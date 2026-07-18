PULPO POLÍTICO
El misterio del piloto
“Era suyo, lo tenían y lo dejaron ir”… como dijera el cronista deportivo Enrique ‘El Perro’ Bermúdez * Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía
MARKOFLOS
Parodiando al popular cronista deportivo Enrique “El Perro” Bermúdez, podríamos referirnos al piloto de la nave que trasladó al Mayo Zambada, aludiendo a la Fiscalía General de la República (FGR): “Lo tenían, era suyo y… lo dejaron ir”.
La responsabilidad sin duda es de la FGR de haber entregado a Estados Unidos al piloto mexicano -que llevó a ese país al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada- cuando ya estaba detenido en México y era una valiosa fuente para aclarar el secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa.
Ahora que se sabe fue un operativo arreglado por el FBI, esto implicaría que sólo lo podrían haber sabido los cuatro o cinco protagonistas de esa operación encubierta, entre ellos el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, quien fue deportado a México sin que alguien advirtiera de quién se trataba, hasta que fue detenido en flagrancia y luego entregado nuevamente a la justicia de Estados Unidos, sin darse por enterados que era el piloto de planta de “Los Chapitos”.
No es que seamos mal pensados, pero surgen las siguientes interrogantes: ¿Nadie se percató de quién se trataba? ¿Se le interrogó aquí sobre la extracción de “El Mayo”?
De acuerdo con el fiscal regional David Boone de la Garza, fue la FGR la que ordenó la entrega a Estados Unidos del piloto Núñez Ojeda.
Si eso ocurrió antes del 3 de diciembre de 2025, la responsabilidad de la entrega del piloto recaería en Alejandro Gertz Manero, quien hasta ese día fue fiscal general de la República y que como premio a su “brillante” desempeño fue designado embajador en el Reino Unido.
Dos años llevaba el Estado Mexicano esperando que el gobierno norteamericano le entregara información sobre la captura del Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024.
Hace apenas unos días, un reportaje de Luis Chaparro reveló una declaración del FBI, en la que el organismo aceptó que el operativo contra ‘El Mayo’ Zambada fue suyo: planeado, organizado y ejecutado la misión en territorio mexicano, con Joaquín Guzmán López como el principal ejecutor en campo.
El reportaje también señala que el avión fue modificado: Le cambiaron el motor, la pintura, las luces y el número de serie. El FBI donó el avión en el que trasladaron al ‘Mayo’ Zambada al War Eagles Air Museum.
El 8 de julio de 2026, la Fiscalía General de la República ofrece una conferencia en la que planteó diversas anomalías: Violaciones graves al derecho mexicano e internacional, un pacto fuera de los canales legales entre países y una mentira del embajador Ken Salazar, quien violaría el principio de buena fe diplomática.
Además, la FGR solicitó -otra vez- formalmente al gobierno de Estados Unidos que proporcione información sobre lo ocurrido con el caso Zambada.
México tiene 32 investigaciones abiertas contra ‘El Mayo’ Zambada, con órdenes de aprehensión vigentes. Aun así, se ve imposible traerlo de regreso.
Durante la referida conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República recriminó que el FBI entregara información “falsa, parcial e insuficiente” sobre lo sucedido en julio de 2024, cuando el narcotraficante Ismael Zambada fue secuestrado tras una traición de sus socios en el Cártel de Sinaloa y entregado a las autoridades de Estados Unidos.
Sobre este punto, y muy polémico por cierto, es relevante esclarecer que en estricto el FBI no violó alguna ley mexicana, si nos atenemos a que el acuerdo FBI-Joaquín Guzmán debió haberse limitado al compromiso del Chapito mayor de poner al Mayo Zambada en territorio norteamericano, sin que formalmente el FBI pusiera pie en territorio mexicano.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, hizo varios señalamientos: “En agosto de 2024, personal de la Fiscalía General de la República acudió a inspeccionar en las oficinas de El Paso, Texas, los indicios encontrados en la aeronave, y posteriormente el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México”.
