Medidas preventivas de Montoya Márquez mitigan desastres en temporada de lluvias

Gran trabajo del Gobierno de Naucalpan y de la Coordinación Metropolitana * Se implementaron protocolos de seguridad durante la tormenta del domingo 28 de junio pasado, catalogada como extraordinaria y la más fuerte de la temporada en el Valle de México * En administraciones pasadas, lluvias de menor magnitud provocaban graves afectaciones debido al abandono de la infraestructura hidráulica

EL TOPO

Ante la lluvia registrada el pasado domingo, catalogada como la más fuerte de la temporada en el Valle de México con un volumen de 70,000 millones de litros de agua, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, implementó protocolos de seguridad y gracias a las medidas preventivas y la coordinación metropolitana lograron mitigar algún desastre en las comunidades.

A diferencia de administraciones pasadas, donde lluvias de menor magnitud provocaban graves afectaciones en viviendas debido al abandono de la infraestructura hidráulica, se realizó un balance de las acciones de contingencia y los resultados de los protocolos de seguridad que se llevan a cabo con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Por ello el director general del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS), Gregorio Ramos Ramírez, explicó que el municipio opera bajo un estricto protocolo metropolitano en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua).

Respecto a las fuertes lluvias del domingo pasado, enfatiza que, de acuerdo con este lineamiento, fue preciso que OAPAS suspendiera la operación del cárcamo de la calle 16 de Septiembre (encargado de desalojar el agua de la cabecera municipal y del Periférico Norte), cuando el Río Hondo alcanza un borde libre menor a un metro por razones de seguridad.

“La decisión estratégica consistió en priorizar la seguridad de las viviendas, aunque esto implicara generar encharcamientos temporales en las vialidades”, puntualiza Ramos Ramírez.

Ante el volumen de agua por la intensa lluvia, se aplicó el protocolo para evitar que el Río Hondo se desbordara e inundara las casas aledañas.

Los niveles de agua en Periférico Norte alcanzaron un punto máximo de 40 centímetros, lo que impactó severamente el tráfico vehicular, pero salvaguardó el patrimonio de las familias naucalpenses.

El titular de OAPAS explicó que las afectaciones en Periférico Norte se debieron a dos factores: el paro técnico preventivo del cárcamo y la acumulación de basura que obstruyó las rejillas y los accesorios pluviales.

Actualmente, el Organismo Municipal de Agua opera un sistema de 18 cárcamos de aguas negras y pluviales con una capacidad conjunta de desalojo de 28,000 litros por segundo.

De esta infraestructura, la planta de la 16 de Septiembre representa una pieza clave al aportar una capacidad por sí sola de 3,500 litros por segundo.

El director de OAPAS puntualiza que se evitaron daños mayores gracias al programa intensivo de desazolve indicado previamente por el alcalde Isaac Montoya.

Dichas labores se realizaron durante mes y medio en ambos sentidos del Periférico Norte, así como en escuelas, mercados, colonias y en los propios cárcamos, de donde se extrajeron toneladas de desechos.

Montoya Márquez hace un llamado enérgico a la población para evitar tirar basura en la vía pública y el drenaje, recordando que la participación ciudadana es vital para mantener la infraestructura pluvial libre de taponamientos durante la actual temporada de lluvias.