena de varas fijas al suelo, con un plato que gira en la punta de cada una.
La idea, claro, es que no caiga ninguno y se rompa. Bueno, este menda ve así a la Presidenta. Y la cosa no promete, hábil no es.
A CUIDAR LOS VARIOS FRENTES
Primero que nada, recibió del Pejestorio un desastre de gobierno, una madeja de problemas mal atendidos o sin resolver, en una salsa de corrupción antes no vista en el país.
Además, el Pejeremías le incrustó en su gobierno y en el Poder Legislativo a sus enemigos políticos, los que compitieron contra ella por la candidatura, y en el partido y secretarías de la mayor relevancia a leales a él.
No olvidar que sustituyó a la pejista Luisa María Alcalde de la presidencia de Morena por Ariadna Montiel, ciento por ciento del Pejestorio y con el enorme poder que le da guardar el secreto de los programas sociales.
Así, la señora tiene que gobernar con enemigos, sin partido y con leales al otro no a ella, y no se atreve a lo único que debe hacer, una purga política y plantarle cara al de la hamaca en Palenque, el de Macuspana.
Luego están los varios frentes que debe cuidar al mismo tiempo la doñita de Palacio.
Por un lado, la relación con los EUA que está como agua para chocolate con su gobierno y que ella, amateur que es, creyó que podía capotear cediendo en todo (en todo), menos en perseguir y enchiquerar a los narco-políticos, que ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, sabemos que están dentro de la estructura de su gobierno y en la de no tan pocos estados.
Y la feliz poseedora del bastón de burla, que le cedió el Pejehová, parece muy convencida de que así se puede llevar el resto de su sexenio, capoteando ese toro yanqui tan toreado, con un pañuelito desechable (el de la sacra soberanía y el no injerencismo). La va a cornear (nótese el cuidado en el lenguaje).
Por otro lado, está el muégano de grupos que conforman ese mazacote de intereses que es Morena, rodeando a doña Sheinbaum, grupos no coincidentes en nada distinto a conseguir poder y medrar con él.
En primer lugar los más peligrosos, los “puros”, unos marxistas a rabiar, otros socialistas radicales, que desafían y enfrentan a la Presidenta, como Héctor Díaz Polanco, los Batres, Jesús Ramírez Cuevas, Paco Taibo, la Brugada, Godoy, la tribu de Pablo Gómez y varios más.
Por ideología, doña Sheinbaum comulga con estos, pero se lo guarda, no está el horno para bollos con el Tío Sam.
Estos “puros” son de armas tomar: hicieron su propio acordeón, distinto al de Palacio para la elección de ministros de la Suprema Corte y acomodaron a cuatro de los nueve (Hugo Aguilar, Lenia -de Lenin- Batres, Loretta Ortiz y María Estela Ríos).
Obviamente los “puros” en el discurso, todos son leales a muerte a doña Claudia, pero ‘quasi in occulto’, a la chita callando, operan para cerrar el paso a los de ella y a ella misma.
Ya olieron el dulce aroma del poder presidencial, lo sienten casi en sus manos, es cosa de seguir envenenando al que vive en Palenque, sembrándole dudas sobre la fidelidad de doña Sheinbaum para colocar cuantos candidatos afines puedan en la próxima elección de 17 gobernadores y 500 diputados federales, en 2027, para ser definitorios de “la grande”, la candidatura presidencial en 2030. Nada fácil la tiene la doñita de Palacio.
En segundo lugar está el grupo de conversos, los personajes que pepenó el Pejeremías de otros partidos, muchos expriístas, que no son de Morena aunque ahí militen, ni de doña Sheinbaum, aunque le declaren su amor rendido: el clan de los Monreal, los Murat, los Yunes, sin olvidar a Alejandro Armenta Mier, gobernador en Puebla, priísta 32 años, desde 1985, morenista desde 2017. Hay más, lo que no hay es espacio.
