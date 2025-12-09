REALIDAD POLÍTICA
¡Siguen los escándalos de la 4T! Ruiz Uribe, el nuevo “Fernández Noroña”
Mandan al carajo los reproches de la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo sobre los excesos o privilegios * Revelan que el exsecretario del Bienestar en Baja California no declaró una compraventa de un terreno de 3 mil metros cuadrados con un valor de 11 mdp, muy cercano a los 12 mdp de la casa del senador en Tepoztlán, Morelos
SERGIO M. ROMERO
Durante su gestión como secretario del Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe realizó una compraventa de un terreno de más de 3 mil metros cuadrados que no fue declarada, lo que según la Ley constituye un “enriquecimiento oculto”.
El exdelegado del gobierno de Jaime Bonilla fue incluido en un padrón oficial de la Secretaría de Bienestar como beneficiario de recursos públicos.
La transacción se efectuó a través de transferencias a una cuenta de Banorte a nombre de su padre, Jesús Ruiz Barraza, quien falleció semanas después de firmar el contrato.
El terreno, situado en Mexicali, se está desarrollando para construir 46 departamentos con precios entre 2.7 y 5 millones de pesos.
A pesar de la obligación legal de reportar ingresos, Ruiz Uribe no incluyó esta compraventa en sus declaraciones ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, contraviniendo la Ley de Responsabilidades Administrativas. Durante su tiempo en la Secretaría, su salario mensual bruto fue de 152 mil 337 pesos.
La compraventa, realizada en junio de 2023 con la empresa de Milton Adán Rubio Díaz, estableció un precio de 11 millones 172 mil 840 pesos, formalizada ante el notario Adolfo Ulises Silva Gutiérrez. Tres meses más tarde, la patente del notario fue revocada a petición del titular.
El contrato estipulaba que Ruiz Uribe recibiría 100 mil pesos como anticipo y 2 millones 134 mil 568 pesos el día de la firma, con el resto distribuido en siete transferencias mensuales de más de un millón de pesos cada una, siendo el último pago fijado para enero de 2024, seis meses después de la muerte de su padre.
En 2024, Ruiz Uribe debía reportar no sólo su sueldo, sino también cualquier ingreso por actividades profesionales o empresariales, así como las ganancias por la venta de propiedades.
Sin embargo, en sus declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025, la venta del terreno no aparece.
Según el Sistema Nacional de Transparencia, las declaraciones sólo reflejan un ingreso de 1.5 millones de pesos anuales como delegado y más de 2 millones por actividades privadas en tres escuelas, sin la mención de la compraventa millonaria.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales es un acto de “enriquecimiento oculto”, constituyendo una falta administrativa grave que puede resultar en destitución, sanciones económicas e inhabilitación.
Este caso hace recordar al escándalo de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña, una residencia con un valor de 12 millones de pesos.
El sábado pasado, en el Zócalo capitalino, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a morenistas no incurrir en excesos de lujos o privilegios mientras la mayoría de los mexicanos vive con un salario mínimo.
Por lo visto, y ante los hechos, funcionarios de la 4T mandan al carajo la instrucción presidencial.
Medidas preventivas y efectivas de Ale Rojo
Alessandra se muestra activa diariamente al recorrer las calles para escuchar de viva voz las demandas ciudadanas * La alcaldesa de la Cuauhtémoc mantiene la cercanía con la ciudadanía y demuestra que tiene liderazgo y vocación de servicio
SERGIO M. ROMERO
La temporada de lluvias -que ya terminó- arrojó enormes daños materiales, además de personas fallecidas, por las inundaciones y derrumbes ocurridos en varias poblaciones, en distintas ciudades -grandes o pequeñas-, en montes bajos o elevados, en varias entidades de la República, incluso en la propia capital del país, cuyas pérdidas en daños económicos y en personas rebasaron las previsiones del gobierno capitalino sobre la intensidad del fenómeno.
De especial importancia es la alcaldía Cuauhtémoc, por ser sede del gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, pues todo lo que pasa en la “joya de la corona de la Ciudad de México” repercute en daños y beneficios para la sociedad capitalina.
La que pone un ejemplo diario en trabajo y dedicación es Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, y lo demostró al implementar su Brigada Tormenta, un operativo que fue una medida de prevención y se adelantó por la llegada de las intensas tormentas que azotaron a la Ciudad de México.
Y no sólo eso, también supervisó y reparó los desperfectos eléctricos, la recolección de basura, el abasto de agua potable, el desazolve de las calles, la movilidad vial, todo ello en beneficio de los colonos para desempeñar su actividad laboral o del hogar.
Por si lo anterior no bastara, se implementa seguridad en planteles educativos, especialmente de infantiles, cumpliendo Rojo de la Vega Piccolo con su compromiso de cuidar a los menores.
No sólo es alcaldesa, también es ambientalista y lo demostró al movilizar el cuidado en las zonas más afectadas de la alcaldía, sobre todo en los espacios urbanos, como Santa María-Tlatelolco, Tepito-Guerrero, Juárez-San Rafael, Roma-Condesa, Centro Histórico, Obrera-Doctores, lugares en donde Alessandra Rojo de la Vega realiza visitas de forma frecuente para escuchar de viva voz las demandas ciudadanas… y no sólo eso, realiza lo más importante: Darle solución.
Según información oficial, en las 34 colonias que comprenden la alcaldía Cuauhtémoc habitan 546 mil capitalinos (48 por ciento son hombres y 42 por ciento son mujeres).