Godoy Ramos asegura que no se les facilitó el acceso para “realizar las acciones pertinentes” ni “se proporcionó la información requerida”, “ni se permitió tomar fotografías” y que en las “constancias se advierte que las autoridades norteamericanas han dado datos falsos e imprecisos de identificación de ese avión”.
Ante esto, surge otra pregunta: ¿De cuándo acá una agencia norteamericana, como el FBI o la CIA, tienen obligación de proporcionar a un gobierno extranjero información sobre sus “misiones secretas”?
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el gobierno norteamericano nunca proporcionó información respecto al referido operativo.
Acusa al exembajador Ken Salazar de haber mentido en su momento. Asimismo, subraya que a partir del secuestro de Zambada se desató una guerra civil en el Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en dicho estado, “la que se hubiera evitado” en caso de que el gobierno estadounidense hubiera pedido permiso al Estado Mexicano para capturar al Mayo, toda vez que Zambada no había sido detenido en México desde hace cuarenta años que inició su liderazgo en el cártel más poderoso del mundo.
En relación a lo expresado por la Mandataria Sheinbaum Pardo, el exembajador Salazar acaba de publicar unas memorias en las que aborda su paso por México.
En ellas Ken escribe que el antecesor y mentor de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por lo que Ismael Zambada pudiera decir a las autoridades norteamericanas sobre su gobierno y los vínculos del narcotráfico.
“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, es más bien la participación de Estados Unidos en la captura del Mayo”, replicó Sheinbaum.
Al parecer este desencuentro “verbal” con nuestro socio y vecino del norte sólo servirá para dar continuidad a la narrativa de la 4T: La guerra del narcotráfico es culpa del expresidente Felipe Calderón, así como la guerra de Chapitos contra Mayitos en Sinaloa es culpa del gobierno norteamericano, por no “pedir permiso” para realizar sus operaciones encubiertas.
Adicionalmente se seguirá alimentando el gastado discurso de envolverse en la Bandera Nacional. Que a los “mexicanos se les respeta” y que “si osare un extraño enemigo profanar con su planta nuestro suelo”; que nuestra soberanía pretende ser vulnerada.
Mientras la información sólida, las evidencias, las declaraciones provienen de las agencias y Supremas Cortes de Estados Unidos, la narrativa oficial en México se ha reducido a la consabida estrategia de victimizarse con el discurso del nacionalismo lastimado y proteger a los presuntos delincuentes acusados por EU de estar coludidos con los cárteles mexicanos.
Y aquí nace una enésima cuestión: ¿Qué se intenta evadir detrás de la bandera de la soberanía?
Las pruebas documentales ya obran en expedientes de los juzgados americanos. El Mayo Zambada declaró en su primera audiencia haber sido emboscado tras acudir a una reunión, a la que fue convocado por el gobernador Rubén Rocha Moya, bajo el engaño de mediar en una disputa política entre liderazgos locales. En esa reunión fue secuestrado y enviado a Estados Unidos, al tiempo que se cometió el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y rival político del gobernador.
La Fiscalía estatal fabricó un video y una versión falsa de un asalto en una gasolinera, después la FGR desmoronó el montaje al hallar sangre de los escoltas de El Mayo en la camioneta de la simulación.
Ante esas pruebas documentales, “evidencias” que obran en los expedientes de los juzgados de Nueva York, surge otra vez esta pregunta: ¿Por qué el gobierno mexicano continúa protegiendo al exgobernador de Sinaloa?
Recuérdese que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Rocha Moya como su “hermano”, para muchos López Obrador marcó su “línea” como inamovible.
Y seguimos con las dudas: ¿Por qué no se ha investigado la actuación del exgobernador ni los presuntos vínculos de su gabinete con estructuras delictivas ni el impacto de la violencia en el proceso electoral de Sinaloa?
Es de resaltar que los reportes sobre secuestros o “levantones” de operadores políticos opuestos a Morena, las amenazas directas a candidatos y el control territorial durante los comicios locales forman parte de un expediente que existe en Estados Unidos, pero no en México.
El misterio del piloto y de la aeronave en la que viajaron los capos pone en preocupación al Estado Mexicano, y es que radares de las autoridades de Aeronáutica Civil ni de la Fuerza Aérea Militar registraron el despegue de un avión de territorio nacional con uno de los criminales más buscados, sin que algún sistema de inteligencia, seguridad, o vigilancia lo detectara.