En tercer lugar, los morenistas sinceros, convencidos, de buena fe, todos adoradores de ese motor intelectual, adalid de la decencia, el santo, santo, santo Peje. Esos no pintan ni nadie los toma en cuenta. Ni modo, son broza. Ahí para la otra.
En cuarto lugar, los gobernadores de Morena, en 24 de los 32 estados, todos orgánicamente leales al que le deben todo, el Pejestorio, no por buenecitos, que no son, sino por convenencieros: “usted es la Presidenta y usted manda, pero si se pone trompuda, no se le olvide, tenemos padrino” (‘Godfather’, don Vito Obrador, se entiende).
Doña Sheinbaum haría bien en dedicarle algo de su tiempo a grupos de mucho poder que parece que están adormecidos, pero esos, le saben muy bien a esto y no mueven un dedo a lo tarugo, como el Grupo Atlacomulco, el Grupo Texcoco, el Grupo del PAN en la CDMX y los del Grupo Tabasco, que prueban su fuerza sólo por no dispersarse, a pesar de escándalos inmensos como el de La Barredora.
Y que se ande con cuidado con los de ultraderecha (que sí hay y andan muy atareados sumando apoyos, como el Yunque, créalo, todavía existe).
También es de suponer que la doñita sabe que tiene que andarse con mucho tiento con personajes que forman el grupo problema: a la cabeza, con foquitos alrededor de su nombre como anuncio de cine: Rubén Rocha Moya, del que no hay necesidad de decir nada. Luego, Adán Augusto López (fundador de Morena, antes del PRD y del PRI, “hermano de López Obrador), que está que bufa contra la doñita de Palacio (y es mal enemigo).
Los gobernadores, Alfonso Durazo de Sonora, Marina del Pilar Ávila de Baja California, Américo Villareal de Tamaulipas, que andan en la cuerda floja porque los EUA los tiene en la mira, aparte de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, que no ocupa titulares de prensa, pero anda con muchos problemas raros.
No, no la tiene fácil doña Sheinbaum Pardo y encima su falta de oficio político que tanto se le nota con el añadido de que sus decisiones políticas quedarán bajo el escrutinio del Tío Sam; allá en los EUA se definirá el futuro político de muchos y de Morena, y eso sí va a ser diarrea explosiva.
Ojalá lo hiciera bien doña Claudia Sheinbaum, es el país el que paga los platos rotos.
LA FERIA
Mayo Zambada tiene ‘El privilegio de cantar’
A cambio de pagar su condena en un hospital penitenciario y no en una prisión de alta seguridad * Estará en un lugar donde dan tratamiento médico o psiquiátrico a los detenidos, no para castigarlos ni conseguir su “incapacitación estricta”; ahí tendrá chequeos, terapias de grupo, paseos por el jardín, asistencia psicológica, las medicinas a sus horas
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Falso mesías.
Que iba a hablar con el tío Rubén -bellaco 100 grados ‘proof’- y le arreglaba el asunto, dijo, a tía Silvia, Pepe -el más impresentable primo que tenerse pueda-, porque el batracio ese después de haberle hecho la vida de cuadritos, se negaba a darle el divorcio (antes un divorcio era una hazaña).
Para sorpresa de toda la familia, firmó el tío. Años después este menda se acordó del sonado caso y preguntó a su impresentable y querido primo qué le había dicho al barbaján ese: -Que le iba a hacer fama de maricón en todo Toluca y que no se le olvidara, mi palabra es ley si de algo malo se trata -entonces era malo, ogaño es adorno.
EL PRIVILEGIO DE CANTAR
¡Ya sucedió!.. Vamos a ver de qué cueros salen más correas. El lunes 13 de julio pasado, la Fiscalía de los EUA solicitó al juez Brian Cogan en Nueva York, que en la audiencia del próximo 20 de este mes, le recete cadena perpetua al Mayo Zambada, que ya se declaró culpable.
