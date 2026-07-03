TEXTUAL-ES
Evoluciona mercado laboral con IA
Una herramienta que potencializa la productividad. * Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México
J. ADALBERTO VILLASANA
Se abren oportunidades laborales con la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta que potencializa productividad; además de ofrecer una ventana de inclusión para las mujeres y dar equidad a un mercado que requiere la incorporación de más elementos.
CAMBIOS EN MÉXICO: En el mercado laboral mexicano, los empleos expuestos a la Inteligencia Artificial han crecido un 88% en los últimos años, convirtiéndose en una necesidad estratégica para las compañías.
Hay que destacar que, contrario a las expectativas de desempleo masivo, los sectores altamente influenciados por la IA experimentan un crecimiento más rápido en ingresos por empleado y salarios.
Con la llegada de la IA se calcula que son 300 millones de empleos los que se van a transformar alrededor del mundo, por lo menos para el año 2030, señaló Carlos Ibarra, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien precisó que el impacto de la tecnología va a ser equivalente a 15 trillones de dólares, para el mismo año.
En reunión de trabajo con integrantes del Club Primera Plana, que dirige Virgilio Arias Ramírez, destaca que -con el arribo de la IA- el futuro ya nos alcanzó.
“Estamos en un momento muy parecido a cuando teníamos carretas con caballos y de repente Henry Ford empezó a popularizar el automóvil hecho en serie”, lo que afectaría a los trabajadores que fabricaban las carretas.
“Aprovechar la infraestructura a nivel estatal para brindar capacitaciones a mujeres en habilidades tecnológicas como automatización, análisis de datos, ciberseguridad y sistemas inteligentes atendiendo las necesidades regionales y sectoriales. Por ejemplo, mediante iniciativas gubernamentales existentes que otorgan acceso gratuito a servicios educativos y de desarrollo comunitario, especialmente en zonas de alta marginación, como es el caso de los centros Pilares en la Ciudad de México o DIF Pilares en Jalisco”, considera el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
BENEFICIOS DE SUMAR A MÁS MUJERES EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
En México, la tasa de participación laboral es del 74.2% para los hombres y del 45.8% para las mujeres, lo que representa una brecha de género de casi 30 puntos porcentuales, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
Hay un estudio del Imco que apunta lo siguiente: Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México.
Las mujeres en las TIC cuentan con empleos de mayor calidad, en la formalidad, con prestaciones laborales y mejores ingresos.
El ingreso promedio de las mujeres del sector TIC es 56% mayor al de las mujeres en el mercado laboral en general, se destaca.
Si se acelera la inclusión, 359 mil mujeres podrían incorporarse al sector TIC hacia 2030, incrementando su representación de 15% a 40 por ciento.
Las TIC son un pilar clave para la economía global, ya que están estrechamente vinculadas con la transformación digital a través del desarrollo de software, la Inteligencia Artificial y otras innovaciones tecnológicas.
Entre 2013 y 2023, esta industria creció a un ritmo tres veces mayor al promedio de las economías de la OCDE. En México, la demanda de talento en este campo es cada vez mayor, pero su expansión está marcada por una persistente brecha de género.
El Imco, en alianza con International Youth Foundation (IYF) a través de su programa Conectadas, analizó la situación laboral de las mujeres en las TIC y midió los beneficios económicos de aumentar su participación en este sector clave.
Esta investigación responde al compromiso de Conectadas por impulsar la inclusión de más mujeres en el ecosistema digital y comprender mejor la demanda, los intereses de la población y las dinámicas del mercado laboral.
EN NUESTRO PAÍS CASI UN MILLÓN DE PERSONAS EN LAS TIC
Actualmente, en México hay poco más de 900 mil personas empleadas en ocupaciones relacionadas con las TIC, cifra que creció 33% entre 2012 y 2023.
No obstante, la participación de las mujeres ha cambiado poco y se mantiene por debajo de 20% en este periodo.
Las brechas de género en el mercado laboral comienzan en la elección de carrera entre los y las jóvenes.
Aunque entre 2012 y 2023, el total de mujeres egresadas de alguna de estas carreras aumentó 18% en promedio anual, por cada mujer egresada hay casi dos hombres egresados.
