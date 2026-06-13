LA FERIA
El PAN denuncia a López Obrador “por sus vínculos” con el narcotráfico, expresa la Primera Presidenta
¿Acaso Sheinbaum acepta que AMLO es narco? * La Mandataria debió decir por “sus presuntos vínculos con el narcotráfico”, o mejor, “por un delito inventado”, pero no “por sus vínculos”, lo que es aceptar implícitamente tan fea cosa
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
La silla vacía.
El primo Danielito, el de cociente de inteligencia de ostra en coctel, logró la hazaña de pasar a primero de Secundaria (la Primaria le tomó nueve años).
Al final del curso, su boleta consignaba que había reprobado todas las materias (conducta y aseo, no, era muy educado y limpio; deportes sí, era una vergüenza verlo con una pelota).
Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, le preguntó, fingiendo asombro, qué había pasado, y Danielito respondió: -Se equivocaron los maestros, voy a pedir revisión de las pruebas -¡dioses!
PAN DESCONFÍA DE AUTORIDADES MEXICANAS
Tan inútil como el ‘Recetario de carnes asadas para vegetarianos’, el PAN presentó denuncia contra el Pejestorio ante la Corte Penal Internacional (CPI), que no tiene manera de hacer cumplir sus sentencias, aparte de que suele tomarse más o menos diez años en cada asunto.
El PAN lo denunció por crímenes de lesa humanidad relacionados con su estrategia de dar abrazos a los de la delincuencia organizada durante su sexenio (200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, muchas masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones completas bajo el control del crimen organizado). 1
Aduce el PAN que el entonces Pejecutivo “no sólo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal”. Pues sí.
La CPI actúa bajo el ‘principio de complementariedad’, o sea: no sustituye los tribunales de los países sino cuando se prueba que no tienen voluntad de investigar y enjuiciar a los responsables de semejantes crímenes.
Y eso afirma el PAN, que no son de fiar fiscalías ni tribunales de México, bajo el control de los cuatroteros. ¡Qué feo ser tan desconfiados!, ya podían poner su denuncia con doña Ernestina Godoy. De veras ¡cómo hay gente!
El PAN, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por contar en sus filas con muy buenos abogados y no tienen un pelo de tontos. Saben muy bien que la CPI, ahorita, está algo ocupada con otros acusados del Congo, República Centroafricana, Sudán, Libia, Costa de Marfil, Malí, Kenia; Afganistán, Bangladesh, Filipinas; Georgia, Palestina, Ucrania, Uganda y Venezuela.
Lo saben, claro, y no esperan que el Pejeremías, que ahorita tiene 72, viva los muchos años que tardará la CPI en emitir una resolución.
Están al tanto, pero se trata de dejarlo manchado y bajo el reflector de una institución internacional. Ya luego el Tío Sam a lo mejor aprovecha, vaya usted a saber.
Igual doña Sheinbaum, el lunes 7 de junio pasado reaccionó, ratificando la urgencia de que suspenda sus madrugadoras, dijo: “El PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Penal por sus vínculos con el narcotráfico (…)”: ¡ay, señito!, debió decir por sus ‘presuntos vínculos con el narcotráfico’ o mejor, ‘por un delito inventado’, pero no “por sus vínculos”, lo que es aceptar implícitamente tan fea cosa.
Agregó: “No se puede ser más hipócrita, tal vez quieren expiar sus culpas” (se solicita información). También le dijo los panistas que “mejor recen” (¿pues qué les va a hacer, señito?). Lo de ternurita fue que remató preguntando: “¿Cómo es posible, es que quién les cree?, nadie les cree”… mmm… no Presidenta, les cree medio México, bueno, tres cuartos.
Como sea, a los asuntos penales que ya le enderezaron los EUA a algunos cuatroteros, más los que faltan, que según ellos son muchos (“oleadas”), se suma esto. Y rompen todos los récords: ningún Presidente ni ningún partido, nunca en 205 años de historia mexicana, ha sido acusado de semejantes barbaridades. Algo habrá… no, no algo, mucho.
GOLIZA DEL PRI A MORENA EN COAHUILA: 16-0
El lunes 7 de junio no fue un buen día para cuatroteros y similares: El domingo 6 de junio les propinaron una derrota completa en los comicios de Coahuila para elegir a 16 diputados locales y Morena perdió los 16 que les ganó el PRI (coaligado con un partido local).