Eso ya era sabido, lo interesante es que la Fiscalía le hizo saber al juez que está de acuerdo en conceder al Mayo lo que pidió el 6 de julio pasado: No purgar su sentencia en una prisión de alta seguridad, sino en un hospital penitenciario.
Las cárceles de alta seguridad en los EUA (y México) están diseñadas para castigar (cero zarandajas de readaptación social): celdas individuales (de 2.1 x 3.6 metros; ventana de 10 centímetros de ancho), aislamiento absoluto, nadie les dirige la palabra, no tienen jamás contacto humano, 23 horas al día en la celda y una hora al aire libre (poco más que una celda sin techo, no se imagine un parque con resbaladilla y sube y baja).
El objetivo es conseguir la “incapacitación estricta” de los presos, volverlos locos. Los vuelven.
En cambio, el Mayo ya obtuvo que la Fiscalía le pida al juez que lo manden a un hospital penitenciario, que es cárcel porque no pueden salir, pero es una instalación para dar tratamiento médico o psiquiátrico a los detenidos, no para castigarlos ni conseguir su “incapacitación estricta”; ahí, chequeos, terapias de grupo, paseos por el jardín, asistencia psicológica, las medicinas a sus horas.
Pero que la Fiscalía de allá esté de acuerdo en darle su gusto al Mayo -tal vez el mayor narco mexicano-, de no pudrirse en una cárcel como en la que están volviendo loco al Chapo, significa que está cantando, soltando la sopa, incriminando a personas del interés del gobierno yanqui; por eso la Fiscalía le hizo saber al juez que “El Cártel de Sinaloa pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano, incluidos policías, militares y políticos (…)”.
“Todos los niveles de gobierno (…) incluidos políticos”, el que tenga oídos para oír, que oiga, doña Sheinbaum.
Y tan ¡ya sucedió! que también el periodista Héctor de Mauleón publicó la segunda grabación de una sabrosa conversación personal de la actual gobernadora morenista (no se le pase: morenista) de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (a la que el gobierno de los EUA le quitó la visa), con supuestos agentes del gobierno de allá, porque al parecer la doñita está preocupada (tantito) de que la vayan a acusar de algo o que la vayan a extraditar (y en ese estado, pegadito a la frontera, es más fácil un “aventón”, nomás echarla del otro lado de la raya y que la detengan de inmediato).
La gobernadora Ávila declaró que sí es ella la de la voz, reconoció que sostuvo esa conversación -según ella- “con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, pero que nunca acreditaron esa representación y que no existe ningún acto irregular que ocultar”.
¡Ay, señora!… ¡ay, señora!… nomás se niega o se dice que está editada la grabación, aunque no sea cierto: ya se cerró usted solita la puerta, ¿qué le va a decir a la Presidenta Sheinbaum?
Porque algo le tendrá que decir, pues en la grabación se le escucha decir: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”. ¡Zambomba! (por no incurrir en un adjetivo más apropiado y sonoro).
La grabación tiene partes en inglés, pero la mayoría en español. Se escuchan voces de varias personas, pero la gobernadora conversa casi exclusivamente con un señor cuya voz es como de serpiente, jugando a que quiere ayudarla, pero presionando en serio, diciendo que las “anteriores reuniones” de la señora con autoridades de los EUA no han dado resultados, que las ven como una pérdida de tiempo, pero que las agencias estadounidenses le darían una “última oportunidad”.
¡Úchale!, una última oportunidad… ¿de qué?… de que no presenten cargos criminales contra ella, de que no soliciten su extradición.
Doña Ávila se quiso poner brava, dijo que ella tampoco está satisfecha con esas reuniones anteriores, que siempre que sale de ellas “pasa algo”…, pero acaba por ceder ofreciendo eso de que está dispuesta a hablar de todo.
