El reto: Erradicar la pobreza laboral

No bastan controlar la inflación y el aumento de empleos formales * Se requiere un mercado dinámico que lleve al crecimiento económico y generar más riqueza por el bienestar del pueblo trabajador

J. ADALBERTO VILLASANA

El 68% de los mexicanos que se encuentra en pobreza laboral no pueden salir de esa situación; pese a sus largas jornadas de trabajo, su salario no les alcanza para cubrir la totalidad de sus necesidades básicas.

Recordemos que están en pobreza laboral más de 40 millones de personas. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), antes de echar las campanas al vuelo, debe confrontar la realidad y hacer ajustes en su política.

Se debe considerar que el incremento salarial, por sí solo, no da los resultados esperados, ni aun con una inflación controlada.

Urgen políticas públicas que detonen el crecimiento económico, para acabar con el espejismo que genera la redistribución de la riqueza, que no es más sacarse dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro, toda vez que la situación del país queda igual.

Cifras del INEGI indica que, en el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral a nivel nacional se ubicó en 30.7%.

Esta cifra implica que alrededor de 40.3 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral, reportó ‘México ¿cómo vamos?’.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicados por el INEGI, muestran que el mercado laboral mexicano mantuvo condiciones de estabilidad y crecimiento durante el primer trimestre de 2026, con avances en empleo, reducción de la pobreza laboral y bajos niveles de desocupación.

Las estimaciones de pobreza laboral elaboradas con información de la ENOE muestran que el porcentaje de población en esta condición disminuyó de 33.9% en el primer trimestre de 2025 a 30.7% en el mismo periodo de 2026, alcanzando el nivel más bajo desde que se tiene registro.

Se dice que este resultado refleja una mejora en las condiciones de ingreso laboral de los hogares mexicanos, en un contexto de crecimiento anual del empleo y estabilidad en los principales indicadores del mercado laboral.

Durante el primer trimestre de 2026, la población ocupada alcanzó 59.6 millones de personas. En comparación con el mismo trimestre de 2025, el empleo aumentó en 552 mil personas, impulsado principalmente por el crecimiento del sector terciario y del sector secundario.

Entre las actividades económicas con mayores incrementos anuales en la ocupación destacaron los servicios diversos, con 207 mil personas adicionales; el comercio, con 91 mil; la industria manufacturera, con 90 mil; así como construcción, restaurantes y servicios de alojamiento, y transportes y comunicaciones.

Asimismo, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6%, manteniéndose en niveles históricamente bajos y prácticamente sin cambios respecto al trimestre previo.

En materia de informalidad laboral, la tasa disminuyó trimestralmente de 55.0% a 54.8%, mientras que la población ocupada en condiciones informales se redujo en 259 mil personas respecto al trimestre anterior.

Y se considera que los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan un mercado laboral resiliente, con crecimiento anual del empleo, reducción de la pobreza laboral y estabilidad en los principales indicadores de ocupación y desocupación del país.

EN PESOS Y CENTAVOS EL INGRESO LABORAL

En el primer trimestre de 2026, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 8,110.67 pesos al mes.

Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8,795.62 pesos, frente a las mujeres, con 7,126.15, registrando una brecha salarial.

Las personas contratadas bajo la formalidad reportaron un ingreso laboral mensual de 11,157.72 pesos, con un incremento anual de 4.1%.

La población informal reportó ingresos por 5,751.41 pesos, un aumento del 6.6 por ciento.

CASI 66% DE TRABAJADORES, EN POBREZA LABORAL

La más reciente actualización del Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Pobreza laboral en México: ¿por qué el 65.8 % de las personas no logran salir de ella?, revela algunos datos y deja reflexiones sobre el escritorio.

Algo que llama la atención es: Ser mujer (jefa de familia), depender de un solo ingreso laboral o residir en estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo, son factores clave que aumentan el riesgo de permanencia en la pobreza laboral.

El CEEY advierte que el 91 % de las personas atrapadas en pobreza laboral trabajan en el sector informal, lo cual muestra que la falta de seguridad social es un obstáculo para la movilidad social.

El reporte del Observatorio Social del CEEY refiere que 65.8% de las personas que estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025 permanecieron en esta situación en el primer trimestre de 2026.

El estudio señala que sólo el 34.2 % de quienes estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025, lograron salir de ella un año después.

“Una parte de la respuesta de por qué unas personas pueden salir de la pobreza laboral y otras no se encuentra en el origen de las personas, las características de sus hogares y por el tipo de ocupación que desempeñan en el mercado laboral”, explica Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY.

En la actualización del Semáforo de Movilidad Social se detecta que, en promedio, quienes lograron salir de la pobreza incrementaron su ingreso laboral de 4,300 a 12,700 pesos mensuales, por hogar, debido a una mayor participación en el mercado laboral, mientras que quienes se quedaron en pobreza laboral tuvieron un ingreso promedio mensual de 2,600 pesos, el cual casi no varió de un año a otro.

“El 91 % de las personas ocupadas que permanecieron en pobreza laboral lo hacen en el sector informal”, señala Mariana Ramos, investigadora del Observatorio Social CEEY. “Esta cifra es del 78 % para quienes logran salir de la pobreza laboral, lo que muestra que los empleos formales están muy lejos de ser una realidad para quienes se quedan en pobreza laboral, y aún para quienes pueden salir de ella”, añade.

Para el CEEY, salir de la pobreza implica un mercado laboral más dinámico y formal: “Si queremos un país con mayor movilidad social, las características personales y las circunstancias de origen deberían dejar de ser un obstáculo para salir adelante”.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Acabar con la contención salarial requiere de más elementos para erradicar la pobreza laboral, porque no basta controlar la inflación y el aumento de empleos formales.

Se requiere un mercado dinámico que lleve al crecimiento económico y generar más riqueza por el bienestar del pueblo trabajador.

REDES SOCIALES

Sígueme en X: @TXTUALes

Y como @villasana108 en Tik Tok

En Instagram: @villasana10