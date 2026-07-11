El mayor peligro de México, la advertencia de José López Portillo * El cinismo de la 4T es burdo y evidente * La Austeridad Republicana funciona muy bien en el discurso, pero en los hechos está del carajo

MARKOFLOS***

Hay similitud en lo que pasaba en México hace cuarenta años: Se celebraba el certamen futbolero en nuestro país y la oncena tricolor había llegado a las eliminatorias de octavos de final.

Por esas fechas el expresidente José López Portillo había advertido que el mayor peligro para México era que se convirtiera en un país de cínicos.

En la hora actual parece que el “Deja-vu” nos alcanza, fuimos una de las sedes de la pasión del futbol, pero también la profecía de JLP parece estarse cumpliendo… y es que el cinismo de la 4T es burdo y evidente.

Como prueba de ello, sólo basta remitirnos a algunos de los ejemplos más recientes.

A partir de abril de este año, a pesar de que fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos -de estar vinculados con el Cártel de Sinaloa-, el exgobernador de Sinaloa y nueve de sus excolaboradores gozan de total libertad, ninguno de ellos ha sido objeto de investigaciones serias sobre esas graves acusaciones y lejos de tener algún rubor o al menos de cubrir las formas respecto a su estatus jurídico, andan tan “campantes” exhibiéndose o escondiéndose con la complicidad y protección del gobierno de la 4T.

RUBÉN ROCHA Y ENRIQUE INZUNZA

El exgobernador Rubén Rocha Moya goza de casi todas las prerrogativas que tenía en funciones, escoltas y seguridad, recursos económicos a discreción e impunidad total.

Por su parte, otro de los coacusados, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, continúa recibiendo su salario íntegro que ronda entre los $120,000 y $190,000 pesos mensuales (dieta legislativa), a pesar de estar ausente de sus funciones y tener las cuentas bancarias congeladas por investigaciones en Estados Unidos.

Debido a este bloqueo financiero, el Senado le emite su pago mediante cheques de caja.

Su escaño ha permanecido vacío durante meses, lo que ha generado fuertes críticas y reclamos por parte de legisladores de oposición.

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN

Otro escándalo de cínica Austeridad Republicana y dispendio es el que protagonizó en estos días José Ramón López Beltrán, después de que circularan videos en los que aparece durante unas vacaciones en el parque temático Magic Kingdom, en Orlando, Florida.

A partir de esas imágenes, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanza nuevos señalamientos sobre el estilo de vida del hijo del expresidente y cuestiona el origen de los recursos con los que realiza esos viajes.

El intercambio de declaraciones entre José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario volvió a escalar en estos días en redes sociales, luego de que ambos protagonizaran un nuevo enfrentamiento por acusaciones de presunta corrupción y el origen del patrimonio del integrante de la familia del exmandatario.

A través de su cuenta en X, el empresario afirmó que revisará “punto por punto” los argumentos presentados por López Beltrán y reiteró diversas acusaciones que ha hecho anteriormente.

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS

Otro personaje que actúa cínicamente es el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; se desempeña actualmente como Cónsul General de México en Miami, Florida.

En el ámbito público y de la opinión pública, su patrimonio ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por propiedades millonarias -incluyendo un extenso rancho y diversas residencias- y la opacidad sobre una casa valuada en más de 26 millones de pesos que desapareció de sus declaraciones.

Escandón Cadenas dejó de reportar en sus declaraciones patrimoniales una casa de más de 2 mil metros cuadrados justo cuando concluyó su gobierno en Chiapas y asumió como cónsul en Miami.

La propiedad apareció en los documentos oficiales del entonces gobernador hasta 2023; sin embargo, desapareció en la declaración patrimonial presentada en 2024 ante el Servicio Exterior Mexicano.

La omisión ocurre en medio del crecimiento patrimonial del exmandatario que actualmente reporta ingresos anuales por rentas de propiedades superiores a los 2.4 millones de pesos.

Al concluir su administración en Chiapas y ser designado cónsul, la referida propiedad dejó de aparecer entre los bienes reportados por el funcionario.