No es cosa de predecir que así serán las elecciones del 2027, pero sí queda claro que en política nada es eterno (caso de estudio, el PRI imperial del siglo pasado).
Por supuesto Morena confirmó su calaña al argüir que les hicieron trampa en Coahuila y que van a impugnar… ¡híjole!, este menda humildemente les recomienda no andarle tentando en mal lugar a los coahuilenses.
De ese aguerrido estado fueron el general Ignacio Zaragoza, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, Lucio Blanco y otros, revolucionarios de a de veras… por esos rumbos, dejados no son.
Pero hay buenas noticias. El mismo lunes 7 de junio, por ahí de la una de la tarde, la Presidenta Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de abanderamiento y toma de protesta de la selección mexicana. Les dijo (léase de pie):
“Encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? (respuesta a coro: ¡Sí, protesto!). Pueden sentarse.
O sea, esos jugadores profesionales quedaron encargados de defender la Bandera Nacional con lealtad y constancia, quedaron con la encomienda presidencial de cuidar independencia, honor, instituciones (las de la 4T incluidas, claro), al pueblo y al territorio.
¡Fiu!, con razón salen asustados a jugar (y uno, casi apátrida, esperando goles).
Esperemos, una pizca de optimismo no viene mal, esperemos que los de la CNTE no hagan sus desmanes, y más en estos días, ya ve cómo son (el lunes pasado les decomisaron 59 petardos, sin detenidos, no se vayan a incomodar)… bueno, junto con los de la CNTE, los transportistas, las madres buscadoras, los campesinos y todos los grupos que han anunciado megamarchas y bloqueos en la CDMX y algunas carreteras.
Ya sabremos quién se llevó la foto y la cobertura de prensa a nivel internacional. Y se puede anticipar que la silla vacía de la doñita durante la ceremonia de inauguración va a llamar la atención. Había de ir la señora, total, una serenata de insultos cualquiera recibe… pero tiene su simbolismo la silla vacía.
LA FERIA
Engañar es un arte
De las doce buenas noticias presidenciales, diez son mentiras * Si de engañar se trata, hay que hablar bien de la verdad y decir que se repudia la mentira
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Malas compañías.
En agonía, tío Lalo pidió que los dejaran solos a él y a tía Sancha (en serio), y con un hilo de voz, le dijo que quería “confesarle algo” y la tía, que era un dulce, reaccionó como fiera herida: -¡Ah, no!, mira qué fácil, te mueres muy tranquilo y yo con el colerón -y se salió.
Contado por ella que siempre supo que el tío era lo que era, pero eso sí, explicaba: -Muy buen mentiroso -¡caray!
IMPOSIBLE EL RECUENTO DE LAS MENTIRAS
Tal vez ya no se usa decir “echar un torito”, bueno, antes se decía. Como sea, ahí le va un torito: ¿a quién se refiere lo siguiente?: “No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio; porque es mentiroso y padre de la mentira”. ¡Sí, a ese! Claro. Hay quien lo llama ‘el gran engañador’.
No era una pregunta difícil para un tenochca simplex. Menos, después del severo régimen de mentiras y engaños a que nos sometió el anterior aposentado en Palacio, el señor de los abrazos.
Debe haber quien desde el principio pensó: “este es un mentiroso”, también quien le creyó, más bien dicho, los que le creyeron (que fueron millones), y hasta los que le siguen creyendo porque es más fácil que aceptar a lo pelón que le vieron a uno la cara de tarugo.
Es imposible hacer el recuento de las mentiras del Pejestorio, pero la principal, la que repetía con convicción era que no mentía. Por supuesto. Si de mentir se trata, hay que hablar bien de la verdad y decir que se repudia la mentira.
Parece una tontada, pero como la mayoría de la gente (la inmensa mayoría) es de buena fe, pues creen, o dicho al revés: no creen que haya alguien capaz de mentir con tanto descaro. Él sí. Y disfruta engañar, nada más recuerde cuando decía que en su gobierno “nadie ni nada por encima de la ley”.
