“Chivas” y “Sapos” guindas

Deben dejarse atrás complicidades o blindajes oficiales para abrir un expediente y que la gobernadora bajacaliforniana sea investigada para deslindar responsabilidades * Los villanos de la política y cosas peores: Gerardo Fernández Noroña, Ulises Lara, Carlos Aguiar Retes, Octavio Romero, Carlos Bonavides, Arturo Ávila…

EMMA ESPÍNDOLA

Ahora no es cuestión de terminología o de lingüística, sino de acciones en las que aparecen graves riesgos para la Seguridad Nacional.

Los hechos son contundentes y representan un severo peligro en la relación bilateral México-Estados Unidos, además de que lesionan gravemente a las instituciones nacionales.

Minimizados por la estructura gubernamental y la dirigencia partidista, el blindaje es aplicado en todo su potencial para hacer efectivo el encubrimiento.

Ante las evidencias y la aceptación de lo que constituye una flagrancia en lo que pudiera ser materia judicial, el mutismo, la hipocresía y la complicidad están en todo su esplendor.

Los hechos se derivan de una realidad, no supuestos o especulaciones.

Que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, haya emitido una carta pública reconociendo que sostuvo conversaciones privadas con supuestos intermediarios del gobierno de Estados Unidos, es materia para que se investigue a fondo.

Aunque sean hechos derivados de la cancelación de su visa, la mandataria estatal tiene que ser parte de un expediente en la Fiscalía General de la República (FGR).

No pueden quedar impunes una cadena de acontecimientos en los que la Seguridad Nacional queda expuesta, aunque la instrucción en Palacio Nacional sea la de proteger a Marina del Pilar.

Está claro que ella se ofreció a compartir información de las mesas de seguridad y aunque argumente que los audios son fragmentos aislados y que nunca hubo un acuerdo ilegal ni se concretaron reuniones, acepta ser parte central del escándalo.

El nombre de Marina del Pilar estuvo rolando recio en redes el lunes 22 de junio después de la publicación de la columna -en El Universal- del periodista Héctor De Mauleón, sobre un audio filtrado en el que se escucha a la gobernadora de Baja California buscar una reunión con las autoridades estadunidenses.

Y el enlace se llevaría a cabo con un grupo de gestores que la ayudaría con las sanciones o los cargos que el gobierno de Estados Unidos podría presentar en su contra.

Cuando en el estado de Chihuahua se destruyó un narcolaboratorio, toda la estructura política y gubernamental recurrieron al argumento de Traición a la Patria, aunque el Gobierno de la República sabía anticipadamente que había presencia de agencias extranjeras.

Incluso la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) organizó una manifestación para fustigar a la gobernadora Maru Campos.

Ahora Ariadna Montiel, dirigente del partido gobernante, tiene una magnífica oportunidad para concentrar a sus militantes en Mexicali para exigir una investigación a fondo.

Porque está claro que hubo una reunión con un grupo de gestores que supuestamente le prometió ayudarla para conectarse con el FBI en un consulado estadounidense ubicado en Tijuana, Baja California.

Y que Marina del Pilar llevó a cabo esta charla, sin informar de manera pública que estaría en busca de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

La morenista conversó con presuntos “asesores externos del FBI” sobre posibles acusaciones provenientes de Estados Unidos.

Pero también reconoció que efectivamente sostiene reuniones “de forma muy institucional, muy respetuosa y totalmente transparentes” con autoridades de Estados Unidos como gobernadora, en donde se busca el bienestar de las familias en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, al ofrecerse a dar información generada en las mesas de seguridad… y eso en el argot de la delincuencia, es calificado como un “sapo”.

Una persona que actúa como informante, soplón o delator. Se utiliza para referirse a alguien que traiciona a su grupo o revela información.

Y en el ambiente delictivo nacional, es calificado como “Chivatazo”, término coloquial utilizado en español para referirse a una delación, soplo, confidencia o acusación secreta.

Se emplea comúnmente para describir la acción de informar a las autoridades o a otras personas sobre las actividades ilícitas, planes o secretos de alguien.

Así que “sapo” o “chiva” guinda, deben dejarse atrás complicidades o blindajes oficiales para abrir un expediente y que la gobernadora bajacaliforniana sea investigada para deslindar responsabilidades.

¿Quién dará la orden?

HISTORIAS

Bien dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Juzgue usted: La presidencia de la Mesa Directiva del Senado abrió un nuevo frente de confrontación interna en Morena, donde el legislador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el coordinador de esta bancada, Ignacio Mier Velazco, a quien acusó de ser sectario e irresponsable por intentar impedir su participación en el proceso para elegir a quien será el próximo titular de la Cámara Alta. Dicen que los viajes ilustran, pero también se extrañan cuando se hacen con dinero ajeno.

La buena vida, basada en dispendios y derroches, no es igual a la que se tiene cuando impera la miseria… Ulises Lara, el vocero y fiscal para Asuntos Relevantes, dejó la FGR. Era el hombre de todas las confianzas de Ernestina Godoy.

Lara abandonó el barco porque debe estar haciendo agua… Para no apartarnos del tema de separación de funciones, el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, decidió separar de la Rectoría de la Basílica de Guadalupe a Efraín Hernández Díaz.

Aunque el relevo parece terso, hay una gran incógnita por el manejo de recursos económicos, y no son pocos… En medio de los escándalos políticos, se ha deslizado al olvido lo de las Casas del Bienestar en Veracruz, que se inauguraron pomposamente y no aguantaron los primeros aguaceros. Octavio Romero, el director del Infonavit, es el más agradecido de que los reflectores estén dirigidos a otros escándalos.

No sólo es que hayan quedado destruidas, sino que está claro que los materiales para edificarlas no fueron los adecuados. A lo mejor quisieron ahorrarse una lana para guardarla en el cochinito y construir una residencia para algún funcionario o para los beneficiarios del contrato… Durante el más reciente informe que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados se concluyó que hay 21 denuncias penales por posibles daños que se cuantifican en 600 millones de pesos.

Sería bueno saber quiénes son los responsables, cuántos han sido consignados y qué destino se ha dado a las carpetas y expedientes… Enorme preocupación por saber cómo va el intento del actor Carlos Bonavides para obtener la candidatura de una diputación federal, obviamente cobijado por Morena. Políticos de esa enorme dimensión son los que hacen falta para alcanzar las metas y objetivos que se tienen para construir una gran Nación. Preparados, visionarios, con miras de estadistas, dispuestos a contribuir con su enorme experiencia administrativa, política y legislativa para ubicarnos en el primer mundo.

Ojalá y no lo dejen fuera, porque sería un lamentable error que la Patria no se perdonaría… Enorme pesar invade a la sociedad del estado de Aguascalientes, porque el diputado Arturo Ávila (a quien se conoce como el “cero votos” -porque nunca ha ganado una elección-) decidió no buscar la gubernatura.

Quizá sea porque Luisa María Alcalde ya no es dirigente nacional del partido oficial. Lástima, Arturito.