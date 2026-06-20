La tormenta que viene: El registro de celulares

Mientras Carlos Slim pide ampliar el plazo porque el tiempo se agota, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirma que no habrá prórroga… ¿Qué pasará? * La ciudadanía muestra desconfianza… Si el pueblo manda, ¿por qué es obligatorio vincular los móviles cuando la gente no quiere? * Está claro que los delincuentes se darán sus mañas para nunca aparecer sus datos en las compañías telefónicas * Aunque alisten prórroga, la incertidumbre sigue

MARCO ANTONIO FLORES***

El próximo 30 de junio vence el plazo para registrar 150 millones de líneas que existen en México.

Hasta la fecha se estima que sólo se han registrado 50 millones, sin embargo, la vinculación no lo han hecho directamente los usuarios sino las grandes compañías que incluyen sólo a los usuarios que tienen contratados planes con Telcel, AT&T, Movistar y otras.

Por ello, a dos semanas de que venza el plazo, aproximadamente 100 millones de usuarios se encuentran sin completar este proceso, lo que ha motivado que surjan grupos de ciudadanos que cuestionan la obligación de proporcionar datos personales para conservar el servicio, que incluso pretenden ampararse contra esta disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Desde que fue anunciada esta medida, la mayoría de los usuarios manifestó su desacuerdo con la elaboración de este padrón de registro, ya que existe desconfianza y preocupación relacionadas con la privacidad, el almacenamiento de información personal y la seguridad de las bases de datos que concentrarán millones de registros.

Diversos análisis sobre percepción ciudadana reflejan que la confianza se ha convertido en un factor determinante para el éxito del programa.

Datos de The Competitive Intelligence Unit señalan que siete de cada diez personas aún no realizan el trámite y mencionan la desconfianza como la principal razón para mantenerse fuera del padrón.

El recelo que ha surgido entre los ciudadanos se ha manifestado en las redes sociales, en donde se señala, con ejemplos de casos ciertos, que ya están a la venta celulares con registro, con datos de personas que tienen planes con grandes telefónicas.

Por ello se duda que se logre responder a la razón principal para poner en práctica esta disposición que es evitar el uso de la delincuencia de celulares para cometer delitos como la extorsión, fraude, secuestros y otros.

Respecto al vencimiento del plazo para registro, el empresario Carlos Slim solicita revisar la fecha límite del registro obligatorio de líneas telefónicas en México, prevista para el 30 de junio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha reiterado que no contempla una ampliación formal del plazo, pero en la práctica millones de usuarios tendrán más tiempo para regularizar su situación, gracias a mecanismos previstos en la propia regulación y a una nueva interpretación emitida por la autoridad.

Telefónica Movistar y empresas del Grupo Televisa solicitaron a la CRT una confirmación de criterio para saber si podían considerar registradas aquellas líneas de pospago, cuyos usuarios ya habían sido identificados al momento de contratar el servicio. La respuesta de la autoridad fue afirmativa.

La CRT determinó que la información entregada previamente por los usuarios de pospago es suficiente para considerar que esas líneas ya están vinculadas a una identidad.

Además, estableció que esta interpretación será aplicable para toda la industria, siempre que los operadores ya cuenten con los datos correspondientes y respeten las disposiciones de protección de datos personales.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de 120 días para que los usuarios regularicen su situación.

Durante ese tiempo las líneas enfrentarán restricciones graduales antes de quedar limitadas únicamente a llamadas de emergencia.

En los hechos, este periodo funciona como una extensión operativa del plazo original y reduce la posibilidad de una desconexión masiva inmediata.

La medida cobra relevancia porque especialistas y consultoras -como The Competitive Intelligence Unit (The CIU)- han advertido que suspender millones de líneas podría afectar servicios bancarios, plataformas digitales, aplicaciones de transporte, servicios de reparto y otros sistemas que dependen de números celulares activos para autenticación.

