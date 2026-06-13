NACIONAL
Ningún gobierno municipal del país trabaja como Huixquilucan: Vargas del Villar
Una administración con orden, transparencia y responsabilidad * En el municipio mexiquense se da continuidad a los programas sociales que iniciaron en 2016, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, felicita y reconoce al gobierno municipal de Huixquilucan, Estado de México, encabezado por Romina Contreras Carrasco, por dar continuidad a los programas sociales que desde el 2016 se otorgan en beneficio de las familias.
Al atestiguar la entrega de becas municipales y monedero electrónico para cientos de personas, el vicecoordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la máxima tribuna del país, recordó que -desde hace once años en Huixquilucan- se determinó apoyar a las familias, además de obras de infraestructura, para mejorar su nivel de vida, como son deportivos, auditorios, bacheo, alumbrado público y el complejo más grande de salud como lo es Rosa Mística.
“En ningún estado del país hay unas instalaciones que se acerque siquiera a lo que se ofrece en el complejo virgen Rosa Mística”, expresa con mucho orgullo Vargas del Villar.
Las obras que se realizan en Huixquilucan son trabajos que van a permanecer por muchos años para beneficio ciudadano.
Los gobiernos del PAN que ha encabezado este municipio, reitera Enrique Vargas, se han llevado en orden, con paz y tranquilidad.
También pidió a los huixquiluquenses que no se dejen engañar por activistas de Morena que el domingo 7 de junio pasado bloquearon la autopista México-Toluca con el argumento de que se iban a edificar casas en una zona boscosa.
“Es falso que se vayan a construir en esa zona que es un Área Natural Protegida y por lo tanto ninguna autoridad puede autorizar zonas habitacionales”, afirma de manera categórica el senador panista.
Enrique Vargas puntualizó que Huixquilucan es ejemplo de cómo trabajar en orden para llevar una administración exitosa.
Tan es así que Romina Contreras lleva más de 50 meses consecutivos siendo la mejor alcaldesa del Estado de México y referente a nivel nacional.
NACIONAL
Palmira Eventos, S. A. P. I. de C.V., en la mira de dependencias gubernamentales
Señalan presuntas anomalías en su estructura operativa y legal
ARMANDO GARCÍA V.
Por presuntas anomalías en su estructura operativa y legal, diversas dependencias gubernamentales han colocado bajo revisión institucional a Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V.
La organización, que participa de forma activa en concursos públicos millonarios bajo esquemas de asociación conjunta, es señalada por auditorías físicas y documentales de poseer rasgos propios de firmas fachada o simuladas, constituidas aparentemente con la única finalidad de competir de manera artificial en procesos licitatorios.
Las alertas se encendieron debido a las marcadas contradicciones entre los domicilios fiscales registrados, la nula capacidad técnica real de la firma y los montos de los contratos que pretende adjudicarse.
Las indagatorias sobre este modelo asociativo advierten que el perfil de Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V. no concuerda con las exigencias de los proyectos, lo que compromete la viabilidad de las operaciones y expone una presunta estrategia corporativa orientada a evadir los controles de contratación e, incluso, a ser utilizada para la evasión de obligaciones fiscales.
Conforme a los informes de validación de los padrones de proveedores, la infraestructura declarada por Palmira Eventos carece de activos fijos, capital humano operativo y equipamiento elemental para solventar compromisos de magnitudes millonarias.
Las inspecciones presenciales en sus sedes fiscales arrojaron oficinas sin dinamismo comercial o propiedades ajenas al perfil de un corporativo de gran alcance, quebrantando la normatividad vigente que exige comprobar solvencia material.
En el plano administrativo, el expediente de Palmira Eventos muestra un historial de conformación y ajustes jurídicos que delata una naturaleza meramente instrumental.
Especialistas en auditoría corporativa sostienen que los antecedentes comerciales de la empresa carecen de experiencia comprobable en contratos del mismo rubro bajo condiciones de libre competencia, reforzando la presunción de que sus registros legales se elaboraron con el propósito específico de simular competencia en concursos designados.
La intervención de estas firmas en concursos públicos introduce un riesgo directo para la transparencia y la correcta asignación presupuestal.
Ante este escenario, las autoridades encargadas de las compras gubernamentales han iniciado un cotejo exhaustivo de la documentación de Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V., mientras los comités de rendición de cuentas urgen a robustecer las reglas de operación para blindar el patrimonio institucional de posibles simulaciones corporativas en el mercado actual.
NACIONAL
Hay que romper los “pactos de impunidad”: Ale Rojo al gobierno capitalino
Ante la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares * Pongan la ley por encima de las conveniencias políticas, expresa la alcaldesa de la Cuauhtémoc
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, llama al Gobierno de la Ciudad de México a romper los “pactos de impunidad” que, afirmó, han permitido la invasión del espacio público y el control de calles del Centro Histórico por parte de particulares.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la edil expresó: “Detengan la invasión del espacio público, rompan cualquier pacto que favorezca la extorsión y la ilegalidad, pongan la ley por encima de las conveniencias políticas. Estamos a días para que México reciba los ojos del mundo. La pregunta es inevitable: ¿Esta es la ciudad que queremos mostrar? Todavía están a tiempo de corregir, pero para hacerlo hay que romper los pactos que permiten el desorden”.
Rojo de la Vega sostuvo que la situación en el Centro Histórico ha derivado en que particulares controlen el acceso a diversas calles y decidan quién puede transitar por ellas, lo que, aseguró, refleja la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades capitalinas.
La alcaldesa destaca que, como parte de las acciones implementadas por su administración para recuperar el orden en la vía pública, se ha remitido a 3 mil 436 franeleros ante el Juzgado Cívico, con el objetivo de combatir prácticas irregulares relacionadas con la apropiación de espacios públicos.