El misterioso piloto que estuvo en las narices de las autoridades tampoco fue detectado y fue expulsado a Estados Unidos sin alguna investigación ni procedimiento legal de extradición.
Este caso evidencia al menos incompetencia que raya en el ridículo. Repito: El FBI no violó alguna ley mexicana, ni tratado internacional en estricto y formal sentido, asi como el exembajador Ken Salazar no mintió.
Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía.
¿Hasta cuándo la impunidad y el presunto encubrimiento de correligionarios del poder?
PULPO POLÍTICO
Un país de cínicos
El mayor peligro de México, la advertencia de José López Portillo * El cinismo de la 4T es burdo y evidente * La Austeridad Republicana funciona muy bien en el discurso, pero en los hechos está del carajo
MARKOFLOS***
Hay similitud en lo que pasaba en México hace cuarenta años: Se celebraba el certamen futbolero en nuestro país y la oncena tricolor había llegado a las eliminatorias de octavos de final.
Por esas fechas el expresidente José López Portillo había advertido que el mayor peligro para México era que se convirtiera en un país de cínicos.
En la hora actual parece que el “Deja-vu” nos alcanza, fuimos una de las sedes de la pasión del futbol, pero también la profecía de JLP parece estarse cumpliendo… y es que el cinismo de la 4T es burdo y evidente.
Como prueba de ello, sólo basta remitirnos a algunos de los ejemplos más recientes.
A partir de abril de este año, a pesar de que fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos -de estar vinculados con el Cártel de Sinaloa-, el exgobernador de Sinaloa y nueve de sus excolaboradores gozan de total libertad, ninguno de ellos ha sido objeto de investigaciones serias sobre esas graves acusaciones y lejos de tener algún rubor o al menos de cubrir las formas respecto a su estatus jurídico, andan tan “campantes” exhibiéndose o escondiéndose con la complicidad y protección del gobierno de la 4T.
RUBÉN ROCHA Y ENRIQUE INZUNZA
El exgobernador Rubén Rocha Moya goza de casi todas las prerrogativas que tenía en funciones, escoltas y seguridad, recursos económicos a discreción e impunidad total.
Por su parte, otro de los coacusados, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, continúa recibiendo su salario íntegro que ronda entre los $120,000 y $190,000 pesos mensuales (dieta legislativa), a pesar de estar ausente de sus funciones y tener las cuentas bancarias congeladas por investigaciones en Estados Unidos.
Debido a este bloqueo financiero, el Senado le emite su pago mediante cheques de caja.
Su escaño ha permanecido vacío durante meses, lo que ha generado fuertes críticas y reclamos por parte de legisladores de oposición.
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN
Otro escándalo de cínica Austeridad Republicana y dispendio es el que protagonizó en estos días José Ramón López Beltrán, después de que circularan videos en los que aparece durante unas vacaciones en el parque temático Magic Kingdom, en Orlando, Florida.
A partir de esas imágenes, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanza nuevos señalamientos sobre el estilo de vida del hijo del expresidente y cuestiona el origen de los recursos con los que realiza esos viajes.
El intercambio de declaraciones entre José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario volvió a escalar en estos días en redes sociales, luego de que ambos protagonizaran un nuevo enfrentamiento por acusaciones de presunta corrupción y el origen del patrimonio del integrante de la familia del exmandatario.
A través de su cuenta en X, el empresario afirmó que revisará “punto por punto” los argumentos presentados por López Beltrán y reiteró diversas acusaciones que ha hecho anteriormente.
RUTILIO ESCANDÓN CADENAS
Otro personaje que actúa cínicamente es el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; se desempeña actualmente como Cónsul General de México en Miami, Florida.
En el ámbito público y de la opinión pública, su patrimonio ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por propiedades millonarias -incluyendo un extenso rancho y diversas residencias- y la opacidad sobre una casa valuada en más de 26 millones de pesos que desapareció de sus declaraciones.
