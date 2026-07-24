TEXTUAL-ES
México, entre EUA y China
En lugar de elegir entre las dos naciones, nuestro país necesita una estrategia que aproveche ambas relaciones comerciales con el objetivo de reactivar el crecimiento económico * La transformación del orden internacional exige una visión estratégica que vaya más allá de las decisiones de corto plazo
J. ADALBERTO VILLASANA
En tiempos de cambios geopolíticos, en los que el crecimiento económico es marginal, México debe navegar entre dos potencias económicas y llevar el barco a buen puerto.
El reto no es sencillo, porque queda atrapado entre los intereses de ambas naciones y sus proyectos de expansión.
Hay un término muy mexicano: Meterse entre las patas de los caballos.
Pero no hay de otra, porque buenas decisiones en ambas relaciones pueden reactivar la economía y lograr el crecimiento esperado y necesario.
Datos de la plataforma Observatorio de Complejidad Económica (OEC) apuntan: La balanza comercial de México con China es fuertemente deficitaria. En el intercambio de mercancías, México exporta a China alrededor de 15,100 millones de dólares e importa desde este país aproximadamente 106,000 mdd, lo que genera un déficit estructural superior a los 90,000 mdd anuales.
Se indica que el intercambio comercial se caracteriza por la venta de materias primas mexicanas y la compra de productos manufacturados y tecnológicos chinos.
Exportaciones de México a China: Destacan principalmente los minerales (como el cobre y mineral de plata), maquinaria eléctrica, equipos médicos y productos derivados del hierro.
Importaciones desde China: El mercado mexicano compra principalmente maquinaria, teléfonos, equipos electrónicos, vehículos y autopartes.
RELACIÓN COMERCIAL MÉXICO-EUA
México mantiene un superávit histórico y se posiciona como el principal socio comercial de Estados Unidos.
En el periodo anual reciente, las exportaciones mexicanas hacia EU alcanzaron cifras récord de 534,874 mdd, frente a importaciones estadounidenses de 358,900 mdd, consolidando a México por encima de Canadá y China.
ARANCELES IMPUESTOS DE MANERA UNILATERAL
Estados Unidos ha impuesto unilateralmente aranceles a México y Canadá, al igual que al resto del mundo, como parte de una amplia política proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump, quien argumenta motivos de seguridad nacional, entre otras razones, en medio de una competencia comercial, financiera y tecnológica, sobre todo con China.
De enero a mayo de 2026, las exportaciones mexicanas de mercancías sumaron 242,903 millones de dólares, aumentando 10.8%, a tasa anual.
A la inversa, las importaciones de México desde Estados Unidos se cifraron en 161,664 millones de dólares, subiendo 15.4 por ciento.
MÉXICO NECESITA ESTRATEGIA BENEFICIOSA
En lugar de elegir entre EU y China, México necesita una estrategia que aproveche ambas relaciones comerciales con el objetivo de reactivar el crecimiento económico.
Un análisis de Juan Carlos Angulo, especialista del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (Ibero), plantea que el país debe adoptar una política exterior pragmática para aprovechar las oportunidades que ofrecen ambas potencias.
Ante la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, México no debería asumir que debe alinearse exclusivamente con una de las dos potencias.
Por el contrario, el país necesita una estrategia que le permita fortalecer su relación económica con Estados Unidos sin renunciar a las oportunidades comerciales, tecnológicas y de inversión que representa Asia, sostiene Juan Carlos Angulo, académico de la Licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana.
El planteamiento forma parte del análisis “Entre la marea rosa y la ola azul del Pacífico”, difundido por el Departamento de Economía de la Ibero, en el que el especialista reflexiona sobre el nuevo escenario geopolítico que enfrenta América Latina y las implicaciones que éste tiene para México.
En su texto, Angulo explica que el mundo atraviesa una profunda reconfiguración. Mientras varios países latinoamericanos experimentan el regreso de gobiernos de izquierda, fenómeno conocido como la “marea rosa”, el centro de gravedad de la economía mundial continúa desplazándose hacia el Indo-Pacífico, una región que concentra buena parte del comercio, la innovación tecnológica y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.
Para el académico, este nuevo contexto representa tanto un desafío como una oportunidad para México.
Por un lado, el país mantiene una integración económica sin precedentes con Estados Unidos gracias al Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), una relación que seguirá siendo fundamental para el crecimiento económico nacional.
Sin embargo, limitar su estrategia internacional únicamente a América del Norte podría significar perder oportunidades que surgen del dinamismo económico asiático.
