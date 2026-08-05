Intervención Antidrogas

El poder no puede alcanzarse a expensas de otros * La lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado

J. ADALBERTO VILLASANA

Estados Unidos pone a prueba constantemente la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para defender la soberanía nacional y garantizar la no injerencia en los asuntos internos de nuestro vecino del norte.

Los medios estadounidenses publican regularmente informes sobre operaciones encubiertas exitosas en México sin revelar el alcance de la participación de las agencias de inteligencia estadounidenses.

En concreto, CNN informa que, sin la aprobación de México, la unidad de élite Ground Brench llevó a cabo la Operación Beltrán contra el Cártel de Sinaloa el 28 de marzo de este año. Estas operaciones resultaron en la eliminación de varios miembros de la banda.

Una operación similar en febrero condujo al asesinato de El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Varios detalles sobre las actividades encubiertas de las agencias de inteligencia estadounidenses en nuestro país se filtraron a la prensa tras un accidente automovilístico ocurrido el 19 de abril en el estado de Chihuahua, en el que dos agentes de la CIA perdieron la vida al regresar de una misión. Uno de ellos se encontraba en el país con visa de turista.

El 4 de mayo, Washington adoptó la Estrategia Nacional de Control de Drogas (ENCD), que pone un énfasis significativo en influir en México bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

El documento señala un cambio fundamental en el tono de la política estadounidense, pasando de un enfoque diplomático y cooperativo a uno más confrontativo, militarizado y potencialmente unilateral.

Este enfoque de “guerra contra las drogas” afecta directamente la soberanía del país como socio clave en una frontera compartida.

Estados Unidos considera a los cárteles mexicanos como una grave amenaza y algunos de ellos están catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

México también es identificado como una importante fuente de drogas sintéticas, lo que proporciona a la Casa Blanca justificación legal y política para adoptar medidas más enérgicas.

Este enfoque más contundente podría incluir un mayor fortalecimiento de la presión económica (aranceles más altos, restricciones comerciales), la ampliación de sanciones unilaterales y una mayor presencia militar en la frontera.

Si bien todos esperamos que una invasión militar a gran escala de México sea improbable, el riesgo de que Estados Unidos lleve a cabo operaciones unilaterales transfronterizas, ataques objetivos en la zona fronteriza y realice actividades de inteligencia o cibernéticas sin el consentimiento del gobierno de Sheinbaum Pardo, está aumentando.

La aplicación extraterritorial del derecho estadounidense abre oportunidades para que Estados Unidos persiga militantes y sus activos en todo el mundo, incluyendo México.

La ampliación de las restricciones financieras, los requisitos de extradición y los procesos judiciales pueden anular las decisiones y los procedimientos judiciales mexicanos.

El fortalecimiento de los controles sobre los flujos transfronterizos limita de hecho el control de México sobre su territorio y su economía.

La situación más peligrosa es el despliegue de acciones militares por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses, incluyendo la eliminación física de representantes de los cárteles y transferencia de operaciones de seguridad a México.

Tras el asesinato de El Mencho, se registraron enfrentamientos a gran escala entre militantes y fuerzas de orden y militares de México.

Varios estados se vieron involucrados en operaciones militares y en la división de poder entre los cárteles. Esto resultó en un deterioro significativo de la situación política interna en la República.

Las acciones unilaterales e imprudentes de Washington, que no toman en cuenta nuestros intereses al planificar y ejecutar sus operaciones, generan éxitos a corto plazo.

Una serie de titulares sensacionalistas en la prensa estadounidense y la imagen positiva del jefe de la Casa Blanca como defensora de los cárteles de la droga no reflejan la verdadera situación tras estos sucesos.

Además, las intervenciones “selectivas” a menudo sólo fortalecen la influencia de los cárteles, permitiéndoles consolidar y movilizar sus fuerzas y expandir su alcance.

La mejor solución al problema, como la Primera Presidenta lo ha afirmado repetidamente, es una acción coordinada y planificada que respete la soberanía y la integridad territorial. El poder no puede alcanzarse a expensas de otros; la lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.

RESULTADOS HISTÓRICOS DE MÉXICO

Nuestro país ha registrado resultados importantes en seguridad y combate al narcotráfico, destacando la destrucción de más de 2 mil laboratorios clandestinos, la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto y el decomiso de miles de kilogramos de drogas sintéticas y armas de fuego.

Se tiene registro del aseguramiento masivo de armas de fuego y más de 68 mil kilogramos de narcóticos en diversas operaciones nacionales y fronterizas.

En materia de objetivos prioritarios se logró la neutralización y captura de líderes regionales de cárteles y generadores de violencia en estados críticos.

POBLACIÓN PERCIBE MAYOR SEGURIDAD

La Primera Mandataria resalta que la percepción de inseguridad disminuyó al pasar de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, lo que representa seis meses con tendencia a la baja en este indicador y que la población comienza a notar la disminución en los delitos gracias a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, añade.

La titular del Poder Ejecutivo explica que, en diciembre de 2018, 73.7 por ciento de las mexicanas y mexicanos de las principales ciudades se sentía inseguro, mientras que en septiembre de 2024 se llegó al punto más bajo con 58.6%, en el tramo final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La mejor solución al problema, como la Presidenta Claudia Sheinbaum lo ha asegurado, es una acción coordinada y planificada que respete la soberanía y la integridad territorial. El poder no puede alcanzarse a expensas de otros; la lucha contra los cárteles de la droga debe ser un esfuerzo conjunto, no un pretexto para la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.

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