Escandón Cadenas dejó de reportar en sus declaraciones patrimoniales una casa de más de 2 mil metros cuadrados justo cuando concluyó su gobierno en Chiapas y asumió como cónsul en Miami.
La propiedad apareció en los documentos oficiales del entonces gobernador hasta 2023; sin embargo, desapareció en la declaración patrimonial presentada en 2024 ante el Servicio Exterior Mexicano.
La omisión ocurre en medio del crecimiento patrimonial del exmandatario que actualmente reporta ingresos anuales por rentas de propiedades superiores a los 2.4 millones de pesos.
Al concluir su administración en Chiapas y ser designado cónsul, la referida propiedad dejó de aparecer entre los bienes reportados por el funcionario.
Las declaraciones patrimoniales no explican si la casa fue vendida, donada o transferida a terceros, ni existe un apartado donde se detalle la baja del inmueble.
El exgobernador tampoco incluyó información adicional sobre el movimiento de esa propiedad en los documentos entregados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las declaraciones patrimoniales de Rutilio Escandón muestran variaciones importantes en el número de propiedades reportadas entre un año y otro.
De manera cronológica, los documentos consultados indican que entre 2021 y 2023 mantenía registrados 15 bienes inmuebles.
Posteriormente, en 2024, añadió dos propiedades heredadas vinculadas a su esposa, Rosalinda López Hernández, hermana del senador Adán Augusto López Hernández.
No obstante, varios de esos bienes permanecieron clasificados como confidenciales durante años.
Además de la desaparición de la residencia de más de 2 mil metros cuadrados, las declaraciones no precisan qué propiedades generan actualmente los más de 2 millones 425 mil pesos anuales que recibe por concepto de rentas.
El exgobernador de Chiapas pasó de reportar ingresos derivados de fondos de inversión a sostener gran parte de sus percepciones adicionales mediante arrendamientos inmobiliarios.
DAVID MONREAL ÁVILA
Oro ejemplo de cinismo rampante e impunidad es el del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Ha estado envuelto en múltiples polémicas, siendo la más notoria un video de 2021, en donde fue captado tocando inapropiadamente a una candidata.
Recientemente ha enfrentado controversias por denuncias de patrimonio, conflictos internos con su hermano y acusaciones de represión.
Durante su campaña electoral por la gubernatura, circuló un video en el que se observa a Monreal tocar el glúteo y posteriormente la cintura de Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila.
Aunque tanto él como la afectada negaron la agresión, el material causó gran indignación pública. En septiembre, su hermano, el senador Saúl Monreal, lo acusó públicamente de estar manipulado por un grupo político opositor dentro de su mismo partido.
Saúl afirmó que este grupo orquestaba campañas en su contra para bloquear sus aspiraciones políticas.
Respecto a su patrimonio, líderes de partidos -como el PRI y el PVEM- han señalado al mandatario por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, mencionando montos que superarían los 200 millones de pesos, aunque las denuncias han quedado sin seguimiento judicial claro.
Adicionalmente, en septiembre de 2025, el colectivo de madres buscadoras “Sangre de mi Sangre” denunció represión por parte de las fuerzas de seguridad del estado de Zacatecas mientras realizaban una manifestación pacífica en un puente peatonal.
Y AÚN HAY MÁS
El cinismo y la “austeridad” se presentan en la 4T en todos los niveles de gobierno.
En un día laborable, el 24 de junio, la alcaldesa de Morena del municipio de Villaflores, Valeria Rosales, su padre Mariano Rosales y su pareja asistieron al partido de futbol entre México y la República Checa que se realizó en el Estadio Ciudad de México, en donde pagaron boletos en la zona VIP, que de acuerdo con la FIFA tienen un costo de 80 mil pesos.
Hasta ahora la alcaldesa Valeria Rosales no ha emitido alguna comunicación para saber el monto que gastó en las tres entradas al estadio, que pueden estar valoradas en 240 mil pesos, más los boletos de avión, alimentación, hospedaje, traslados de aeropuertos y otros.