El análisis señala que China ha incrementado de manera sostenida su presencia en América Latina mediante inversiones, financiamiento, infraestructura y comercio, mientras que Estados Unidos busca recuperar influencia en la región.
Frente a esta competencia, México puede beneficiarse si construye una política exterior basada en el pragmatismo y la diversificación, en lugar de una lógica de confrontación o de exclusividad.
De acuerdo con Angulo, la pregunta no debería ser con cuál potencia quedarse, sino cómo desarrollar una estrategia capaz de aprovechar las fortalezas de ambas relaciones para impulsar el desarrollo nacional.
El académico también destaca el papel que podría desempeñar la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, como un puente estratégico entre América Latina y las economías asiáticas.
En este escenario, México cuenta con una posición privilegiada por su cercanía con el mercado estadounidense y su capacidad para ampliar sus vínculos con Asia, siempre que adopte una visión de largo plazo.
Más allá de la coyuntura política, el análisis plantea que América Latina debe evitar quedar atrapada en la creciente competencia entre las dos mayores economías del mundo.
Para el especialista, la región necesita construir una política exterior que preserve su autonomía, fortalezca la cooperación regional y le permita negociar con distintos socios internacionales en función de sus propios intereses de desarrollo.
En el caso mexicano, ello implica aprovechar la estabilidad que ofrece su integración con Norteamérica, al tiempo que expande su presencia económica hacia los mercados del Pacífico, donde se concentrará buena parte del crecimiento mundial en las próximas décadas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Como apunta el análisis del especialista Juan Carlos Angulo, la transformación del orden internacional exige una visión estratégica que vaya más allá de las decisiones de corto plazo y México puede beneficiarse si construye una política exterior basada en el pragmatismo y la diversificación, en lugar de una lógica de confrontación o de exclusividad.
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TEXTUAL-ES
Del sueño a la pesadilla americana
Urge que la administración de Estados Unidos revise su política antimigrante * Está latente el riesgo de sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos
J. ADALBERTO VILLASANA
El gobierno de los Estados Unidos recrudece las acciones antimigrantes a grados extremos; actualmente se tiene registro de 17 mexicanos que murieron cuando estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Esto sucede a pesar de que este grupo de población es una bujía de la economía estadounidense con un impacto del 11 por ciento.
Hay que recordar que los Estados Unidos de América son una nación formada por migrantes de todas partes del mundo, pero ahora cierra fronteras y hostiga a las poblaciones que se encuentran dentro de su territorio.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos”, declara la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de indicar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició acciones por muerte de mexicanos en custodia y operativos de ICE.
“Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, puntualiza.
Hasta el momento se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 bajo custodia en Centros de Detención de ICE y tres en operativos, según la SRE.
IMPORTANCIA DE MIGRANTES EN EUA
Migrantes mexicanos en Estados Unidos equivalen a la octava economía mundial, de acuerdo con estimaciones de Raúl Hinojosa Ojeda, presidente del Departamento de Estudios Chicanos/as y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
El especialista apunta que los mexicanos y mexicano-estadunidenses que radican en Estados Unidos crean una economía cuyo valor supera a la producción de países como Brasil, Canadá y el propio México, y ese potencial sería todavía mayor si tanto Washington como la Ciudad de México dejaran de aplicar políticas antimigrantes y apostaran por una nueva estrategia conjunta de integración.
En un informe que identifica a esta población como un motor de crecimiento subutilizado, se indica que la magnitud del aporte económico de los habitantes de origen mexicano en Estados Unidos equivale a 2.27 billones de dólares en el Producto Interno Bruto durante 2024.
Esta suma convierte a la población mexicano-estadunidense en la octava economía más grande del mundo, representa el 54% del total generado por la comunidad latina en ese país -que asciende a 4.2 billones de dólares- y constituye el 11% de toda la economía estadounidense.
Se destaca lo siguiente: Por sí sola, la actividad económica de los inmigrantes mexicanos -quienes nacieron en México, con o sin documentación- llegó a 792 mil millones de dólares en el último ciclo.
La población estadounidense de origen mexicano nacida en ese país durante varias generaciones aportó 1 billón 311 mil millones en el mismo periodo.
El total de la actividad económica latina en Estados Unidos alcanzó una cifra comparable con el producto nacional de Alemania.
El informe, elaborado por el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte en UCLA, subraya que la integración binacional enfrenta un saldo negativo por decisiones políticas.
Hinojosa sostiene que las oportunidades perdidas por la falta de una estrategia coordinada de integración en las últimas tres décadas se acentuaron bajo el gobierno de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.
APORTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
FUERZA LABORAL: Son un pilar fundamental en sectores como la agricultura, donde representan cerca del 68% de los trabajadores extranjeros. También tienen una alta participación en la construcción, la hostelería, los servicios y la manufactura.
PAGO DE IMPUESTOS: A pesar de su estatus migratorio, los inmigrantes mexicanos contribuyen de manera masiva al sistema tributario. A nivel nacional, los migrantes indocumentados aportan cerca de 100 mil millones de dólares al año en impuestos (incluida seguridad social, Medicare y seguro de desempleo), fondos que en muchos casos no pueden utilizar.
CONSUMO INTERNO Y EMPRENDIMIENTO: Alrededor del 80% de los ingresos que perciben los trabajadores mexicanos se queda en Estados Unidos a través de consumo, pago de alquileres, compra de bienes y pago de impuestos. Además, son dueños de más de medio millón de pequeñas y medianas empresas en territorio estadounidense.
Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative.
Los inmigrantes complementan la fuerza laboral de EUA; tienen 60 por ciento menos criminalidad; y 1 de cada 5 es empresario por lo que generan millones de dólares.
POSTURA ANTE LA SITUACIÓN EXTREMA EN EUA
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que respecto al fallecimiento de mexicanos en acciones relacionadas con el ICE, el Gobierno de México hará todo lo que esté en sus manos con acciones como la presentación formal de denuncias ante Fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, añade.
El Estado Mexicano ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno de Estados Unidos exigiendo el esclarecimiento de los hechos, las cuales han sido respondidas indicando que se realizan investigaciones, además de pedir su intervención al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informa que se tiene registro de 17 personas de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en situaciones relacionadas con ICE: 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención; y tres en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien lamentablemente el pasado 7 de julio recibió una serie de disparos por parte de agentes de ICE en Houston, Texas.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En algún momento la administración de los Estados Unidos deberá revisar su política anti-migrante o sufrir las consecuencias sociales y económicas por la falta de mano de obra, aportación en impuestos y consumo que generan millones de mexicanos.
Y es que se corre el riesgo de que el sueño se convierta en la pesadilla americana para ambas naciones.
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Cabeza fría en negociación del T-MEC
El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad * La Secretaría de Economía ha delineado su postura: proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia
J. ADALBERTO VILLASANA
Hay que partir de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un elemento de integración regional que ha favorecido a Canadá, Estados Unidos y México.
Pero ahora uno de los actores quiere, de entrada, tener más beneficios que sus socios. Ante este escenario hay que considerar la necesidad de medir y evaluar el acuerdo comercial con otra visión y métricas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca que el T-MEC se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales en las que, aseguró, se continuará buscando las mejores condiciones para el país, además de que se impulsará la producción de contenidos nacionales.
La directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, Lorena Rodríguez León, planteó con claridad la situación: Con el T-MEC el comercio para los tres países ha alcanzado niveles históricos, la región se consolida como uno de los espacios económicos más importantes del mundo y México ha fortalecido su posición como socio estratégico de América del Norte y principal socio de Estados Unidos (EUA).
CON CALMA FRENTE A LA PRESIÓN
El T-MEC conecta un bloque económico de 492 millones de personas y un PIB conjunto de 25.9 billones de dólares.
El intercambio comercial regional ronda los 1.5 billones de dólares anuales; consolida a México como el principal socio de Estados Unidos con un comercio bilateral histórico superior a los 870,000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, a decir del profesor de la FE UNAM, Samuel Ortiz Velásquez, a seis años de la entrada en vigor del tratado, la economía global atraviesa una severa crisis de fragmentación productiva.
“Las últimas estimaciones del Banco Mundial dan cuenta de un crecimiento proyectado para este 2026 en la economía mundial de 2.5 por ciento global. Existe un riesgo importante en economías emergentes y en países en desarrollo. A este entorno estructural de lento crecimiento se suma una presión geopolítica directa”, añade.
El presidente Donald Trump vuelve a sembrar dudas sobre el futuro de la integración regional al declarar que preferiría no tener el acuerdo, que su nación estaría mejor sin él.
“La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia y buscar una extensión del tratado por 16 años más, hasta 2042”.
SE REQUIERE UNA NUEVA VISIÓN
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la revisión del T-MEC exige nuevas métricas para medir el éxito comercial de México.
La política arancelaria de la segunda administración Trump y la revisión del T-MEC han modificado las condiciones de acceso al mercado estadounidense, por lo que evaluar la posición de México requiere ir más allá de los volúmenes de exportación.
En este nuevo contexto, el éxito comercial del país depende cada vez más de la ventaja relativa que conserva el país frente al resto del mundo para acceder al mercado de Estados Unidos.
