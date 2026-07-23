LOS MALOSOS
Audio sacude el caso Cruz Azul
¿La autoridad “sembró” nombres para construir sus investigaciones? * La interrogante que también surge: ¿Qué acusaciones estaban respaldadas por pruebas y cuáles nacieron de referencias indirectas, comentarios de terceros o simples relaciones profesionales?
LOS MALOSOS
Una conversación entre los abogados José Luis García Miranda, Diego Ruiz Durán y Rafael Espino de la Peña (exsenador por Morena y casi candidato a gobernador) podría poner bajo la lupa la manera en que las autoridades condujeron algunas de las investigaciones relacionadas con el conflicto de la Cooperativa Cruz Azul (hoy señalada de lavar dinero del CJNG).
El audio, grabado por uno de los participantes en la reunión y difundido por el portal de noticias corresponsales.mx, expone una discusión inquietante: Nombres que aparentemente habrían sido introducidos por la propia autoridad durante entrevistas ministeriales, preguntas dirigidas hacia personajes específicos y señalamientos que, según se desprende de la conversación, no necesariamente estaban sustentados en hechos conocidos directamente por los declarantes.
La grabación abre una pregunta incómoda: ¿La autoridad estaba investigando para descubrir la verdad o buscando declaraciones que respaldaran una historia previamente construida?
Durante la conversación, Diego Ruiz Durán reclama haber sido relacionado con un supuesto esquema de facturación irregular. Ante su inconformidad, José Luis García Miranda sostiene que esos señalamientos no habrían sido inventados por él ni por su cliente, identificado como Alfredo.
Su explicación apunta en otra dirección: La autoridad ya llevaba una línea de investigación, hacía las preguntas, mostraba documentos y ponía nombres específicos sobre la mesa.
Entre esos nombres aparece reiteradamente el del abogado Ángel Junquera, relacionado profesionalmente en distintos momentos con asuntos vinculados con Billy Álvarez y Cruz Azul.
Sin embargo, el contenido del audio resulta revelador: El nombre de Junquera no habría surgido de la narración espontánea de hechos delictivos presenciados por el declarante. Por el contrario, la conversación sugiere que su aparición habría derivado de preguntas específicas formuladas por quienes conducían la investigación.
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LA DIFERENCIA ES ENORME
Una cosa es que un testigo reconozca a un abogado o sepa que representó profesionalmente a determinada persona. Otra muy distinta es que tenga conocimiento directo de que ese abogado participó en una operación criminal.
Y es precisamente ahí donde la actuación de la autoridad queda bajo cuestionamiento.
La conversación incluso aborda que Barradas (Guillermo Barradas Cendón- señalado como supuesto operador de Julio Scherer-), quien era abogado de Cruz Azul, participó de principio a fin en la “entrevista ministerial”, cuando ésta es únicamente facultad del Ministerio Público, precisa que la misma se llevó en casa de Alfredo Álvarez y manifiesta cómo se elaboraron y modificaron entrevistas ministeriales y cómo algunas afirmaciones categóricas tuvieron que ser eliminadas al no poder sostenerse sobre hechos que constaran directamente al declarante.
También se habla de discusiones sobre qué nombres debían aparecer y cuáles no dentro de las declaraciones.
Ya que, en ella, José Luis García Miranda refiere que modificó aproximadamente el 80% del contenido de la entrevista ministerial conforme a su conveniencia; que también omitió incorporar información relacionada con operaciones investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las que, según la conversación, él mismo se encontraba involucrado; y que existía un evidente conflicto de intereses, al actuar como abogado de Alfredo mientras intervenía en la elaboración de declaraciones relacionadas con la investigación.
Asimismo, sostiene que tuvo injerencia para decidir a qué personas se investigaría y a cuáles no, y señala que durante dichas actuaciones también estuvo presente Barradas, abogado de Cruz Azul (anteriormente acusado de extorsión).
El escenario que dibuja el audio es delicado: Una autoridad que aparentemente llegaba a las entrevistas con nombres previamente identificados, preguntaba directamente por ellos y buscaba información sobre personas específicas, aun cuando el entrevistado no necesariamente tuviera conocimiento directo de alguna conducta ilícita de su parte.
Esto obliga a preguntar: ¿Cuántos nombres dentro de las investigaciones relacionadas con Cruz Azul surgieron verdaderamente de testimonios espontáneos? ¿Cuántos fueron introducidos por preguntas de la propia autoridad? ¿Qué acusaciones estaban respaldadas por pruebas y cuáles nacieron de referencias indirectas, comentarios de terceros o simples relaciones profesionales?
En el caso de Ángel Junquera, la conversación resulta particularmente significativa. Pese a que su nombre aparece dentro de la discusión, los interlocutores no identifican hechos concretos que les consten personalmente y que acrediten su participación en operaciones ilícitas.
De confirmarse que nombres de abogados y otras personas fueron incorporados a declaraciones a partir de preguntas dirigidas, sin evidencia independiente que respaldara una posible conducta criminal, estaríamos frente a una actuación que, cuando menos, merece una explicación seria por parte de las autoridades responsables de integrar esas investigaciones.
Porque en un expediente penal de alto impacto, poner un nombre dentro de una carpeta puede bastar para destruir una reputación, especialmente cuando después esa información termina filtrada y convertida en acusación pública.
El audio deja así una sombra sobre la actuación de quienes condujeron estas investigaciones y dos preguntas que la autoridad tendría que responder:
¿Se investigaron hechos para encontrar responsables o se buscaron nombres para sostener una hipótesis que ya estaba escrita?
¿Será la FGR- FEMDO una institución al servicio de particulares?
LOS MALOSOS
Morenistas rechazan imposición de Román Cortés para la presidencia de Atizapán de Zaragoza
Enrique Vargas, firme para volver a su tierra de Huixquilucan, Estado de México * Isaac Montoya, como la espuma para reelección de Naucalpan
LOS MALOSOS
Ya se acerca el 2027 y ya se empiezan a sentir los movimientos de personajes que buscan la candidatura para las presidencias municipales de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Huixquilucan.
El que no la lleva nada bien es el diputado local Román Cortés Lugo, quien es rechazado por militantes y simpatizantes de Morena en Atizapán de Zaragoza.
Ven con malos ojos una posible imposición del legislador Cortés Lugo como candidato a la presidencia municipal.
Para muchos es un “chapulín”, debido a que abandonó al PAN en septiembre de 2025, luego de más de dos décadas de militancia para incorporarse a la bancada morenista en el Congreso mexiquense, en donde en los pasillos se menciona que representa una contradicción ideológica para los principios de la 4T al mantener una trayectoria ligada al panismo en el Valle de México.
Los guindas expresan que hay mejores perfiles identificados con la militancia fundadora de Morena en Atizapán de Zaragoza, como Enrique Contreras (un político joven que va en ascenso en la preferencia ciudadana), Bárbara González y Leylani Richard (el rostro bello de la política).
A ver qué deciden Luz María Hernández y Ariadna Montiel.
CON VARGAS DEL VILLAR HUIXQUILUCAN SEGUIRÁ SIENDO UN BASTIÓN PANISTA
En base a que Huixquilucan es un referente a nivel nacional por su buen gobierno y un manejo excelente de las finanzas, es prácticamente un hecho que seguirá siendo un bastión panista gracias a las administraciones de Enrique Vargas del Villar y de Romina Contreras Carrasco.
La más reciente encuesta de la casa consultora RUBRUM sobre las preferencias electorales en Huixquilucan rumbo a la elección municipal de 2027 coloca al PAN como la principal fuerza política en el municipio, con una ventaja de más de 20 puntos sobre Morena.
El Partido Acción Nacional alcanza una intención de voto del 44.6%, mientras que Morena registra 22.9%; el PRI aparece con 12.8%, Movimiento Ciudadano con 8.5% y el PVEM con 1.0%. Un 10.2% de los encuestados aún no decide su voto.
Dentro de las preferencias internas del PAN, el senador Enrique Vargas del Villar aparece como el perfil más fuerte para encabezar una eventual candidatura a la presidencia municipal de Huixquilucan, al obtener el 81.3% de respaldo entre los simpatizantes panistas consultados, frente a un 18.7% que optó por otra opción.
La medición también refleja una tendencia ascendente y estable para Vargas del Villar en los últimos meses, pasando de 70% en febrero a más de 81% en mayo, consolidándose como el principal referente del panismo en el municipio.
No cabe duda que Vargas del Villar está listo para regresar a su casa, Huixquilucan, aunque seguramente le harán “guerra sucia” para bajarlo en la preferencia de la gente, pero contra los buenos resultados no hay nada que hacer, ¿verdad Pepe Toño?
ISAAC MONTOYA TROTA EN CABALLO DE HACIENDA
Es innegable que el liderazgo del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, ya resuena en las encuestas y ya lo colocan como el favorito de la gente.
Sus Huellas de la Transformación lo han catapultado en el ánimo del pueblo y conforme pasan los días y meses se ve inalcanzable.
Y es que rumbo al 2027, en cuanto a posibles alcaldes, la tendencia favorece la continuidad de los proyectos que han demostrado eficacia operativa y cercanía social, como es el gobierno de Montoya Márquez, quien se distingue por haber transitado rápidamente de las promesas de campaña a las métricas de gobierno.
El clima político en el Estado de México muestra a las administraciones de Morena con una base de apoyo sólido en municipios clave como Naucalpan.
No cabe duda que el dinamismo administrativo de un Gobierno de Resultados ha tenido un eco directo en la opinión, por lo que Isaac Montoya trota en caballo de hacienda si busca la reelección en la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México.
LOS MALOSOS
César Cravioto y Germán Cravioto… ¡qué bonita familia!
Un año de encierro le cambió la vida al primo Cravioto Fernández * Al estilo Florencia Serranía: Claudia Sheinbaum Pardo solamente es la Presidenta de México
LOS MALOSOS
No cabe duda que traen la misma sangre tanto el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, como su primo Germán Cravioto Fernández para vivir holgadamente de los demás, no importa si es de forma ilícita.
Su cercanía con el poder los hace pensar que están tocados por la mano de Dios y amparados por Morena.
El funcionario, que está en el gabinete de Clara Brugada, recientemente se vio involucrado en un tema por demás penoso, como fue el que se le descubrió ese conflicto de interés entre él y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
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Cómo olvidar que el secretario de Gobierno “rentaba” un departamento perteneciente a la citada Fundación en medio de la disputa por la recuperación del predio del Refugio Franciscano, la cual, por cierto, está presuntamente envuelta en actos de corrupción por la venta de inmuebles y terrenos.
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Además, los directivos de la Fundación Antonio Haghenbeck tienen acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia (FJG) de la Ciudad de México por despojo, fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas, delitos financieros y ambientales.
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César Cravioto habitaba en un departamento ubicado en la calle Isaac Newton, número 256, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en una exclusiva zona de la Ciudad de México, inmueble perteneciente a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.
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En su momento, el funcionario morenista negó que existiera un conflicto de interés y reveló que pagaba 20 mil pesos al mes por la renta del departamento que habitó durante 15 años.
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Mas su dicho no convenció a propios ni a extraños, debido a que sus “cuates” corrían con sus gastos.
EL PRIMO EN MALOS PASOS
Por su parte, su primo Germán Cravioto Fernández tuvo que haber pensado muy bien a qué se iba a dedicar en cuanto salió del Reclusorio Oriente, pues más de un año de encarcelado le cambia la vida a uno.
Ante esta situación, tuvo que ordenar sus ideas y alejarse de su “pandilla”, la cual también estuvo privada de la libertad por despojo.
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Y es que el famoso primo, junto con Guadalupe Rodríguez Pérez y Juan José de los mismos apellidos fueron detenidos y metidos a prisión por el delito de Despojo en Pandilla en agravio del Instituto de Vivienda que hoy dirige Inti Muñoz.
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Este trío de pelafustanes entró “como Juan por su casa” al predio ubicado en la calle de Encinos número 81 o indistintamente número 327, colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan, y se apostaron a vivir en el lugar como si fuera suyo, lo que originó que el INVI -junto con una constructora- los denunciara penalmente logrando su encarcelamiento.
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Por lo que su defensa se movió y logró que se les diera el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de Pena y el sustitutivo penal de Tratamiento en Libertad.
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Dicha sentencia le fue concedida a Germán Cravioto el 29 de diciembre de 2021, por lo que tuvo que exhibir un billete de depósito (W524635) por 10 mil pesos.
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Pero eso sí, su defensa pidió que toda la información de su defendido fuera encriptada, es decir confidencial, sin acceso para nadie.
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Ahora bien, en sentencia de fecha del 29 de diciembre de 2024, Cravioto Fernández fue sentenciado, junto con sus cómplices, a la reparación del daño material derivado del delito de despojo consistente en restituir en favor del INVI.
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Tristemente la citada finca fue desmantelada por los delincuentes, es decir, se llevaron puertas, baños, lavabos y todo tipo de accesorios originando un fuerte hueco millonario por el robo de esos enseres.
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Lamentablemente este delito, esta acción, detuvo el sueño de cientos de familias que desean tener un departamento o casa digna y propia, es decir, un patrimonio que pasaría a manos de sus familiares cuando los titulares fallezcan.
SHEINBAUM, AL ESTILO FLORENCIA SERRANÍA
¿Se acuerdan de Florencia Serranía? ¿De su famosa frase que se hizo viral y que provocó miles de críticas?
Pues resulta que al estilo de la entonces directora del Metro, la Presidenta Claudia Sheinbaum señala que a ella no le corresponde combatir la corrupción.
¿Cómo la ven? Que no le toca esa chambita, que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República.
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Es increíble su comentario, pues fue su bandera para llegar a la Presidencia de la República, el mismo discurso de López Obrador que siempre pregonó que acabaría con la corrupción.
Pues toma tu banana, ahora resulta que eso no le corresponde a ella y su deslinde nos hace recordar a Florencia Serranía, cuando expresó el 10 de enero de 2021 “yo sólo soy la directora del Metro”, una declaración para librarse de la responsabilidad directora del mantenimiento tras el incendio en la subestación Delicias.
No cabe duda que Dios las cría y ellas se juntan.
LOS MALOSOS
Comunicación Social de la FGR, en el ojo del huracán
Fonseca y Omaña llegan “embriagados” de poder a sus oficinas de la FGR, e incluso “crudos” en horas de trabajo * Muy lamentable que no guarden la discreción, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador
LOS MALOSOS
Todo indica que el ejemplo de Raúl Tovar en la Dirección General de Comunicación Social y en la Vocería de la Fiscalía General de la República todavía impera en dicha dependencia.
Es por todos sabido que Raúl Tovar se “embriagó” de poder, pues tenía doble entrada por desempeñar dos funciones, pero se le “subió” tanto que ya no contestaba llamadas del personal que tenía a su cargo.
Tovar hacía y deshacía en el área de Comunicación Social, él “palomeaba” las plazas y colocaba en buenos puestos a sus “recomendados”.
Pero, bueno, Raúl ya se fue, pero todo indica que la mala “maña” ya se les pegó a Roberto Fonseca y a Alejandro Omaña.
En los pasillos de la FGR se escucha la pregunta de por qué el personal de Comunicación Social se “marea” de poder, ¿por qué será? ¿Qué pasa en la FGR?
Y es que presuntamente el Dios Baco tomó posesión de áreas como la de Comunicación Social de Insurgentes y Reforma, pues son diversas las ocasiones en las que el personal del equipo de la fiscal Ernestina Godoy_ llega ebrio o “crudos” a sus oficinas; obviamente, en horario de trabajo.
De la lista de asiduos a las bebidas embriagantes, espirituosas, está Roberto Fonseca, responsable de atención a medios y segundo de a bordo de Omar Cruz, el titular de la Unidad de Comunicación Social.
Otro de los que gusta empinar el codo con singular alegría es Alejandro Omaña, cercano a la fiscal Godoy y quien hasta hace unos días operaba para el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.
Muy lamentable que Roberto y Alejandro no sean tan discretos, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador.
Con todo respeto, doña Ernestina no resuelve ningún caso de su competencia, como el de su amigo y compañero de partido, Morena, Adán Augusto, o el de la Marina, involucrada en huachicol fiscal.
Pero no se vale que funcionarios menores a Ernestina se sientan más “poderosos” que ella, y es que su mal proceder afecta la imagen de Godoy, quien de por sí ya bastante problema tiene para recuperar la tranquilidad y seguridad de todos los mexicanos.
No estaría mal un correctivo para Fonseca y Omaña, pues la buena juez por su casa empieza… y es que no es la primera vez que llegan “embriagados” a sus oficinas en horas de trabajo.
Como siempre lo ha dicho la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se vale que usen instalaciones y dinero del pueblo para “ponerse alegre”.
Seguiremos pendiente de lo que se escucha en los pasillos de la FGR, autónoma e independiente, pero no confundirse con impunidad y sentirse “Juan Camaney”. No olvidar que los cargos son efímeros, está uno de paso, una lección que nunca entendió Raúl Tovar, quien siempre se sintió “todopoderoso”.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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