¿Boicot a la democracia?

El Consejo General del INE resuelve el estatus formal de las organizaciones que buscan ser nuevos partidos políticos * Somos México afirma obtiene su registro, pero tendrá que cambiar de nombre, al igual que Construyendo Sociedad en Paz * Se les niega como fuerzas políticas a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia por irregularidades graves

MARCO ANTONIO FLORES***

Negar el registro a nuevas fuerzas políticas como “Somos México” sería un golpe a la democracia, la pluralidad y las libertades consagradas en nuestro régimen democrático constitucional hace más de cuatro décadas.

En las últimas semanas ha estado latente el temor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudieran frenar o dilatar el registro del partido “Somos México”, dado que Morena recurrió a buscar todo tipo de pretextos para interponer recursos por diferentes motivos.

Entre otros, presuntas afiliaciones en sus filas de personas que ya militaban en su partido, o bien por acusar que estaban haciendo nombramientos en sus dirigencias de ministros de culto religioso, lo cual está prohibido por la ley.

Sin embargo, el TEPJF desechó recursos legales de Morena que buscaban invalidar las asambleas y afiliaciones de la organización. Con esto, Somos México logró acreditar los requisitos técnicos exigidos.

El Consejo General del INE celebró este jueves 25 de junio una sesión decisiva en la que resolvió el estatus formal de las organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos.

Un día antes de la resolución, Somos México aseguró que están a un paso de obtener su registro como partido político nacional, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una impugnación presentada por Morena y validó las afiliaciones realizadas por el movimiento durante su proceso de conformación.

NACEN DOS NUEVOS PARTIDOS

El Consejo General del INE aprobó los registros de los ahora nuevos partidos Somos México, aunque tendrá que cambiar de nombre, y de Construyendo Sociedad de Paz, y niegan el registro por irregularidades graves a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

Lo anterior luego de una discusión de varias horas, en donde las consejeras Frida Gómez, Norma Irene de la Cruz y Arturo Chávez argumentaron que por rebasar más del 20% de irregularidades en sus reportes de fiscalización y por inconsistencias en sus afiliaciones las dos últimas no podrían obtener su registro.

La presidenta Guadalupe Taddei aseguró que “la decisión que hoy nos corresponde no es política, no se decide aquí si una organización nos resulta cercana o lejana. Si compartimos o no sus planteamientos, ni se valoran simpatía, afinidades o expectativas electorales. El parámetro de nuestra decisión es uno solo, el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de las reglas que fueron conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso”.

Taddei Zavala subraya que “México necesita fuerzas, políticas que contribuyan a procesar las diferencias por la vía institucional, que escuchen a la ciudadanía, que privilegien el debate público informado y que actúen con responsabilidad frente a los desafíos del país. Esta es una exigencia para los partidos existentes y también para que el hoy, quienes hoy aspiran a integrarse a este sistema”.

SOMOS MÉXICO TENDRÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: AMADO AVENDAÑO

En entrevista con un diario nacional, Amado Avendaño, secretario de Comunicación de Somos México, afirma que la resolución representa el principal obstáculo superado dentro del proceso de registro y acusó a Morena de buscar impugnar afiliaciones que la organización había presentado como propias.

“Morena pretendía adjudicarse afiliaciones que son en realidad nuestras y que el Tribunal Electoral validó, tal cual como nuestras. Entonces, quedan en firme las asambleas y las afiliaciones que nosotros hicimos”, añade.

Al concretarse el registro en la sesión del 25 de junio, Somos México iniciaría actividades formales como partido político a partir del 1 de julio y podrá participar en las elecciones de 2027.

El dirigente destaca que la nueva fuerza política busca diferenciarse de los partidos tradicionales mediante mecanismos de participación ciudadana.

Entre sus principales propuestas menciona que los dirigentes partidistas no podrán convertirse en candidatos ni designar directamente a quienes compitan por cargos de elección popular.

Reitera que las candidaturas serán definidas mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y que al menos una tercera parte de las postulaciones estaría reservada para personas menores de 35 años, para combatir las prácticas cupulares y permitir que sean los ciudadanos quienes decidan directamente a sus representantes.

“Lo que buscamos es refrescar un poco la política y que no sea cupular, que sea la gente la que decida y que asuma la responsabilidad de elegir a quienes quieren que estén en la boleta representándole”, agrega.

