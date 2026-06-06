Ricardo Salinas Pliego alza la mano para la Presidencia de México

De llegar a “la grande”, reduciría el gasto gubernamental para generar mayor eficiencia en la administración pública y liberar recursos para otras áreas * Las propuestas fiscales del empresario se dan en un contexto marcado por su prolongada disputa con el Servicio de Administración Tributaria

ARMANDO GARCÍA

Ricardo Salinas Pliego expuso una serie de propuestas económicas y de gobierno que aplicaría en caso de llegar a la Presidencia de México.

Entre ellas destacan una reducción drástica del gasto público, cambios en los programas sociales y una disminución importante de impuestos para trabajadores y empresas.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, el fundador de Grupo Salinas afirma que una de sus primeras decisiones sería reducir el gasto gubernamental para generar mayor eficiencia en la administración pública y liberar recursos para otras áreas.

Salinas Pliego señala que México necesita un gobierno más eficiente y menos costoso. Desde su perspectiva, una reducción del gasto público permitiría impulsar la economía y mejorar las condiciones para la inversión y el crecimiento.

Su propuesta contempla disminuir significativamente los recursos destinados a la operación gubernamental para evitar gastos que considera innecesarios.

El empresario asegura que mantendría los programas sociales existentes, aunque con modificaciones para focalizar los apoyos únicamente en personas que realmente los requieran.

Ricardo Salinas sostiene que los recursos públicos deben dirigirse a sectores vulnerables, mientras que quienes tienen capacidad económica deberían depender menos de los apoyos gubernamentales.

Otro de los puntos centrales de su propuesta consiste en disminuir la carga fiscal para trabajadores y empresas. De acuerdo con Salinas, una menor recaudación permitiría que los ciudadanos conserven una mayor parte de sus ingresos y se incentive la actividad económica.

Detalla que una persona con ingresos de 10 mil pesos podría conservar hasta nueve mil pesos si se aplicara una reducción importante en el pago de impuestos.

“El que gana 10 mil, que se lleve nueve mil. En lugar de pagar 40 por ciento, pagar sólo el 10”, añade.

Las declaraciones que más reacciones generaron fueron las relacionadas con el empleo en el sector público.

El fundador del Grupo Salinas afirma que reduciría parte de la estructura burocrática al considerar que existen áreas que frenan la productividad y el crecimiento económico.

Sus comentarios provocan debate en redes sociales y entre analistas, quienes cuestionan el impacto que una medida de esa magnitud podría tener en el empleo y en el funcionamiento de las instituciones públicas.

Las propuestas del empresario forman parte de una visión enfocada en la reducción del tamaño del Estado, menores impuestos y una mayor participación de la iniciativa privada en la economía nacional.

Las propuestas fiscales del empresario se dan en un contexto marcado por su prolongada disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A finales de enero de 2026, Grupo Salinas acordó el pago de 32 mil 132 millones de pesos para saldar sus adeudos fiscales, tras un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este desembolso, que incluyó un pago inicial de 10 mil 400 millones de pesos, puso fin a más de 15 años de litigios y tensiones con la Hacienda pública mexicana.