Esta desigualdad se profundiza en el mercado laboral, ya que por cada mujer empleada en ocupaciones relacionadas con las TIC, hay casi seis hombres.
¿POR QUÉ INTEGRAR A MÁS MUJERES A LAS TIC?
Las mujeres que trabajan en el sector de las TIC cuentan con mejores condiciones laborales que el promedio de las mujeres en el mercado laboral mexicano.
Esto representa una oportunidad para atender la alta demanda de talento tecnológico, al mismo tiempo que se impulsa la inclusión laboral de mujeres en empleos más competitivos.
MÁS EMPLEOS FORMALES: El 44% de las mujeres en el mercado laboral tienen un trabajo en la formalidad, la proporción aumenta a 71% para aquellas mujeres en las TIC.
MAYORES INGRESOS: El ingreso promedio de las mujeres en las TIC es 56% mayor que el de las mujeres en el mercado laboral.
EMPLEOS DE MAYOR CALIDAD: El 65% de las mujeres en las TIC accede a servicios de salud y otras prestaciones laborales, como vacaciones con goce de sueldo o aguinaldo, frente a 38% de las mujeres en otros sectores económicos.
Aumentar la participación de mujeres en las TIC tendría un impacto económico para México.
Para estimarlo, el Imco proyectó tres escenarios para 2030 con distintas tasas de crecimiento en la incorporación de mujeres en este ámbito, manteniendo constante la tasa de crecimiento anual de los hombres (ver anexo metodológico):
ESCENARIO 1 (crecimiento igual al de los hombres): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres crece a 3.1 por ciento.
ESCENARIO 2 (aceleración intermedia): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres aumenta a 10 por ciento.
ESCENARIO 3 (aceleración alta): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres alcanza 20 por ciento.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En el escenario de alta aceleración, impulsado por políticas públicas y acciones coordinadas entre los sectores público y privado que promuevan la capacitación, el acceso y la permanencia de más mujeres, se incorporarían 359 mil mujeres a la economía adicionalmente en el campo de las TIC, en beneficio de cada persona y en consecuencia de la colectividad.
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El reto: Erradicar la pobreza laboral
No bastan controlar la inflación y el aumento de empleos formales * Se requiere un mercado dinámico que lleve al crecimiento económico y generar más riqueza por el bienestar del pueblo trabajador
J. ADALBERTO VILLASANA
El 68% de los mexicanos que se encuentra en pobreza laboral no pueden salir de esa situación; pese a sus largas jornadas de trabajo, su salario no les alcanza para cubrir la totalidad de sus necesidades básicas.
Recordemos que están en pobreza laboral más de 40 millones de personas. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), antes de echar las campanas al vuelo, debe confrontar la realidad y hacer ajustes en su política.
Se debe considerar que el incremento salarial, por sí solo, no da los resultados esperados, ni aun con una inflación controlada.
Urgen políticas públicas que detonen el crecimiento económico, para acabar con el espejismo que genera la redistribución de la riqueza, que no es más sacarse dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro, toda vez que la situación del país queda igual.
Cifras del INEGI indica que, en el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral a nivel nacional se ubicó en 30.7%.
Esta cifra implica que alrededor de 40.3 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, reportó ‘México ¿cómo vamos?’.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicados por el INEGI, muestran que el mercado laboral mexicano mantuvo condiciones de estabilidad y crecimiento durante el primer trimestre de 2026, con avances en empleo, reducción de la pobreza laboral y bajos niveles de desocupación.
Las estimaciones de pobreza laboral elaboradas con información de la ENOE muestran que el porcentaje de población en esta condición disminuyó de 33.9% en el primer trimestre de 2025 a 30.7% en el mismo periodo de 2026, alcanzando el nivel más bajo desde que se tiene registro.
Se dice que este resultado refleja una mejora en las condiciones de ingreso laboral de los hogares mexicanos, en un contexto de crecimiento anual del empleo y estabilidad en los principales indicadores del mercado laboral.
Durante el primer trimestre de 2026, la población ocupada alcanzó 59.6 millones de personas. En comparación con el mismo trimestre de 2025, el empleo aumentó en 552 mil personas, impulsado principalmente por el crecimiento del sector terciario y del sector secundario.
