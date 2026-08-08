La recuperación del espacio público genera bienestar: Janecarlo Lozano

El alcalde de la Gustavo A. Madero devuelve vida a Acueducto de Guadalupe con una renovación histórica y pone fin a 20 años de rezago

ILDEFONSO PEREYRA

Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, entrega la remodelación integral de la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe, una intervención urbana que pone fin a más de 20 años de rezago y devuelve a miles de familias un entorno digno, iluminado y seguro.

Ante más de 2 mil vecinos, el alcalde inaugura una obra de gran alcance que transforma por completo la imagen de uno de los conjuntos habitacionales más representativos de la demarcación, mediante infraestructura urbana, movilidad, arte público y recuperación de espacios comunitarios.

“Cuando recuperamos un espacio público también recuperamos la tranquilidad de las familias. Esta obra no es únicamente pintura o pavimento; es una inversión para que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores vuelvan a caminar con seguridad y orgullo por su comunidad”, añade.

El proyecto tiene como columna vertebral un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza de más de un kilómetro de longitud, construido sobre la avenida Brisas y al interior de la unidad habitacional.

Como parte de esta estrategia se instalaron más de 500 luminarias, mejorando la visibilidad y reforzando las condiciones de seguridad para quienes diariamente transitan por la zona.

La transformación también incluyó el reencarpetado de las principales vialidades del conjunto habitacional, una intervención que mejora la movilidad peatonal y vehicular, además de dignificar un espacio que durante años presentó un marcado deterioro.

Uno de los cambios más significativos fue la rehabilitación integral de las fachadas de los 81 edificios que conforman la unidad habitacional.

Para ello se utilizaron más de 45 mil litros de pintura, renovando por completo la imagen urbana y fortaleciendo el sentido de pertenencia entre los habitantes.

Como parte del rescate de la identidad de la comunidad, se realizaron seis murales monumentales inspirados en la historia y el patrimonio de Acueducto de Guadalupe.

Las obras representan figuras emblemáticas como Frida Kahlo, el histórico Acueducto, un águila y un tigre, convirtiendo los espacios comunes en puntos de encuentro y expresión cultural.

La intervención se complementa con trabajos de bacheo en calles secundarias, reconstrucción de banquetas y andadores, pintura en herrería, balizamiento y poda de áreas verdes, acciones que consolidan una rehabilitación integral del entorno urbano.

Con esta obra, el gobierno encabezado por Janecarlo Lozano reafirma una estrategia basada en la recuperación del espacio público como herramienta para generar bienestar, prevenir la violencia y mejorar la calidad de vida.