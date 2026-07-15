TEXTUAL-ES
Del sueño a la pesadilla americana
Urge que la administración de Estados Unidos revise su política antimigrante * Está latente el riesgo de sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos
J. ADALBERTO VILLASANA
El gobierno de los Estados Unidos recrudece las acciones antimigrantes a grados extremos; actualmente se tiene registro de 17 mexicanos que murieron cuando estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Esto sucede a pesar de que este grupo de población es una bujía de la economía estadounidense con un impacto del 11 por ciento.
Hay que recordar que los Estados Unidos de América son una nación formada por migrantes de todas partes del mundo, pero ahora cierra fronteras y hostiga a las poblaciones que se encuentran dentro de su territorio.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos”, declara la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de indicar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició acciones por muerte de mexicanos en custodia y operativos de ICE.
“Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, puntualiza.
Hasta el momento se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia en Centros de Detención de ICE y tres en operativos, según la SRE.
IMPORTANCIA DE MIGRANTES EN EUA
Migrantes mexicanos en Estados Unidos equivalen a la octava economía mundial, de acuerdo con estimaciones de Raúl Hinojosa Ojeda, presidente del Departamento de Estudios Chicanos/as y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
El especialista apunta que los mexicanos y mexicano-estadunidenses que radican en Estados Unidos crean una economía cuyo valor supera a la producción de países como Brasil, Canadá y el propio México, y ese potencial sería todavía mayor si tanto Washington como la Ciudad de México dejaran de aplicar políticas antimigrantes y apostaran por una nueva estrategia conjunta de integración.
En un informe que identifica a esta población como un motor de crecimiento subutilizado, se indica que la magnitud del aporte económico de los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos equivale a 2.27 billones de dólares en el Producto Interno Bruto durante 2024.
Esta suma convierte a la población mexicano-estadunidense en la octava economía más grande del mundo, representa el 54% del total generado por la comunidad latina en ese país -que asciende a 4.2 billones de dólares- y constituye el 11% de toda la economía estadounidense.
Se destaca lo siguiente: Por sí sola, la actividad económica de los inmigrantes mexicanos -quienes nacieron en México, con o sin documentación- llegó a 792 mil millones de dólares en el último ciclo.
La población estadounidense de origen mexicano nacida en ese país durante varias generaciones aportó 1 billón 311 mil millones en el mismo periodo.
El total de la actividad económica latina en Estados Unidos alcanzó una cifra comparable con el producto nacional de Alemania.
El informe, elaborado por el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte en UCLA, subraya que la integración binacional enfrenta un saldo negativo por decisiones políticas.
Hinojosa sostiene que las oportunidades perdidas por la falta de una estrategia coordinada de integración en las últimas tres décadas se acentuaron bajo el gobierno de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.
APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
FUERZA LABORAL: Son un pilar fundamental en sectores como la agricultura, donde representan cerca del 68% de los trabajadores extranjeros. También tienen una alta participación en la construcción, la hostelería, los servicios y la manufactura.
PAGO DE IMPUESTOS: A pesar de su estatus migratorio, los inmigrantes mexicanos contribuyen de manera masiva al sistema tributario. A nivel nacional, los migrantes indocumentados aportan cerca de 100 mil millones de dólares al año en impuestos (incluida seguridad social, Medicare y seguro de desempleo), fondos que en muchos casos no pueden utilizar.
CONSUMO INTERNO Y EMPRENDIMIENTO: Alrededor del 80% de los ingresos que perciben los trabajadores mexicanos se queda en Estados Unidos a través de consumo, pago de alquileres, compra de bienes y pago de impuestos. Además, son dueños de más de medio millón de pequeñas y medianas empresas en territorio estadounidense.
Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative.
Los inmigrantes complementan la fuerza laboral de EUA; tienen 60 por ciento menos criminalidad; y 1 de cada 5 es empresario por lo que generan millones de dólares.
POSTURA ANTE LA SITUACIÓN EXTREMA EN EUA
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que respecto al fallecimiento de mexicanos en acciones relacionadas con el ICE, el Gobierno de México hará todo lo que esté en sus manos con acciones como la presentación formal de denuncias ante Fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, añade.
El Estado Mexicano ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno de Estados Unidos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, las cuales han sido respondidas indicando que se realizan investigaciones, además de pedir su intervención al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informa que se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención; y tres en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien lamentablemente el pasado 7 de julio recibió una serie de disparos por parte de agentes de ICE en Houston, Texas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En algún momento la administración de los Estados Unidos deberá revisar su política anti-migrante o sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos.
