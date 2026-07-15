Del sueño a la pesadilla americana

Urge que la administración de Estados Unidos revise su política antimigrante * Está latente el riesgo de sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos

J. ADALBERTO VILLASANA

El gobierno de los Estados Unidos recrudece las acciones antimigrantes a grados extremos; actualmente se tiene registro de 17 mexicanos que murieron cuando estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esto sucede a pesar de que este grupo de población es una bujía de la economía estadounidense con un impacto del 11 por ciento.

Hay que recordar que los Estados Unidos de América son una nación formada por migrantes de todas partes del mundo, pero ahora cierra fronteras y hostiga a las poblaciones que se encuentran dentro de su territorio.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos”, declara la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de indicar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició acciones por muerte de mexicanos en custodia y operativos de ICE.

“Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, puntualiza.

Hasta el momento se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia en Centros de Detención de ICE y tres en operativos, según la SRE.

IMPORTANCIA DE MIGRANTES EN EUA

Migrantes mexicanos en Estados Unidos equivalen a la octava economía mundial, de acuerdo con estimaciones de Raúl Hinojosa Ojeda, presidente del Departamento de Estudios Chicanos/as y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El especialista apunta que los mexicanos y mexicano-estadunidenses que radican en Estados Unidos crean una economía cuyo valor supera a la producción de países como Brasil, Canadá y el propio México, y ese potencial sería todavía mayor si tanto Washington como la Ciudad de México dejaran de aplicar políticas antimigrantes y apostaran por una nueva estrategia conjunta de integración.

En un informe que identifica a esta población como un motor de crecimiento subutilizado, se indica que la magnitud del aporte económico de los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos equivale a 2.27 billones de dólares en el Producto Interno Bruto durante 2024.

Esta suma convierte a la población mexicano-estadunidense en la octava economía más grande del mundo, representa el 54% del total generado por la comunidad latina en ese país -que asciende a 4.2 billones de dólares- y constituye el 11% de toda la economía estadounidense.

Se destaca lo siguiente: Por sí sola, la actividad económica de los inmigrantes mexicanos -quienes nacieron en México, con o sin documentación- llegó a 792 mil millones de dólares en el último ciclo.

La población estadounidense de origen mexicano nacida en ese país durante varias generaciones aportó 1 billón 311 mil millones en el mismo periodo.

El total de la actividad económica latina en Estados Unidos alcanzó una cifra comparable con el producto nacional de Alemania.

El informe, elaborado por el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte en UCLA, subraya que la integración binacional enfrenta un saldo negativo por decisiones políticas.

Hinojosa sostiene que las oportunidades perdidas por la falta de una estrategia coordinada de integración en las últimas tres décadas se acentuaron bajo el gobierno de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.

APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

FUERZA LABORAL: Son un pilar fundamental en sectores como la agricultura, donde representan cerca del 68% de los trabajadores extranjeros. También tienen una alta participación en la construcción, la hostelería, los servicios y la manufactura.

PAGO DE IMPUESTOS: A pesar de su estatus migratorio, los inmigrantes mexicanos contribuyen de manera masiva al sistema tributario. A nivel nacional, los migrantes indocumentados aportan cerca de 100 mil millones de dólares al año en impuestos (incluida seguridad social, Medicare y seguro de desempleo), fondos que en muchos casos no pueden utilizar.

CONSUMO INTERNO Y EMPRENDIMIENTO: Alrededor del 80% de los ingresos que perciben los trabajadores mexicanos se queda en Estados Unidos a través de consumo, pago de alquileres, compra de bienes y pago de impuestos. Además, son dueños de más de medio millón de pequeñas y medianas empresas en territorio estadounidense.

Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative.

Los inmigrantes complementan la fuerza laboral de EUA; tienen 60 por ciento menos criminalidad; y 1 de cada 5 es empresario por lo que generan millones de dólares.

POSTURA ANTE LA SITUACIÓN EXTREMA EN EUA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que respecto al fallecimiento de mexicanos en acciones relacionadas con el ICE, el Gobierno de México hará todo lo que esté en sus manos con acciones como la presentación formal de denuncias ante Fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, añade.

El Estado Mexicano ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno de Estados Unidos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, las cuales han sido respondidas indicando que se realizan investigaciones, además de pedir su intervención al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informa que se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención; y tres en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien lamentablemente el pasado 7 de julio recibió una serie de disparos por parte de agentes de ICE en Houston, Texas.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En algún momento la administración de los Estados Unidos deberá revisar su política anti-migrante o sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos.

Y es que se corre el riesgo de que el sueño se convierta en la pesadilla americana para ambas naciones.

REDES SOCIALES

Sígueme en X: @TXTUALes

Y como @villasana108 en Tik Tok

En Instagram: @villasana10