Entre las actividades económicas con mayores incrementos anuales en la ocupación destacaron los servicios diversos, con 207 mil personas adicionales; el comercio, con 91 mil; la industria manufacturera, con 90 mil; así como construcción, restaurantes y servicios de alojamiento, y transportes y comunicaciones.
Asimismo, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6%, manteniéndose en niveles históricamente bajos y prácticamente sin cambios respecto al trimestre previo.
En materia de informalidad laboral, la tasa disminuyó trimestralmente de 55.0% a 54.8%, mientras que la población ocupada en condiciones informales se redujo en 259 mil personas respecto al trimestre anterior.
Y se considera que los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan un mercado laboral resiliente, con crecimiento anual del empleo, reducción de la pobreza laboral y estabilidad en los principales indicadores de ocupación y desocupación del país.
EN PESOS Y CENTAVOS EL INGRESO LABORAL
En el primer trimestre de 2026, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 8,110.67 pesos al mes.
Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8,795.62 pesos, frente a las mujeres, con 7,126.15, registrando una brecha salarial.
Las personas contratadas bajo la formalidad reportaron un ingreso laboral mensual de 11,157.72 pesos, con un incremento anual de 4.1%.
La población informal reportó ingresos por 5,751.41 pesos, un aumento del 6.6 por ciento.
CASI 66% DE TRABAJADORES, EN POBREZA LABORAL
La más reciente actualización del Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Pobreza laboral en México: ¿por qué el 65.8 % de las personas no logran salir de ella?, revela algunos datos y deja reflexiones sobre el escritorio.
Algo que llama la atención es: Ser mujer (jefa de familia), depender de un solo ingreso laboral o residir en estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo, son factores clave que aumentan el riesgo de permanencia en la pobreza laboral.
El CEEY advierte que el 91 % de las personas atrapadas en pobreza laboral trabajan en el sector informal, lo cual muestra que la falta de seguridad social es un obstáculo para la movilidad social.
El reporte del Observatorio Social del CEEY refiere que 65.8% de las personas que estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025 permanecieron en esta situación en el primer trimestre de 2026.
El estudio señala que sólo el 34.2 % de quienes estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025, lograron salir de ella un año después.
“Una parte de la respuesta de por qué unas personas pueden salir de la pobreza laboral y otras no se encuentra en el origen de las personas, las características de sus hogares y por el tipo de ocupación que desempeñan en el mercado laboral”, explica Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY.
En la actualización del Semáforo de Movilidad Social se detecta que, en promedio, quienes lograron salir de la pobreza incrementaron su ingreso laboral de 4,300 a 12,700 pesos mensuales, por hogar, debido a una mayor participación en el mercado laboral, mientras que quienes se quedaron en pobreza laboral tuvieron un ingreso promedio mensual de 2,600 pesos, el cual casi no varió de un año a otro.
“El 91 % de las personas ocupadas que permanecieron en pobreza laboral lo hacen en el sector informal”, señala Mariana Ramos, investigadora del Observatorio Social CEEY. “Esta cifra es del 78 % para quienes logran salir de la pobreza laboral, lo que muestra que los empleos formales están muy lejos de ser una realidad para quienes se quedan en pobreza laboral, y aún para quienes pueden salir de ella”, añade.
Para el CEEY, salir de la pobreza implica un mercado laboral más dinámico y formal: “Si queremos un país con mayor movilidad social, las características personales y las circunstancias de origen deberían dejar de ser un obstáculo para salir adelante”.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Acabar con la contención salarial requiere de más elementos para erradicar la pobreza laboral, porque no basta controlar la inflación y el aumento de empleos formales.
Se requiere un mercado dinámico que lleve al crecimiento económico y generar más riqueza por el bienestar del pueblo trabajador.
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Tensión en América del Norte
Postura de Donald Trump, el principal detonador * Las alertas encendidas por el T-MEC, política antimigrante y conflicto en Medio Oriente
J. ADALBERTO VILLASANA
Empezó la fiesta del futbol en América del Norte en medio de tensiones extradeportivas que impactan en el ambiente.
