Ningún gobierno municipal del país trabaja como Huixquilucan: Vargas del Villar

Una administración con orden, transparencia y responsabilidad * En el municipio mexiquense se da continuidad a los programas sociales que iniciaron en 2016, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, felicita y reconoce al gobierno municipal de Huixquilucan, Estado de México, encabezado por Romina Contreras Carrasco, por dar continuidad a los programas sociales que desde el 2016 se otorgan en beneficio de las familias.

Al atestiguar la entrega de becas municipales y monedero electrónico para cientos de personas, el vicecoordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la máxima tribuna del país, recordó que -desde hace once años en Huixquilucan- se determinó apoyar a las familias, además de obras de infraestructura, para mejorar su nivel de vida, como son deportivos, auditorios, bacheo, alumbrado público y el complejo más grande de salud como lo es Rosa Mística.

“En ningún estado del país hay unas instalaciones que se acerque siquiera a lo que se ofrece en el complejo virgen Rosa Mística”, expresa con mucho orgullo Vargas del Villar.

Las obras que se realizan en Huixquilucan son trabajos que van a permanecer por muchos años para beneficio ciudadano.

Los gobiernos del PAN que ha encabezado este municipio, reitera Enrique Vargas, se han llevado en orden, con paz y tranquilidad.

También pidió a los huixquiluquenses que no se dejen engañar por activistas de Morena que el domingo 7 de junio pasado bloquearon la autopista México-Toluca con el argumento de que se iban a edificar casas en una zona boscosa.

“Es falso que se vayan a construir en esa zona que es un Área Natural Protegida y por lo tanto ninguna autoridad puede autorizar zonas habitacionales”, afirma de manera categórica el senador panista.

Enrique Vargas puntualizó que Huixquilucan es ejemplo de cómo trabajar en orden para llevar una administración exitosa.

Tan es así que Romina Contreras lleva más de 50 meses consecutivos siendo la mejor alcaldesa del Estado de México y referente a nivel nacional.