El Imco analiza el acceso relativo de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense mediante el arancel implícito -es decir, la tasa que enfrentan las importaciones de distintos países para acceder al mercado estadounidense- y tres indicadores complementarios que permiten evaluar el aprovechamiento de las ventajas comerciales frente a sus competidores: el cumplimiento de las reglas de origen y su base gravable, la participación en el déficit comercial estadounidense y el cociente de reciprocidad comercial por sector.
En conjunto, estos indicadores ofrecen una visión más precisa de la posición competitiva de México dentro de América del Norte.
Los aranceles no desplazaron a México: el país se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos.
A pesar de las medidas arancelarias, las importaciones totales de Estados Unidos crecieron 5% entre 2024 y 2025, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares.
México consolidó su posición como principal proveedor de ese país, al ser origen de 17% del total en 2025 frente a 16% en 2024.
Asimismo, el país se consolidó por primera vez en un año calendario como el principal comprador de Estados Unidos al concentrar 15% de sus exportaciones totales en 2025.
México enfrenta menores barreras arancelarias que la mayoría de los principales proveedores del mercado estadounidense.
Antes de 2025, casi todos los principales socios de Estados Unidos registraron aranceles implícitos cercanos a cero, con excepción de China.
A partir de febrero de 2025, los niveles escalaron para todos los países. México cerró marzo de 2026 en 3.4% frente a 9.8% de Alemania, 9.7% de Japón, 8.0% de Corea del Sur y 6.8% de Vietnam.
Esa ventaja se sostiene en los sectores más relevantes para las importaciones estadounidenses: en electrónica, México alcanzó 0.2% en marzo de 2026, ligeramente por debajo de Taiwán (0.3%); en maquinaria, 5.4% frente a 31% de China o 12% de Alemania.
TRATADO, HERRAMIENTA EFECTIVA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL
En lo que va de 2026, aproximadamente 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplen con los requisitos T-MEC.
El resultado ha sido que la base gravable de las exportaciones mexicanas sea de apenas 16% en lo que va de 2026, frente a 83% de China, 79% de Japón, 67% de Alemania y 45% de Vietnam. Casi 84% del valor exportado queda protegido del pago de aranceles.
Los aranceles que impuso la administración Trump modificaron las condiciones del comercio internacional y volvieron insuficientes las métricas tradicionales para evaluar el desempeño comercial de un país.
Los cuatro indicadores complementarios que analiza el Imco muestran que, entre enero de 2024 y abril de 2026, México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos, mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores, conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva más que en la competencia directa.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
El mundo cambió y América del Norte sufre los estragos de una persona que pretende imponer su voluntad, sin importar el costo, incluso para su pueblo.
La Secretaría de Economía de México ha delineado su postura: mantener la cabeza fría frente a la presión, proponer a Norteamérica como un bloque unificado para competir frente a Asia.
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Evoluciona mercado laboral con IA
Una herramienta que potencializa la productividad. * Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México
J. ADALBERTO VILLASANA
Se abren oportunidades laborales con la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta que potencializa productividad; además de ofrecer una ventana de inclusión para las mujeres y dar equidad a un mercado que requiere la incorporación de más elementos.
CAMBIOS EN MÉXICO: En el mercado laboral mexicano, los empleos expuestos a la Inteligencia Artificial han crecido un 88% en los últimos años, convirtiéndose en una necesidad estratégica para las compañías.
Hay que destacar que, contrario a las expectativas de desempleo masivo, los sectores altamente influenciados por la IA experimentan un crecimiento más rápido en ingresos por empleado y salarios.
Con la llegada de la IA se calcula que son 300 millones de empleos los que se van a transformar alrededor del mundo, por lo menos para el año 2030, señaló Carlos Ibarra, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien precisó que el impacto de la tecnología va a ser equivalente a 15 trillones de dólares, para el mismo año.
En reunión de trabajo con integrantes del Club Primera Plana, que dirige Virgilio Arias Ramírez, destaca que -con el arribo de la IA- el futuro ya nos alcanzó.
“Estamos en un momento muy parecido a cuando teníamos carretas con caballos y de repente Henry Ford empezó a popularizar el automóvil hecho en serie”, lo que afectaría a los trabajadores que fabricaban las carretas.
