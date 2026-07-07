Enrique Vargas y Romina Contreras, el dúo dinámico en Huixquilucan

Según encuestas, el vicecoordinador de los senadores panista va muy fuerte rumbo al 2027 * La administración de la alcaldesa aparece como la mejor evaluada del Estado de México en percepción de confianza * El PAN aventaja con amplio margen en la intención del voto

EL TOPO

Dos mediciones difundidas el fin de semana pasado colocan al grupo político encabezado por Enrique Vargas del Villar en una posición privilegiada rumbo a la elección municipal de 2027.

Mientras el PAN aventaja por amplio margen en intención de voto, la administración de Romina Contreras Carrasco aparece como la mejor evaluada del Estado de México en percepción de confianza.

De acuerdo con la encuesta de Rumbo al 27, si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Huixquilucan, el PAN obtendría el 52% de la intención de voto, superando con amplitud a Morena, que registra 24 por ciento.

El PRI aparece con 9%, seguido por el Partido Verde con 5%, Movimiento Ciudadano con 3% y otras opciones con porcentajes menores.

La ventaja de 28 puntos porcentuales confirma que Huixquilucan continúa siendo uno de los bastiones más sólidos del panismo mexiquense y fortalece la expectativa de continuidad del proyecto político construido desde hace más de una década por Enrique Vargas.

A este escenario se suma el más reciente estudio de Massive Caller, que ubica a la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco como la alcaldesa con mayor percepción de confianza en todo el Estado de México, al alcanzar 37.5%, superando a los gobiernos municipales de Texcoco, Metepec, Tlalnepantla y el resto de los municipios evaluados.

Tras conocerse los resultados, Enrique Vargas del Villar felicita públicamente a la alcaldesa.

“Felicito a la Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, por ocupar el primer lugar en todo el Estado de México en el ranking de percepción de confianza. Esto es gracias a la experiencia y al trabajo 24/7 que se realiza desde hace más de 10 años a favor de las familias”, expresa.

Las cifras refuerzan la narrativa de continuidad que ha impulsado el panismo en Huixquilucan.

Desde la llegada de Vargas al gobierno municipal y posteriormente con la administración de Romina Contreras, el municipio ha mantenido una línea de gestión que hoy se traduce en altos niveles de aprobación ciudadana y una ventaja electoral que, por ahora, ninguna otra fuerza política parece disputar con éxito.

En el ámbito político, diversos actores consideran que estos resultados fortalecen el liderazgo de Vargas del Villar dentro del panismo mexiquense y consolidan a Huixquilucan como la principal carta de presentación de su proyecto político rumbo a los próximos procesos electorales.

Con el PAN superando el 50% de la intención de voto y la alcaldesa encabezando el ranking estatal de confianza, el mensaje que dejan ambas encuestas es claro: el proyecto político de Enrique Vargas mantiene una base social sólida y llega fortalecido al camino que lo lleve al 2027.