Las posturas del presidente estadounidense, Donald Trump, en torno al tratado económico de la región, su política antimigrante y su postura hacia Irán y Medio Oriente dejan la situación con las alertas encendidas.
A los desencuentros regionales se suman los problemas internos de cada una de las tres naciones y la afición alejada del fútbol por la gentrificación que elevó los precios en los estadios y que, ahora, hay que pagar por ver las transmisiones.
En México, el entusiasmo que históricamente acompañó a los máximos eventos futbolísticos celebrados anteriormente en territorio nacional se pierde entre boletos inaccesibles, restricciones de acceso, molestias urbanas y una creciente percepción de exclusión.
De tal maneta que México llega con más dudas que entusiasmo ciudadano; EU enfrenta la politización del torneo y Canadá busca proyectar una identidad propia.
Así, existe una desconexión entre la narrativa oficial y la experiencia real de la población, la cual se tuvo que refugiar en el Zócalo capitalino y otras plazas en las que vieron en pantallas gigantes las transmisiones.
FESTEJO Y TENSIÓN
Académicos advierten que los beneficios económicos podrían concentrarse en el organismo rector del futbol en todo el planeta y grandes corporaciones, mientras los costos recaen en gobiernos y ciudadanía.
Mientras que el ambiente en los tres países anfitriones dista mucho de la narrativa de unidad y celebración que suele acompañar a los grandes eventos deportivos.
Representantes académicos de México, Estados Unidos (EU) y Canadá coincidieron en que el torneo llega en medio de tensiones políticas, económicas y sociales que podrían marcar la experiencia futbolística.
Durante la mesa de análisis realizada en la Universidad Iberoamericana (ibero), señalaron que el máximo evento futbolístico no sólo debe analizarse desde el espectáculo deportivo, sino como un fenómeno económico, urbano y político que refleja las realidades de cada país sede.
Sergio Varela, de la UNAM, opina que, en el caso de México, aunque históricamente los eventos de 1970 y 1986 se convirtieron en auténticas celebraciones nacionales, hasta ahora el torneo de 2026 no genera el mismo entusiasmo popular.
Indica que las obras de remodelación, los problemas de movilidad, el aumento de precios en el futbol mexicano y la percepción de que el organismo rector del futbol en todo el planeta controla buena parte de los beneficios económicos han provocado malestar entre distintos sectores de la población.
Además, advirtió sobre procesos de exclusión económica alrededor de las sedes futboleras. Comerciantes, trabajadores informales y habitantes de zonas cercanas a los estadios podrían enfrentar restricciones derivadas de los acuerdos comerciales que exige el organismo rector para la organización del evento.
En tanto, en Estados Unidos, Stephen Andon, de Montclair State University, señala que el máximo evento futbolístico se desarrollará en un contexto marcado por el regreso de Donald Trump a la presidencia, las tensiones migratorias y una profunda polarización social.
Apunta que el certamen deportivo representa una oportunidad para fortalecer la influencia estadounidense dentro del futbol internacional, pero existe el riesgo de que el evento sea utilizado como plataforma política.
Dice que persisten cuestionamientos sobre los beneficios económicos para las ciudades anfitrionas, pues diversos gobiernos locales han destinado recursos públicos para infraestructura y servicios, mientras crecen las dudas sobre si la derrama económica compensará dichas inversiones.
Y, Matthew Hawkins, de Carleton University, indicó que el evento futbolístico coincide con un momento de fortalecimiento de la identidad nacional canadiense y con el crecimiento deportivo de su selección. Sin embargo, señala que el país vive debates relacionados con vivienda, desigualdad y exclusión social.
Acota que la organización del torneo ha abierto discusiones sobre el posible desplazamiento de personas en situación de calle y sobre el uso de recursos públicos en un contexto de crisis habitacional.
Al mismo tiempo, refiere que las autoridades canadienses buscan proyectar una imagen internacional de diversidad y multiculturalismo.
EVENTO FIFÍ
“No es un certamen para la gente que ama el futbol. Es para quienes pueden pagarlo”, sentencia Jorge Negroe Álvarez, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, quien advierte que se perfila como el más elitista de la historia por boletos inaccesibles y espacios restringidos.
