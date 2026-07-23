NACIONAL
Ismael Burgueño, con paso firme rumbo al 2027
El alcalde morenista de Tijuana lidera encuesta de Enkoll para obtener la candidatura de la gubernatura para Baja California
ERIC G. VILCHIS
La más reciente encuesta de Enkoll sobre el escenario rumbo a la elección para la gubernatura de Baja California en 2027 coloca a Ismael Burgueño Ruiz como el aspirante mejor posicionado entre los perfiles evaluados para obtener la candidatura de Morena.
El estudio, levantado del 8 al 13 de julio de 2026, muestra que registra 21% de preferencia bruta y 33% de preferencia efectiva entre quienes expresaron una elección por alguno de los aspirantes, ubicándose por encima de Julieta Ramírez Padilla (26%), Montserrat Caballero Ramírez (17%), Jorge Ramos Hernández (10%), Armando Ayala Robles (7%) y Evangelina Moreno Guerra (7%).
Además del liderazgo en la preferencia para la candidatura, el estudio otorga a Ismael Burgueño Ruiz la puntuación máxima de 10 puntos en el indicador integral diseñado por Enkoll para evaluar el potencial de los aspirantes.
Este índice considera variables como conocimiento, opinión positiva, atributos, disposición a votar y preferencia interna, situándolo por encima del resto de los perfiles analizados.
Los resultados también reflejan que Ismael Burgueño Ruiz es el personaje con mayor nivel de conocimiento entre la población consultada.
El 56% de las personas entrevistadas afirmó conocerlo o haber escuchado hablar de él, porcentaje superior al registrado por los demás aspirantes considerados en la medición.
En materia de atributos, el alcalde de Tijuana obtiene los saldos más altos en honestidad (17.0), cercanía con la gente (19.5), conocimiento del estado (24.6) y cumplimiento de compromisos (17.4), de acuerdo con la metodología utilizada por la casa encuestadora para valorar estos indicadores entre quienes manifestaron conocer a los personajes evaluados.
En Tijuana, donde actualmente se desempeña como presidente municipal, la encuesta reporta una aprobación de 64% a su gestión, resultado obtenido exclusivamente entre habitantes de ese municipio.
La encuesta fue realizada mediante 1,209 entrevistas efectivas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial para votar vigente en Baja California.
El ejercicio tiene representatividad estatal, un margen de error aproximado de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%, según la metodología difundida por Enkoll.
NACIONAL
“Zully” Aguirre ahonda pugna entre PT y Morena
La segunda regidora de Tlalnepantla, Edomex, le pega al partido guinda y sale regañada * El alcalde Raciel Pérez se muestra sorprendido y toma el hecho como traición
ILDEFONSO LÓPEZ
El ímpetu de la segunda regidora del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, María del Rosario Aguirre, mejor conocida como “Zully”, volvió a abrir la pugna entre el Partido del Trabajo y Morena.
Y es que a “Zully” Aguirre, del PT, se le ocurrió dar un mensaje ante cientos de simpatizantes en un evento de dicho partido, donde aseguró que Morena les quiere “dar en la madre”.
“Yo sí les digo a todos mis compañeros, no nos dejemos, Morena quiere darnos en la madre, y el que quiera trabajo va a defender a su municipio, no tengamos miedo, no pasará nada”, apunta María del Rosario Aguirre ante la mirada incrédula de los líderes que estaban en el evento.
“No me da miedo irme sola, no me da miedo, y si soy una piedra en el zapato, pues vamos a defender los derechos del ciudadano, los derechos son a nivel municipal”, añade.
Tras el discurso de la segunda regidora de Tlalnepantla por el PT, dirigentes del mismo le pidieron no volver a decir nada en contra de Morena, pues la relación de ambos partidos en el Estado de México es buena.
Incluso ese discurso llegó a oídos del actual alcalde Raciel Pérez Cruz, quien se mostró sorprendido, pues tomó esas palabras como traición, pues la misma “Zully” le debe mucho en su caminar por esa entidad mexiquense.
De igual manera se sabe que Reginaldo Sandoval Flores, quien llevas las riendas del Partido del Trabajo en el Estado de México, le pidió a “Zully” no volver a meter a Morena en sus discursos en negativo, pues en esa entidad llevan una buena relación.
Ahora, miembros de Morena en la entidad mexiquense pidieron se haga una investigación a fondo del trabajo de Rosario Aguirre, conocida como “Zully”, pues señalan que lleva muchos años en la zona con el PT y acusan “cacicazgo familiar”, pues según en redes han señalado que tienen en la nómina desde sus hijos hasta su nieta, quienes han bloqueado el crecimiento del PT en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
NACIONAL
¡Una delicia que con Ale Rojo Renace Cuauhtémoc!
