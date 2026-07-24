Ale Rojo, enemiga de los casos de abuso infantil

La alcaldesa promete castigo ejemplar * La también activista y feminista afirma que acompañará a la víctima y buscará que el responsable enfrente la ley

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, manifiesta que las víctimas deben ser la prioridad en los casos de violencia contra menores y afirma de manera categórica que el presunto responsable de un caso de abuso contra una niña deberá enfrentar la justicia.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria expresa que “quien abuse de una niña va a enfrentar la ley” y sostiene que su administración dará seguimiento al caso para que se apliquen las sanciones que correspondan conforme al marco jurídico.

Rojo de la Vega Piccolo también dirigió un mensaje de respaldo a la víctima al señalar: “No estás sola. Justicia”, reiterando su postura de acompañamiento en este tipo de casos.

MENSAJE EN REDES SOCIALES

El pronunciamiento fue acompañado por un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, X, Facebook y TikTok, en el que la alcaldesa fija su posición sobre el caso y refrenda su compromiso de respaldar a las víctimas de delitos contra menores.

Hasta el momento, la funcionaria no revela la identidad de la víctima ni del presunto agresor, ni ofrece detalles adicionales sobre la carpeta de investigación, en atención a la protección de datos y a la naturaleza del caso.

INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

La integración de la carpeta de investigación y la determinación de responsabilidades corresponden a las autoridades ministeriales y judiciales competentes, quienes deberán establecer los hechos y, en su caso, ejercer las acciones penales previstas por la legislación vigente.

Los delitos sexuales cometidos contra menores son investigados por las fiscalías especializadas y pueden derivar en sanciones penales cuando existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados.

Es así como la alcaldesa Ale Rojo reitera su compromiso y con hechos combatir los casos de abuso infantil, pues tiene como convicción luchar por las víctimas y buscar todo el peso de la ley contra los agresores.