¡Siguen los escándalos de la 4T! Ruiz Uribe, el nuevo “Fernández Noroña”

Mandan al carajo los reproches de la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo sobre los excesos o privilegios * Revelan que el exsecretario del Bienestar en Baja California no declaró una compraventa de un terreno de 3 mil metros cuadrados con un valor de 11 mdp, muy cercano a los 12 mdp de la casa del senador en Tepoztlán, Morelos

SERGIO M. ROMERO

Durante su gestión como secretario del Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe realizó una compraventa de un terreno de más de 3 mil metros cuadrados que no fue declarada, lo que según la Ley constituye un “enriquecimiento oculto”.

El exdelegado del gobierno de Jaime Bonilla fue incluido en un padrón oficial de la Secretaría de Bienestar como beneficiario de recursos públicos.

La transacción se efectuó a través de transferencias a una cuenta de Banorte a nombre de su padre, Jesús Ruiz Barraza, quien falleció semanas después de firmar el contrato.

El terreno, situado en Mexicali, se está desarrollando para construir 46 departamentos con precios entre 2.7 y 5 millones de pesos.

A pesar de la obligación legal de reportar ingresos, Ruiz Uribe no incluyó esta compraventa en sus declaraciones ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, contraviniendo la Ley de Responsabilidades Administrativas. Durante su tiempo en la Secretaría, su salario mensual bruto fue de 152 mil 337 pesos.

La compraventa, realizada en junio de 2023 con la empresa de Milton Adán Rubio Díaz, estableció un precio de 11 millones 172 mil 840 pesos, formalizada ante el notario Adolfo Ulises Silva Gutiérrez. Tres meses más tarde, la patente del notario fue revocada a petición del titular.

El contrato estipulaba que Ruiz Uribe recibiría 100 mil pesos como anticipo y 2 millones 134 mil 568 pesos el día de la firma, con el resto distribuido en siete transferencias mensuales de más de un millón de pesos cada una, siendo el último pago fijado para enero de 2024, seis meses después de la muerte de su padre.

En 2024, Ruiz Uribe debía reportar no sólo su sueldo, sino también cualquier ingreso por actividades profesionales o empresariales, así como las ganancias por la venta de propiedades.

Sin embargo, en sus declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025, la venta del terreno no aparece.

Según el Sistema Nacional de Transparencia, las declaraciones sólo reflejan un ingreso de 1.5 millones de pesos anuales como delegado y más de 2 millones por actividades privadas en tres escuelas, sin la mención de la compraventa millonaria.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales es un acto de “enriquecimiento oculto”, constituyendo una falta administrativa grave que puede resultar en destitución, sanciones económicas e inhabilitación.

Este caso hace recordar al escándalo de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña, una residencia con un valor de 12 millones de pesos.

El sábado pasado, en el Zócalo capitalino, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a morenistas no incurrir en excesos de lujos o privilegios mientras la mayoría de los mexicanos vive con un salario mínimo.

Por lo visto, y ante los hechos, funcionarios de la 4T mandan al carajo la instrucción presidencial.