Por lo que se publicó de esta grabación, puede deducirse que representantes legales de la gobernadora de Baja California han tenido ya varias reuniones con autoridades de los Estados Unidos de América.
El de la voz de serpiente pregunta a doña Ávila si sigue con su abogado y ella dice que sí: -”¿Todavía tiene a su abogado de Miami?“, se escucha; -“Pues sí“, responde ella: -“¿No ha cambiado?”; y contesta la señora: -“No… es Michael Nadler, de Miami”.
El dato importa porque ese abogado no arregla infracciones de tránsito, atiende casos de muy alto perfil de lavado de dinero, fraude, especialmente los casos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Cobra entre 50 mil y 250 mil dólares por revisar un caso y si lo acepta, cobra por hora entre 800 y 1,500 dólares; un caso ya formal, sale en un millón o más millones de dólares.
Contratar o estar asesorado por un abogado de este calibre, no es de gente que ande con la conciencia muy tranquila.
Llegó la hora señora Sheinbaum Pardo, esto ya nadie lo para, aunque siga protegiendo a Rocha Moya.
Es tiempo de delatores, nadie se inmola por un falso mesías.
LA FERIA
¿Y si sí… EU se llevara a políticos acusados de complicidad con el crimen organizado?
Para encarcelarlos y enjuiciarlos allá en Estados Unidos, con sus peculiares normas jurídicas * El problema es que nada garantiza que no vaya a presentarse una epidemia de secuestros y entregas al U.S. Marshals Service, que no son modositos
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
¿Y si sí?
Una prima de este menda y su mamá (sin nombres) vivían a los gritos porque la nena salió inquieta (una gran güila).
Esa casa era una ópera china perpetua, pero, mágicamente, de un día para otro, se acabaron los bramidos de la tía por las llegadas a deshoras, los continuos cambios de novios o los novios simultáneos (se entiende).
El caso es que ya cincuentones los dos, prima y tecladista, la plática llegó a eso de la súbita paz doméstica y la prima aclaró: -¡Ah!, es que nos encontramos en el vestíbulo de un hotel, yo saliendo, ella entrando… nomás cruzamos miradas -muy claro.
LOS OTROS ¿Y SI SÍ?
¿Y si sí?… estuvo de moda, refiriéndose a que la oncena tricolor diera la sorpresa. Se entiende. Sería magnífico… y completamente inútil para el país, aunque sería un alegrón colectivo por unas horas (horas, no da para días) y una maravillosa noticia para esa potente industria privada que es el futbol.
Pero hay otros ¿y si sí?
¿Y si sí?, en operaciones encubiertas el gobierno de los EUA se llevara a políticos y funcionarios electos mexicanos, acusados de ser cómplices del crimen organizado, para encarcelarlos y enjuiciarlos allá, con sus peculiares normas jurídicas.
¿Y si sí?.. Bueno, no hace falta ser un sabio para saber de antemano que cualquiera que se lleven no tiene ninguna posibilidad de que lo declaren inocente (‘not guilty’), largas condenas los esperarían (caso de estudio: García Luna).
Claro que aplican restricciones: los testigos colaboradores, ‘cooperating witness’ les dicen allá, a esos, a los soplones no les iría tan mal y con tantita suerte, nada mal.
En los EUA, primero reciben protección del Programa de Seguridad de Testigos (‘Witness Security Program’), para eso, antes, los chivatos deben haber firmado uno de tres posibles acuerdos previstos en las leyes yanquis:
El primero es el Acuerdo de Cooperación con la Fiscalía, en el que el rajón se compromete a soltar toda la sopa a cambio de una posible (nótese: sólo posible) reducción de condena que puede llegar a ser inmunidad, si cantó chulito y su información permitió perseguir a los de mayor rango respecto del delator (un ejemplo: un gobernador sólo tiene al Presidente de la República por encima de él, así que para que le funcione el Acuerdo, lo tiene que embarrar, pero bien, no nomás con dichos, sino con información que permita enjuiciarlo).