Lo que está de taquicardia, es que todo apunta a que a su sucesora no le basta con repetir las frases del Pejehová, y por eso suma su terquedad de continuar ese proyecto de país que sobradamente, ha probado su fracaso, en todos los órdenes, incluyendo su falsa pretensión de haber disminuido la pobreza, sostenida en cifras manipuladas que, por cierto, es el mero mole de la actual arrimada en Palacio Nacional (porque arrimado, según el diccionario, es “el que vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño”, y Palacio es de todos y entre todos pagamos lo no poco que cuesta hospedarse ahí).
Y para nuestra desgracia, la señito del segundo piso, parece creer que un elemento que explica el éxito de su mentor, el Pejestorio, es su inagotable capacidad de mentir, mentir en todo, en propuestas, en ideología, en intenciones y ante cualquier pifia de su gobierno, nada más recuerde las once veces que afirmó que la pandemia del Covid-19, estaba “domada” y que México era ejemplo mundial de cómo enfrentarla, teniendo 551 mil defunciones y Japón -con casi la misma población que nosotros- tuvo 74 mil (el 13% que en México). Y si no eso, entonces ella salió igual que él y le gusta mentir (nunca lo sabremos).
DE LA DOCENA DE BUENAS NOTICIAS, DIEZ SON MENTIRAS
Se lo comento por las doce buenas noticias que el jueves 28 de mayo pasado nos dio la señito en su madrugadora. No hacía falta que dijera nada de eso. Y menos que soltara diez mentiras. A volapié ahí le van:
- Récord histórico de Inversión Extranjera Directa. Mentira, al cierre de marzo las nuevas inversiones fueron las más bajas desde el primer trimestre de 2022.
- Desempleo en mínimos históricos. Mentira, aumentó el desempleo en el primer trimestre y el 54.8% de los empleos es de manera informal.
- Inflación y tasas de interés a la baja. Mentira, la inflación subió más de lo previsto por el Banco de México y la tasa de interés que baja es la interbancaria que fija (6,5%), mientras los intereses de la banca comercial son altísimos, por ejemplo: tarjetas de crédito, 38% promedio anual; créditos personales y de nómina, entre el 30% y el 50 por ciento.
- Gasolina y combustibles, de los más bajos en el mundo. Mentira que los precios de la gasolina en el país se mantienen entre los más bajos en el nivel internacional. Repito, mentira. No le digo.
- Control del déficit fiscal: Durante 2025, el déficit disminuyó un 1.5% del PIB, permitiendo unas finanzas públicas más sanas. Mentira, nuestro déficit es una de las razones por las que las calificadoras bajaron la calificación del país.
- Bajos niveles de deuda del sector público: La deuda se situó en un 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre. Mentira, desde el 2018 han elevado la deuda un 71.4%, de 10.55 billones de pesos, poco más de 18 billones.
- Balanza comercial positiva: Las exportaciones aumentaron a niveles récord, logrando que el país exportara más de lo que importa. Totalmente cierto, lástima que eso nada tiene que ver con políticas del gobierno.
- Recuperación salarial y caída de la pobreza: Con el aumento del 154% al salario mínimo en años recientes, la pobreza laboral llegó a su mínimo histórico (30.7%). Mentira redonda; el salario aumentó, pero lo pagan los empresarios que retrajeron los salarios de los demás trabajadores; la pobreza aumentó.
- Desendeudamiento de Pemex: La paraestatal logró una reducción histórica de su deuda por 20 mil millones de dólares. Mentira, es un espejismo financiero; el gobierno le da dinero de todos lados a Pemex.
- Nueva Ley para la Inversión: Se aprobó este marco legal para acelerar el desarrollo de proyectos mixtos y de inversión pública. Mentira, es letra muerta, la inversión pública es de chisguete y la privada se anda con mucho cuidado. No hay certeza jurídica.
- Creación de la Oficina de Inversión: Se instituyó este organismo en la Presidencia para facilitar y atraer nuevos capitales al país. Mentira, ni facilita ni atrae, pregúntenle a los empresarios.
- Programas del Bienestar: Se mantienen todos los apoyos sociales existentes y se han implementado nuevos programas para proteger a la población. Totalmente cierto, pero de nada sirve porque la pobreza sigue. Ayuda, pero no resuelve el problema de fondo.
De doce buenas noticias, 10 son mentiras. Por cierto, el padre de la mentira, el gran engañador (revise el evangelio de San Juan en 8:43-45), es el diablo y estos andan muy a gusto con Satanás, lo que explica lo a gusto que están en malas compañías.
