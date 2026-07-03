Evoluciona mercado laboral con IA

Una herramienta que potencializa la productividad. * Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México

J. ADALBERTO VILLASANA

Se abren oportunidades laborales con la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta que potencializa productividad; además de ofrecer una ventana de inclusión para las mujeres y dar equidad a un mercado que requiere la incorporación de más elementos.

CAMBIOS EN MÉXICO: En el mercado laboral mexicano, los empleos expuestos a la Inteligencia Artificial han crecido un 88% en los últimos años, convirtiéndose en una necesidad estratégica para las compañías.

Hay que destacar que, contrario a las expectativas de desempleo masivo, los sectores altamente influenciados por la IA experimentan un crecimiento más rápido en ingresos por empleado y salarios.

Con la llegada de la IA se calcula que son 300 millones de empleos los que se van a transformar alrededor del mundo, por lo menos para el año 2030, señaló Carlos Ibarra, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien precisó que el impacto de la tecnología va a ser equivalente a 15 trillones de dólares, para el mismo año.

En reunión de trabajo con integrantes del Club Primera Plana, que dirige Virgilio Arias Ramírez, destaca que -con el arribo de la IA- el futuro ya nos alcanzó.

“Estamos en un momento muy parecido a cuando teníamos carretas con caballos y de repente Henry Ford empezó a popularizar el automóvil hecho en serie”, lo que afectaría a los trabajadores que fabricaban las carretas.

“Aprovechar la infraestructura a nivel estatal para brindar capacitaciones a mujeres en habilidades tecnológicas como automatización, análisis de datos, ciberseguridad y sistemas inteligentes atendiendo las necesidades regionales y sectoriales. Por ejemplo, mediante iniciativas gubernamentales existentes que otorgan acceso gratuito a servicios educativos y de desarrollo comunitario, especialmente en zonas de alta marginación, como es el caso de los centros Pilares en la Ciudad de México o DIF Pilares en Jalisco”, considera el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

BENEFICIOS DE SUMAR A MÁS MUJERES EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

En México, la tasa de participación laboral es del 74.2% para los hombres y del 45.8% para las mujeres, lo que representa una brecha de género de casi 30 puntos porcentuales, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

Hay un estudio del Imco que apunta lo siguiente: Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México.

Las mujeres en las TIC cuentan con empleos de mayor calidad, en la formalidad, con prestaciones laborales y mejores ingresos.

El ingreso promedio de las mujeres del sector TIC es 56% mayor al de las mujeres en el mercado laboral en general, se destaca.

Si se acelera la inclusión, 359 mil mujeres podrían incorporarse al sector TIC hacia 2030, incrementando su representación de 15% a 40 por ciento.

Las TIC son un pilar clave para la economía global, ya que están estrechamente vinculadas con la transformación digital a través del desarrollo de software, la Inteligencia Artificial y otras innovaciones tecnológicas.

Entre 2013 y 2023, esta industria creció a un ritmo tres veces mayor al promedio de las economías de la OCDE. En México, la demanda de talento en este campo es cada vez mayor, pero su expansión está marcada por una persistente brecha de género.

El Imco, en alianza con International Youth Foundation (IYF) a través de su programa Conectadas, analizó la situación laboral de las mujeres en las TIC y midió los beneficios económicos de aumentar su participación en este sector clave.

Esta investigación responde al compromiso de Conectadas por impulsar la inclusión de más mujeres en el ecosistema digital y comprender mejor la demanda, los intereses de la población y las dinámicas del mercado laboral.

EN NUESTRO PAÍS CASI UN MILLÓN DE PERSONAS EN LAS TIC

Actualmente, en México hay poco más de 900 mil personas empleadas en ocupaciones relacionadas con las TIC, cifra que creció 33% entre 2012 y 2023.

No obstante, la participación de las mujeres ha cambiado poco y se mantiene por debajo de 20% en este periodo.

Las brechas de género en el mercado laboral comienzan en la elección de carrera entre los y las jóvenes.

Aunque entre 2012 y 2023, el total de mujeres egresadas de alguna de estas carreras aumentó 18% en promedio anual, por cada mujer egresada hay casi dos hombres egresados.

Esta desigualdad se profundiza en el mercado laboral, ya que por cada mujer empleada en ocupaciones relacionadas con las TIC, hay casi seis hombres.

¿POR QUÉ INTEGRAR A MÁS MUJERES A LAS TIC?

Las mujeres que trabajan en el sector de las TIC cuentan con mejores condiciones laborales que el promedio de las mujeres en el mercado laboral mexicano.

Esto representa una oportunidad para atender la alta demanda de talento tecnológico, al mismo tiempo que se impulsa la inclusión laboral de mujeres en empleos más competitivos.

MÁS EMPLEOS FORMALES: El 44% de las mujeres en el mercado laboral tienen un trabajo en la formalidad, la proporción aumenta a 71% para aquellas mujeres en las TIC.

MAYORES INGRESOS: El ingreso promedio de las mujeres en las TIC es 56% mayor que el de las mujeres en el mercado laboral.

EMPLEOS DE MAYOR CALIDAD: El 65% de las mujeres en las TIC accede a servicios de salud y otras prestaciones laborales, como vacaciones con goce de sueldo o aguinaldo, frente a 38% de las mujeres en otros sectores económicos.

Aumentar la participación de mujeres en las TIC tendría un impacto económico para México.

Para estimarlo, el Imco proyectó tres escenarios para 2030 con distintas tasas de crecimiento en la incorporación de mujeres en este ámbito, manteniendo constante la tasa de crecimiento anual de los hombres (ver anexo metodológico):

ESCENARIO 1 (crecimiento igual al de los hombres): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres crece a 3.1 por ciento.

ESCENARIO 2 (aceleración intermedia): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres aumenta a 10 por ciento.

ESCENARIO 3 (aceleración alta): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres alcanza 20 por ciento.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En el escenario de alta aceleración, impulsado por políticas públicas y acciones coordinadas entre los sectores público y privado que promuevan la capacitación, el acceso y la permanencia de más mujeres, se incorporarían 359 mil mujeres a la economía adicionalmente en el campo de las TIC, en beneficio de cada persona y en consecuencia de la colectividad.

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