El segundo es el Acuerdo de No Enjuiciamiento, que es el mejor porque la fiscalía se compromete a no acusar ni procesar al soplón a cambio de información y a que rinda testimonio en otros juicios. Es una lotería conseguir uno de estos.
El tercero es el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, que mantiene al chismoso en ascuas porque mientras cante al gusto de la fiscalía, los cargos se mantienen suspendidos. Horrible.
De regreso al “y si sí” se llevaran a la mala, secuestrados, a algunos funcionarios y políticos traviesos, ¿qué haría nuestro gobierno?… ¿Qué se le ocurre?.. No, aparte de la reglamentaria protesta matutina de la Presidenta en Palacio… ¿qué podría hacer?… le digo: nada, tragársela, exigir, aullar, quejarse… pero, nada.
No hay recurso legal contra el secuestro en México y entrega en los EUA de un tenochca bajo sospecha de ser un criminal.
No vaya usted a pensar mal de este su textoservidor. No se trata de que esté uno de acuerdo, pero en los EUA es perfectamente legal el secuestro transfronterizo de alguien para entregarlo a la autoridad y que sea enjuiciado allá.
Así lo resolvió desde 1992 la Suprema Corte de los EUA: no importa cómo sea detenido alguien en el extranjero para procesarlo y dijo más, refiriéndose a México: la abducción (rapto o secuestro) no viola el Tratado de Extradición que no lo prohíbe explícitamente.
TRES CASOS SONADOS
Lo han hecho antes. Hay tres casos muy sonados, el de René Verdugo Urquídez, secuestrado por policías mexicanos en enero de 1986, que lo llevaron atado a la valla fronteriza de Calexico, California, y lo aventaron del otro lado, donde lo esperaban ya los agentes policiacos de los EUA.
El del doctor Humberto Álvarez Machaín, en abril de 1990, secuestrado en México por policías sobornados por agentes de la DEA.
Y el caso supersonado, el del Mayo Zambada en julio de 2024.
Aparte hay muchísimos otros casos en que con engaños llevan policías mexicanos a ciudadanos mexicanos a la mera rayita de la frontera, les dan un empujón y quedan detenidos en los EUA. Nada nuevo bajo el sol.
El gobierno de México ha puesto el grito en el cielo. El Tío Sam ni el palillo de dientes se ha quitado.
Todo eso lo saben las sabandijas nacionales que están que no les calienta el sol porque siendo políticos o funcionarios, enredados con el crimen organizado, directamente unos y otros sólo aceptando ser cómplices de sus jefes, a sabiendas de en qué andaban.
Que no se hagan (y eso incluye funcionarios de alto nivel y el del más alto nivel, no nos hagamos).
Pero también saben que, si se ponen cantarines, con tantita suerte y nada de escrúpulos, pueden conseguir salvar sus pellejos.
Dos de Sinaloa que ya se fueron a entregar y el gobierno de los EUA deja correr notas de prensa en las que, sin fuente ni fundamento, se afirma que ya son “muchos” los que andan pensando en traicionar a sus secuaces de la 4T; eso les encanta allá, saben que siembran la desconfianza entre los coludidos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abiertamente, defiende a Rocha Moya y su pandilla, porque debe hacer creer a toda esa canalla (gente baja, ruin, despreciable y de malos procederes, dice el diccionario) que ella les asegura impunidad, que no se rajen, que están protegidos.
Y sí, internamente, acá, en nuestra risueña patria, ni quien los vaya a incomodar, son impunes, cierto.
El problema es que nada garantiza que no vaya a presentarse una epidemia de secuestros y entregas al U.S. Marshals Service, que no son modositos.
Doña Sheinbaum Pardo tiene otro problema: los de su pandilla empiezan a sospechar que ella va a proteger solamente a su mentor, el de Macuspana, a sus hijitos y otros poquitos muy cercanos.