Y es que se corre el riesgo de que el sueño se convierta en la pesadilla americana para ambas naciones.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Cabeza fría en negociación del T-MEC
El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad * La Secretaría de Economía ha delineado su postura: proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia
J. ADALBERTO VILLASANA
Hay que partir de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un elemento de integración regional que ha favorecido a Canadá, Estados Unidos y México.
Pero ahora uno de los actores quiere, de entrada, tener más beneficios que sus socios. Ante este escenario hay que considerar la necesidad de medir y evaluar el acuerdo comercial con otra visión y métricas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que el T-MEC se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales en las que, aseguró, se continuará buscando las mejores condiciones para el país, además de que se impulsará la producción de contenidos nacionales.
La directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Lorena Rodríguez León, planteó con claridad la situación: Con el T-MEC el comercio para los tres países ha alcanzado niveles históricos, la región se consolida como uno de los espacios económicos más importantes del mundo y México ha fortalecido su posición como socio estratégico de América del Norte y principal socio de Estados Unidos (EUA).
CON CALMA FRENTE A LA PRESIÓN
El T-MEC conecta un bloque económico de 492 millones de personas y un PIB conjunto de 25.9 billones de dólares.
El intercambio comercial regional ronda los 1.5 billones de dólares anuales; consolida a México como el principal socio de Estados Unidos con un comercio bilateral histórico superior a los 870,000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, a decir del profesor de la FE UNAM, Samuel Ortiz Velásquez, a seis años de la entrada en vigor del tratado, la economía global atraviesa una severa crisis de fragmentación productiva.
“Las últimas estimaciones del Banco Mundial dan cuenta de un crecimiento proyectado para este 2026 en la economía mundial de 2.5 por ciento global. Existe un riesgo importante en economías emergentes y en países en desarrollo. A este entorno estructural de lento crecimiento se suma una presión geopolítica directa”, añade.
El presidente Donald Trump vuelve a sembrar dudas sobre el futuro de la integración regional al declarar que preferiría no tener el acuerdo, que su nación estaría mejor sin él.
“La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia y buscar una extensión del tratado por 16 años más, hasta 2042”.
SE REQUIERE UNA NUEVA VISIÓN
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la revisión del T-MEC exige nuevas métricas para medir el éxito comercial de México.
La política arancelaria de la segunda administración Trump y la revisión del T-MEC han modificado las condiciones de acceso al mercado estadounidense, por lo que evaluar la posición de México requiere ir más allá de los volúmenes de exportación.
En este nuevo contexto, el éxito comercial del país depende cada vez más de la ventaja relativa que conserva el país frente al resto del mundo para acceder al mercado de Estados Unidos.
El Imco analiza el acceso relativo de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense mediante el arancel implícito -es decir, la tasa que enfrentan las importaciones de distintos países para acceder al mercado estadounidense- y tres indicadores complementarios que permiten evaluar el aprovechamiento de las ventajas comerciales frente a sus competidores: el cumplimiento de las reglas de origen y su base gravable, la participación en el déficit comercial estadounidense y el cociente de reciprocidad comercial por sector.
En conjunto, estos indicadores ofrecen una visión más precisa de la posición competitiva de México dentro de América del Norte.
Los aranceles no desplazaron a México: el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos.
A pesar de las medidas arancelarias, las importaciones totales de Estados Unidos crecieron 5% entre 2024 y 2025, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares.
México consolidó su posición como principal proveedor de ese país, al ser origen de 17% del total en 2025 frente a 16% en 2024.
Asimismo, el país se consolidó por primera vez en un año calendario como el principal comprador de Estados Unidos al concentrar 15% de sus exportaciones totales en 2025.
México enfrenta menores barreras arancelarias que la mayoría de los principales proveedores del mercado estadounidense.
Antes de 2025, casi todos los principales socios de Estados Unidos registraron aranceles implícitos cercanos a cero, con excepción de China.
A partir de febrero de 2025, los niveles escalaron para todos los países. México cerró marzo de 2026 en 3.4% frente a 9.8% de Alemania, 9.7% de Japón, 8.0% de Corea del Sur y 6.8% de Vietnam.
Esa ventaja se sostiene en los sectores más relevantes para las importaciones estadounidenses: en electrónica, México alcanzó 0.2% en marzo de 2026, ligeramente por debajo de Taiwán (0.3%); en maquinaria, 5.4% frente a 31% de China o 12% de Alemania.
TRATADO, HERRAMIENTA EFECTIVA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL
En lo que va de 2026, aproximadamente 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplen con los requisitos T-MEC.