Después del video del partido entre México y República Checa, los miembros de la familia Rosales ya no han vuelto a hacer más publicaciones del partido, pero en Villaflores aseguran que también asistieron al encuentro entre México y Reino Unido, por lo que habrían erogado unos 720 mil pesos, sin contar otros gastos.
Estos ejemplos recientes contradicen los lineamientos que pregona la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su partido Morena, en el sentido de que el gobierno de la transformación y sus integrantes deben actuar con austeridad, honestidad, que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre” y que se combate la corrupción y la impunidad sin excepción alguna.
Los correligionarios de la Mandataria no deben distraerla con escándalos de cinismo, corrupción e impunidad. Del mismo modo que ella no debe tolerarlos.
Es tiempo de ejercer el poder presidencial de manera plena y sin excepciones. Por el bien de México, “La patria es primero”.
PULPO POLÍTICO
¿Filtraciones, testigos protegidos o injerencia extranjera?
Tras las publicaciones de Los Angeles Times y de The New York Times * Morena rechaza la información sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos * El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envía un comunicado a la dirección editorial del NYT
MARCO ANTONIO FLORES***
En medio de la euforia del certamen futbolero, parecen perderse algunas noticias que se están publicando en Estados Unidos.
Aunque la avalancha de información -respecto a narcofuncionarios mexicanos que se venía formando a raíz del caso Rocha Moya y sus nueve cómplices- parece que se enfría, la realidad es que está más caliente que el máximo evento del futbol.
Sólo hay que revisar lo que publicó The New York Times, el pasado 27 de junio, en un artículo firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, cuyo texto señala: “El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el gobierno de México y, a medida que esos esfuerzos avanzan, algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones”.
Por su parte, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho del cuestionamiento a esas investigaciones un grito de batalla para su partido político de izquierda, Morena, al calificar las acusaciones como una injerencia extranjera.
Lo publicado por NYT dice lo siguiente:
“Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum.
“Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia.
“El cierre de filas a que convoca la Presidenta desde arriba no se corresponde desde abajo”, dice Carlos Bravo Regidor, un destacado analista político mexicano.
“Hay gente abajo que es parte de la propia escena que, lejos de cerrar filas con la Presidenta, va corriendo a Estados Unidos para salvar su pellejo”, añade.
“En las últimas semanas (Sheinbaum) ha optado por ponerse de lado de su partido y ha rechazado las exigencias de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena en el estado de Sinaloa, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran de proteger al poderoso cártel de su estado a cambio de ayuda para ganar las elecciones”, agrega.
Sobre esto, Sheinbaum Pardo dice que los investigadores estadounidenses no han presentado pruebas que justifiquen su detención y que la exigencia implica una injerencia en los asuntos de México.
También dijo que la Fiscalía mexicana abriría sus propias investigaciones sobre los funcionarios acusados. Pero Claudia Sheinbaum ha acusado varias veces al gobierno de Trump de hacer política.
“Ya no estamos hablando de cooperación”, añadió, “estamos hablando de injerencia”.
No es la primera vez que una importante publicación de Estados Unidos arremete contra un gobierno mexicano.
Es conocido el “modus operandi” de agencias como la DEA y la CIA que filtran datos para presionar y apresurar la pesca de información.
Sin embargo, los mensajes cifrados o abiertos que se están mandando al gobierno que encabeza la Mandataria Claudia Sheinbaum, no deben subestimarse o tomarse a la ligera, después de todas las declaraciones y advertencias que han hecho importantes personajes del gobierno norteamericano.
El artículo del NYT agrega: “Los políticos de Morena que ahora colaboran en las investigaciones se suman a una lista cada vez mayor de informantes mexicanos.
“Los fiscales estadounidenses han obtenido información de dos líderes de cárteles encarcelados -hijos de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo- que se declararon culpables el año pasado de delitos relacionados con las drogas.
“Y en los últimos 18 meses, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a 92 miembros de los cárteles mexicanos, varios de los cuales han empezado a hablar con las autoridades estadounidenses, según las cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones.
“Dijeron que entre los que han proporcionado información se encuentran altos mandos de los hijos del Chapo, uno de sus pilotos principales y uno de sus asesores más importantes”.
Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA, dijo que -los funcionarios de Morena que están colaborando y el grupo de narcotraficantes que ahora están bajo custodia de Estados Unidos- aumentan la probabilidad de que las autoridades estadounidenses estén preparando casos importantes.
“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, dijo.
También señala el referido artículo: “En general, Sheinbaum ha establecido una relación positiva con el gobierno de Trump”.
Según datos del gobierno, los homicidios entre enero y mayo se redujeron un 63 por ciento respecto al mismo periodo de hace dos años. Pero iniciar procesos jurídicos contra funcionarios es mucho más complicado políticamente para Sheinbaum.
Algunos de los personajes investigados por Estados Unidos no sólo son miembros de su partido, sino también aliados cercanos de su predecesor y benefactor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su libro, escribió que, según le había contado un contacto común, López Obrador estaba preocupado por la captura -por parte de autoridades estadounidenses- de un líder de un cártel en 2024, por la información que el delincuente pudiera revelar.
Adicionalmente se reseña en la publicación que “dos objetivos en las investigaciones por corrupción de Estados Unidos son los gobernadores de Morena de los estados de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública.
“Los gobernadores han negado acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. En torno a estos gobernadores se refiere que López Obrador es aliado de ambos: Durazo fue su secretario de Seguridad y apoyó públicamente a Villarreal cuando se enfrentó a una serie de acusaciones de corrupción en 2022, que él negó”.
LOS ANGELES TIMES YA LO HABÍA PUBLICADO
Las investigaciones sobre los gobernadores ya las había publicado antes el diario Los Angeles Times.
Como se recuerda, el periodista Steve Fisher publicó con anticipación la acusación contra Rocha Moya y sus secuaces, y es el mismo que firmó el artículo que involucra a estos dos gobernadores de Sonora y Tamaulipas.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había rechazado con antelación lo publicado en Los Angeles Times y ahora acaba de enviar un comunicado a la dirección editorial del New York Tomes, en el que señala: “En relación con las referencias a mi persona contenidas en la nota ‘Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump’, bajo la firma de Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer en su edición del 27 de junio.
“La decisión editorial de The New York Times de publicar y presentar como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración, conlleva un alto componente especulativo. “Reitero: no he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas.
“En consecuencia, solicitamos que The New York Times aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial pública confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna.
“Atentamente
Alfonso Durazo”.
MORENA RECHAZA LA INFORMACIÓN
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechaza la información publicada por The New York Times sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos como informantes en investigaciones relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado.
Montiel afirma que se trata de una narrativa dirigida a desacreditar al movimiento y sostiene que cualquier investigación deberá realizarse conforme a la ley… lo mismo que han venido diciendo durante varios meses.
“Es una campaña que inició contra el presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, nuestra presidenta cuando fue candidata y es la narrativa de la ultraderecha que ha venido construyendo en estos últimos años”, añade.
También rechaza que Morena proteja a personas involucradas en actividades ilícitas y reitera el respaldo del partido a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Nosotros no somos cómplices de nadie. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional”.
Ante ese escenario, Montiel asegura que Morena dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y reitera que cualquier actuación deberá desarrollarse dentro del marco legal.
En fin, mientras son peras o manzanas, quizá sepamos si toda esta información que publica el New York Times y otra que proviene de los Estados Unidos, nuestro vecino y principal socio comercial, se refiere a filtraciones de testigos protegidos o se trata de injerencia extranjera que tiene sólo como propósito “atentar contra la soberanía nacional”.
***Académico y consultor.
Egresado del IPN.
PULPO POLÍTICO
¿Boicot a la democracia?
El Consejo General del INE resuelve el estatus formal de las organizaciones que buscan ser nuevos partidos políticos * Somos México afirma obtiene su registro, pero tendrá que cambiar de nombre, al igual que Construyendo Sociedad en Paz * Se les niega como fuerzas políticas a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia por irregularidades graves
MARCO ANTONIO FLORES***
Negar el registro a nuevas fuerzas políticas como “Somos México” sería un golpe a la democracia, la pluralidad y las libertades consagradas en nuestro régimen democrático constitucional hace más de cuatro décadas.