Y siendo así… mejor traicionar. ¿Y si sí?
LA FERIA
Recuento de los daños de la 4T
Instituciones sociales, educativas, culturales y organismos autónomos, por mencionar algunas, el legado de los gobiernos del ayer hasta 2018 * Las obras cuatroteras: Tren Maya (no funciona), la Refinería Olmeca (a medias) y el AIFA (que pierde dinero) salieron en 1 billón 178 mil millones de pesos, nada más 673,000 millones de pesos arriba de lo presupuestado, y no se pueden auditar por seguridad nacional… ¿cómo la ven?
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Encubridora.
Hace mucho se lo conté: tía Chayito de las de Autlán, se divorció (no es cierto, nomás estaban juntados) de tío Beto (Adalberto) por parrandero.
Se volvió a casar (tampoco es cierto) con un señor Rubén, de Guadalajara.
Antes de un año, regresó a Autlán y se volvió a casar con tío Beto (ya sabe que no se casaba), explicando que con todo y sus defectos era “muy cumplidor”. Trece hijos, usted dirá.
ESPECTACULARES FIASCOS DE 2019 A LA FECHA
Gente buena y con la cabeza en su lugar, nomás no acaba de entender por qué se dice que los gobiernos cuatroteros han hecho daño, tanto daño al país.
Descartan los espectaculares fiascos de 2019 a la fecha, alegando que “antes” así era, que así han sido siempre nuestros gobiernos, lo que no es cierto.
No siéndolo se debe aceptar que no fueron pocos los errores, equivocaciones y fracasos que sufrió el país en el siglo XX, pero sin negar por simple ignorancia o tozudez, pariente de la terca obstinación, lo que se hizo en México desde más o menos 1929 hasta el año 2000.
LOGROS DEL GOBIERNO DEL AYER
Una listita de lo conseguido en esos ayeres:
Saliendo México de la Revolución, que dejó al país literalmente en ruinas, esos gobiernos con sus innegables defectos, crearon instituciones sociales: IMSS (1943), ISSSTE (1959), Infonavit (1972), Fonacot (1974); el objetivo era conseguir el Estado de Bienestar.
Y empresas que en su momento y circunstancia eran necesarias y acordes con el modelo político nacional: CFE (1937; la industria eléctrica se nacionalizó en 1960) y Pemex (1938).
Esos gobiernos, todo hay que decirlo, carentes del menor rasgo democrático, como hoy entendemos la democracia, también crearon instituciones educativas y culturales: en 1929 se reformó la Universidad Nacional (de 1910) y surgió la UNAM, autónoma en esos tiempos de supuesto control total del gobierno, autónoma (y levantisca); luego en 1936, el IPN (para impulsar el desarrollo técnico y profesionalizar a la clase trabajadora); en 1939 el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia); en 1946, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); y en 1959 se fundó la Conaliteg (Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos).
Esos gobiernos de ese pasado estigmatizado, fomentaron un gran crecimiento económico que el mundo calificó como “el milagro mexicano”, al tiempo que construyeron infraestructura de enormes proporciones: en 1958 se creó Capufe (Caminos y Puentes Federales), el país tenía en 1929 un total de 1,416 km de caminos (casi nada pavimentado), para 1980 la red carretera nacional ya era de 213,000 km, pavimentados o revestidos.
Al mismo tiempo que terminaban de darse de balazos, en 1926 se construyó la primera gran presa en México (Presa Calles, en Aguascalientes, con 340 millones de metros cúbicos); en 1946 se fundó la Secretaría de Recursos Hidráulicos y para el año 2000, se habían construido 5,152 embalses y bordos, aparte de unas 205 grandes presas, por ejemplo (lectura optativa):
El Palote (Guanajuato en 1945); Presa Miguel Alemán (Estado de México, en 1947); Álvaro Obregón (Sonora, en 1947); La Amistad (Río Bravo, Coahuila/Texas, en 1963); Infiernillo (Michoacán y Guerrero, en 1961); Mahone (Sinaloa en 1964); Picachos (Sinaloa en 2000); en Chiapas: Malpaso (1964); Angostura (1974); Chicoasén (1980); Peñitas (1987). La mayoría de irrigación, para la agricultura. Algo se hizo en nuestro siglo XX.
