NACIONAL
Isaac Montoya, distinguido por el Gobierno del Estado de México
El presidente municipal de Naucalpan recibe el distintivo Destino de Reuniones * El galardón destaca la infraestructura, la conectividad, los servicios y toda la oferta con que cuenta Naucalpan * El alcalde resalta el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez
EL TOPO
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, otorga al presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, el Distintivo Destino de Reuniones, que reconoce a los municipios que cuentan con la infraestructura, conectividad y servicios especializados para ser sedes de convenciones y reuniones corporativas o de negocios, así como de congresos de asociaciones e Industrias, ferias y exposiciones comerciales y viajes de incentivos.
El alcalde agradece la distinción en nombre de todos los naucalpenses, así como de empresarios del municipio, y destaca el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como a la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, por colocar a todo el Estado de México como una de las principales entidades en el Turismo de Reuniones, que se constituye como una plataforma que impulsa la economía y brinda oportunidades de desarrollo y la atracción de inversiones.
“Naucalpan es un motor económico que aporta de manera decisiva al dinamismo del Estado de México con vocación clara para los servicios, para albergar congresos, convenciones, ferias, encuentros de alto nivel; en Naucalpan, tenemos una infraestructura destacada con hoteles, con una gran conectividad, con servicios, con talento, con un personal muy capacitado, pero sobre todo hay una voluntad de transformación y hay un gobierno que está dispuesto a participar de todas estas iniciativas que nos permitan seguir devolviéndole el brillo a nuestro municipio”, añade Montoya Márquez.
El alcalde destaca que se da un paso firme para devolverle el brillo a Ciudad Naucalpan que siempre ha tenido este potencial de desarrollo como principal puerta de acceso de la Ciudad de México y también como parte nuclear de la Zona Metropolitana del Valle de México. “con este Distintivo Destino de Reuniones permite destacar la infraestructura, destacar la conectividad, destacar los servicios, toda la oferta que tiene Naucalpan”, agrega.
Isaac Montoya señala que el municipio cumple con todos los requisitos para competir en una de las industrias más importantes del mundo, como lo es el turismo de reuniones, una industria que no solo genera prestigio, sino que genera economía real, representa alrededor del 1.5% del PIB Nacional, generando más de 900 mil empleos directos e indirectos.
Hoy en Ciudad Naucalpan apostamos por algo fundamental que es la movilidad como base de crecimiento, enfatiza el alcalde y resalta dos proyectos emblemáticos como el Mexicable Línea 3 y la rehabilitación integral del Periférico Norte, que transformarán y cambiarán la movilidad en el municipio para miles de habitantes, quienes contarán con mejores condiciones para trasladarse a sus empleos, la oficina y centros escolares.
“Estamos trabajando para que Naucalpan sea un destino atractivo, siempre competitivo y preparado rumbo al momento histórico en este año tan relevante en donde México es sede del Mundial 2026 junto con Canadá y Estados Unidos para que, cuando el mundo llegue a México estemos a la altura y tengamos las condiciones necesarias para recibirlos”, asevera Montoya.
El alcalde de Naucalpan estima que más de 5 millones de visitantes arribarán al país, lo que representará una derrama económica que superará los 5,000 millones de dólares.
“Este distintivo nos coloca en el mapa, pero también nos pide en el reto demostrar que estamos listos para competir y para recibir a todos los que nos visiten”, expresa Isaac Montoya Márquez.
NACIONAL
Lo que no hizo Fernando Vilchis lo realiza Azucena Cisneros en Ecatepec
En un año la alcaldesa consolida una reducción sostenida de los delitos de alto impacto
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México, afirma que en un año se consolidó una reducción sostenida de los delitos de alto impacto, con 36 por ciento a la baja en ilícitos como extorsión y robo de vehículos y a transporte, durante el primer trimestre de este año.
“Hablamos de cuatro delitos que afectan la vida cotidiana de las familias de Ecatepec. Hemos logrado sostener una tendencia a la baja como resultado de una estrategia que está funcionando, atención a las causas y proximidad”, añade.
En conferencia de prensa, la alcaldesa señala que datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman una tendencia a la baja en delitos clave, resultado de aplicar en territorio la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Precisa que el robo de vehículo tiene reducción sostenida de 38 por ciento, la extorsión 49 por ciento, robo a negocio 38 por ciento, robo a transeúnte 27 por ciento y homicidio doloso en 29 por ciento.
Cisneros Coss precisó que en la lucha contra la extorsión se dispone de una línea directa de denuncia anónima que opera las 24 horas, además de que se brindó orientación a comerciantes y transportistas para identificar llamadas sospechosas y establecieron mesas de seguridad semanales con cámaras empresariales y la Fiscalía mexiquense.
“No estamos diciendo que el problema de la seguridad esté resuelto, pero estamos demostrando que la dirección es correcta, que los delitos vienen bajando y que la estrategia está funcionando, eso es un hecho”, destaca la alcaldesa.
En este sentido, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, explica que en este primer trimestre recuperaron 142 vehículos y detuvieron a 86 personas al parecer implicadas en este delito, como resultado del operativo Argos Virtual, despliegues operativos en 10 colonias de alta incidencia y operativo Intermunicipal Frontera en conjunto con municipios limítrofes.
En seis años, de 2019 a 2024, los delitos de alto impacto estuvieron al alza, los cuales durante la actual administración municipal están a la baja.
Como ejemplo, en 2019 el robo de vehículo registró ocho mil 681 casos y en 2025, con el actual gobierno, cerró con mil 791 incidentes.