Por otra parte, se encuentra el reciclaje de números. Las compañías telefónicas reutilizan desde hace años las líneas que permanecen inactivas durante largos periodos.

Según la revista Expansión, Telefónica recicla números después de 180 días, Telcel tras 246 días y AT&T luego de 365 días.

Ahora, con millones de líneas aún fuera del padrón, este proceso podría convertirse en una especie de prórroga no oficial administrada por los propios operadores.

El problema es que especialistas advierten riesgos importantes. Un usuario que recibe un número reciclado podría heredar vínculos digitales asociados al propietario anterior, desde cuentas bancarias y aplicaciones hasta mecanismos de autenticación y registros de actividad.

De acuerdo con un especialista en telecomunicaciones del ITAM, citado por Expansión, la falta de plazos homogéneos para reutilizar números podría trasladar riesgos y costos a los consumidores.

Por ello considera necesario establecer reglas comunes y procesos obligatorios de limpieza digital antes de reasignar cualquier línea.

Reitero: Oficialmente no habrá prórroga, pero entre las líneas de pospago ya identificadas, los 120 días de regularización y el reciclaje de números, el registro celular en México parece encaminado a tener más tiempo del que originalmente sugería el calendario.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene una campaña informativa para detallar los pormenores de este trámite, el cual exige la vinculación del número de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.

De acuerdo con los informes publicados en abril de 2026, existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas en el territorio nacional.

La distribución de este sector muestra que América Móvil (Telcel) concentra el 57.90 por ciento del total, seguida por AT&T con el 16.42 por ciento, Telefónica (Movistar) con el 14.05 por ciento y Grupo Walmart (Bait) con el 7.04 por ciento, mientras que el resto se divide entre otros veintitrés concesionarios.

Al corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, se contabilizan 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas exitosamente. Esta cifra representa un crecimiento diario de registros del 15 por ciento en comparación con el mes de abril.

La CRT descarta que el gobierno maneje los datos de usuarios registrados. El organismo enfatizó que el trámite de registro recae de manera exclusiva en las empresas telefónicas, las cuales asocian únicamente el nombre y la CURP de 18 caracteres con el número correspondiente.

También señala la CRT que el gobierno federal no administra bases de datos centralizadas ni realiza el registro directamente; además, cualquier acceso a esta información requiere una orden judicial expedida conforme a la legislación aplicable.

La CRT ha reiterado que el plazo definitivo para cumplir con la vinculación vence el próximo 30 de junio y que las líneas que permanezcan sin registro después de esta fecha enfrentarán restricciones severas en su conectividad.

Imagínese qué pasaría en el país si 100 millones de usuarios no pudieran realizar ni recibir llamadas telefónicas, tampoco tendrían la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS convencionales.

Aunado a lo anterior, los equipos no regularizados perderían el acceso a los datos móviles, lo que impedirá el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, servicios bancarios y plataformas de transporte.

Aunque la CRT ha exhortado a la ciudadanía a completar el trámite con sus respectivas operadoras para garantizar la continuidad de sus servicios, se debe considerar que los tiempos ya se acortaron, además que la gente no está correctamente informada de cómo verificar si ya está registrada.

Debe tomarse en cuenta que en estos días una gran mayoría de mexicanos se encuentra distraída con el certamen deportivo más importante de todo el planeta.

En todo caso, se requiere una intensa y amplia campaña para el registro, sobre todo para convencer a millones de mexicanos que la medida será util para combatir la delincuencia.

En concreto: Aunque el gobierno ya aliste una prórroga, la desconfianza persistirá y lo único que se hará será alargar la tormenta que ya está en todo el país, porque finalmente los usuarios seguirán con desconfianza y no se registrarán. ¿En que terminará esto? Con imponer crece la molestia ciudadana y con desconfianza por la falta de seguridad en el resguardo de los datos pues crece la incertidumbre.

Ya veremos en unos meses en qué termina esto.

***Académico y consultor.