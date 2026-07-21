Isaac Montoya, con paso firme al gozar de la preferencia ciudadana

Naucalpenses, por la continuidad del proyecto de la actual administración municipal * Encuesta de Rubrum lo coloca con 81% de respaldo; Morena también lidera intención de voto en Naucalpan, Estado de México * Isaac Montoya Márquez, al ser un presidente municipal de resultados, va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027

EL TOPO

No cabe duda que obras son amores… y eso ha catapultado a Isaac Montoya Márquez en el ánimo popular.

Las Huellas de la Transformación son su legado y eso ya se nota al tener un amplio respaldo ciudadano.

El liderazgo del alcalde de Naucalpan comienza a reflejarse en las encuestas rumbo a la elección municipal de 2027, de acuerdo con los datos más recientes de la consultora Rubrum, que lo ubican con una preferencia de 81 por ciento frente a 19 por ciento de otras opciones.

Según el estudio, esta tendencia muestra respaldo a la continuidad de proyectos que han demostrado resultados en el municipio, destacando la gestión del actual gobierno que ha transitado de las promesas de campaña a acciones concretas en materia de infraestructura, seguridad y servicios públicos.

En el mismo ejercicio, ante la pregunta de por qué partido votarían si hoy fueran las elecciones para la presidencia municipal de Naucalpan, Morena encabeza las preferencias con 41.7 por ciento, mientras que el PAN aparece en segundo lugar con 26.8 por ciento.

La consultora destaca que Morena creció más de cuatro puntos respecto a febrero, mientras que el PAN registró una disminución.

Y el PRI en la lona, con apenas 8.2 en las preferencias electorales.

A poco más de un año de iniciada la administración de Isaac Montoya, entre los resultados más destacados se encuentra una inversión de mil millones de pesos en obra pública, cifra que supera de manera agregada lo realizado durante las dos administraciones anteriores, además de proyectos orientados a mejorar la conectividad y la infraestructura en zonas con rezago social.

En el sector de la seguridad, el gobierno municipal reporta una reducción en la incidencia delictiva, al pasar de 5 mil 363 delitos registrados entre enero y diciembre de 2024 a 3 mil 443 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 35.8 por ciento, mientras que en la comparación de febrero de 2025 a febrero de 2026 se reporta una baja del 77.1 por ciento en delitos

Definitivamente Isaac Montoya Márquez, al ser un presidente municipal de resultados, va en “caballo de hacienda” rumbo al 2027.