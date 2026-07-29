TEXTUAL-ES
UNAM, a examen por la IA
Mientras queda en el olvido la toma de instalaciones de Canal Once del IPN, sí ocupa las primeras planas la sospecha de hacer trampa durante el Examen de Ingreso a Licenciatura en Línea * Más allá de las cifras, y aunque fuera uno solo, la Máxima Casa de Estudios debe esclarecer todo y llegar hasta sus últimas consecuencias
J. ADALBERTO VILLASANA
Se metió la UNAM en el terreno de las nuevas generaciones con el Examen de Ingreso a Licenciatura en Línea y los resultados la llevaron a suspender las inscripciones, a investigar que pasó y, en todo momento a respirar profundo y conservar la calma.
A diferencia de los que sucede el IPN, lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México es de máxima atención para todos los medios de comunicación.
En más de dos meses de la toma de instalaciones de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN), es difícil recordar una primera plana.
Pero eso sí, el uno por ciento de los aspirantes al nivel licenciatura de la UNAM están bajo sospecha de hacer trampa en el concurso de ingreso… y eso sí ocupa las primeras planas de los medios tradicionales y los digitales hablarán de ello todo el tiempo, mientras que los resentidos sociales se dedicarán a atacar a la universidad pública que está entre las cien mejores del mundo.
Más allá de las cifras y, aunque fuera uno solo, la UNAM debe esclarecer todo y llegar hasta sus últimas consecuencias.
Se espera que la denuncia penal contra quienes ofrecieron venta de servicios para superar a otros aspirantes, con trampas en el examen, dé resultados.
Aún así, la UNAM está a prueba. Sí se descubre que un grupo de jóvenes venció los sistemas de seguridad del examen en línea, la institución quedará en tela de juicio; tomar al toro por los cuernos es plausible, es de sabios fallar y enmendar errores, pero habrá que ver cómo reparan el socavón que deja la sospecha de que, alrededor de 3 mil aspirantes de un total de 191 mil, pudieran hacer hecho trampa.
PRIMER ROUND Y LA UNAM RECIBE EL GOLPE
El primer examen de admisión 100% en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México para licenciatura se implementó en dos fases, mayo y junio de 2026.
Ahora, la institución se encuentra en una fase de revisión e investigación de resultados atípicos y fallas.
Recordemos que las fechas de aplicación fueron entre el 23 de mayo y el 7 de junio. La vigilancia usada fue un sistema con Inteligencia Artificial a través de la cámara web para supervisar a los aspirantes.
Y las controversias se generaron cuando la Universidad canceló más de 3,100 exámenes e inició una investigación por anomalías, filtraciones y sospechas de trampas masivas.
En la danza de las cifras se dijo que un total de 158,712 aspirantes presentaron el examen de admisión en línea de la UNAM para nivel licenciatura durante el proceso de mayo y junio de 2026, de un registro total de 191,306 inscritos, de los cuales fueron seleccionados 21,962 por concurso (13.8 por ciento).
La segunda jornada de aplicación del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 se desarrolló conforme a lo programado durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo.
En este segundo fin de semana participaron 51 mil 509 aspirantes. Con ello, la participación acumulada, sumando las fechas del 23, 24, 30 y 31 de mayo, asciende a 107 mil 349 aspirantes, lo que equivale al 87.98% de las personas programadas.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER INGRESO A LAS LICENCIATURAS
La Universidad Nacional Autónoma de México informó a la comunidad universitaria y a los aspirantes al primer ingreso en todas sus licenciaturas que, provisionalmente, quedan suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio.
Lo anterior hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos -que fue convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026- presente, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones.
El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.
“Se informará oportunamente, a través de los medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1”.
BAJO REVISIÓN RESULTADOS DEL EXAMEN
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.
El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.
Una comisión técnica, en la cual participan expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisan los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.
Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.
DESINVITACIÓN UNAM
El viernes 17 de julio la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para al Ciclo Escolar 2026-2027/1, para las carreras del Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), y le dio la bienvenida a los nuevos estudiantes, pero días después les dijo: espérense tantito.
De los 50,113 estudiantes de primer ingreso, 21,962 sería a través del Concurso de Selección y 28,151 por Pase Reglamentado.
Oficialmente el 2 por ciento de exámenes fue cancelado por conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria.
El sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en Inteligencia Artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La UNAM está prueba por la IA, porque hay sospechas en el examen en línea. Primero dio la bienvenida a las y los nuevos universitarios, para luego decir: hay pausa de hidratación, por lo que luego les decimos quién sí y quién no es aceptado.
Lo antes expuesto pone en jaque a la institución que es fundamental para la nación.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
México, entre EUA y China
En lugar de elegir entre las dos naciones, nuestro país necesita una estrategia que aproveche ambas relaciones comerciales con el objetivo de reactivar el crecimiento económico * La transformación del orden internacional exige una visión estratégica que vaya más allá de las decisiones de corto plazo
J. ADALBERTO VILLASANA
En tiempos de cambios geopolíticos, en los que el crecimiento económico es marginal, México debe navegar entre dos potencias económicas y llevar el barco a buen puerto.
El reto no es sencillo, porque queda atrapado entre los intereses de ambas naciones y sus proyectos de expansión.
Hay un término muy mexicano: Meterse entre las patas de los caballos.
Pero no hay de otra, porque buenas decisiones en ambas relaciones pueden reactivar la economía y lograr el crecimiento esperado y necesario.
Datos de la plataforma Observatorio de Complejidad Económica (OEC) apuntan: La balanza comercial de México con China es fuertemente deficitaria. En el intercambio de mercancías, México exporta a China alrededor de 15,100 millones de dólares e importa desde este país aproximadamente 106,000 mdd, lo que genera un déficit estructural superior a los 90,000 mdd anuales.
Se indica que el intercambio comercial se caracteriza por la venta de materias primas mexicanas y la compra de productos manufacturados y tecnológicos chinos.
Exportaciones de México a China: Destacan principalmente los minerales (como el cobre y mineral de plata), maquinaria eléctrica, equipos médicos y productos derivados del hierro.
Importaciones desde China: El mercado mexicano compra principalmente maquinaria, teléfonos, equipos electrónicos, vehículos y autopartes.
RELACIÓN COMERCIAL MÉXICO-EUA
México mantiene un superávit histórico y se posiciona como el principal socio comercial de Estados Unidos.
En el periodo anual reciente, las exportaciones mexicanas hacia EU alcanzaron cifras récord de 534,874 mdd, frente a importaciones estadounidenses de 358,900 mdd, consolidando a México por encima de Canadá y China.
ARANCELES IMPUESTOS DE MANERA UNILATERAL
Estados Unidos ha impuesto unilateralmente aranceles a México y Canadá, al igual que al resto del mundo, como parte de una amplia política proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump, quien argumenta motivos de seguridad nacional, entre otras razones, en medio de una competencia comercial, financiera y tecnológica, sobre todo con China.
De enero a mayo de 2026, las exportaciones mexicanas de mercancías sumaron 242,903 millones de dólares, aumentando 10.8%, a tasa anual.
A la inversa, las importaciones de México desde Estados Unidos se cifraron en 161,664 millones de dólares, subiendo 15.4 por ciento.
MÉXICO NECESITA ESTRATEGIA BENEFICIOSA
En lugar de elegir entre EU y China, México necesita una estrategia que aproveche ambas relaciones comerciales con el objetivo de reactivar el crecimiento económico.
Un análisis de Juan Carlos Angulo, especialista del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (Ibero), plantea que el país debe adoptar una política exterior pragmática para aprovechar las oportunidades que ofrecen ambas potencias.
Ante la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, México no debería asumir que debe alinearse exclusivamente con una de las dos potencias.
Por el contrario, el país necesita una estrategia que le permita fortalecer su relación económica con Estados Unidos sin renunciar a las oportunidades comerciales, tecnológicas y de inversión que representa Asia, sostiene Juan Carlos Angulo, académico de la Licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana.
El planteamiento forma parte del análisis “Entre la marea rosa y la ola azul del Pacífico”, difundido por el Departamento de Economía de la Ibero, en el que el especialista reflexiona sobre el nuevo escenario geopolítico que enfrenta América Latina y las implicaciones que éste tiene para México.
En su texto, Angulo explica que el mundo atraviesa una profunda reconfiguración. Mientras varios países latinoamericanos experimentan el regreso de gobiernos de izquierda, fenómeno conocido como la “marea rosa”, el centro de gravedad de la economía mundial continúa desplazándose hacia el Indo-Pacífico, una región que concentra buena parte del comercio, la innovación tecnológica y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.
