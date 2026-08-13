Vecinos del Fraccionamiento Valle Escondido, “ahogados” de la desesperación por falta de agua

Colonos aseguran que llevan semanas sin el vital líquido y denuncian que autoridades no atienden sus reportes

JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ ROSAS

Habitantes del Fraccionamiento Club de Golf Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, denuncian que -desde hace más de dos semanas- carecen de suministro de agua potable debido a una avería en la bomba del pozo que abastece a la zona.

Los inconformes escriben en redes sociales de Facebook que han levantado múltiples reportes en la Ventanilla APP del municipio para recibir atención -con folios 261031, 261032, 261120, 261222, 261343 y 261442-, pero aseguran que hasta el momento no han recibido respuesta ni solución.

Los colonos expresan su preocupación por lo que consideran un trato desigual.

“Mientras algunos vecinos han recibido pipas en dos o tres ocasiones, otros no hemos recibido ni una sola gota. Es frustrante y preocupante”, expresa un residente de Paseo Vallescondido 133.

También cuestionan la funcionalidad del sistema digital “ATI-TU Asistente Virtual”, al considerar que ninguna herramienta tecnológica puede ser efectiva si las necesidades ciudadanas no se atienden de manera real y oportuna.

PEDRO RODRÍGUEZ SE HACE EL OCCISO

En el mensaje dirigido al presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas, los habitantes recordaron los compromisos de campaña relacionados con mejorar la calidad de vida y atender las demandas vecinales.

Reconocen además la inversión histórica de 150 millones de pesos realizada recientemente en el municipio, que benefició a familias con apoyos de 7,500 pesos cada una. Sin embargo, subrayan que el desabasto de agua es una situación apremiante que requiere intervención inmediata.

“Solicitamos su valiosa intervención para que se nos considere dentro de las familias favorecidas con el suministro mediante pipas y se garantice un trato equitativo para todos los vecinos”, concluye el comunicado.

La comunidad de Valle Escondido advierte que continuará visibilizando la problemática hasta obtener una solución definitiva, pues el acceso al agua potable es un derecho básico que no puede seguir siendo postergado.

Cabe mencionar que el personal de SAPASA hace lo que puede, incluso hasta “milagros” para solucionar el desabasto de agua, es claro que el colapso de la bomba está fuera de sus manos, pero eso sí, trabajan con ahínco y profesionalismo para atender las demandas ciudadanas, por lo hay que tener paciencia para que trabajadores de SAPASA le den solución a la problemática ocasionada por la falta de mantenimiento por parte del Consejo Directivo, encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas.