DEPORTES
Candela y Kira, juntas son ¡dinamita pura!
La alianza abre nuevas oportunidades para las Amazonas del CMLL * “La rivalidad queda de lado porque hoy nos toca representar a México y al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso está por encima de cualquier diferencia”, expresa Candela, una de las rudas de mayor crecimiento
Texto y fotos: POLLO ROCK
La rivalidad quedará por un momento en pausa. Candela, una de las rudas con mayor crecimiento dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), afronta uno de los desafíos más peculiares de su carrera al compartir esquina con Kira, una luchadora con la que ha protagonizado intensos enfrentamientos en los últimos meses.
En entrevista, la gladiadora confesó que la noticia la tomó completamente por sorpresa. Mientras terminaba una grabación descubrió en redes sociales el anuncio del combate y la reacción fue inmediata.
La emoción de formar parte de una función de gran relevancia se mezcló con la incertidumbre de compartir esquina con una rival de toda la vida, una fórmula que, considera, puede convertirse en uno de los mayores atractivos de la velada.
“Fue muy impresionante. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder”, recuerda Candela. Aunque reconoce que como ruda ha protagonizado duras batallas frente a Kira, sostiene que la historia de la lucha libre demuestra que los grandes antagonistas también pueden convertirse en extraordinarios aliados cuando las circunstancias lo requieren.
“La rivalidad queda de lado porque hoy nos toca representar a México y al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso está por encima de cualquier diferencia”, afirma.
Por lo pronto Candela y Kira ya iniciaron con el pie derecho y funcionaron a la perfección, mostraron una gran coordinación sobre el ring para derrotar a Maya World y Hyan en la Arena México.
Mientras sus rivales llegan como una pareja consolidada, Candela y Kira construyen su entendimiento sobre el ring en tiempo real, una dinámica que generó una intensa conversación entre los seguidores del pancracio mexicano.
Candela no oculta uno de sus mayores objetivos: formar parte del Grand Prix Internacional del CMLL.
Considera que medirse ante luchadoras de distintas partes del mundo representa una oportunidad invaluable para crecer profesionalmente y demostrar el nivel que ha alcanzado la lucha libre femenil mexicana.
“No sé si será este año o el siguiente, pero sé que algún día estaré representando a México. Quiero escuchar el Himno Nacional sonando en la Arena México y demostrar que nuestras Amazonas son de las mejores del mundo”, agrega.
“Prefiero avanzar paso a paso y no adelantar los acontecimientos, quiero continuar trabajando y ganarme ese lugar dentro del CMLL”, comenta.
Candela considera que la victoria lograda puede convertirse en un parteaguas para la división femenil del CMLL.
“Nuestra escuela tiene muchísimo que ofrecer al mundo y debemos aprovechar que los ojos de todo el país y de muchos aficionados estarán puestos sobre nosotras”, explica.
La luchadora también reconoce que formar parte de los carteles principales implica una enorme responsabilidad. Sabe que antes que ella, han brillado figuras históricas dentro del elenco femenil del Consejo, por lo que asume el compromiso de seguir construyendo ese legado.
“Cuando la vida te pone frente a una oportunidad que tanto soñaste, no hay espacio para echarse atrás. Hay que trabajar para demostrar que perteneces ahí. Vienen mejores tiempos para nosotras porque tenemos todo para lograr grandes cosas”, concluye Candela, convencida de que esta alianza inesperada podría marcar el inicio de una nueva etapa para las Amazonas del CMLL.
@pollorockmusica
DEPORTES
El lugar que tengo con el público nadie me lo puede quitar: Lady Shani
Vuelve a AAA sin miedo: “Se me durmieron las piernas, pero regreso por la gloria” * En entrevista para IMPACTO, la luchadora revela cómo fue su embarazo, del respaldo del público, de la nueva etapa de la empresa y de su objetivo de conquistar nuevamente el Campeonato Reina de Reinas
POLLO ROCK
La “Princesa Tibetana” confiesa que su regreso a AAA fue el momento más difícil de su carrera.
En entrevista para IMPACTO, habla del respaldo del público, de la nueva etapa de la empresa y de su objetivo de conquistar nuevamente el Campeonato Reina de Reinas.
Tras varios meses alejada de los cuadriláteros por su embarazo, Lady Shani volvió a pisar un ring de Lucha Libre AAA con una mezcla de ilusión, incertidumbre y nervios que jamás había sentido en más de dos décadas de trayectoria.
La experimentada gladiadora reconoce que regresar significó comenzar una nueva etapa en una empresa completamente transformada, pero también reafirmar el vínculo que la ha convertido en una de las luchadoras más queridas de la afición mexicana.
Sin embargo, antes de pensar en el título, la luchadora abrió su corazón para hablar del momento más vulnerable de su carrera y de cómo el respaldo del público terminó por devolverle la confianza.
EL REGRESO QUE MÁS LA HIZO TEMBLAR
Lady Shani asegura que ninguna lucha de apuestas, campeonato o rivalidad histórica se compara con la ansiedad que sintió antes de volver a salir por la cortina de AAA.
La luchadora confesó que el tiempo fuera del ring y la incertidumbre por reencontrarse con la afición provocaron una reacción física que nunca antes había experimentado.
“Nunca me había pasado que se me durmieran las piernas. Había temblado o estado casi vomitando antes de una lucha importante, pero esta vez fue diferente. Estaba totalmente nerviosa”.
Ni siquiera el recordado duelo de máscara contra cabellera frente a Faby Apache le generó una presión semejante.
Para Shani, regresar después de convertirse en madre, representó un reto emocional completamente distinto.
VITAL EL APOYO DEL PÚBLICO
Más allá del resultado del combate, el mayor temor de Lady Shani era descubrir si la afición seguiría identificándose con ella después de varios meses de ausencia.
La gladiadora admite que mientras esperaba su turno detrás del escenario no dejaba de preguntarse cómo reaccionaría el público cuando escuchara su música de entrada.
“Lo que más me consumía era pensar cómo iba a reaccionar la gente. Si se iban a emocionar o si simplemente iban a quedarse indiferentes. Yo quería salir y ni siquiera podía moverme porque tenía las piernas dormidas”.
El recibimiento de los aficionados le confirma que el cariño construido durante años permanece intacto.
“Ese lugar que tengo con el público nadie me lo puede quitar”, afirma convencida, al considerar que el verdadero reconocimiento no depende únicamente de portar un campeonato.
Aunque recientemente formó equipo con La Catalina, dejó claro que dentro del cuadrilátero no existen amistades cuando hay un campeonato de por medio.
“Hemos hecho muy buena química, pero una cosa es abajo del ring y otra muy diferente cuando tienes un objetivo. No voy a regalar absolutamente nada”.
Para Lady Shani, volver a competir por el máximo cinturón femenil representa una oportunidad para demostrar que sigue siendo una de las principales figuras de AAA.
Incluso reconoce que este nuevo comienzo no le incomoda.
“Si tengo que empezar desde cero, lo hago. No es la primera vez que me toca reconstruirme y los retos siempre me han gustado”, añade.
UNA NUEVA AAA ABRE NUEVOS HORIZONTES
El regreso de Lady Shani coincidió con una de las etapas de mayor transformación en la historia reciente de AAA tras su alianza con WWE.
La luchadora reconoce que encontró una empresa distinta a la que dejó meses atrás, con nuevas estructuras y figuras de talla internacional involucradas en el desarrollo del talento.
Entre ellas destaca la presencia de Undertaker dentro del equipo creativo.
“Impone muchísimo. Tiene una capacidad increíble para analizar cada detalle y crear posibilidades que uno ni siquiera imagina. Aprender de alguien con esa experiencia es una oportunidad enorme”, agrega.
También celebra la llegada de Rey Misterio como gerente general, convencida de que su trayectoria beneficiará a las nuevas generaciones.
“Es impresionante pensar que ahora Rey Misterio sea quien te coordine y apoye. Estoy segura de que buscará sacar lo mejor de todo el talento”, expresa muy convencida la “princesa” de los cuadriláteros.
WWE, LA SIGUIENTE GRAN META
Aunque su prioridad inmediata es recuperar el Campeonato Reina de Reinas, Lady Shani no oculta que la alianza entre AAA y WWE ha despertado nuevas aspiraciones en su carrera.
Su sueño es claro: Competir en una cartelera de WWE y compartir el escenario con algunas de las máximas exponentes de la lucha libre femenina.
“Me veo en una función de WWE, disputando una lucha estelar contra Charlotte, Rhea Ripley o Iyo Sky”.
Después de superar el desafío más difícil de su carrera -volver al ring tras convertirse en madre-, Lady Shani asegura que está lista para escribir un nuevo capítulo… y estamos seguros que lo logrará.
Así que cuidado con Lady Shani, pues la “Princesa Tibetana” está de regreso a los encordados para alegría de todos sus seguidores.
@pollorockmusica
DEPORTES
¡Por siempre el Memo-rable Ochoa!
Anuncia su retiro del futbol * El portero mexicano publica un emotivo mensaje en redes sociales para marcar su adiós de las canchas
ERIC GARCÍA
Guillermo Ochoa anuncia su retiro oficial del futbol a través de un video publicado en sus redes sociales, además de un pequeño mensaje en su posteo el pasado martes 21 de julio.
Ochoa jugó su último partido profesional en el México vs. Chequia, donde el cancerbero tuvo una emotiva despedida al besar los postes.
“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.
“Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”.
AGRADECIDO CON EL FUTBOL
Guillermo Ochoa dedicó emotivas palabras a su carrera, lo que vivió en clubes y todo lo que el futbol le dio a lo largo de sus más de 20 años en el profesionalismo.
“Lo di todo, lo dejé todo… En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo, la ilusión de toda una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo. Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá sólo habrá un instante en el que todo dependa de ti.
“Y cuando llega ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron sólo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban, en cada penal, en cada mano a mano en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración”.
Memo no olvidó tampoco despedirse de la Selección Mexicana y tuvo un mensaje importante para quien será su sucesor de ahora en adelante como guardián de la portería del Tricolor.
“Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos… yo no entiendo mi carrera sin la selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad y quizá por eso mismo el destino quiso que todo terminara donde empezó: el Estadio Azteca.
“Este mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarla con gratitud, ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después solo queda decirte una cosa. Confía, el arco no pide perfección, pide orgullo”, relató el exjugador.
Adiós al Memo-rable Ochoa por todas las alegrías, satisfacciones y atajadas que hicieron vibrar de emoción a todo el pueblo mexicano.
DEPORTES
Marta Kostyuk y su vestido conquista Wimbledon 2026
El atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo * La tenista ucraniana recuerda a una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento
ERIC GARCÍA
Wimbledon siempre da de qué hablar cuando se trata de estilo. Sus estrictas reglas, que exigen atuendos completamente blancos, hacen que tanto las jugadoras como los asistentes saquen su lado más creativo a través de estampados, bordados y pequeños detalles, siempre respetando el tradicional código de vestimenta del torneo.
Para la edición de 2026 ya ha habido varios momentos que han llamado la atención, como las joyas de Aryna Sabalenka o el kimono con el que Naomi Osaka sorprendió fuera de la cancha.
Sin embargo, hay un atuendo que rápidamente se ha coronado como el favorito del torneo: el vestido con el que Marta Kostyuk ha estado compitiendo en el campeonato más importante del deporte blanco.
En un torneo donde es común ver a las jugadoras vestir diseños de firmas como Miu Miu o Stella McCartney, pocos esperaban que un diseño de Wilson se robara todas las miradas. La tenista ucraniana luce un vestido que recuerda a los de una bailarina de ballet o incluso a los de una patinadora artística: ligero, femenino y delicado, pero con un enfoque completamente funcional que responde a las exigencias del alto rendimiento.
La tradición forma parte del ADN tanto de Wimbledon como de Wilson. La marca siempre ha priorizado el desempeño de los materiales y el desarrollo de prendas que faciliten el juego. Sin embargo, este diseño, con un encaje que evoca al chantilly, se siente como una propuesta innovadora dentro de un deporte que históricamente ha privilegiado materiales técnicos como la lycra y el algodón.
“Nadie ha llevado un vestido similar en este torneo”, comenta Marta Kostyuk, quien desde su debut con la pieza ha recibido elogios tanto de aficionados como de especialistas en moda deportiva.
“Está hecho de mesh y diseñado para el rendimiento, por lo que es ligero y se seca muy rápido”, explica Joelle Michaeloff, directora creativa detrás del vestido. La pieza está confeccionada con dos capas de mesh bordado con flores que ofrecen la compresión necesaria para competir al máximo nivel sin sacrificar el diseño ni la estética.
Con este look, Marta Kostyuk se consolida como una de las tenistas con mayor personalidad dentro del circuito. Sin necesidad de colaborar con una casa de moda de lujo, ha construido una identidad propia basada en prendas que reflejan su estilo y autenticidad.
Además de conquistar con su propuesta estética, la ucraniana también ha brillado dentro de la cancha. Tras vencer a Jasmine Paolini en sets consecutivos, consiguió su pase a las semifinales de Wimbledon, reafirmando que su vestido no sólo se ha convertido en uno de los más comentados del torneo, sino también en el uniforme de una de sus protagonistas.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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