El resultado ha sido que la base gravable de las exportaciones mexicanas sea de apenas 16% en lo que va de 2026, frente a 83% de China, 79% de Japón, 67% de Alemania y 45% de Vietnam. Casi 84% del valor exportado queda protegido del pago de aranceles.
Los aranceles que impuso la administración Trump modificaron las condiciones del comercio internacional y volvieron insuficientes las métricas tradicionales para evaluar el desempeño comercial de un país.
Los cuatro indicadores complementarios que analiza el Imco muestran que, entre enero de 2024 y abril de 2026, México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos, mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores, conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva más que en la competencia directa.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad, sin importar el costo, incluso para su pueblo.
La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Evoluciona mercado laboral con IA
Una herramienta que potencializa la productividad. * Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México
J. ADALBERTO VILLASANA
Se abren oportunidades laborales con la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta que potencializa productividad; además de ofrecer una ventana de inclusión para las mujeres y dar equidad a un mercado que requiere la incorporación de más elementos.
CAMBIOS EN MÉXICO: En el mercado laboral mexicano, los empleos expuestos a la Inteligencia Artificial han crecido un 88% en los últimos años, convirtiéndose en una necesidad estratégica para las compañías.
Hay que destacar que, contrario a las expectativas de desempleo masivo, los sectores altamente influenciados por la IA experimentan un crecimiento más rápido en ingresos por empleado y salarios.
Con la llegada de la IA se calcula que son 300 millones de empleos los que se van a transformar alrededor del mundo, por lo menos para el año 2030, señaló Carlos Ibarra, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien precisó que el impacto de la tecnología va a ser equivalente a 15 trillones de dólares, para el mismo año.
En reunión de trabajo con integrantes del Club Primera Plana, que dirige Virgilio Arias Ramírez, destaca que -con el arribo de la IA- el futuro ya nos alcanzó.
“Estamos en un momento muy parecido a cuando teníamos carretas con caballos y de repente Henry Ford empezó a popularizar el automóvil hecho en serie”, lo que afectaría a los trabajadores que fabricaban las carretas.
“Aprovechar la infraestructura a nivel estatal para brindar capacitaciones a mujeres en habilidades tecnológicas como automatización, análisis de datos, ciberseguridad y sistemas inteligentes atendiendo las necesidades regionales y sectoriales. Por ejemplo, mediante iniciativas gubernamentales existentes que otorgan acceso gratuito a servicios educativos y de desarrollo comunitario, especialmente en zonas de alta marginación, como es el caso de los centros Pilares en la Ciudad de México o DIF Pilares en Jalisco”, considera el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
BENEFICIOS DE SUMAR A MÁS MUJERES EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
En México, la tasa de participación laboral es del 74.2% para los hombres y del 45.8% para las mujeres, lo que representa una brecha de género de casi 30 puntos porcentuales, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
Hay un estudio del Imco que apunta lo siguiente: Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México.
Las mujeres en las TIC cuentan con empleos de mayor calidad, en la formalidad, con prestaciones laborales y mejores ingresos.
El ingreso promedio de las mujeres del sector TIC es 56% mayor al de las mujeres en el mercado laboral en general, se destaca.
Si se acelera la inclusión, 359 mil mujeres podrían incorporarse al sector TIC hacia 2030, incrementando su representación de 15% a 40 por ciento.
Las TIC son un pilar clave para la economía global, ya que están estrechamente vinculadas con la transformación digital a través del desarrollo de software, la Inteligencia Artificial y otras innovaciones tecnológicas.
Entre 2013 y 2023, esta industria creció a un ritmo tres veces mayor al promedio de las economías de la OCDE. En México, la demanda de talento en este campo es cada vez mayor, pero su expansión está marcada por una persistente brecha de género.
El Imco, en alianza con International Youth Foundation (IYF) a través de su programa Conectadas, analizó la situación laboral de las mujeres en las TIC y midió los beneficios económicos de aumentar su participación en este sector clave.
Esta investigación responde al compromiso de Conectadas por impulsar la inclusión de más mujeres en el ecosistema digital y comprender mejor la demanda, los intereses de la población y las dinámicas del mercado laboral.
EN NUESTRO PAÍS CASI UN MILLÓN DE PERSONAS EN LAS TIC
Actualmente, en México hay poco más de 900 mil personas empleadas en ocupaciones relacionadas con las TIC, cifra que creció 33% entre 2012 y 2023.
No obstante, la participación de las mujeres ha cambiado poco y se mantiene por debajo de 20% en este periodo.