LA FERIA
“No están imputados” y “No vean TV Azteca”
La Primera Presidenta está jugando con lumbre * Pedir que la gente no vea la televisora del Ajusco, más que un intento de censura, es un ejercicio impúdico de desesperación * Citar a Maru Campos con fundamentación de indiciada, de posible responsable de un delito, es totalmente ilegal, pues la gobernadora de Chihuahua tiene fuero
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Jugando con lumbre.
Tío Néstor nos caía muy bien a los niños de la familia materno-toluqueña.
Decía tantas tonterías que nos retorcíamos de la risa.
Tía Lupita, su esposa, lo veía en silencio y nunca lo contradecía. Muda.
Ya largamente viuda, este menda le preguntó cómo había aguantado así los 48 años que estuvo casada con él. Respondió con resignación: -Ni lo oía, hijito, ni lo oía -sólo así.
MALA APUESTA
Siguiendo las enseñanzas del creador de ‘Abrazos, no balazos’ y ‘Me canso ganso’, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó primero ‘Queremos pruebas’ y el lunes 25 de mayo pasado, dos lemas que prometen batir todos los récords: ‘No están imputados’ (sí, clarito dijo la “i”) y ‘No vean TV Azteca’.
Empecemos por lo de TV Azteca. Mala apuesta. La doñita del bastón de caramelo, en su conferencia madrugadora, en televisión abierta según lo que reportan los canales oficiales -Canal Once, Canal 14 y Canal 22-, tiene una audiencia de un millón cien mil televidentes mensuales… MENSUALES… unos 37 mil diarios.
TV Azteca, en su noticiario nocturno, tiene una audiencia promedio DIARIA de 2.5 millones de personas y en sus programas deportivos, la cosa es de escándalo: hasta 45 millones por transmisión, datos de Nielsen-Ibope México, empresa que mide audiencias para que los anunciantes sepan dónde gastan su dinero, no son bromas.
La señito del segundo piso, aparte, tiene 300 mil de audiencia diaria en medios digitales según sus empleados, frente al millón 600 mil suscriptores de TV Azteca en YouTube y que el 50% de los “internautas” mexicanos en sitios web y redes sociales, ve programas de TV Azteca, según ComScore que hace lo mismo que Nielsen-Ibope. Apúrele doñita.
Pedir que la gente no vea TV Azteca más que un intento de censura es un ejercicio impúdico de desesperación.
De lo otro, lo de los no imputados, lo dijo refiriéndose a los citatorios a Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por los EUA como cómplice del crimen organizado, citado por la FGR, a una “entrevista”, una platicadita de cuates).
Y a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, citada como testigo por lo de los agentes de la CIA que estuvieron en un operativo policial, pero la citan con fundamentación de indiciada, de posible responsable de un delito… y eso es ilegal, doña Maru tiene fuero. Es inagotable capacidad de los cuatroteros de meter la pata.
La escapatoria del tal Rocha Moya es que lo juzguen acá (con arresto domiciliario, para no darle molestias) y que salga inocente, cosa nada difícil (los jueces del Bienestar emitirían una resolución que sirva para canonizarlo); y así el Tío Sam no podría insistir en que se los manden porque nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo y el tratado de extradición lo especifica en su artículo 6, ‘Nom bis in Idem’, pusieron el latinajo, pero aclara: “No se concederá la extradición cuando el reclamado haya sido sometido a proceso o haya sido juzgado y condenado o absuelto por la Parte requerida por el mismo delito en que se apoye la solicitud de extradición”.
Que alguien se apiade de la doñita y le den copia del tratado subrayado con plumón amarillo.
Algo pasa con la Primera Mandataria. Se supone que es señora inteligente. Tal vez sea algo parecido al ridículo que hubiera hecho Albert Einstein si hubiera aceptado dirigir un equipo de futbol, cosa que no le propusieron y él no hubiera hecho, porque de tonto no tenía un pelo en su gran cabellera.
Como sea, la señora Sheinbaum aceptó el cargo y ahora nos toca apechugar a todos los gallardos integrantes del peladaje nacional.
El lunes 25 de mayo pasado anunció que su informe a dos años de su triunfo electoral, no lo presentará en el Zócalo, que será por televisión y que instalarán pantallas en todo el país.