“Aprovechar la infraestructura a nivel estatal para brindar capacitaciones a mujeres en habilidades tecnológicas como automatización, análisis de datos, ciberseguridad y sistemas inteligentes atendiendo las necesidades regionales y sectoriales. Por ejemplo, mediante iniciativas gubernamentales existentes que otorgan acceso gratuito a servicios educativos y de desarrollo comunitario, especialmente en zonas de alta marginación, como es el caso de los centros Pilares en la Ciudad de México o DIF Pilares en Jalisco”, considera el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
BENEFICIOS DE SUMAR A MÁS MUJERES EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
En México, la tasa de participación laboral es del 74.2% para los hombres y del 45.8% para las mujeres, lo que representa una brecha de género de casi 30 puntos porcentuales, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
Hay un estudio del Imco que apunta lo siguiente: Aumentar la participación de mujeres en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tendría un impacto económico de 53 mil millones de pesos para México.
Las mujeres en las TIC cuentan con empleos de mayor calidad, en la formalidad, con prestaciones laborales y mejores ingresos.
El ingreso promedio de las mujeres del sector TIC es 56% mayor al de las mujeres en el mercado laboral en general, se destaca.
Si se acelera la inclusión, 359 mil mujeres podrían incorporarse al sector TIC hacia 2030, incrementando su representación de 15% a 40 por ciento.
Las TIC son un pilar clave para la economía global, ya que están estrechamente vinculadas con la transformación digital a través del desarrollo de software, la Inteligencia Artificial y otras innovaciones tecnológicas.
Entre 2013 y 2023, esta industria creció a un ritmo tres veces mayor al promedio de las economías de la OCDE. En México, la demanda de talento en este campo es cada vez mayor, pero su expansión está marcada por una persistente brecha de género.
El Imco, en alianza con International Youth Foundation (IYF) a través de su programa Conectadas, analizó la situación laboral de las mujeres en las TIC y midió los beneficios económicos de aumentar su participación en este sector clave.
Esta investigación responde al compromiso de Conectadas por impulsar la inclusión de más mujeres en el ecosistema digital y comprender mejor la demanda, los intereses de la población y las dinámicas del mercado laboral.
EN NUESTRO PAÍS CASI UN MILLÓN DE PERSONAS EN LAS TIC
Actualmente, en México hay poco más de 900 mil personas empleadas en ocupaciones relacionadas con las TIC, cifra que creció 33% entre 2012 y 2023.
No obstante, la participación de las mujeres ha cambiado poco y se mantiene por debajo de 20% en este periodo.
Las brechas de género en el mercado laboral comienzan en la elección de carrera entre los y las jóvenes.
Aunque entre 2012 y 2023, el total de mujeres egresadas de alguna de estas carreras aumentó 18% en promedio anual, por cada mujer egresada hay casi dos hombres egresados.
Esta desigualdad se profundiza en el mercado laboral, ya que por cada mujer empleada en ocupaciones relacionadas con las TIC, hay casi seis hombres.
¿POR QUÉ INTEGRAR A MÁS MUJERES A LAS TIC?
Las mujeres que trabajan en el sector de las TIC cuentan con mejores condiciones laborales que el promedio de las mujeres en el mercado laboral mexicano.
Esto representa una oportunidad para atender la alta demanda de talento tecnológico, al mismo tiempo que se impulsa la inclusión laboral de mujeres en empleos más competitivos.
MÁS EMPLEOS FORMALES: El 44% de las mujeres en el mercado laboral tienen un trabajo en la formalidad, la proporción aumenta a 71% para aquellas mujeres en las TIC.
MAYORES INGRESOS: El ingreso promedio de las mujeres en las TIC es 56% mayor que el de las mujeres en el mercado laboral.
EMPLEOS DE MAYOR CALIDAD: El 65% de las mujeres en las TIC accede a servicios de salud y otras prestaciones laborales, como vacaciones con goce de sueldo o aguinaldo, frente a 38% de las mujeres en otros sectores económicos.
Aumentar la participación de mujeres en las TIC tendría un impacto económico para México.
Para estimarlo, el Imco proyectó tres escenarios para 2030 con distintas tasas de crecimiento en la incorporación de mujeres en este ámbito, manteniendo constante la tasa de crecimiento anual de los hombres (ver anexo metodológico):
ESCENARIO 1 (crecimiento igual al de los hombres): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres crece a 3.1 por ciento.
ESCENARIO 2 (aceleración intermedia): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres aumenta a 10 por ciento.
ESCENARIO 3 (aceleración alta): La tasa de crecimiento media anual de las mujeres alcanza 20 por ciento.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En el escenario de alta aceleración, impulsado por políticas públicas y acciones coordinadas entre los sectores público y privado que promuevan la capacitación, el acceso y la permanencia de más mujeres, se incorporarían 359 mil mujeres a la economía adicionalmente en el campo de las TIC, en beneficio de cada persona y en consecuencia de la colectividad.
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