Para el académico, este nuevo contexto representa tanto un desafío como una oportunidad para México.
Por un lado, el país mantiene una integración económica sin precedentes con Estados Unidos gracias al Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), una relación que seguirá siendo fundamental para el crecimiento económico nacional.
Sin embargo, limitar su estrategia internacional únicamente a América del Norte podría significar perder oportunidades que surgen del dinamismo económico asiático.
El análisis señala que China ha incrementado de manera sostenida su presencia en América Latina mediante inversiones, financiamiento, infraestructura y comercio, mientras que Estados Unidos busca recuperar influencia en la región.
Frente a esta competencia, México puede beneficiarse si construye una política exterior basada en el pragmatismo y la diversificación, en lugar de una lógica de confrontación o de exclusividad.
De acuerdo con Angulo, la pregunta no debería ser con cuál potencia quedarse, sino cómo desarrollar una estrategia capaz de aprovechar las fortalezas de ambas relaciones para impulsar el desarrollo nacional.
El académico también destaca el papel que podría desempeñar la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, como un puente estratégico entre América Latina y las economías asiáticas.
En este escenario, México cuenta con una posición privilegiada por su cercanía con el mercado estadounidense y su capacidad para ampliar sus vínculos con Asia, siempre que adopte una visión de largo plazo.
Más allá de la coyuntura política, el análisis plantea que América Latina debe evitar quedar atrapada en la creciente competencia entre las dos mayores economías del mundo.
Para el especialista, la región necesita construir una política exterior que preserve su autonomía, fortalezca la cooperación regional y le permita negociar con distintos socios internacionales en función de sus propios intereses de desarrollo.
En el caso mexicano, ello implica aprovechar la estabilidad que ofrece su integración con Norteamérica, al tiempo que expande su presencia económica hacia los mercados del Pacífico, donde se concentrará buena parte del crecimiento mundial en las próximas décadas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Como apunta el análisis del especialista Juan Carlos Angulo, la transformación del orden internacional exige una visión estratégica que vaya más allá de las decisiones de corto plazo y México puede beneficiarse si construye una política exterior basada en el pragmatismo y la diversificación, en lugar de una lógica de confrontación o de exclusividad.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Del sueño a la pesadilla americana
Urge que la administración de Estados Unidos revise su política antimigrante * Está latente el riesgo de sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos
J. ADALBERTO VILLASANA
El gobierno de los Estados Unidos recrudece las acciones antimigrantes a grados extremos; actualmente se tiene registro de 17 mexicanos que murieron cuando estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Esto sucede a pesar de que este grupo de población es una bujía de la economía estadounidense con un impacto del 11 por ciento.
Hay que recordar que los Estados Unidos de América son una nación formada por migrantes de todas partes del mundo, pero ahora cierra fronteras y hostiga a las poblaciones que se encuentran dentro de su territorio.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos”, declara la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de indicar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició acciones por muerte de mexicanos en custodia y operativos de ICE.
“Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, puntualiza.
Hasta el momento se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia en Centros de Detención de ICE y tres en operativos, según la SRE.
IMPORTANCIA DE MIGRANTES EN EUA
Migrantes mexicanos en Estados Unidos equivalen a la octava economía mundial, de acuerdo con estimaciones de Raúl Hinojosa Ojeda, presidente del Departamento de Estudios Chicanos/as y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
El especialista apunta que los mexicanos y mexicano-estadunidenses que radican en Estados Unidos crean una economía cuyo valor supera a la producción de países como Brasil, Canadá y el propio México, y ese potencial sería todavía mayor si tanto Washington como la Ciudad de México dejaran de aplicar políticas antimigrantes y apostaran por una nueva estrategia conjunta de integración.
En un informe que identifica a esta población como un motor de crecimiento subutilizado, se indica que la magnitud del aporte económico de los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos equivale a 2.27 billones de dólares en el Producto Interno Bruto durante 2024.
Esta suma convierte a la población mexicano-estadunidense en la octava economía más grande del mundo, representa el 54% del total generado por la comunidad latina en ese país -que asciende a 4.2 billones de dólares- y constituye el 11% de toda la economía estadounidense.
Se destaca lo siguiente: Por sí sola, la actividad económica de los inmigrantes mexicanos -quienes nacieron en México, con o sin documentación- llegó a 792 mil millones de dólares en el último ciclo.
