En Tlalnepantla se impulsa a ‘Mujeres con Bienestar’

Entrega de 10 mil tarjetas y anuncio de nuevo programa de clínicas de salud * El evento estuvo encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz y por el secretario estatal del Bienestar, Juan Carlos González Romero

EL TOPO

En un acto de profunda justicia social encaminado a consolidar el respaldo integral a las jefas de familia, el Gobierno del Estado de México, impulsado firmemente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, consolidó de manera exitosa la entrega de 10 mil tarjetas del programa “Mujeres con Bienestar” en Tlalnepantla, en un lapso de tan solo dos días.

El evento protocolario estuvo encabezado por el presidente de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y por el secretario del Bienestar del Gobierno del Estado de México, Juan Carlos González Romero, quienes reafirmaron el compromiso absoluto de la administración estatal para transformar las condiciones de vida de la población femenina y dignificar sus hogares de manera directa y sin intermediarios.

El alcalde Pérez Cruz mencionó que, “nos sentimos de fiesta y desde aquí enviamos un afectuoso abrazo y saludo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Gracias a la política social de la Cuarta Transformación, se está generando inclusión y se están generando oportunidades para todas y para todos”.

“Reciban un afectuoso saludo de nuestra gobernadora Delfina Gómez. Hoy terminamos una gira muy importante en el Estado de México, un mes de muchos eventos, donde entregamos nada más 500,000 tarjetas de mujeres con bienestar, un apoyo directo para quienes más se lo merecen”, expresó el secretario del Bienestar.

‘CLÍNICAS DE SALUD, EL BIENESTAR CONTIGO’

El Gobierno del Estado de México anunció la próxima implementación del innovador programa denominado “Clínicas de Salud, el Bienestar Contigo”, una iniciativa de la mandataria estatal Delfina Gómez Álvarez orientada a garantizar el acceso universal y gratuito a la salud de calidad.

Este nuevo esquema integral brindará consultas médicas para una mujer y tres beneficiarios menores de edad, así como medicina gratuita, servicio de oftalmología, dos pares de lentes a cada beneficiario anuales; y seis exámenes de laboratorio por año por beneficiario.

Para asegurar la correcta ejecución territorial de esta magna política sanitaria y expandir sus alcances en beneficio de la comunidad, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz fue el primero en levantar la mano para coordinar esfuerzos con el estado.

Confirmó que el ayuntamiento de Tlalnepantla brindará dos espacios físicos idóneos para el establecimiento de dos “Clínicas de Salud, el Bienestar Contigo” dentro de la demarcación.

Es así como el alcalde Raciel Pérez Cruz trabaja en pro del bienestar de los naucalpenses.