En las últimas semanas ha estado latente el temor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudieran frenar o dilatar el registro del partido “Somos México”, dado que Morena recurrió a buscar todo tipo de pretextos para interponer recursos por diferentes motivos.
Entre otros, presuntas afiliaciones en sus filas de personas que ya militaban en su partido, o bien por acusar que estaban haciendo nombramientos en sus dirigencias de ministros de culto religioso, lo cual está prohibido por la ley.
Sin embargo, el TEPJF desechó recursos legales de Morena que buscaban invalidar las asambleas y afiliaciones de la organización. Con esto, Somos México logró acreditar los requisitos técnicos exigidos.
El Consejo General del INE celebró este jueves 25 de junio una sesión decisiva en la que resolvió el estatus formal de las organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos.
Un día antes de la resolución, Somos México aseguró que están a un paso de obtener su registro como partido político nacional, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una impugnación presentada por Morena y validó las afiliaciones realizadas por el movimiento durante su proceso de conformación.
NACEN DOS NUEVOS PARTIDOS
El Consejo General del INE aprobó los registros de los ahora nuevos partidos Somos México, aunque tendrá que cambiar de nombre, y de Construyendo Sociedad de Paz, y niegan el registro por irregularidades graves a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.
Lo anterior luego de una discusión de varias horas, en donde las consejeras Frida Gómez, Norma Irene de la Cruz y Arturo Chávez argumentaron que por rebasar más del 20% de irregularidades en sus reportes de fiscalización y por inconsistencias en sus afiliaciones las dos últimas no podrían obtener su registro.
La presidenta Guadalupe Taddei aseguró que “la decisión que hoy nos corresponde no es política, no se decide aquí si una organización nos resulta cercana o lejana. Si compartimos o no sus planteamientos, ni se valoran simpatía, afinidades o expectativas electorales. El parámetro de nuestra decisión es uno solo, el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de las reglas que fueron conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso”.
Taddei Zavala subraya que “México necesita fuerzas, políticas que contribuyan a procesar las diferencias por la vía institucional, que escuchen a la ciudadanía, que privilegien el debate público informado y que actúen con responsabilidad frente a los desafíos del país. Esta es una exigencia para los partidos existentes y también para que el hoy, quienes hoy aspiran a integrarse a este sistema”.
SOMOS MÉXICO TENDRÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: AMADO AVENDAÑO
En entrevista con un diario nacional, Amado Avendaño, secretario de Comunicación de Somos México, afirma que la resolución representa el principal obstáculo superado dentro del proceso de registro y acusó a Morena de buscar impugnar afiliaciones que la organización había presentado como propias.
“Morena pretendía adjudicarse afiliaciones que son en realidad nuestras y que el Tribunal Electoral validó, tal cual como nuestras. Entonces, quedan en firme las asambleas y las afiliaciones que nosotros hicimos”, añade.
Al concretarse el registro en la sesión del 25 de junio, Somos México iniciaría actividades formales como partido político a partir del 1 de julio y podrá participar en las elecciones de 2027.
El dirigente destaca que la nueva fuerza política busca diferenciarse de los partidos tradicionales mediante mecanismos de participación ciudadana.
Entre sus principales propuestas menciona que los dirigentes partidistas no podrán convertirse en candidatos ni designar directamente a quienes compitan por cargos de elección popular.
Reitera que las candidaturas serán definidas mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y que al menos una tercera parte de las postulaciones estaría reservada para personas menores de 35 años, para combatir las prácticas cupulares y permitir que sean los ciudadanos quienes decidan directamente a sus representantes.
“Lo que buscamos es refrescar un poco la política y que no sea cupular, que sea la gente la que decida y que asuma la responsabilidad de elegir a quienes quieren que estén en la boleta representándole”, agrega.
Amado niega que Somos México fragmente aún más el voto opositor, pues busca atraer principalmente a los ciudadanos que, actualmente, se abstienen de votar y existe un amplio sector de la población disgustado con la oferta política actual y podría impulsar una mayor participación electoral.
