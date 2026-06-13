El PAN denuncia a López Obrador “por sus vínculos” con el narcotráfico, expresa la Primera Presidenta

¿Acaso Sheinbaum acepta que AMLO es narco? * La Mandataria debió decir por “sus presuntos vínculos con el narcotráfico”, o mejor, “por un delito inventado”, pero no “por sus vínculos”, lo que es aceptar implícitamente tan fea cosa

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

La silla vacía.

El primo Danielito, el de cociente de inteligencia de ostra en coctel, logró la hazaña de pasar a primero de Secundaria (la Primaria le tomó nueve años).

Al final del curso, su boleta consignaba que había reprobado todas las materias (conducta y aseo, no, era muy educado y limpio; deportes sí, era una vergüenza verlo con una pelota).

Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, le preguntó, fingiendo asombro, qué había pasado, y Danielito respondió: -Se equivocaron los maestros, voy a pedir revisión de las pruebas -¡dioses!

PAN DESCONFÍA DE AUTORIDADES MEXICANAS

Tan inútil como el ‘Recetario de carnes asadas para vegetarianos’, el PAN presentó denuncia contra el Pejestorio ante la Corte Penal Internacional (CPI), que no tiene manera de hacer cumplir sus sentencias, aparte de que suele tomarse más o menos diez años en cada asunto.

El PAN lo denunció por crímenes de lesa humanidad relacionados con su estrategia de dar abrazos a los de la delincuencia organizada durante su sexenio (200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, muchas masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones completas bajo el control del crimen organizado). 1

Aduce el PAN que el entonces Pejecutivo “no sólo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal”. Pues sí.

La CPI actúa bajo el ‘principio de complementariedad’, o sea: no sustituye los tribunales de los países sino cuando se prueba que no tienen voluntad de investigar y enjuiciar a los responsables de semejantes crímenes.

Y eso afirma el PAN, que no son de fiar fiscalías ni tribunales de México, bajo el control de los cuatroteros. ¡Qué feo ser tan desconfiados!, ya podían poner su denuncia con doña Ernestina Godoy. De veras ¡cómo hay gente!

El PAN, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por contar en sus filas con muy buenos abogados y no tienen un pelo de tontos. Saben muy bien que la CPI, ahorita, está algo ocupada con otros acusados del Congo, República Centroafricana, Sudán, Libia, Costa de Marfil, Malí, Kenia; Afganistán, Bangladesh, Filipinas; Georgia, Palestina, Ucrania, Uganda y Venezuela.

Lo saben, claro, y no esperan que el Pejeremías, que ahorita tiene 72, viva los muchos años que tardará la CPI en emitir una resolución.

Están al tanto, pero se trata de dejarlo manchado y bajo el reflector de una institución internacional. Ya luego el Tío Sam a lo mejor aprovecha, vaya usted a saber.

Igual doña Sheinbaum, el lunes 7 de junio pasado reaccionó, ratificando la urgencia de que suspenda sus madrugadoras, dijo: “El PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Penal por sus vínculos con el narcotráfico (…)”: ¡ay, señito!, debió decir por sus ‘presuntos vínculos con el narcotráfico’ o mejor, ‘por un delito inventado’, pero no “por sus vínculos”, lo que es aceptar implícitamente tan fea cosa.

Agregó: “No se puede ser más hipócrita, tal vez quieren expiar sus culpas” (se solicita información). También le dijo los panistas que “mejor recen” (¿pues qué les va a hacer, señito?). Lo de ternurita fue que remató preguntando: “¿Cómo es posible, es que quién les cree?, nadie les cree”… mmm… no Presidenta, les cree medio México, bueno, tres cuartos.

Como sea, a los asuntos penales que ya le enderezaron los EUA a algunos cuatroteros, más los que faltan, que según ellos son muchos (“oleadas”), se suma esto. Y rompen todos los récords: ningún Presidente ni ningún partido, nunca en 205 años de historia mexicana, ha sido acusado de semejantes barbaridades. Algo habrá… no, no algo, mucho.

GOLIZA DEL PRI A MORENA EN COAHUILA: 16-0

El lunes 7 de junio no fue un buen día para cuatroteros y similares: El domingo 6 de junio les propinaron una derrota completa en los comicios de Coahuila para elegir a 16 diputados locales y Morena perdió los 16 que les ganó el PRI (coaligado con un partido local).

No es cosa de predecir que así serán las elecciones del 2027, pero sí queda claro que en política nada es eterno (caso de estudio, el PRI imperial del siglo pasado).

Por supuesto Morena confirmó su calaña al argüir que les hicieron trampa en Coahuila y que van a impugnar… ¡híjole!, este menda humildemente les recomienda no andarle tentando en mal lugar a los coahuilenses.

De ese aguerrido estado fueron el general Ignacio Zaragoza, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, Lucio Blanco y otros, revolucionarios de a de veras… por esos rumbos, dejados no son.

Pero hay buenas noticias. El mismo lunes 7 de junio, por ahí de la una de la tarde, la Presidenta Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de abanderamiento y toma de protesta de la selección mexicana. Les dijo (léase de pie):

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? (respuesta a coro: ¡Sí, protesto!). Pueden sentarse.

O sea, esos jugadores profesionales quedaron encargados de defender la Bandera Nacional con lealtad y constancia, quedaron con la encomienda presidencial de cuidar independencia, honor, instituciones (las de la 4T incluidas, claro), al pueblo y al territorio.

¡Fiu!, con razón salen asustados a jugar (y uno, casi apátrida, esperando goles).

Esperemos, una pizca de optimismo no viene mal, esperemos que los de la CNTE no hagan sus desmanes, y más en estos días, ya ve cómo son (el lunes pasado les decomisaron 59 petardos, sin detenidos, no se vayan a incomodar)… bueno, junto con los de la CNTE, los transportistas, las madres buscadoras, los campesinos y todos los grupos que han anunciado megamarchas y bloqueos en la CDMX y algunas carreteras.

Ya sabremos quién se llevó la foto y la cobertura de prensa a nivel internacional. Y se puede anticipar que la silla vacía de la doñita durante la ceremonia de inauguración va a llamar la atención. Había de ir la señora, total, una serenata de insultos cualquiera recibe… pero tiene su simbolismo la silla vacía.