Las declaraciones patrimoniales no explican si la casa fue vendida, donada o transferida a terceros, ni existe un apartado donde se detalle la baja del inmueble.

El exgobernador tampoco incluyó información adicional sobre el movimiento de esa propiedad en los documentos entregados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las declaraciones patrimoniales de Rutilio Escandón muestran variaciones importantes en el número de propiedades reportadas entre un año y otro.

De manera cronológica, los documentos consultados indican que entre 2021 y 2023 mantenía registrados 15 bienes inmuebles.

Posteriormente, en 2024, añadió dos propiedades heredadas vinculadas a su esposa, Rosalinda López Hernández, hermana del senador Adán Augusto López Hernández.

No obstante, varios de esos bienes permanecieron clasificados como confidenciales durante años.

Además de la desaparición de la residencia de más de 2 mil metros cuadrados, las declaraciones no precisan qué propiedades generan actualmente los más de 2 millones 425 mil pesos anuales que recibe por concepto de rentas.

El exgobernador de Chiapas pasó de reportar ingresos derivados de fondos de inversión a sostener gran parte de sus percepciones adicionales mediante arrendamientos inmobiliarios.

DAVID MONREAL ÁVILA

Oro ejemplo de cinismo rampante e impunidad es el del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Ha estado envuelto en múltiples polémicas, siendo la más notoria un video de 2021, en donde fue captado tocando inapropiadamente a una candidata.

Recientemente ha enfrentado controversias por denuncias de patrimonio, conflictos internos con su hermano y acusaciones de represión.

Durante su campaña electoral por la gubernatura, circuló un video en el que se observa a Monreal tocar el glúteo y posteriormente la cintura de Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila.

Aunque tanto él como la afectada negaron la agresión, el material causó gran indignación pública. En septiembre, su hermano, el senador Saúl Monreal, lo acusó públicamente de estar manipulado por un grupo político opositor dentro de su mismo partido.

Saúl afirmó que este grupo orquestaba campañas en su contra para bloquear sus aspiraciones políticas.

Respecto a su patrimonio, líderes de partidos -como el PRI y el PVEM- han señalado al mandatario por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, mencionando montos que superarían los 200 millones de pesos, aunque las denuncias han quedado sin seguimiento judicial claro.

Adicionalmente, en septiembre de 2025, el colectivo de madres buscadoras “Sangre de mi Sangre” denunció represión por parte de las fuerzas de seguridad del estado de Zacatecas mientras realizaban una manifestación pacífica en un puente peatonal.

Y AÚN HAY MÁS

El cinismo y la “austeridad” se presentan en la 4T en todos los niveles de gobierno.

En un día laborable, el 24 de junio, la alcaldesa de Morena del municipio de Villaflores, Valeria Rosales, su padre Mariano Rosales y su pareja asistieron al partido de futbol entre México y la República Checa que se realizó en el Estadio Ciudad de México, en donde pagaron boletos en la zona VIP, que de acuerdo con la FIFA tienen un costo de 80 mil pesos.

Hasta ahora la alcaldesa Valeria Rosales no ha emitido alguna comunicación para saber el monto que gastó en las tres entradas al estadio, que pueden estar valoradas en 240 mil pesos, más los boletos de avión, alimentación, hospedaje, traslados de aeropuertos y otros.

Después del video del partido entre México y República Checa, los miembros de la familia Rosales ya no han vuelto a hacer más publicaciones del partido, pero en Villaflores aseguran que también asistieron al encuentro entre México y Reino Unido, por lo que habrían erogado unos 720 mil pesos, sin contar otros gastos.

Estos ejemplos recientes contradicen los lineamientos que pregona la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su partido Morena, en el sentido de que el gobierno de la transformación y sus integrantes deben actuar con austeridad, honestidad, que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre” y que se combate la corrupción y la impunidad sin excepción alguna.

Los correligionarios de la Mandataria no deben distraerla con escándalos de cinismo, corrupción e impunidad. Del mismo modo que ella no debe tolerarlos.

Es tiempo de ejercer el poder presidencial de manera plena y sin excepciones. Por el bien de México, “La patria es primero”.