UNAM, a examen por la IA

Mientras queda en el olvido la toma de instalaciones de Canal Once del IPN, sí ocupa las primeras planas la sospecha de hacer trampa durante el Examen de Ingreso a Licenciatura en Línea * Más allá de las cifras, y aunque fuera uno solo, la Máxima Casa de Estudios debe esclarecer todo y llegar hasta sus últimas consecuencias

J. ADALBERTO VILLASANA

Se metió la UNAM en el terreno de las nuevas generaciones con el Examen de Ingreso a Licenciatura en Línea y los resultados la llevaron a suspender las inscripciones, a investigar que pasó y, en todo momento a respirar profundo y conservar la calma.

A diferencia de los que sucede el IPN, lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México es de máxima atención para todos los medios de comunicación.

En más de dos meses de la toma de instalaciones de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN), es difícil recordar una primera plana.

Pero eso sí, el uno por ciento de los aspirantes al nivel licenciatura de la UNAM están bajo sospecha de hacer trampa en el concurso de ingreso… y eso sí ocupa las primeras planas de los medios tradicionales y los digitales hablarán de ello todo el tiempo, mientras que los resentidos sociales se dedicarán a atacar a la universidad pública que está entre las cien mejores del mundo.

Más allá de las cifras y, aunque fuera uno solo, la UNAM debe esclarecer todo y llegar hasta sus últimas consecuencias.

Se espera que la denuncia penal contra quienes ofrecieron venta de servicios para superar a otros aspirantes, con trampas en el examen, dé resultados.

Aún así, la UNAM está a prueba. Sí se descubre que un grupo de jóvenes venció los sistemas de seguridad del examen en línea, la institución quedará en tela de juicio; tomar al toro por los cuernos es plausible, es de sabios fallar y enmendar errores, pero habrá que ver cómo reparan el socavón que deja la sospecha de que, alrededor de 3 mil aspirantes de un total de 191 mil, pudieran hacer hecho trampa.

PRIMER ROUND Y LA UNAM RECIBE EL GOLPE

El primer examen de admisión 100% en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México para licenciatura se implementó en dos fases, mayo y junio de 2026.

Ahora, la institución se encuentra en una fase de revisión e investigación de resultados atípicos y fallas.

Recordemos que las fechas de aplicación fueron entre el 23 de mayo y el 7 de junio. La vigilancia usada fue un sistema con Inteligencia Artificial a través de la cámara web para supervisar a los aspirantes.

Y las controversias se generaron cuando la Universidad canceló más de 3,100 exámenes e inició una investigación por anomalías, filtraciones y sospechas de trampas masivas.

En la danza de las cifras se dijo que un total de 158,712 aspirantes presentaron el examen de admisión en línea de la UNAM para nivel licenciatura durante el proceso de mayo y junio de 2026, de un registro total de 191,306 inscritos, de los cuales fueron seleccionados 21,962 por concurso (13.8 por ciento).

La segunda jornada de aplicación del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 se desarrolló conforme a lo programado durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

En este segundo fin de semana participaron 51 mil 509 aspirantes. Con ello, la participación acumulada, sumando las fechas del 23, 24, 30 y 31 de mayo, asciende a 107 mil 349 aspirantes, lo que equivale al 87.98% de las personas programadas.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER INGRESO A LAS LICENCIATURAS

La Universidad Nacional Autónoma de México informó a la comunidad universitaria y a los aspirantes al primer ingreso en todas sus licenciaturas que, provisionalmente, quedan suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio.

Lo anterior hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos -que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026- presente, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones.

El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.

“Se informará oportunamente, a través de los medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1”.

BAJO REVISIÓN RESULTADOS DEL EXAMEN

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.

Una comisión técnica, en la cual participan expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisan los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

DESINVITACIÓN UNAM

El viernes 17 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para al Ciclo Escolar 2026-2027/1, para las carreras del Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), y le dio la bienvenida a los nuevos estudiantes, pero días después les dijo: espérense tantito.

De los 50,113 estudiantes de primer ingreso, 21,962 sería a través del Concurso de Selección y 28,151 por Pase Reglamentado.

Oficialmente el 2 por ciento de exámenes fue cancelado por conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria.

El sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en Inteligencia Artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La UNAM está prueba por la IA, porque hay sospechas en el examen en línea. Primero dio la bienvenida a las y los nuevos universitarios, para luego decir: hay pausa de hidratación, por lo que luego les decimos quién sí y quién no es aceptado.

Lo antes expuesto pone en jaque a la institución que es fundamental para la nación.

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