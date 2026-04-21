Raciel Pérez consolida la transformación del oriente de Tlalnepantla

El presidente municipal destina una inversión superior a los 20 mdp * Mediante obras el Gobierno de Tlalnepantla dignifica la movilidad peatonal y garantiza entornos seguros para miles de familias

EL TOPO

Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, consolida una estrategia integral de rescate de espacios públicos en la zona oriente del municipio, entregando una serie de obras de infraestructura que transforman la vida cotidiana de las comunidades que por años carecieron de servicios básicos eficientes.

A través de una inversión global que supera los 20 millones de pesos, la administración municipal ha priorizado la seguridad, la movilidad y la salud pública mediante la rehabilitación de seis andadores estratégicos que ahora cuentan con tecnología de vanguardia y servicios renovados.

En la colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección, Pérez Cruz encabeza la entrega de los andadores Hiloche y Alpino Ocelotl, donde se invirtieron 9 millones 809 mil 238 pesos para la reconstrucción de escalones y rampas, además de la sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario.

Estos trabajos se complementaron con la instalación de barandales de seguridad, iluminación LED y, de manera destacada, puntos de monitoreo inteligente (PMI) y estaciones de pánico para brindar protección inmediata a los usuarios.

La transformación en esta misma colonia continuó con la modernización de los andadores Callejón Avalancha, Club Alpino Carpio y Coyotes, proyectos que sumaron una inversión de 8.2 millones de pesos para intervenir más de mil 200 metros cuadrados.

En estos puntos, Raciel Pérez entrega la colocación de tubería corrugada para drenaje, la construcción de escalinatas con barandales metálicos y la integración de arte mural y pintura artesanal que mejora la imagen urbana, reforzando el sentido de identidad de los vecinos.

Asimismo, el presidente municipal llevó los beneficios de esta transformación a la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec con la entrega del Andador Morelos, una obra que requirió un presupuesto de un millón 945 mil 864 pesos.

En este trayecto, que conecta la 5ª de Morelos con la Avenida Pavón, se renovaron las redes de agua y alcantarillado, se instalaron luminarias solares de última generación y se colocó mobiliario urbano fabricado con materiales reciclados y madera de cedro, garantizando un espacio de descanso digno para las familias.

Con estas acciones, el Gobierno de Tlalnepantla que encabeza Raciel Pérez Cruz ratifica que la obra pública en el oriente es una prioridad de justicia social, entregando resultados que no solo consisten en infraestructura física, sino en herramientas tecnológicas y de servicios que devuelven la confianza y el progreso a los habitantes del municipio.