Junto con eso, en ese negro pasado mexicano, en 1953 se otorgó el voto femenino, para votar y ser votadas; en 1977 se hizo la Reforma Política, dando registro legal a los partidos de oposición y garantizando su representación proporcional en el Congreso para que todos tuvieran voz y voto.
¡Ah!, fueron creados, en 1983 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); en 1990 el IFE (hoy INE) y el Tribunal Federal Electoral (Trife), hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y en 1993 se otorgó autonomía constitucional al Banco de México. Poquita cosa.
Ya en este siglo antes de los ma-ra-vi-llo-sos años cuatroteros, fueron fundados los órganos constitucionales autónomos, para vigilar las andanzas del gobierno: en 2003 el Instituto Federal de Acceso a la Información (desaparecido en 2024); en 2013 la Comisión Federal de Competencia Económica (desaparecida en 2025); y en ese mismo 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (desaparecido también en 2025).
No debe pasarse por alto que el Poder Judicial como lo conocíamos, como siempre fue, con todo y sus yerros, desapareció; ahora tenemos la Suprema del Bienestar que junto con la desaparición de los órganos autónomos es como querer jugar un partido de futbol sin árbitros, aduciendo que no hacen falta, que su equipo nunca comete faltas ni faules, a ver qué equipo le acepta eso… o qué inversionista.
Si tiene tiempo revise este apretado resumen y se va a encontrar con que las instituciones creadas en México funcionaron y fueron de gran beneficio para nosotros los del gallardo peladaje y junto con eso, busque alguna de las grandes obras construidas, a ver si encuentra alguna inútil, que no sirva, que haya tenido enormes sobrecostos o se haya impedido su auditoría, no hay, ni una.
OBRAS CUATROTERAS
En cambio, las obras cuatroteras, Tren Maya (no funciona), la Refinería Olmeca (funciona a medias), y el AIFA (que pierde dinero) salieron en 1 billón 178 mil millones de pesos, nada más 673,000 millones de pesos arriba de lo presupuestado, y no se pueden auditar por seguridad nacional (léase, seguridad de los ladrones cuatroteros, militares incluidos, pero-por-supuesto-que-sí).
Lo más destacado que consiguió este régimen transformador de México (¡vaya que lo transformaron!) fue que por primera vez (primera) el gobierno de los EUA, por escrito lo señala por su “alianza intolerable” con el crimen organizado; que la ONU por primera vez en su historia, eleve a su Asamblea General la crisis mexicana de desapariciones forzadas por los indicios de que se practican de forma generalizada y sistemática.
Presidenta, usted elija, la espera la historia: ¿gobernante o encubridora?
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¡Una diarrea explosiva! En EUA se definirá el futuro político de grandes personajes
Fiscalía facciosa
Traición a la Patria, tema muy manoseado en la 4T
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
LOS MALOSOSHace 3 días
Audio sacude el caso Cruz Azul
-
TEXTUAL-ESHace 3 días
México, entre EUA y China
-
SILENCIO ROTOHace 3 días
“Chivas” y “Sapos” guindas
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 2 días
Enrique Vargas, con el respaldo de los jóvenes
-
NACIONALHace 6 días
Isaac Montoya, con paso firme al gozar de la preferencia ciudadana
-
NACIONALHace 2 días
Ale Rojo, enemiga de los casos de abuso infantil
-
NACIONALHace 4 días
Ismael Burgueño, con paso firme rumbo al 2027
-
DEPORTESHace 2 días
¡Por siempre el Memo-rable Ochoa!