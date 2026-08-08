NACIONAL
La recuperación del espacio público genera bienestar: Janecarlo Lozano
El alcalde de la Gustavo A. Madero devuelve vida a Acueducto de Guadalupe con una renovación histórica y pone fin a 20 años de rezago
ILDEFONSO PEREYRA
Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, entrega la remodelación integral de la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe, una intervención urbana que pone fin a más de 20 años de rezago y devuelve a miles de familias un entorno digno, iluminado y seguro.
Ante más de 2 mil vecinos, el alcalde inaugura una obra de gran alcance que transforma por completo la imagen de uno de los conjuntos habitacionales más representativos de la demarcación, mediante infraestructura urbana, movilidad, arte público y recuperación de espacios comunitarios.
“Cuando recuperamos un espacio público también recuperamos la tranquilidad de las familias. Esta obra no es únicamente pintura o pavimento; es una inversión para que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores vuelvan a caminar con seguridad y orgullo por su comunidad”, añade.
El proyecto tiene como columna vertebral un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza de más de un kilómetro de longitud, construido sobre la avenida Brisas y al interior de la unidad habitacional.
Como parte de esta estrategia se instalaron más de 500 luminarias, mejorando la visibilidad y reforzando las condiciones de seguridad para quienes diariamente transitan por la zona.
La transformación también incluyó el reencarpetado de las principales vialidades del conjunto habitacional, una intervención que mejora la movilidad peatonal y vehicular, además de dignificar un espacio que durante años presentó un marcado deterioro.
Uno de los cambios más significativos fue la rehabilitación integral de las fachadas de los 81 edificios que conforman la unidad habitacional.
Para ello se utilizaron más de 45 mil litros de pintura, renovando por completo la imagen urbana y fortaleciendo el sentido de pertenencia entre los habitantes.
Como parte del rescate de la identidad de la comunidad, se realizaron seis murales monumentales inspirados en la historia y el patrimonio de Acueducto de Guadalupe.
Las obras representan figuras emblemáticas como Frida Kahlo, el histórico Acueducto, un águila y un tigre, convirtiendo los espacios comunes en puntos de encuentro y expresión cultural.
La intervención se complementa con trabajos de bacheo en calles secundarias, reconstrucción de banquetas y andadores, pintura en herrería, balizamiento y poda de áreas verdes, acciones que consolidan una rehabilitación integral del entorno urbano.
Con esta obra, el gobierno encabezado por Janecarlo Lozano reafirma una estrategia basada en la recuperación del espacio público como herramienta para generar bienestar, prevenir la violencia y mejorar la calidad de vida.
NACIONAL
Con Isaac Montoya se siente seguro el pueblo de Naucalpan
El municipio mexiquense muestra disminución en la percepción de inseguridad, pasa del 80.8% en marzo al 71.0% en junio de 2026: ENSU * En comparación con mediciones previas, Naucalpan dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país
EL TOPO
Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al segundo trimestre de 2026, muestran una disminución en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más residente en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
De acuerdo con la información levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de personas que consideró inseguro vivir en el municipio pasó de 80.8 % en marzo de 2026 a 71.0 % en junio del mismo año, lo que representa una disminución de 9.8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.
Este resultado ubica a Naucalpan entre los municipios que registraron una reducción significativa en la percepción de inseguridad durante el periodo de referencia y representa su nivel más bajo en los últimos años, de acuerdo con la serie histórica de la ENSU.
Asimismo, la información de la encuesta indica que, en comparación con mediciones anteriores, el municipio dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, reflejando una evolución favorable en este indicador.
La ENSU es un instrumento estadístico que elabora trimestralmente el INEGI con el propósito de medir la percepción de la población sobre la seguridad pública en las principales ciudades del país, así como conocer experiencias relacionadas con el delito, desempeño de las autoridades y condiciones del entorno urbano.
NACIONAL
¡Aguas en Atizapán de Zaragoza! Colapsa bomba de Vallescondido
La responsabilidad recae en el Consejo Directivo, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez * La Asociación de Colonos de dicho fraccionamiento podría quedarse hasta por 30 días sin agua mientras SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación
JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ
Nadie lo hubiera imaginado, de por sí estamos en tiempos de austeridad hídrica… y para acabarla de amolar colapsa la bomba de Vallescondido en Atizapán de Zaragoza.