Las brechas de género en el mercado laboral comienzan en la elección de carrera entre los y las jóvenes.
Aunque entre 2012 y 2023, el total de mujeres egresadas de alguna de estas carreras aumentó 18% en promedio anual, por cada mujer egresada hay casi dos hombres egresados.
Esta desigualdad se profundiza en el mercado laboral, ya que por cada mujer empleada en ocupaciones relacionadas con las TIC, hay casi seis hombres.
¿POR QUÉ INTEGRAR A MÁS MUJERES A LAS TIC?
Las mujeres que trabajan en el sector de las TIC cuentan con mejores condiciones laborales que el promedio de las mujeres en el mercado laboral mexicano.
Esto representa una oportunidad para atender la alta demanda de talento tecnológico, al mismo tiempo que se impulsa la inclusión laboral de mujeres en empleos más competitivos.
MÁS EMPLEOS FORMALES: El 44% de las mujeres en el mercado laboral tienen un trabajo en la formalidad, la proporción aumenta a 71% para aquellas mujeres en las TIC.
MAYORES INGRESOS: El ingreso promedio de las mujeres en las TIC es 56% mayor que el de las mujeres en el mercado laboral.
EMPLEOS DE MAYOR CALIDAD: El 65% de las mujeres en las TIC accede a servicios de salud y otras prestaciones laborales, como vacaciones con goce de sueldo o aguinaldo, frente a 38% de las mujeres en otros sectores económicos.
Aumentar la participación de mujeres en las TIC tendría un impacto económico para México.
Para estimarlo, el Imco proyectó tres escenarios para 2030 con distintas tasas de crecimiento en la incorporación de mujeres en este ámbito, manteniendo constante la tasa de crecimiento anual de los hombres (ver anexo metodológico):
ESCENARIO 1 (crecimiento igual al de los hombres): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres crece a 3.1 por ciento.
ESCENARIO 2 (aceleración intermedia): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres aumenta a 10 por ciento.
ESCENARIO 3 (aceleración alta): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres alcanza 20 por ciento.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En el escenario de alta aceleración, impulsado por políticas públicas y acciones coordinadas entre los sectores público y privado que promuevan la capacitación, el acceso y la permanencia de más mujeres, se incorporarían 359 mil mujeres a la economía adicionalmente en el campo de las TIC, en beneficio de cada persona y en consecuencia de la colectividad.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
El reto: Erradicar la pobreza laboral
No bastan controlar la inflación y el aumento de empleos formales * Se requiere un mercado dinámico que lleve al crecimiento económico y generar más riqueza por el bienestar del pueblo trabajador
J. ADALBERTO VILLASANA
El 68% de los mexicanos que se encuentra en pobreza laboral no pueden salir de esa situación; pese a sus largas jornadas de trabajo, su salario no les alcanza para cubrir la totalidad de sus necesidades básicas.
Recordemos que están en pobreza laboral más de 40 millones de personas. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), antes de echar las campanas al vuelo, debe confrontar la realidad y hacer ajustes en su política.
Se debe considerar que el incremento salarial, por sí solo, no da los resultados esperados, ni aun con una inflación controlada.
Urgen políticas públicas que detonen el crecimiento económico, para acabar con el espejismo que genera la redistribución de la riqueza, que no es más sacarse dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro, toda vez que la situación del país queda igual.
Cifras del INEGI indica que, en el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral a nivel nacional se ubicó en 30.7%.
Esta cifra implica que alrededor de 40.3 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, reportó ‘México ¿cómo vamos?’.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicados por el INEGI, muestran que el mercado laboral mexicano mantuvo condiciones de estabilidad y crecimiento durante el primer trimestre de 2026, con avances en empleo, reducción de la pobreza laboral y bajos niveles de desocupación.
Las estimaciones de pobreza laboral elaboradas con información de la ENOE muestran que el porcentaje de población en esta condición disminuyó de 33.9% en el primer trimestre de 2025 a 30.7% en el mismo periodo de 2026, alcanzando el nivel más bajo desde que se tiene registro.
Se dice que este resultado refleja una mejora en las condiciones de ingreso laboral de los hogares mexicanos, en un contexto de crecimiento anual del empleo y estabilidad en los principales indicadores del mercado laboral.
Durante el primer trimestre de 2026, la población ocupada alcanzó 59.6 millones de personas. En comparación con el mismo trimestre de 2025, el empleo aumentó en 552 mil personas, impulsado principalmente por el crecimiento del sector terciario y del sector secundario.