Recuerda que, a diferencia de México 70 y México 86, hoy el máximo evento futbolístico genera más hartazgo urbano y malestar social que identidad colectiva.
Considera que certamen futbolero corre el riesgo de convertirse en un espectáculo global, donde la afición mexicana quede relegada a un papel secundario.
“Aunque exista una campaña para hacer sentir que el evento vuelve a casa, la realidad es que no se está logrando que la gente lo sienta suyo”, afirma.
La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México, basada en el lema “La pelota vuelve a casa”, acompañada de intervenciones urbanas, ajolotes como símbolo promocional y fuerte presencia visual en espacios públicos, busca recuperar la nostalgia de los eventos del 70 y 86.
“No es un evento para la gente que ama el futbol. Es para quienes pueden pagarlo”, reitera.
SIN IDENTIDAD POPULAR
“Existe hartazgo. Cuando un evento te complica la vida diaria y ni siquiera puedes disfrutarlo, lo que genera es enojo”, apunta Negroe Álvarez.
Ahora se convierte en escaparate para visibilizar conflictos sociales que normalmente permanecen fuera del foco.
Paradójicamente, la relación entre la afición y la selección nacional también atraviesa un momento de desgaste. Para el académico, muchos aficionados están decepcionados con la Federación por privilegiar el negocio sobre el proyecto deportivo.
“La selección ya no se siente tan arraigada con México; juega más en Estados Unidos que aquí y eso también genera distancia”, añade.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La fiesta del fútbol quedó comprometida por los problemas regionales, derivados de la ambición desmedida de Donald Trump y de la Federación Internacional, que llevaron a las tensiones políticas y económicas, así como la gentrificación del deporte, que dejó lejos del acceso a los aficionados regulares a los estadios. Ahora fue de quien estuvo en posibilidades de pagar.
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TEXTUAL-ES
Cruzada Internacional por la Salud
México, entre los ocho países con mayor problema de obesidad en el mundo * Hay que tener cuidado con alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas * En las últimas dos décadas, las tasas de sobrepeso en los más pequeños casi se han duplicado, pasando de un 9% a cerca del 17.5 por ciento
J. ADALBERTO VILLASANA
Es un buen momento, en el marco del máximo evento deportivo en el mundo, para reflexionar sobre la salud.
Apostemos por la botana sana, como era antes, pepino, jícama y zanahoria con chile piquín, o fruta picada, melón, mango, etc., con el picante que le da el toque mexicano, así como el agua de frutas, sin azúcar añadida.
México se encuentra entre los ocho países con más casos de obesidad en el orbe, lo cual se traduce en un sinfín de enfermedades.
Hagamos una Cruzada Internacional por la Salud y dejemos como opcional las frituras y bebidas gaseosas.
Recordemos que, el Poder del Consumidor, convoca a un consumo responsable y crítico, lidera campañas con la exigencia de que eventos deportivos dejen de promover productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, apelando a la salud pública.
En 2026, México pasó del primer lugar al octavo lugar mundial en obesidad infantil. En cuanto a la población adulta, el país se mantiene entre los primeros lugares, situándose en el segundo puesto, únicamente por debajo de Estados Unidos.
La obesidad infantil en México es un grave problema de salud pública en el que aproximadamente 1 de cada 3 niños y adolescentes padece sobrepeso u obesidad.
Esta condición eleva drásticamente el riesgo de desarrollar padecimientos crónicos a temprana edad, como diabetes tipo 2 e hipertensión.
Tendencia: En las últimas dos décadas, las tasas de obesidad en los más pequeños casi se han duplicado, pasando de un 9% a cerca del 17.5% por ciento.
Posición global: Históricamente catalogado entre los primeros lugares, México ha logrado avances, posicionándose en el octavo lugar a nivel mundial, según los últimos reportes del World Obesity Atlas.
El sobrepeso y la obesidad en México son un problema que se presenta desde la primera infancia, es decir, entre 0 y 5 años. Al menos 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad, lo que favorece el sobrepeso durante el resto de su vida y los pone en riesgo de sufrir enfermedades circulatorias, del corazón y de los riñones, diabetes, entre otras.
