Después de la tempestad viene la calma * Luego de la euforia deportiva, México vuelve a su TRIste realidad

SERGIO M. ROMERO

Las extrañas y bruscas etapas climáticas que han surgido en distintas localidades de la República Mexicana y de la propia capital del país -por las lluvias y las frías temperaturas-, que en forma implacable en las últimas semanas ha sorprendido a los distintos sectores de la población, que al hacer conjeturas de las razones del caso apuntan a la naturaleza gélida.

En las sesudas explicaciones con el agua hasta el cuello, no siempre llegan a las coincidencias de la población y del medio ambiente, en los estratos poblacionales que las sufren, sean meros habitantes de los distintos sectores poblacionales, agrícolas, industriales, y en los últimos días todos se contagiaron de la pasión del deporte, más por la oncena tricolor que hizo vivir de esperanzas e ilusiones a todos los mexicanos, pero finalmente fuimos eliminados y a todos no nos queda más que volver a la TRIste realidad.

La imagen de la felicidad de su fanaticada viajó en diversos medios de comunicación y en todo el mundo, pero finalmente en la ronda de octavos quedaron noqueados los equipos anfitriones de la Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá.

El color verde se puso de moda en los últimos días, todos los comerciantes hicieron su agosto en pleno junio y julio, y todos se vistieron de ese color en solidaridad de la oncena tricolor.

Bien dicen que después de la tempestad deportiva viene la calma… finalmente no se hizo algo extraordinario y todos a volver a la rutina y a la Realidad Política que vive el país.

Por cierto, ante la amenaza de los ciclones, huracanes, accidentes, inundaciones y el desorden de los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), la sociedad estaba inquieta, que es la que finalmente sufre las consecuencias.

En la Ciudad de México, es de resaltar que ha sido muy evidente el gran esfuerzo que realizan los trabajadores capitalinos, venciendo la cerrazón de los manifestantes radicales.

Afortunadamente la capital del país está en calma, ya la CNTE se fue a sus lugares de origen gracias al bono que recibieron.

Los automovilistas “respiran” un poco, ya está algo fluido llegar al Centro Histórico, y más ahora que ya están las vacaciones escolares.

Muchos días así, y es que con marchas y bloqueos la Ciudad de México sale muy afectada, sobre todos los habitantes y comerciantes.

Ojalá los problemas se solucionen con diálogo y acuerdos por el bien de todos.

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