Entre las actividades económicas con mayores incrementos anuales en la ocupación destacaron los servicios diversos, con 207 mil personas adicionales; el comercio, con 91 mil; la industria manufacturera, con 90 mil; así como construcción, restaurantes y servicios de alojamiento, y transportes y comunicaciones.
Asimismo, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6%, manteniéndose en niveles históricamente bajos y prácticamente sin cambios respecto al trimestre previo.
En materia de informalidad laboral, la tasa disminuyó trimestralmente de 55.0% a 54.8%, mientras que la población ocupada en condiciones informales se redujo en 259 mil personas respecto al trimestre anterior.
Y se considera que los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan un mercado laboral resiliente, con crecimiento anual del empleo, reducción de la pobreza laboral y estabilidad en los principales indicadores de ocupación y desocupación del país.
EN PESOS Y CENTAVOS EL INGRESO LABORAL
En el primer trimestre de 2026, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 8,110.67 pesos al mes.
Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8,795.62 pesos, frente a las mujeres, con 7,126.15, registrando una brecha salarial.
Las personas contratadas bajo la formalidad reportaron un ingreso laboral mensual de 11,157.72 pesos, con un incremento anual de 4.1%.
La población informal reportó ingresos por 5,751.41 pesos, un aumento del 6.6 por ciento.
CASI 66% DE TRABAJADORES, EN POBREZA LABORAL
La más reciente actualización del Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Pobreza laboral en México: ¿por qué el 65.8 % de las personas no logran salir de ella?, revela algunos datos y deja reflexiones sobre el escritorio.
Algo que llama la atención es: Ser mujer (jefa de familia), depender de un solo ingreso laboral o residir en estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo, son factores clave que aumentan el riesgo de permanencia en la pobreza laboral.
El CEEY advierte que el 91 % de las personas atrapadas en pobreza laboral trabajan en el sector informal, lo cual muestra que la falta de seguridad social es un obstáculo para la movilidad social.
El reporte del Observatorio Social del CEEY refiere que 65.8% de las personas que estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025 permanecieron en esta situación en el primer trimestre de 2026.
El estudio señala que sólo el 34.2 % de quienes estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025, lograron salir de ella un año después.
“Una parte de la respuesta de por qué unas personas pueden salir de la pobreza laboral y otras no se encuentra en el origen de las personas, las características de sus hogares y por el tipo de ocupación que desempeñan en el mercado laboral”, explica Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY.
En la actualización del Semáforo de Movilidad Social se detecta que, en promedio, quienes lograron salir de la pobreza incrementaron su ingreso laboral de 4,300 a 12,700 pesos mensuales, por hogar, debido a una mayor participación en el mercado laboral, mientras que quienes se quedaron en pobreza laboral tuvieron un ingreso promedio mensual de 2,600 pesos, el cual casi no varió de un año a otro.
“El 91 % de las personas ocupadas que permanecieron en pobreza laboral lo hacen en el sector informal”, señala Mariana Ramos, investigadora del Observatorio Social CEEY. “Esta cifra es del 78 % para quienes logran salir de la pobreza laboral, lo que muestra que los empleos formales están muy lejos de ser una realidad para quienes se quedan en pobreza laboral, y aún para quienes pueden salir de ella”, añade.
Para el CEEY, salir de la pobreza implica un mercado laboral más dinámico y formal: “Si queremos un país con mayor movilidad social, las características personales y las circunstancias de origen deberían dejar de ser un obstáculo para salir adelante”.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Acabar con la contención salarial requiere de más elementos para erradicar la pobreza laboral, porque no basta controlar la inflación y el aumento de empleos formales.
Se requiere un mercado dinámico que lleve al crecimiento económico y generar más riqueza por el bienestar del pueblo trabajador.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¡Una delicia que con Ale Rojo Renace Cuauhtémoc!
Futbol, ¿el juego del hombre?
El misterio del piloto
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 5 días
A seguir construyendo un sindicato fuerte, moderno, transparente y cercano: Viridiana Velázquez
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 5 días
Quien administra recursos públicos está obligado a responder con legalidad: Nora Arias
-
NACIONALHace 4 días
Isaac Montoya, con paso firme al gozar de la preferencia ciudadana
-
NACIONALHace 1 día
Ismael Burgueño, el puntero morenista para obtener la candidatura por Baja California
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 1 día
La cooperación México-EU viene de tiempo atrás: Vargas del Villar
-
NACIONALHace 1 día
El agua por la red ya es una realidad en la Quinta Zona de Ecatepec
-
EL ÁGORAHace 11 horas
Futbol, ¿el juego del hombre?
-
SILENCIO ROTOHace 3 días
“De la patada” la política