La funcionaria insistió en que el Gobierno de la Ciudad de México aún está a tiempo de corregir esta situación, sobre todo ante la atención internacional que recibirá la capital del país por los eventos deportivos de los próximos días.
YA SON 500 PUNTOS VIOLETA…. Y VA POR MÁS
Rojo de la Vega presentó un protocolo de actuación para la protección de niñas, niños y adolescentes a través de la red de 500 Puntos Violeta instalados en distintos puntos de la demarcación.
Fue precisamente en el marco de la instalación del Punto Violeta 500 cuando la mandataria dio a conocer esta estrategia, que establece mecanismos de detección, resguardo inmediato, atención y canalización para personas menores de edad que pudieran encontrarse en situaciones de riesgo, como extravío, violencia, trata de personas, explotación, trabajo infantil, consumo de sustancias o emergencias médicas.
La mandataria destaca que esta acción cobra especial relevancia, por lo que establecimientos que forman parte de la red de Puntos Violeta recibieron capacitación específica para identificar situaciones de vulnerabilidad, brindar protección inmediata y activar los mecanismos institucionales correspondientes.
El protocolo contempla una ruta de actuación que incluye el resguardo temporal de niñas, niños o adolescentes, la activación de Base Diana y la coordinación con autoridades especializadas para garantizar una atención oportuna.
Los casos podrán ser canalizados a instancias como el Sistema DIF, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, servicios médicos o autoridades ministeriales, según las características de cada situación.
“Gobernar también significa prevenir. Significa actuar antes de que ocurra una situación de riesgo y garantizar que existan mecanismos de protección para quienes más lo necesitan”, añade.
La red de 500 Puntos Violeta, que inicialmente fue creada para brindar atención a mujeres en situación de violencia, ampliará así su capacidad de respuesta para proteger también a niñas, niños y adolescentes.
NACIONAL
Higinio Martínez, arropado por dirigentes, empresarios y comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec
El senador exhorta a la unidad de Morena y afirma que “la crítica que hacemos no debe ser objeto de molestia, debe ser para servir”
ALFREDO IBÁÑEZ
El senador Higinio Martínez Miranda se reúne con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios en la Central de Abasto de Ecatepec
El legislador morenista por el Estado de México, en su gira de “Mexiquenses de Corazón”, visitó la Central de Abasto de Ecatepec, en donde llevó a cabo una Reunión Informativa con un gran número de dirigentes, comerciantes y empresarios de Ecatepec que lo recibieron con los brazos abiertos y mostraron su respaldo a los gobiernos de Morena.
El presidente de la Central de Abasto de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, en nombre de los integrantes presentes de la Mesa Directiva de la CEDAE, encabezó el evento en el que dieron la bienvenida al senador Martínez Miranda.
El también diputado local de Morena por el distrito 6 de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, indicó que hay historia de la Izquierda en el Estado de México y recordó que hace muchos años también recibieron a Higinio Martínez y a Cuauhtémoc Cárdenas en esta Central de Abasto.
Como muestra obsequió al senador una fotografía en la que están retratados muy jóvenes Octavio Martínez Vargas, Higinio Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas.
Asimismo, destaca que hoy hay constancia con la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, de lo que es un gobierno de izquierda, un gobierno honesto, transparente y comprometido.
También recalcó que por parte de la Central de Abasto hay un serio compromiso de trabajar arduamente para seguir combatiendo la pobreza alimentaria en la entidad.
Aclaró: “Llegamos a este movimiento de la mano del doctor Higinio Martínez y para nosotros no hay tiempo y espacio para entretenernos en banalidades; somos gente de izquierda, por eso hemos hecho un trabajo en el Congreso local para concretar reformas de Ley que beneficien a la población, como aumentar el castigo para los montachoques, para el despojo de inmuebles, para combatir la extorsión, reformas a la Ley de Amnistía, castigo a funcionarios que fabriquen delitos, etc., estamos haciendo transformaciones de fondo en el Estado de México”.
Finalmente recalcó: “Nosotros tenemos claridad y vamos a acompañar a Azucena a que consolide su gobierno y refrende la administración pública, al igual que a nuestra gobernadora Delfina Gómez para que continúe haciendo la mejor administración pública del Estado, así como a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.
El senador morenista Higinio Martínez Miranda exhorta a la unidad de Morena, afirmando que “la crítica que hacemos no debe de ser objeto de molestia, debe de ser para servir”.
“Hay que seguir trabajando, hay que hacer un mejor país entre todos, sin excluir a nadie”, señaló.
Aclara que seguirá recorriendo los diferentes municipios y regresará a Ecatepec para seguir apoyando a la presidenta municipal Azucena Cisneros.
“Algo que tenemos en puerta es defender a nuestro país de Estados Unidos, no debemos permitir que esa gente dentro y fuera de nuestro país trate de minar y disminuir la Presidencia de Claudia Sheinbaum”, añade.
Convoca a cerrar filas desde aquí para cerrar la puerta y contrarrestar la campaña de que somos objeto los morenistas.
Emplazó a seguir respaldando a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Delfina Gómez y a la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.
Concluyó diciendo: “Aún hay mucho por hacer, pero con honestidad, transparencia y compromiso seguiremos transformando al Estado de México para el bienestar de todas y todos los ciudadanos”.
Destacadas personalidades encabezaron el presídium arropando al legislador Higinio Martínez, entre los que sobresalieron las senadoras Mariela Gutiérrez y Sandra Luz Falcón, así como el expresidente de CONACCA, Arturo Fernández Martínez; el director de Mercados, Tianguis y Vía Pública de Ecatepec, Fernando Martínez Vargas; la diputada local María José Pérez, Faustino de la Cruz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, entre muchas otras importantes personalidades.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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