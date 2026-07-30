NACIONAL
Empleado del Metro es detenido… ¡y seguía cobrando con vacaciones incluidas!
Piden una clara investigación de parte de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, y de Adrián Rubalcava, diirector del STC Metro
ILDEFONSO LÓPEZ
Una familia de la Ciudad de México denunció públicamente irregularidades al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de señalar que un trabajador identificado como Luis Gonzalo “N” habría continuado recibiendo su salario durante varios meses, mientras permanecía detenido en el marco de una investigación relacionada con un delito.
La denuncia se sustenta, además, en documentación oficial del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Entre los documentos se encuentra una solicitud de vacaciones a nombre de Luis Gonzalo “N”, fechada el 20 de noviembre de 2025, en la que se establece un periodo de 17 días hábiles de vacaciones, con inicio el 24 de noviembre y reanudación de labores el 31 de diciembre. El documento cuenta con la firma del trabajador y con la rúbrica del Ing. José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, identificado como Gerente de Instalaciones Electrónicas del STC Metro.
De acuerdo con los familiares, esta documentación constituiría uno de los elementos que permiten advertir que el trabajador mantenía una situación administrativa activa dentro del organismo durante el periodo en el que, según su denuncia, se encontraba detenido.
La familia sostiene que el trabajador habría permanecido privado de su libertad entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026, periodo durante el cual, aseguran, habría continuado recibiendo percepciones correspondientes a su cargo dentro del Metro.
Ante ello, los familiares solicitan que se revisen de manera puntual los registros laborales, de asistencia, vacaciones y pagos, a fin de determinar si efectivamente se realizaron depósitos o pagos de salario durante el periodo de detención y, en su caso, establecer bajo qué condiciones administrativas se autorizaron.
La familia cuestiona particularmente la actuación de José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, titular de la Gerencia de Instalaciones Electrónicas, y pide que se esclarezca si el funcionario tenía conocimiento de la situación jurídica del trabajador y si existió alguna omisión administrativa que permitiera que continuara percibiendo recursos públicos durante el periodo referido.
Los familiares consideran que el caso debe ser investigado a fondo, tanto por la naturaleza de los señalamientos como por tratarse de recursos provenientes de una institución pública. Por ello, solicitan que se determine si los pagos realizados durante ese periodo se apegaron a la normatividad aplicable o si existieron posibles irregularidades y responsabilidades administrativas.
Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al director general del Metro, Adrián Rubalcava, para que se revise el caso y se ordene una investigación interna que permita esclarecer los hechos y, de ser procedente, determinar las responsabilidades correspondientes.
NACIONAL
T-MEC, motor clave de estabilidad y crecimiento para Norteamérica: Vargas del Villar
El legislador llama a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos * El espíritu de integración regional debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
En un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un llamado a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos que permitan preservar uno de los instrumentos comerciales más importantes para la economía de la región.
En su columna titulada “T-MEC a revisión”, de El Universal, el legislador panista subraya que el proceso actualmente en marcha no representa el fin del tratado, sino un mecanismo previsto dentro del propio acuerdo para actualizar sus reglas y adaptarlas a las nuevas condiciones económicas internacionales.
La revisión del T-MEC forma parte del diseño institucional del tratado y puede extenderse mediante negociaciones periódicas, manteniendo vigente el acuerdo mientras continúan las conversaciones.
Vargas del Villar destaca que, más allá de las diferencias políticas que puedan surgir entre los gobiernos de los tres países, los equipos técnicos continúan avanzando en temas estratégicos como las cadenas de suministro, el acero, el aluminio y la sustitución de importaciones provenientes de Asia, asuntos que serán determinantes para mantener la competitividad de Norteamérica frente a otras regiones del mundo.
Enrique Vargas sostiene que el espíritu de integración regional que dio origen al TLCAN y posteriormente al T-MEC debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá.
También enfatiza que la actualización permanente de un tratado comercial no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una herramienta para responder a un entorno económico global cada vez más dinámico, donde la innovación tecnológica, las nuevas cadenas de valor y la competencia internacional obligan a revisar constantemente las reglas del comercio.
Vargas considera fundamental que el sector productivo participe activamente en este proceso, aportando propuestas y acompañando las negociaciones para que las decisiones finales beneficien a las economías de los tres países y otorguen mayor certidumbre a los inversionistas.
El legislador recuerda que la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá durante el evento de futbol más importante del mundo es una muestra de que la cooperación entre las tres naciones puede traducirse en beneficios económicos y sociales de gran alcance.