Afirma que la apuesta es ofrecer una opción política surgida de organizaciones ciudadanas y movimientos sociales, como el Frente Cívico Nacional y la denominada Marea Rosa, con una agenda enfocada en el ingreso de las familias, el acceso efectivo a la salud, la seguridad pública y el combate a la corrupción.
SOMOS MÉXICO, POR SER UNA AUTÉNTICA OPOSICIÓN
No hubo sorpresa por parte del TEPJF, el nuevo partido político Somos México obtuvo su registro esta misma semana y comenzará a funcionar como tal en el escenario político nacional.
Somos México podría convertirse en la nueva y auténtica oposición ante la poderosa maquinaria oficial en que se ha convertido Morena.
La integración de su Consejo Consultivo puede dar una idea del potencial político que podría desplegar y estaría integrado por hasta 100 personalidades, entre ellas los ministros en retiro Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y José Ramón Cossío; activistas y víctimas como la madre buscadora Ceci Flores y Adrián LeBarón; el exconsejero electoral Lorenzo Córdova, e incluso figuras del ámbito artístico como Joaquín Cosío.
Durante la asamblea de integración del Consejo, se explicó que el objetivo de este órgano partidista será que haya hombres y mujeres libres, que en su mayoría no están afiliados al partido, puedan señalar los aciertos y errores de la organización con total libertad.
Para proteger esta autonomía y evitar compromisos partidistas, se determinó que los miembros de este consejo “no tienen voto, pero tienen voz para mantener su independencia” en las asambleas.
Desde su nacimiento y fundación, este partido se ha manifestado con un fuerte discurso de oposición frontal contra el gobierno de Morena.
YA NO VIVIMOS EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO: ACOSTA NARANJO
El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, declara frente a los militantes: “En México, lo digo convencido, no vivimos ya en un sistema democrático”.
También acusa al gobierno de querer “terminar de destruir la Constitución Política”, luego de asegurar que el partido oficial también ha acabado con el Poder Judicial, a los órganos autónomos y se ha aprovechado de una “sobrerrepresentación inconstitucional” en el Congreso.
Por si lo anterior fuera poco, lanza un señalamiento directo sobre la inseguridad.
“El partido político que hoy gobierna está profundamente vinculado al crimen, a la delincuencia organizada”, añade.
También critica la forma en que se está administrando el país actualmente, asegurando que existe un doble mando que afecta a la nación.
“Gobierna Claudia, pero también gobierna López Obrador, y eso no es lo que señala la Constitución Política. De ahí la confusión”, agrega.
Durante su primer discurso como presidente del partido, Acosta Naranjo también celebra “haber cumplido con creces” los requisitos de las autoridades electorales, logrando realizar 246 asambleas en los 32 estados y sumando a “más de 310 mil afiliados”.
Así, la dirigencia fija metas electorales muy ambiciosas a mediano y largo plazo.
“Vamos en 2027 a recuperar gobiernos y Cámara de Diputados, pero sobre todo vamos a ganar la Presidencia de la República en 2030“, afirma Acosta Naranjo.
Para lograrlo y diferenciarse de los partidos políticos tradicionales, prometieron que la selección de sus representantes será diferente.
“Los candidatos y candidatas de Somos México ya no serán nombrados arbitrariamente por las cúpulas. Serán electos en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía”, expresa.
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
Con la obtención del registro como partido político de Somos México, se confirma que nuestros órganos electorales -INE y TEPJF- no pretenden regatear la democracia al padrón electoral conformada por 100 millones de mexicanos, que buscarían encontrar una nueva alternativa democrática para el país.
Una opción democrática que busque balancear la balanza del poder que se ha convertido en un régimen cuasi dictatorial que ha suprimido la división de poderes, desaparecido los organismos autónomos constitucionales de transparencia, evaluación de programas sociales y competencia económica, entre otros.
Un partido mayoritario que con una mayoría calificada ficticia está reformando la Constitución Política a su antojo, con disposiciones regresivas, como las recién aprobadas de la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones o la certificación de candidaturas para asegurar que no tienen vínculos con la delincuencia organizada. ¿Enhorabuena por nuestra democracia? Usted tiene la palabra, estimado lector.
***Académico y consultor.
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