Los colonos de dicho fraccionamiento recibieron la amarga noticia de que el equipo del pozo principal dejó de funcionar totalmente y la advertencia de que el restablecimiento del servicio podría tardar hasta 30 días, en lo que SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación.
Lamentable que la bomba del pozo que abastece de agua al fraccionamiento Club de Golf Vallescondido colapsó totalmente, lo que provocará afectaciones en el suministro del vital líquido.
La asociación precisa que la operación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable corresponde al organismo operador municipal, en este caso SAPASA, por lo que aclara que no tiene facultades para intervenir en las decisiones técnicas relacionadas con el pozo.
Por lo pronto el director general de SAPASA, Marco Antonio Pérez Reyes, ya se comprometió a dar seguimiento a la contingencia y agilizar la solución.
En el mejor de los casos, la normalización del servicio podría lograrse en un plazo mínimo de 10 días, aunque el tiempo definitivo dependerá del diagnóstico técnico.
Explican que la bomba averiada es un equipo sumergible instalado a aproximadamente 140 metros de profundidad, por lo que primero deberá ser extraída para determinar el alcance de los daños y definir si es posible repararla o si será necesario sustituirla por completo.
COLAPSO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO
Para muchos especialistas, el colapso de la bomba se debió a la falta de mantenimiento preventivo.
Para este tipo de labores se cuenta con el Programa de Obras Anual, mejor conocido como el POA.
El POA (Plan Operativo Anual) y el presupuesto son herramientas de gestión que se vinculan para planificar las metas de una organización y asignar los recursos financieros necesarios para cumplirlas en un periodo de 12 meses.
Asimismo, el POA define las acciones y objetivos, mientras que el presupuesto establece los fondos autorizados para ejecutarlos.
Todo indica que no hubo mantenimiento de manera correcta, ya sea por omisión, no hubo un programa específico o simplemente no ejercieron el presupuesto requerido, y lo que pagan los platos rotos, como siempre, son los vecinos y colonos.
No le busquen tres pies al gato, pero el responsable del colapso de la bomba es el Consejo Directivo de SAPASA, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas.
El director general, Marco Antonio Pérez Reyes, es el secretario técnico del Consejo Directivo, pero no tiene injerencia alguna ni poder de decisión.
Rodríguez Villegas tiene la responsabilidad de la administración y operación del Consejo Directivo de SAPASA, así de fácil y sencillo.
El personal de SAPASA hace milagros para mantener en buen estado y operando lo mejor posible para resolver la problemática del desabasto de agua.
Sólo un comentario adicional: Durante la gestión de Alfredo Vázquez González, en la dirección general de SAPASA, nunca se presentó un problema de esta gran magnitud, mucho menos la gran megafuga de agua que ocurrió hace años que costó la vida de dos trabajadores. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos durante su administración como director general.
Hasta la fecha todavía es un misterio el motivo de la renuncia de Alfredo Vázquez… pero es de sabios cambiar de opinión y la decisión está en el escritorio de Pedro Rodríguez.
NACIONAL
Ale Rojo, comprometida en Blindar Cuauhtémoc
Operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la colonia Roma Sur * La alcaldesa destaca que la Cuauhtémoc mejora la percepción de seguridad gracias a los patrullajes implementados y al trabajo coordinado con policías
TEXTO Y FOTOS: TOM ROMA
Alessandra Rojo de la Vega Picolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, muestra mano firme y combate de una manera frontal el robo de autoparte.
La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en la colonia Roma Sur. Es una acción semanal, informa la también activista y feminista.
“Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente; el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, añade.
En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas, y se implementó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.
Rojo de la Vega Piccolo señala que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
“No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos.
“Fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, agrega.
Es de resaltar que los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado aproximadamente 4 cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.
Por si lo anterior fuera poco, se han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado 6 mil atenciones psicológicas y jurídicas.
En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.
Alessandra Rojo de la Vega hace un exhorto para realizar un trabajo conjunto.
“Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no sólo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.
“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, enfatiza la alcaldesa Rojo de la Vega, una funcionaria de resultados que ha conquistado la preferencia ciudadana. Honor a quien honor merece.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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