Amado niega que Somos México fragmente aún más el voto opositor, pues busca atraer principalmente a los ciudadanos que, actualmente, se abstienen de votar y existe un amplio sector de la población disgustado con la oferta política actual y podría impulsar una mayor participación electoral.

Afirma que la apuesta es ofrecer una opción política surgida de organizaciones ciudadanas y movimientos sociales, como el Frente Cívico Nacional y la denominada Marea Rosa, con una agenda enfocada en el ingreso de las familias, el acceso efectivo a la salud, la seguridad pública y el combate a la corrupción.

SOMOS MÉXICO, POR SER UNA AUTÉNTICA OPOSICIÓN

No hubo sorpresa por parte del TEPJF, el nuevo partido político Somos México obtuvo su registro esta misma semana y comenzará a funcionar como tal en el escenario político nacional.

Somos México podría convertirse en la nueva y auténtica oposición ante la poderosa maquinaria oficial en que se ha convertido Morena.

La integración de su Consejo Consultivo puede dar una idea del potencial político que podría desplegar y estaría integrado por hasta 100 personalidades, entre ellas los ministros en retiro Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y José Ramón Cossío; activistas y víctimas como la madre buscadora Ceci Flores y Adrián LeBarón; el exconsejero electoral Lorenzo Córdova, e incluso figuras del ámbito artístico como Joaquín Cosío.

Durante la asamblea de integración del Consejo, se explicó que el objetivo de este órgano partidista será que haya hombres y mujeres libres, que en su mayoría no están afiliados al partido, puedan señalar los aciertos y errores de la organización con total libertad.

Para proteger esta autonomía y evitar compromisos partidistas, se determinó que los miembros de este consejo “no tienen voto, pero tienen voz para mantener su independencia” en las asambleas.

Desde su nacimiento y fundación, este partido se ha manifestado con un fuerte discurso de oposición frontal contra el gobierno de Morena.

YA NO VIVIMOS EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO: ACOSTA NARANJO

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, declara frente a los militantes: “En México, lo digo convencido, no vivimos ya en un sistema democrático”.

También acusa al gobierno de querer “terminar de destruir la Constitución Política”, luego de asegurar que el partido oficial también ha acabado con el Poder Judicial, a los órganos autónomos y se ha aprovechado de una “sobrerrepresentación inconstitucional” en el Congreso.

Por si lo anterior fuera poco, lanza un señalamiento directo sobre la inseguridad.

“El partido político que hoy gobierna está profundamente vinculado al crimen, a la delincuencia organizada”, añade.

También critica la forma en que se está administrando el país actualmente, asegurando que existe un doble mando que afecta a la nación.

“Gobierna Claudia, pero también gobierna López Obrador, y eso no es lo que señala la Constitución Política. De ahí la confusión”, agrega.

Durante su primer discurso como presidente del partido, Acosta Naranjo también celebra “haber cumplido con creces” los requisitos de las autoridades electorales, logrando realizar 246 asambleas en los 32 estados y sumando a “más de 310 mil afiliados”.

Así, la dirigencia fija metas electorales muy ambiciosas a mediano y largo plazo.

“Vamos en 2027 a recuperar gobiernos y Cámara de Diputados, pero sobre todo vamos a ganar la Presidencia de la República en 2030“, afirma Acosta Naranjo.

Para lograrlo y diferenciarse de los partidos políticos tradicionales, prometieron que la selección de sus representantes será diferente.

“Los candidatos y candidatas de Somos México ya no serán nombrados arbitrariamente por las cúpulas. Serán electos en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía”, expresa.

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Con la obtención del registro como partido político de Somos México, se confirma que nuestros órganos electorales -INE y TEPJF- no pretenden regatear la democracia al padrón electoral conformada por 100 millones de mexicanos, que buscarían encontrar una nueva alternativa democrática para el país.

Una opción democrática que busque balancear la balanza del poder que se ha convertido en un régimen cuasi dictatorial que ha suprimido la división de poderes, desaparecido los organismos autónomos constitucionales de transparencia, evaluación de programas sociales y competencia económica, entre otros.

Un partido mayoritario que con una mayoría calificada ficticia está reformando la Constitución Política a su antojo, con disposiciones regresivas, como las recién aprobadas de la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones o la certificación de candidaturas para asegurar que no tienen vínculos con la delincuencia organizada. ¿Enhorabuena por nuestra democracia? Usted tiene la palabra, estimado lector.

***Académico y consultor.