La población estadounidense de origen mexicano nacida en ese país durante varias generaciones aportó 1 billón 311 mil millones en el mismo periodo.
El total de la actividad económica latina en Estados Unidos alcanzó una cifra comparable con el producto nacional de Alemania.
El informe, elaborado por el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte en UCLA, subraya que la integración binacional enfrenta un saldo negativo por decisiones políticas.
Hinojosa sostiene que las oportunidades perdidas por la falta de una estrategia coordinada de integración en las últimas tres décadas se acentuaron bajo el gobierno de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.
APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
FUERZA LABORAL: Son un pilar fundamental en sectores como la agricultura, donde representan cerca del 68% de los trabajadores extranjeros. También tienen una alta participación en la construcción, la hostelería, los servicios y la manufactura.
PAGO DE IMPUESTOS: A pesar de su estatus migratorio, los inmigrantes mexicanos contribuyen de manera masiva al sistema tributario. A nivel nacional, los migrantes indocumentados aportan cerca de 100 mil millones de dólares al año en impuestos (incluida seguridad social, Medicare y seguro de desempleo), fondos que en muchos casos no pueden utilizar.
CONSUMO INTERNO Y EMPRENDIMIENTO: Alrededor del 80% de los ingresos que perciben los trabajadores mexicanos se queda en Estados Unidos a través de consumo, pago de alquileres, compra de bienes y pago de impuestos. Además, son dueños de más de medio millón de pequeñas y medianas empresas en territorio estadounidense.
Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative.
Los inmigrantes complementan la fuerza laboral de EUA; tienen 60 por ciento menos criminalidad; y 1 de cada 5 es empresario por lo que generan millones de dólares.
POSTURA ANTE LA SITUACIÓN EXTREMA EN EUA
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que respecto al fallecimiento de mexicanos en acciones relacionadas con el ICE, el Gobierno de México hará todo lo que esté en sus manos con acciones como la presentación formal de denuncias ante Fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, añade.
El Estado Mexicano ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno de Estados Unidos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, las cuales han sido respondidas indicando que se realizan investigaciones, además de pedir su intervención al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informa que se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención; y tres en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien lamentablemente el pasado 7 de julio recibió una serie de disparos por parte de agentes de ICE en Houston, Texas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En algún momento la administración de los Estados Unidos deberá revisar su política anti-migrante o sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos.
Y es que se corre el riesgo de que el sueño se convierta en la pesadilla americana para ambas naciones.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
TEXTUAL-ES
Cabeza fría en negociación del T-MEC
El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad * La Secretaría de Economía ha delineado su postura: proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia
J. ADALBERTO VILLASANA
Hay que partir de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un elemento de integración regional que ha favorecido a Canadá, Estados Unidos y México.
Pero ahora uno de los actores quiere, de entrada, tener más beneficios que sus socios. Ante este escenario hay que considerar la necesidad de medir y evaluar el acuerdo comercial con otra visión y métricas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que el T-MEC se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales en las que, aseguró, se continuará buscando las mejores condiciones para el país, además de que se impulsará la producción de contenidos nacionales.
La directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Lorena Rodríguez León, planteó con claridad la situación: Con el T-MEC el comercio para los tres países ha alcanzado niveles históricos, la región se consolida como uno de los espacios económicos más importantes del mundo y México ha fortalecido su posición como socio estratégico de América del Norte y principal socio de Estados Unidos (EUA).
CON CALMA FRENTE A LA PRESIÓN
El T-MEC conecta un bloque económico de 492 millones de personas y un PIB conjunto de 25.9 billones de dólares.
El intercambio comercial regional ronda los 1.5 billones de dólares anuales; consolida a México como el principal socio de Estados Unidos con un comercio bilateral histórico superior a los 870,000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, a decir del profesor de la FE UNAM, Samuel Ortiz Velásquez, a seis años de la entrada en vigor del tratado, la economía global atraviesa una severa crisis de fragmentación productiva.
“Las últimas estimaciones del Banco Mundial dan cuenta de un crecimiento proyectado para este 2026 en la economía mundial de 2.5 por ciento global. Existe un riesgo importante en economías emergentes y en países en desarrollo. A este entorno estructural de lento crecimiento se suma una presión geopolítica directa”, añade.
El presidente Donald Trump vuelve a sembrar dudas sobre el futuro de la integración regional al declarar que preferiría no tener el acuerdo, que su nación estaría mejor sin él.