Sobre la población es el presupuesto que recibe la demarcación, una situación que afecta a Rojo de la Vega, pues tiene que hacer mucho con poco… y es que son millones los que diariamente transitan por las calles de la Cuauhtémoc: Colonos, capitalinos, trabajadores del Valle de México, paseantes nacionales y turistas internacionales.
De ahí su visita al Congreso-CDMX para demandar mayor presupuesto a la “joya de la corona” de la Ciudad de México.
Ale Rojo tiene un gran futuro en el mundo de la política, su carisma la catapulta y contra eso nada se puede, ella tiene el don de “conectar” con la gente, y siendo mujer de retos es la “alcaldesa incómoda” para Morena, de ahí que haya guerra sucia en su contra… ¿por qué será? Usted tiene la respuesta, estimado lector.
Reto y dudas de la Suprema Corte
No se olvida el ascenso por la vía de la moneda en el aire * Iniciará una nueva era la SCJN entre asuntos pendientes y el riesgo de retroceder en derechos
SERGIO M. ROMERO
La importante elección urbana del gobierno federal en la Ciudad de México, nombrada como la capital de la República Mexicana o como el Distrito Federal de los Tres Poderes de la Unión, a saber Ejecutivo, Legislativo y el incipiente pero dudoso término del orden Judicial, sobre todo este último, que lo tiene precario y se alega entre jurisconsultos ser fugaz, por no contar con la concordia y el talento de un reconocimiento justo entre los reconocidos protagonistas desplazados judicialmente y los flamantes abogados entrantes, que buscan el escritorio para descubrir las verdaderas causas y efectos, puestos en sus manos, para acudir en sentencias justas.
Seguramente veremos tesis y arbitrarios planteamientos de los juristas huisacheros de última hora.
A los protagonistas entrantes a la Sala Superior y en general a la estructura administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los beneficiarios que se sacaron jurídicamente las diversas posiciones judiciales con el premio mayor o reintegro. fue en forma tumultuosa como si fuera una Lotería Judicial.
ASCENSO POR LA MONEDA EN EL AIRE
Por esta razón la crítica cobra de forma avasalladora, se puede agregar que hay acepciones y en varios casos, en que se les reconoce a algún talento jurídico, al que la Suprema Corte nos tiene acostumbrados, que merecen el reconocimiento académico y talento para esgrimir el Derecho en forma acertada, pero son muchos los que malograron su ascenso por la vía de la moneda en el aire.
Los protagonistas desplazados, por el gobierno pleno de la República y de la propia Suprema Corte de Justicia, tienen su chiste rápidamente para poder lograr armonizar con el bien común de los entrantes y para poder sintetizar
contundentemente con un gobierno Ejecutivo y Legislativo avasalladores, como el que gobierna rápidamente la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que en unos cuantos días contundentemente ser la voz de los que no la tienen ya y tienen que cooperar para superar el rezago de la Suprema Corte.
Otros retos a vencer que van de la mano, dicen los expertos, son la falta de experiencia de los nuevos ministros sobre el quehacer y los tiempos de un tribunal como la Corte, lo que impactará en el rezago de los asuntos. Estaremos pendientes.
Contra lluvia, tormenta, viento y marea, el Metro cumple con su cometido
Enfrenta situación de emergencia por la alta demanda de servicio de forma ininterrumpida por más de 50 años * Es de resaltar el cuidado y respeto que se observa en este periodo con el desempeño acucioso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina * Espino y Rubalcava, con la capacidad profesional para sacar adelante al sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México
SERGIO M. ROMERO
Las nuevas disposiciones en la capital de la República para la conducción diaria de la transportación masiva de los más de 6 millones de pasajeros en el Metro, ordenadas por el nuevo director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, durante las recientes tormentas y bajas temperaturas invernales en la Ciudad de México, son motivadas por la situación de emergencia ante la alta demanda del servicio.
Afortunadamente, se cuenta con el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, que su actitud de la mano de los trabajadores del Metro ha sido ejemplar ante el clima reinante por las lluvias torrenciales padecidas en esta ciudad.
Igualmente es de resaltar el cuidado y respeto que se observa en este periodo con el desempeño acucioso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina. Es decir, la empresa y el sindicato están atentos para el debido funcionamiento en las 12 líneas operantes en beneficio de los millones de usuarios.
Entre el empleado administrativo y el trabajador en línea, para asegurar el mantenimiento del equipo y el cuidado que se observa por parte del director Rubalcava Suárez y del líder Espino Arévalo, sobre todo en las líneas de mayor vigilancia y capacidad desde el punto de control computarizado.
Sobre el papel ordenado para el cuidado de los pasajeros, tanto en los espacios para abordar como dentro de los trenes, ya se observa entre los usuarios -pese al aforo total y demanda del servicio, en algunas de las 12 líneas ya hay una política de respeto a las personas de la tercera edad, mujeres o varones, que evitan los empellones agresivos.
La llegada de una nueva administración al Metro, bajo la dirección de un talentoso experto en las necesidades de vida urbana, como lo es Adrián Rubalcava, quien conoce las necesidades del transporte que tiene la población de clase media y popular, que vive desde hace más de 50 años recorriendo, atendiendo y conociendo las estaciones, seguramente cumplirá con su misión aprovechando su gran experiencia y capacidad profesional.
Las necesidades del transporte social y económico, y el papel que tiene este servicio para cumplir con las necesidades urbanas de la población, ha motivado que se le siga considerado al Metro como la máxima obra pública en esta capital del país.
El Metro vive una nueva era y Rubalcaba y Espino tienen las bases, el respeto, la cordialidad y el conocimiento necesario para sacar adelante el sistema de transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México. Que así sea en pro de los millones de usuarios.
