La cooperación México-EU viene de tiempo atrás: Vargas del Villar

El legislador del PAN avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada * “Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza el vicecoordinador de los senadores panistas

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Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un análisis sobre el caso Mayo Zambada, un tema que tensa la relación entre México y Estados Unidos.

Respecto a la declaración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que el exembajador Ken Salazar había mentido, Vargas del Villar comenta:

“Sí, bueno, fueron muy claras las fotografías, nosotros lo hemos dicho una y otra vez que debe de haber una cooperación y si el gobierno de México no tiene correcta la información, pues debería de haber más que vínculos para tener la información correcta”.

Señala que la cooperación entre los gobiernos mexicano y estadounidense viene de tiempo atrás.

“El avión es muy claro de lo que pasó con el Mayo Zambada y yo lo he dicho muchas veces, esto no viene de ahorita la cooperación, viene de muchos y muchos años atrás, del Plan Mérida, en fin, desde Kiki Camarena y por eso, con mucho respeto, yo le digo al gobierno federal que debe de haber más comunicación con el gobierno de Estados Unidos”, añade.

Sobre si hubo intervención estadounidense para sacar a Ismael Zambada, expresa: “Están muy claras las fotos de cómo llegaron, ahora el avión pues ya está donado en el que llegó el Mayo Zambada y hay que esperar lo que viene en los tribunales, las declaraciones que vienen, porque yo creo que después del mundial va a ser un poco más delicado el tema”.

Enrique Vargas avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada.

“Yo sí lo veo y más por lo que vienen en tribunales, vienen en los próximos días declaraciones donde creemos que van a salir más nombres de gente de Morena.

“Yo creo que se va a poner más delicada la relación entre Estados Unidos y México, esperemos que no por el bien de las dos naciones”.

Vargas señala que el cruce de declaraciones se da en el marco del T-MEC.

“Y en medio del T-MEC sobre todo este forcejeo que hay de información, que el gobierno de México da una información y después el gobierno de Estados Unidos da completamente otra información con evidencias”, agrega.

Reitera que la cooperación México-EU no es algo nuevo.

“Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza.

“Esperemos que se dé esta información por el bien de México y Estados Unidos”, expresa Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas.