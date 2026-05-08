César Cravioto y Germán Cravioto… ¡qué bonita familia!

Un año de encierro le cambió la vida al primo Cravioto Fernández * Al estilo Florencia Serranía: Claudia Sheinbaum Pardo solamente es la Presidenta de México

LOS MALOSOS

No cabe duda que traen la misma sangre tanto el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, como su primo Germán Cravioto Fernández para vivir holgadamente de los demás, no importa si es de forma ilícita.

Su cercanía con el poder los hace pensar que están tocados por la mano de Dios y amparados por Morena.

El funcionario, que está en el gabinete de Clara Brugada, recientemente se vio involucrado en un tema por demás penoso, como fue el que se le descubrió ese conflicto de interés entre él y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

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Cómo olvidar que el secretario de Gobierno “rentaba” un departamento perteneciente a la citada Fundación en medio de la disputa por la recuperación del predio del Refugio Franciscano, la cual, por cierto, está presuntamente envuelta en actos de corrupción por la venta de inmuebles y terrenos.

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Además, los directivos de la Fundación Antonio Haghenbeck tienen acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia (FJG) de la Ciudad de México por despojo, fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas, delitos financieros y ambientales.

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César Cravioto habitaba en un departamento ubicado en la calle Isaac Newton, número 256, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en una exclusiva zona de la Ciudad de México, inmueble perteneciente a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.

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En su momento, el funcionario morenista negó que existiera un conflicto de interés y reveló que pagaba 20 mil pesos al mes por la renta del departamento que habitó durante 15 años.

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Mas su dicho no convenció a propios ni a extraños, debido a que sus “cuates” corrían con sus gastos.

EL PRIMO EN MALOS PASOS

Por su parte, su primo Germán Cravioto Fernández tuvo que haber pensado muy bien a qué se iba a dedicar en cuanto salió del Reclusorio Oriente, pues más de un año de encarcelado le cambia la vida a uno.

Ante esta situación, tuvo que ordenar sus ideas y alejarse de su “pandilla”, la cual también estuvo privada de la libertad por despojo.

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Y es que el famoso primo, junto con Guadalupe Rodríguez Pérez y Juan José de los mismos apellidos fueron detenidos y metidos a prisión por el delito de Despojo en Pandilla en agravio del Instituto de Vivienda que hoy dirige Inti Muñoz.

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Este trío de pelafustanes entró “como Juan por su casa” al predio ubicado en la calle de Encinos número 81 o indistintamente número 327, colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan, y se apostaron a vivir en el lugar como si fuera suyo, lo que originó que el INVI -junto con una constructora- los denunciara penalmente logrando su encarcelamiento.

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Por lo que su defensa se movió y logró que se les diera el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de Pena y el sustitutivo penal de Tratamiento en Libertad.

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Dicha sentencia le fue concedida a Germán Cravioto el 29 de diciembre de 2021, por lo que tuvo que exhibir un billete de depósito (W524635) por 10 mil pesos.

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Pero eso sí, su defensa pidió que toda la información de su defendido fuera encriptada, es decir confidencial, sin acceso para nadie.

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Ahora bien, en sentencia de fecha del 29 de diciembre de 2024, Cravioto Fernández fue sentenciado, junto con sus cómplices, a la reparación del daño material derivado del delito de despojo consistente en restituir en favor del INVI.

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Tristemente la citada finca fue desmantelada por los delincuentes, es decir, se llevaron puertas, baños, lavabos y todo tipo de accesorios originando un fuerte hueco millonario por el robo de esos enseres.

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Lamentablemente este delito, esta acción, detuvo el sueño de cientos de familias que desean tener un departamento o casa digna y propia, es decir, un patrimonio que pasaría a manos de sus familiares cuando los titulares fallezcan.

SHEINBAUM, AL ESTILO FLORENCIA SERRANÍA

¿Se acuerdan de Florencia Serranía? ¿De su famosa frase que se hizo viral y que provocó miles de críticas?

Pues resulta que al estilo de la entonces directora del Metro, la Presidenta Claudia Sheinbaum señala que a ella no le corresponde combatir la corrupción.

¿Cómo la ven? Que no le toca esa chambita, que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República.

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Es increíble su comentario, pues fue su bandera para llegar a la Presidencia de la República, el mismo discurso de López Obrador que siempre pregonó que acabaría con la corrupción.

Pues toma tu banana, ahora resulta que eso no le corresponde a ella y su deslinde nos hace recordar a Florencia Serranía, cuando expresó el 10 de enero de 2021 “yo sólo soy la directora del Metro”, una declaración para librarse de la responsabilidad directora del mantenimiento tras el incendio en la subestación Delicias.

No cabe duda que Dios las cría y ellas se juntan.