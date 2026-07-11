¿Y si sí… EU se llevara a políticos acusados de complicidad con el crimen organizado?

Para encarcelarlos y enjuiciarlos allá en Estados Unidos, con sus peculiares normas jurídicas * El problema es que nada garantiza que no vaya a presentarse una epidemia de secuestros y entregas al U.S. Marshals Service, que no son modositos

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

¿Y si sí?

Una prima de este menda y su mamá (sin nombres) vivían a los gritos porque la nena salió inquieta (una gran güila).

Esa casa era una ópera china perpetua, pero, mágicamente, de un día para otro, se acabaron los bramidos de la tía por las llegadas a deshoras, los continuos cambios de novios o los novios simultáneos (se entiende).

El caso es que ya cincuentones los dos, prima y tecladista, la plática llegó a eso de la súbita paz doméstica y la prima aclaró: -¡Ah!, es que nos encontramos en el vestíbulo de un hotel, yo saliendo, ella entrando… nomás cruzamos miradas -muy claro.

LOS OTROS ¿Y SI SÍ?

¿Y si sí?… estuvo de moda, refiriéndose a que la oncena tricolor diera la sorpresa. Se entiende. Sería magnífico… y completamente inútil para el país, aunque sería un alegrón colectivo por unas horas (horas, no da para días) y una maravillosa noticia para esa potente industria privada que es el futbol.

Pero hay otros ¿y si sí?

¿Y si sí?, en operaciones encubiertas el gobierno de los EUA se llevara a políticos y funcionarios electos mexicanos, acusados de ser cómplices del crimen organizado, para encarcelarlos y enjuiciarlos allá, con sus peculiares normas jurídicas.

¿Y si sí?.. Bueno, no hace falta ser un sabio para saber de antemano que cualquiera que se lleven no tiene ninguna posibilidad de que lo declaren inocente (‘not guilty’), largas condenas los esperarían (caso de estudio: García Luna).

Claro que aplican restricciones: los testigos colaboradores, ‘cooperating witness’ les dicen allá, a esos, a los soplones no les iría tan mal y con tantita suerte, nada mal.

En los EUA, primero reciben protección del Programa de Seguridad de Testigos (‘Witness Security Program’), para eso, antes, los chivatos deben haber firmado uno de tres posibles acuerdos previstos en las leyes yanquis:

El primero es el Acuerdo de Cooperación con la Fiscalía, en el que el rajón se compromete a soltar toda la sopa a cambio de una posible (nótese: sólo posible) reducción de condena que puede llegar a ser inmunidad, si cantó chulito y su información permitió perseguir a los de mayor rango respecto del delator (un ejemplo: un gobernador sólo tiene al Presidente de la República por encima de él, así que para que le funcione el Acuerdo, lo tiene que embarrar, pero bien, no nomás con dichos, sino con información que permita enjuiciarlo).

El segundo es el Acuerdo de No Enjuiciamiento, que es el mejor porque la fiscalía se compromete a no acusar ni procesar al soplón a cambio de información y a que rinda testimonio en otros juicios. Es una lotería conseguir uno de estos.

El tercero es el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, que mantiene al chismoso en ascuas porque mientras cante al gusto de la fiscalía, los cargos se mantienen suspendidos. Horrible.

De regreso al “y si sí” se llevaran a la mala, secuestrados, a algunos funcionarios y políticos traviesos, ¿qué haría nuestro gobierno?… ¿Qué se le ocurre?.. No, aparte de la reglamentaria protesta matutina de la Presidenta en Palacio… ¿qué podría hacer?… le digo: nada, tragársela, exigir, aullar, quejarse… pero, nada.

No hay recurso legal contra el secuestro en México y entrega en los EUA de un tenochca bajo sospecha de ser un criminal.

No vaya usted a pensar mal de este su textoservidor. No se trata de que esté uno de acuerdo, pero en los EUA es perfectamente legal el secuestro transfronterizo de alguien para entregarlo a la autoridad y que sea enjuiciado allá.

Así lo resolvió desde 1992 la Suprema Corte de los EUA: no importa cómo sea detenido alguien en el extranjero para procesarlo y dijo más, refiriéndose a México: la abducción (rapto o secuestro) no viola el Tratado de Extradición que no lo prohíbe explícitamente.

TRES CASOS SONADOS

Lo han hecho antes. Hay tres casos muy sonados, el de René Verdugo Urquídez, secuestrado por policías mexicanos en enero de 1986, que lo llevaron atado a la valla fronteriza de Calexico, California, y lo aventaron del otro lado, donde lo esperaban ya los agentes policiacos de los EUA.

El del doctor Humberto Álvarez Machaín, en abril de 1990, secuestrado en México por policías sobornados por agentes de la DEA.

Y el caso supersonado, el del Mayo Zambada en julio de 2024.

Aparte hay muchísimos otros casos en que con engaños llevan policías mexicanos a ciudadanos mexicanos a la mera rayita de la frontera, les dan un empujón y quedan detenidos en los EUA. Nada nuevo bajo el sol.

El gobierno de México ha puesto el grito en el cielo. El Tío Sam ni el palillo de dientes se ha quitado.

Todo eso lo saben las sabandijas nacionales que están que no les calienta el sol porque siendo políticos o funcionarios, enredados con el crimen organizado, directamente unos y otros sólo aceptando ser cómplices de sus jefes, a sabiendas de en qué andaban.

Que no se hagan (y eso incluye funcionarios de alto nivel y el del más alto nivel, no nos hagamos).

Pero también saben que, si se ponen cantarines, con tantita suerte y nada de escrúpulos, pueden conseguir salvar sus pellejos.

Dos de Sinaloa que ya se fueron a entregar y el gobierno de los EUA deja correr notas de prensa en las que, sin fuente ni fundamento, se afirma que ya son “muchos” los que andan pensando en traicionar a sus secuaces de la 4T; eso les encanta allá, saben que siembran la desconfianza entre los coludidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abiertamente, defiende a Rocha Moya y su pandilla, porque debe hacer creer a toda esa canalla (gente baja, ruin, despreciable y de malos procederes, dice el diccionario) que ella les asegura impunidad, que no se rajen, que están protegidos.

Y sí, internamente, acá, en nuestra risueña patria, ni quien los vaya a incomodar, son impunes, cierto.

El problema es que nada garantiza que no vaya a presentarse una epidemia de secuestros y entregas al U.S. Marshals Service, que no son modositos.

Doña Sheinbaum Pardo tiene otro problema: los de su pandilla empiezan a sospechar que ella va a proteger solamente a su mentor, el de Macuspana, a sus hijitos y otros poquitos muy cercanos.

Y siendo así… mejor traicionar. ¿Y si sí?