Entrega rehabilitación de escaleras en beneficio de más de 40 familias de la calle que alberga oficinas del Metro y el Gimnasio Nuevo Jordán * La estructura representaba un riesgo para quienes diariamente la utilizaban * La rehabilitación forma parte de las acciones permanentes para recuperar espacios e infraestructura en las 33 colonias de la demarcación, una prioridad de la alcaldesa
EL TOPO
En beneficio de más de 40 familias de la calle Delicias, en la colonia Centro, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo entrega la rehabilitación de unas escaleras que, por sus condiciones, ya representaban un riesgo para quienes las utilizaban todos los días.
Como parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc, la alcaldía rehabilitó la estructura y perfiles metálicos, además de aplicar recubrimiento anticorrosivo y pintura para garantizar su conservación.
Durante la entrega, la edil señala que muchas de las obras que hoy se realizan responden a necesidades que vecinas y vecinos habían planteado desde hace años y que hoy finalmente encuentran solución.
“Así estrenamos unas escaleras más. Tenían una urgencia; verdaderamente estaban podridas y representaban un riesgo para nuestras vecinas y vecinos aquí en la colonia Centro. Renace Cuauhtémoc todos los días: estrenando, inaugurando y rehabilitando espacios”, expresa Rojo de la Vega Piccolo.
La rehabilitación de estas escaleras se suma a las acciones que la Alcaldía Cuauhtémoc realiza de manera permanente para atender infraestructura que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias, priorizando aquellas intervenciones que mejoran la seguridad y las condiciones de los espacios que utilizan todos los días.
NACIONAL
El agua por la red ya es una realidad en la Quinta Zona de Ecatepec
Alegría y lágrimas para los colonos fue abrir la llave y que saliera el vital líquido, por lo que ya dejarán de pagar “un dineral” en pipas * Por más de diez años habitantes padecieron desabasto * Así es como la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reafirma su compromiso de suministrar el vital líquido en pro de los vecinos
ALFREDO IBÁÑEZ
En la Quinta Zona de Ecatepec, abrir la llave y tener agua ya es una realidad para los vecinos, quienes finalmente dejarán de pagar “un dineral” en pipas, debido a que el gobierno municipal -que preside Azucena Cisneros Coss- logró incrementar del 30 por ciento al 85 por ciento el suministro del vital líquido, con la rehabilitación de cinco pozos con telemetría y dos plantas potabilizadoras, además de combatir al huachicoleo y realizar trabajos de mantenimiento en la red que estaba abandonada.
Tras más de diez años de padecer desabasto y verse obligados a comprar pipas para realizar sus tareas más elementales, habitantes de Fuentes de Aragón aseguraron que la llegada del agua a sus llaves les cambió la vida.
María Esther Ortiz Padilla, vecina de Valle de Mitla, informó que vivió 15 años sin agua y la primera vez que recibió el vital líquido por la red sintió “una gran alegría y la verdad, satisfacción, un gusto y la verdad, hasta las lágrimas se nos salían de ver cómo (…) caía el agua en la cisterna -de la manguera-. O sea, para nosotros era como un sueño: ¿estoy soñando? Nos pellizcábamos y la verdad fue una satisfacción porque estábamos muy limitadas en todo”.
Antes de que hubiera agua por la red, ella, junto con los vecinos de los dos departamentos de su vivienda, tenía que comprar una pipa, que “nos salía a mil 100. Entonces, imagínense, comprábamos dos a la semana, para los tres. Entonces eran 2 mil 200 a la semana; al mes hágale cuentas, al año. ¡No, pues era un dineral!”, dijo.
Explicó que posteriormente pagó 600 pesos para recibir agua por medio de pipas semanalmente.
Mientras que Luis Alberto Trejo Hernández, residente de la calle Valle de México, recordó que cuando recibió agua en la llave de su domicilio, “pues realmente lo primero que hice fue brincar de gusto, porque realmente es un líquido que es indispensable para la vida”.
Destacó que cuando no tenían agua, tenía que aportar 800 pesos por pipa cada mes; sin embargo, cuando requerían adquirirla ese gasto se duplicaba, por lo que actualmente su vida mejoró bastante, ya que el dinero que gastaba en comprar el vital elemento lo puede utilizar para otras situaciones que requiere su familia.
Esteban Arturo Vázquez Gracia, quien también reside en la calle Valle de México en Fuentes de Aragón, aseguró que cuando recibió agua por primera vez le dio mucho gusto: “la verdad es que se siente muy bonito tener satisfecha esa necesidad básica del ser humano”.
Asimismo, reconoció que el flujo de agua mejoró notablemente gracias a las maniobras del personal de SAPASE en la red hidráulica, donde retiraron de la tubería una raíz de gran tamaño -conocida coloquialmente como “boa”- que obstruía por completo el paso del recurso.
Ellos, junto con miles de familias de la Quinta Zona, ya cuentan con agua por la red.
No obstante, para mejorar el abasto, el Gobierno Municipal, en coordinación con autoridades federales y estatales, va a realizar las siguientes acciones relevantes: Megaplanta de potabilización, tanque maestro, sistema linner, rehabilitación de cruceros y construcción de líneas de distribución, así como edificación de la toma de agua en bloque del Sistema Cutzamala, anunció Francisco Reyes Vázquez, titular de SAPASE.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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