La razón es muy simple: el Zócalo estará tomado por la FIFA.
“El Zócalo está lleno del Fan Fest Famoso. Es muy chiquito el espacio que queda y están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, explica ella toda llena de gracias.
‘Tá bueno enterarnos del poder de la FIFA (¿y si lo hubiera anticipado?… o mejor, mucho mejor: que lo hubiera cancelado, total, nadie está que se le queman las habas por oírla… en fin, así son).
Y no le bastó esa explicación a la dama de Palacio, no, claro que no, agregó que es importante explicar el “contexto actual” ante lo que señaló es una “ofensiva mediática y defensa de la soberanía”, y remató: “En México decidimos los mexicanos”. ¡Chispas!… ¿lo creerá?… nosotros no.
Además, su insistencia en la soberanía es -otra vez- referirse a lo de los cuatro agentes de la CIA en el operativo en Chihuahua. Y tiene razón: de ninguna manera deben actuar en nuestro territorio agentes extranjeros… pero está tentando a Dios de paciencia.
Si sigue con esa cantaleta, el Tío Sam le va a recordar que desde 2022, le informó al entonces Pejecutivo que México era un nido de espías rusos, que le entregaron una lista con sus nombres y que no pasó nada ni ha pasado porque doña Sheinbaum tampoco ha puesto orden.
O sea: cuatro de la CIA dan para escándalo nacional y tratar de cobrarle la cuenta a la gobernadora de Chihuahua, mientras las docenas de espías de Putin, tan frescos. De veras, están jalándole los bigotes a un león.
Ya no sólo son los EUA los preocupados por los espías rusos en México, funcionarios británicos y franceses (nota del New York Times del 8 de diciembre pasado), han expresado su preocupación a nuestra Cancillería, por el notorio incremento de operaciones de desinformación de Rusia en medios digitales, para poner a los mexicanos contra los EUA y Europa. Y tampoco pasó nada.
Calcula mal la Presidenta: sólo en México no nos tomamos en serio tanto dislate. El Tío Sam, no, ese se toma todo muy en serio, por eso ha apresado a cinco presidentes y expresidentes de Latinoamérica: Manuel Noriega, de Panamá; Alfonso Portillo, de Guatemala; Rafael Callejas, de Honduras; Juan Orlando Hernández, también de Honduras; y Maduro, de Venezuela. Ahora van por Raúl Castro.
Presidenta, aunque no lo crea, está jugando con lumbre.
LA FERIA
Réquiem de Morena
Nadie se escapa de Estados Unidos * El Tío Sam prepara con entusiasmo ese coro que contará con una gran producción y cobertura de medios, un ‘hitazo’ como hace mucho no ha habido
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Despiadada.
Ha quedado muy claro que a la Presidenta de la República le gusta reunirse con grupos musicales y cantantes: BTS, la banda coreana de K-pop (se solicita información); los rockeros Bono, The Edge y el grupo irlandés U2; Junior H y Majo Aguilar, de regional mexicano (?); Eduin Caz (famoso por sus narco-corridos, como ‘Se fue la pantera’), y Julión Álvarez (intérprete también de algunos narco-corridos y con visa cancelada).
Los anteriores personajes, muy conocidos a nivel nacional e internacional, son algunos con los que se ha reunido por su conocido amor a la música, pero no vaya usted a pensar que es para caernos bien a nosotros los del peladaje.
VIENE LA SORPRESA DE EU
El gobierno de los EUA, sabedor de la melomanía de nuestra hospedada en Palacio, le prepara una sorpresa, en este caso de música coral.
No es secreto, es público y muy sabido: en los EUA ya están en plenos ensayos con los intérpretes que integrarán el ‘Coro de los Adultos Cantores de Nueva York’ (Distrito Sur).
El rumor es que ensayan un réquiem, no el de Verdi ni el de Mozart, sino el de Morena (y réquiem es eso que se canta en las misas de difuntos).