La proporción de niños y niñas mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad aumenta a 1 de cada 32.
MÉXICO, POTENCIA INTERNACIONAL EN OBESIDAD INFANTIL
La obesidad en México es un problema de salud pública crónico, donde más del 75% de los adultos padece sobrepeso u obesidad.
Aunque el país ha bajado al octavo lugar mundial en obesidad infantil (con unos 13 millones de casos), la prevalencia nacional exige tratamientos integrales y prevención continua.
Más del 70% de la población adulta vive con exceso de peso (repartido entre sobrepeso y obesidad), con mayor incidencia en mujeres.
El Atlas Mundial de la Obesidad 2026 (publicado por la World Obesity Federation) posiciona a México por debajo de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Egipto en el rubro de niños y jóvenes (de 5 a 19 años).
3
UN DESAFÍO CUIDAR LA SALUD DE MILLONES
Hay que considerar que ver varios juegos al día, permanecer sentado durante horas y aumentar el consumo de alcohol y botanas puede afectar la salud cardiovascular.
Algunos aficionados al deporte podrían ganar entre dos y cinco kilogramos durante una temporada prolongada de excesos, especialmente si mantienen hábitos sedentarios.
Ante este panorama, especialista recomienda planificar alimentos, reducir bebidas alcohólicas y romper periodos prolongados de sedentarismo.
El maestro César Iván Ayala Guzmán, académico de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana (Ibero), advirtió que seguir de cerca un torneo del deporte que sea puede favorecer conductas que incrementan el riesgo cardiovascular, especialmente cuando se combinan largas horas frente a una pantalla con el consumo frecuente de alcohol, refrescos, botanas y alimentos altos en grasa, azúcar y sodio.
MAYOR SEDENTARISMO
Ayala Guzmán señaló que un partido de futbol dura al menos 90 minutos, un juego de béisbol o de futbol americano en promedio son tres horas, tiempo durante el cual las personas permanecen sentadas. Sin embargo, muchas veces la experiencia incluye llegar antes, quedarse después o incluso ver varios encuentros en una misma jornada.
“Hay quienes pueden quedarse gran parte del día viendo partidos”, añade.
Este comportamiento sedentario, explicó, puede aumentar el riesgo cardiovascular, sobre todo cuando se acompaña de consumo constante de alimentos y bebidas de baja calidad nutricional.
Además, los aficionados suelen perder noción de las cantidades que ingieren mientras siguen el encuentro, por lo que terminan consumiendo más energía de la que perciben.
DEL COLESTEROL AL AUMENTO DE PESO
El académico explica que varias semanas de consumo frecuente de alcohol, botanas y comida alta en grasas saturadas pueden reflejarse en distintos indicadores metabólicos.
Entre ellos mencionó elevaciones en triglicéridos, colesterol total, colesterol LDL y glucosa, además de posibles incrementos de peso corporal.
Aunque el impacto varía entre personas, señala que algunos aficionados podrían ganar entre 2 y 5 kilogramos durante una temporada prolongada de excesos, especialmente si mantienen hábitos sedentarios.
El riesgo es aún mayor para quienes ya viven con enfermedades como hipertensión o diabetes, condiciones que afectan a una parte importante de la población mexicana.
DISFRUTAR EL DEPORTE SIN DESCUIDAR LA SALUD
El especialista subraya que disfrutar un evento deportivo no implica necesariamente renunciar al cuidado de la salud.
Entre sus recomendaciones destacan incorporar verduras como pepino, jícama o zanahoria a las reuniones, reducir el consumo de alcohol, optar por preparaciones menos grasosas y elegir bebidas con menor contenido energético.
También sugirió interrumpir periodos prolongados de sedentarismo levantándose, caminando o realizando pausas activas entre partidos.
Hay que darnos una oportunidad para reflexionar sobre el impacto ambiental asociado al consumo masivo de alimentos, bebidas y envases durante los encuentros deportivos.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Hay que encontrar opciones saludables de alimentación durante el tiempo que dura un evento deportivo o un torneo de liga en todo el mundo.
La tradicional botana mexicana de pepino, jícama o zanahoria con chile piquín es una alternativa saludable, ¡piénsalo!
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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