Ismael Burgueño, con paso firme rumbo al 2027

El alcalde morenista de Tijuana lidera encuesta de Enkoll para obtener la candidatura de la gubernatura para Baja California

ERIC G. VILCHIS

La más reciente encuesta de Enkoll sobre el escenario rumbo a la elección para la gubernatura de Baja California en 2027 coloca a Ismael Burgueño Ruiz como el aspirante mejor posicionado entre los perfiles evaluados para obtener la candidatura de Morena.

El estudio, levantado del 8 al 13 de julio de 2026, muestra que registra 21% de preferencia bruta y 33% de preferencia efectiva entre quienes expresaron una elección por alguno de los aspirantes, ubicándose por encima de Julieta Ramírez Padilla (26%), Montserrat Caballero Ramírez (17%), Jorge Ramos Hernández (10%), Armando Ayala Robles (7%) y Evangelina Moreno Guerra (7%).

Además del liderazgo en la preferencia para la candidatura, el estudio otorga a Ismael Burgueño Ruiz la puntuación máxima de 10 puntos en el indicador integral diseñado por Enkoll para evaluar el potencial de los aspirantes.

Este índice considera variables como conocimiento, opinión positiva, atributos, disposición a votar y preferencia interna, situándolo por encima del resto de los perfiles analizados.

Los resultados también reflejan que Ismael Burgueño Ruiz es el personaje con mayor nivel de conocimiento entre la población consultada.

El 56% de las personas entrevistadas afirmó conocerlo o haber escuchado hablar de él, porcentaje superior al registrado por los demás aspirantes considerados en la medición.

En materia de atributos, el alcalde de Tijuana obtiene los saldos más altos en honestidad (17.0), cercanía con la gente (19.5), conocimiento del estado (24.6) y cumplimiento de compromisos (17.4), de acuerdo con la metodología utilizada por la casa encuestadora para valorar estos indicadores entre quienes manifestaron conocer a los personajes evaluados.

En Tijuana, donde actualmente se desempeña como presidente municipal, la encuesta reporta una aprobación de 64% a su gestión, resultado obtenido exclusivamente entre habitantes de ese municipio.

La encuesta fue realizada mediante 1,209 entrevistas efectivas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial para votar vigente en Baja California.

El ejercicio tiene representatividad estatal, un margen de error aproximado de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%, según la metodología difundida por Enkoll.