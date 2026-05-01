El descontento económico influiría en los procesos electorales venideros: Vargas del Villar

El legislador advierte deterioro económico y cuestiona rumbo del país * “El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sostiene que la economía mexicana enfrenta un momento complejo que ya se refleja en la vida cotidiana de las familias.

Durante su intervención, el legislador panista señala que existe una percepción generalizada de disminución en el poder adquisitivo.

Como ejemplo, mencionó la reciente Feria de Aguascalientes -considerada una de las más importantes del país-, en donde se observó menor afluencia de visitantes en comparación con años anteriores.

“Las familias no traen dinero, esa es la realidad”, añade, al afirmar que indicadores cotidianos, como el consumo en tiendas de barrio, vinaterías y misceláneas, muestran una caída.

“Ese termómetro social del día a día está bajando muchísimo”, agrega.

Vargas del Villar advierte que esta situación podría tener repercusiones políticas en el futuro, al considerar que el descontento económico podría influir en los procesos electorales venideros.

No obstante, expresa su deseo de que al país le vaya bien bajo la actual administración federal, aunque critica lo que calificó como decisiones erróneas en materia económica, de seguridad y de relación con el sector empresarial.

“El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya, al tiempo que acusa falta de condiciones favorables para el desarrollo productivo.

Enrique Vargas cuestiona la congruencia ideológica de algunos actores políticos, al contrastar discursos de austeridad con estilos de vida de alto nivel.

Asimismo, hizo referencia a casos mediáticos relacionados con figuras públicas, señalando la necesidad de que cada partido responda por sus propios integrantes.

Sobre temas de seguridad, Vargas aborda el caso de agentes extranjeros fallecidos en México, enfatizando la importancia de la coordinación entre instituciones nacionales.

Asevera que dependencias como el Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas Armadas deben garantizar una adecuada comunicación para evitar fallas operativas.

No hay duda que Vargas del Villar se ocupa en los problemas del país y propone soluciones para todos los mexicanos sin tintes partidistas.