El vicecoordinador de los senadores panistas expresa confianza en que las mesas de negociación continúen avanzando durante los próximos meses y concluyan con acuerdos que fortalezcan la integración económica de Norteamérica, preservando al T-MEC como un instrumento clave para la competitividad y el desarrollo compartido de la región.
NACIONAL
Ale Rojo, enemiga de los casos de abuso infantil
La alcaldesa promete castigo ejemplar * La también activista y feminista afirma que acompañará a la víctima y buscará que el responsable enfrente la ley
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, manifiesta que las víctimas deben ser la prioridad en los casos de violencia contra menores y afirma de manera categórica que el presunto responsable de un caso de abuso contra una niña deberá enfrentar la justicia.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria expresa que “quien abuse de una niña va a enfrentar la ley” y sostiene que su administración dará seguimiento al caso para que se apliquen las sanciones que correspondan conforme al marco jurídico.
Rojo de la Vega Piccolo también dirigió un mensaje de respaldo a la víctima al señalar: “No estás sola. Justicia”, reiterando su postura de acompañamiento en este tipo de casos.
MENSAJE EN REDES SOCIALES
El pronunciamiento fue acompañado por un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, X, Facebook y TikTok, en el que la alcaldesa fija su posición sobre el caso y refrenda su compromiso de respaldar a las víctimas de delitos contra menores.
Hasta el momento, la funcionaria no revela la identidad de la víctima ni del presunto agresor, ni ofrece detalles adicionales sobre la carpeta de investigación, en atención a la protección de datos y a la naturaleza del caso.
INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
La integración de la carpeta de investigación y la determinación de responsabilidades corresponden a las autoridades ministeriales y judiciales competentes, quienes deberán establecer los hechos y, en su caso, ejercer las acciones penales previstas por la legislación vigente.
Los delitos sexuales cometidos contra menores son investigados por las fiscalías especializadas y pueden derivar en sanciones penales cuando existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados.
Es así como la alcaldesa Ale Rojo reitera su compromiso y con hechos combatir los casos de abuso infantil, pues tiene como convicción luchar por las víctimas y buscar todo el peso de la ley contra los agresores.
NACIONAL
Ismael Burgueño, con paso firme rumbo al 2027
El alcalde morenista de Tijuana lidera encuesta de Enkoll para obtener la candidatura de la gubernatura para Baja California
ERIC G. VILCHIS
La más reciente encuesta de Enkoll sobre el escenario rumbo a la elección para la gubernatura de Baja California en 2027 coloca a Ismael Burgueño Ruiz como el aspirante mejor posicionado entre los perfiles evaluados para obtener la candidatura de Morena.
El estudio, levantado del 8 al 13 de julio de 2026, muestra que registra 21% de preferencia bruta y 33% de preferencia efectiva entre quienes expresaron una elección por alguno de los aspirantes, ubicándose por encima de Julieta Ramírez Padilla (26%), Montserrat Caballero Ramírez (17%), Jorge Ramos Hernández (10%), Armando Ayala Robles (7%) y Evangelina Moreno Guerra (7%).
Además del liderazgo en la preferencia para la candidatura, el estudio otorga a Ismael Burgueño Ruiz la puntuación máxima de 10 puntos en el indicador integral diseñado por Enkoll para evaluar el potencial de los aspirantes.
Este índice considera variables como conocimiento, opinión positiva, atributos, disposición a votar y preferencia interna, situándolo por encima del resto de los perfiles analizados.
Los resultados también reflejan que Ismael Burgueño Ruiz es el personaje con mayor nivel de conocimiento entre la población consultada.
El 56% de las personas entrevistadas afirmó conocerlo o haber escuchado hablar de él, porcentaje superior al registrado por los demás aspirantes considerados en la medición.
En materia de atributos, el alcalde de Tijuana obtiene los saldos más altos en honestidad (17.0), cercanía con la gente (19.5), conocimiento del estado (24.6) y cumplimiento de compromisos (17.4), de acuerdo con la metodología utilizada por la casa encuestadora para valorar estos indicadores entre quienes manifestaron conocer a los personajes evaluados.
En Tijuana, donde actualmente se desempeña como presidente municipal, la encuesta reporta una aprobación de 64% a su gestión, resultado obtenido exclusivamente entre habitantes de ese municipio.
La encuesta fue realizada mediante 1,209 entrevistas efectivas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial para votar vigente en Baja California.
El ejercicio tiene representatividad estatal, un margen de error aproximado de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%, según la metodología difundida por Enkoll.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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