Igualmente robo a transporte en 2021 registró 857 casos y en 2025 cerró con 259, mientras que el robo a transeúnte, que en 2021 reportó tres mil 845 casos, el año pasado hubo mil 768 denuncias.
NACIONAL
Raciel Pérez consolida la transformación del oriente de Tlalnepantla
El presidente municipal destina una inversión superior a los 20 mdp * Mediante obras el Gobierno de Tlalnepantla dignifica la movilidad peatonal y garantiza entornos seguros para miles de familias
EL TOPO
Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, consolida una estrategia integral de rescate de espacios públicos en la zona oriente del municipio, entregando una serie de obras de infraestructura que transforman la vida cotidiana de las comunidades que por años carecieron de servicios básicos eficientes.
A través de una inversión global que supera los 20 millones de pesos, la administración municipal ha priorizado la seguridad, la movilidad y la salud pública mediante la rehabilitación de seis andadores estratégicos que ahora cuentan con tecnología de vanguardia y servicios renovados.
En la colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección, Pérez Cruz encabeza la entrega de los andadores Hiloche y Alpino Ocelotl, donde se invirtieron 9 millones 809 mil 238 pesos para la reconstrucción de escalones y rampas, además de la sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario.
Estos trabajos se complementaron con la instalación de barandales de seguridad, iluminación LED y, de manera destacada, puntos de monitoreo inteligente (PMI) y estaciones de pánico para brindar protección inmediata a los usuarios.
La transformación en esta misma colonia continuó con la modernización de los andadores Callejón Avalancha, Club Alpino Carpio y Coyotes, proyectos que sumaron una inversión de 8.2 millones de pesos para intervenir más de mil 200 metros cuadrados.
En estos puntos, Raciel Pérez entrega la colocación de tubería corrugada para drenaje, la construcción de escalinatas con barandales metálicos y la integración de arte mural y pintura artesanal que mejora la imagen urbana, reforzando el sentido de identidad de los vecinos.
Asimismo, el presidente municipal llevó los beneficios de esta transformación a la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec con la entrega del Andador Morelos, una obra que requirió un presupuesto de un millón 945 mil 864 pesos.
En este trayecto, que conecta la 5ª de Morelos con la Avenida Pavón, se renovaron las redes de agua y alcantarillado, se instalaron luminarias solares de última generación y se colocó mobiliario urbano fabricado con materiales reciclados y madera de cedro, garantizando un espacio de descanso digno para las familias.
Con estas acciones, el Gobierno de Tlalnepantla que encabeza Raciel Pérez Cruz ratifica que la obra pública en el oriente es una prioridad de justicia social, entregando resultados que no solo consisten en infraestructura física, sino en herramientas tecnológicas y de servicios que devuelven la confianza y el progreso a los habitantes del municipio.
NACIONAL
Un total fracaso la Cuarta Transformación: Enrique Vargas
Un sueño guajiro que la gasolina costara diez pesos * No saben gobernar ni administrar, por eso ahora tenemos que pagar una gasolina muy cara, pero también seguir viendo cómo cada vez que vamos al supermercado todo está más caro, señala el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sin tapujos detalla y habla de forma directa sobre los problemas que vive el país y responsabiliza a la Cuarta Transformación.
“Vivimos desde hace meses en un gasolinazo permanente. En esta semana, el costo promedio de la gasolina Magna fue de más de 23 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium superó los 28 pesos por litro, al igual que el diésel. Y todavía recordamos cómo el expresidente López Obrador en su campaña por la Presidencia prometió que la gasolina costaría 10 pesos el litro; nada más alejado de la realidad, pero, sobre todo, una promesa realizada con demasiada ligereza”, escribe en su columna del periódico El Universal.
Sobre el gasolinazo, hace énfasis en un detalle: “Hay factores como la guerra de Estados Unidos con Irán, pero eso es algo que apenas tiene unos meses, mientras que el aumento de la gasolina en México lleva varios años”.
Ya no puede el gobierno de Morena seguir buscando pretextos para tratar de engañar a la gente de la situación económica por la que está atravesando el país, señala Vargas del Villar.
El aumento a la gasolina pega a los bolsillos de las familias mexicanas: “Están subiendo los precios de los productos y servicios, aumentando el costo de la canasta básica. Todo está más caro, lo que golpea de manera directa a la mayor parte de la población”.
Enrique Vargas también analiza las obras faraónicas del expresidente López Obrador.
“Construyeron una refinería que tiene siniestros de manera casi permanente. Dos Bocas, ubicada en Tabasco. Se anunció como el gran proyecto que le daría al país autosuficiencia en la producción de gasolina al país, pero que en realidad tuvo un sobrecosto y la promesa de producción está muy lejos de alcanzarse. Dos Bocas, si no se inunda se incendia, por lo que es una bomba de tiempo para los pobladores de esta región”, añade.
“En los hechos la mal llamada Cuarta Transformación ha resultado un fracaso para la economía y el crecimiento de nuestro país. La realidad es que no saben gobernar ni administrar, por eso ahora tenemos que pagar una gasolina muy cara, pero también seguir viendo cómo cada vez que vamos al supermercado todo está más caro.
Y Vargas le pone nombre y apellidos a los responsables del gasolinazo. “El aumento del costo de la gasolina no es culpa de las gasolineras, ellas sólo distribuyen los combustibles. El responsable de su aumento es el gobierno, que siempre trata de encontrar a un culpable de sus errores”.
Exhorta a la población a no caer en promesas que de antemano se sabe que no se pueden cumplir.
“Esos cantos de sirenas populistas que prometen hasta lo imposible para llegar al poder, como lo fue la promesa de que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro”, agrega Vargas del Villar. Así o más claro.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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