Nota: cantar es cantar, claro, de ‘Casta Diva’ (de la Norma de Bellini que con la Caballé es tocar los dinteles de la gloria), a ‘Llegó borracho el borracho’ (de José Alfredo Jiménez, muy apropiada para macho demodé); pero cantar en su séptima acepción, es “avisar o dar noticia de algo”, usado en marinería, y en la 18 es “descubrir o confesar algo”, por eso se dice que un criminal cantó cuando soltó la sopa, a palos, por su voluntad, por cobrar venganza o por conseguir algún beneficio, que le receten menos años de cárcel si está en proceso; si está sentenciado, que le rebajen la pena o lo pongan en algún presidio amistoso (hay), y a veces, hasta ser liberado, pasa.
Así es que el gobierno de los EUA prepara con mucho entusiasmo ese coro del que se dice, contará con una gran producción y cobertura de medios, en especial de televisión y redes sociales. Se espera un ‘hitazo’ como hace mucho no ha habido.
Hasta hace un par de años escasos, los EUA se conformaban con conseguir solistas, con poco éxito, hay que decirlo, pues por ejemplo, el tenor ligero Genaro García Luna a ningún precio ha querido cantar allá o el afamado tenor Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, que de plano se rehusaba a cantar para ellos, aunque ya quiere (… auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí quiebran al más valentón).
Sin embargo, los EUA de golpe se encontraron con una buena oferta de cantantes de entre los 92 que les envió muy recomendados y sin formalidades contractuales, la promotora musical ‘Sheinbaum Productions’, con el añadido, verdadero golpe de suerte, de que ya disponen de quien durante décadas fue una verdadera leyenda del escenario, el aclamado Ismael Zambada, ‘El Mayo’, tenor dramático (de voz potente y enérgica).
Por eso ahora los EUA organizan un coro que dicen los enterados, está aprendiendo todas las que les piden los yanquis con el refuerzo de solistas de gran cartel: el Chapo y sus dos Chapitos -Joaquín y Ovidio, que ya están allá-, con alta probabilidad que se les unan voluntariamente sus hermanos Archivaldo y Jesús, de los que se dice ensayan canto hace un año; el Mayo como quedó dicho y otros, todos de amplio repertorio y favoritos de personajes del gobierno y políticos mexicanos de alto nivel.
Y esa pléyade de caballeros no es que vayan a cantar, es que ya están cantando.
Da un poco de ternura que la gerenta general y apoderada de la ‘Sheinbaum Productions’, reclame que los EUA no le mandan los 36 o 38, no sabe o no se acuerda, que ha pedido. Parece que no entiende que el ‘show’ es allá. Ya se va a enterar.
La doñita de Palacio, el viernes 15 de mayo pasado informó, loca de contento, que se echó un telefonazo con Donald Trump.
“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. (…)”, puso en X. Qué bueno.
Lástima que la Secretaría de Gobernación informó, el 12 de mayo pasado, que -para restablecer el orden en Chilapa, Guerrero- el subsecretario César Yáñez se comunicó con los líderes de las organizaciones criminales, los Ardillos y los Tlacos, para “solicitar” poner fin a las disputas, retirar bloqueos y permitir la entrada de las Fuerzas Armadas, y que “la petición fue aceptada por los líderes”.
Traducción: este gobierno toma acuerdos con los criminales… ojalá no se entere Trump.
Y aunque no se entere, mientras la doñita del bastón de caramelo, mantenía su cordial y excelente conversación con Trump, el subprocurador General Adjunto de los EUA, Aakash Singh, en teleconferencia con los 93 fiscales federales de allá, les dijo de parte de Trump que debían “triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”.
Lo bueno es que la señora del segundo piso habló sobre seguridad con su amiguito Trump. Lástima que ese tal Aakash Singh, le aclaró a todos sus fiscales:
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”.
Para enredar más la pita, el viernes se entregaron o algo así, a los EUA, dos de los coacusados con Rocha Moya.
Entre sabandijas no hay lealtad, hay impunidad y cuando se acaba, nadie se sacrifica por nadie. Por nadie, señora Sheinbaum, eso incluye Palenque.
Si doña Sheinbaum confía en que por el poder mágico del Pejestorio o porque le cae bien a Trump, va a librar la debacle, se equivoca, mucho. La “cereza de pastel” para ellos es avergonzarla y humillarla.
Nadie se escapa. Ese muy sabio libro, la Biblia, dice en Eclesiastés, 3.15: “Dios llama el pasado a cuentas”.
No tendrán el radiante futuro de poder absoluto por el que todo se permitieron, los persigue su pasado. La historia es despiadada.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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