“La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia y buscar una extensión del tratado por 16 años más, hasta 2042”.
SE REQUIERE UNA NUEVA VISIÓN
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la revisión del T-MEC exige nuevas métricas para medir el éxito comercial de México.
La política arancelaria de la segunda administración Trump y la revisión del T-MEC han modificado las condiciones de acceso al mercado estadounidense, por lo que evaluar la posición de México requiere ir más allá de los volúmenes de exportación.
En este nuevo contexto, el éxito comercial del país depende cada vez más de la ventaja relativa que conserva el país frente al resto del mundo para acceder al mercado de Estados Unidos.
El Imco analiza el acceso relativo de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense mediante el arancel implícito -es decir, la tasa que enfrentan las importaciones de distintos países para acceder al mercado estadounidense- y tres indicadores complementarios que permiten evaluar el aprovechamiento de las ventajas comerciales frente a sus competidores: el cumplimiento de las reglas de origen y su base gravable, la participación en el déficit comercial estadounidense y el cociente de reciprocidad comercial por sector.
En conjunto, estos indicadores ofrecen una visión más precisa de la posición competitiva de México dentro de América del Norte.
Los aranceles no desplazaron a México: el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos.
A pesar de las medidas arancelarias, las importaciones totales de Estados Unidos crecieron 5% entre 2024 y 2025, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares.
México consolidó su posición como principal proveedor de ese país, al ser origen de 17% del total en 2025 frente a 16% en 2024.
Asimismo, el país se consolidó por primera vez en un año calendario como el principal comprador de Estados Unidos al concentrar 15% de sus exportaciones totales en 2025.
México enfrenta menores barreras arancelarias que la mayoría de los principales proveedores del mercado estadounidense.
Antes de 2025, casi todos los principales socios de Estados Unidos registraron aranceles implícitos cercanos a cero, con excepción de China.
A partir de febrero de 2025, los niveles escalaron para todos los países. México cerró marzo de 2026 en 3.4% frente a 9.8% de Alemania, 9.7% de Japón, 8.0% de Corea del Sur y 6.8% de Vietnam.
Esa ventaja se sostiene en los sectores más relevantes para las importaciones estadounidenses: en electrónica, México alcanzó 0.2% en marzo de 2026, ligeramente por debajo de Taiwán (0.3%); en maquinaria, 5.4% frente a 31% de China o 12% de Alemania.
TRATADO, HERRAMIENTA EFECTIVA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL
En lo que va de 2026, aproximadamente 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplen con los requisitos T-MEC.
El resultado ha sido que la base gravable de las exportaciones mexicanas sea de apenas 16% en lo que va de 2026, frente a 83% de China, 79% de Japón, 67% de Alemania y 45% de Vietnam. Casi 84% del valor exportado queda protegido del pago de aranceles.
Los aranceles que impuso la administración Trump modificaron las condiciones del comercio internacional y volvieron insuficientes las métricas tradicionales para evaluar el desempeño comercial de un país.
Los cuatro indicadores complementarios que analiza el Imco muestran que, entre enero de 2024 y abril de 2026, México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos, mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores, conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva más que en la competencia directa.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad, sin importar el costo, incluso para su pueblo.
La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia.
REDES SOCIALES
Sígueme en X: @TXTUALes
Y como @villasana108 en Tik Tok
En Instagram: @villasana10
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Ale Rojo, comprometida en Blindar Cuauhtémoc
Romina Contreras puntea el 61 Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes
Empleado del Metro es detenido… ¡y seguía cobrando con vacaciones incluidas!
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
Espectacular regreso de Yanet García
-
EL ÁGORAHace 6 días
Traición a la Patria, tema muy manoseado en la 4T
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
Fiscalía facciosa
-
LA FERIAHace 5 días
¡Una diarrea explosiva! En EUA se definirá el futuro político de grandes personajes
-
NACIONALHace 1 día
Ale Rojo, comprometida en Blindar Cuauhtémoc
-
NACIONALHace 2 días
Empleado del Metro es detenido… ¡y seguía cobrando con vacaciones incluidas!
-
NACIONALHace 3 días
T-MEC, motor clave de estabilidad y crecimiento para Norteamérica: Vargas del Villar
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 4 días
Cualquier retención o manejo fuera del marco presupuestal, debe ser transparentado, auditado y en su caso sancionado: Nora Arias