Prensa y democracia

Preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional * Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La semana pasada se presentó el libro “Soy periodista”, compilación de 23 ensayos de sendos informadores que plasmaron su preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional.

Bajo el patrocinio de la Fundación de Comunicadores y Periodistas Latinoamericanos, la obra editorial reúne los trabajos de profesionales de la información que visualizan un futuro poco halagüeño para una actividad de gran responsabilidad social: mantener enterados a todos los ciudadanos de la actuación de la administración pública y denunciar los abusos del poder.

Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico.

Los coautores externaron su preocupación por el devenir de la democracia, el acoso a la libertad de expresión, el detrimento del derecho a la información y el imperativo de profesionalizar y colegiar el periodismo.

Justificado el razonamiento sobre la formación de las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores que enfrentarán un amenazante e incierto panorama laboral y el acecho gubernamental que pretende coartar derechos fundamentales, ejercer el control de los medios, fomentar la autocensura y ser omiso ante el asesinato de comunicadores. No en vano México está catalogado como el país -sin conflictos bélicos- más peligroso para ejercer el periodismo.

Las redes sociales también representan un obstáculo para el ejercicio periodístico y la consecución de informar con veracidad.

El Internet convirtió las benditas redes sociales en frívola herramienta para crear la infodemia y la post verdad.

Las nuevas generaciones de comunicadores deben alejarse del canto de las sirenas cibernéticas para informar con ética y responsabilidad social.

Si bien es cierto que no existe la plena objetividad, la función reporteril se basa en la búsqueda de la verdad, sin posturas ideológicas o pretender quedar bien con los grupos de poder, que se creen poseedores de esa verdad.

VATICINIO DE JACOBO ZABLUDOVSKY

Hace algunos años, Jacobo Zabludovsky dijo que “deseaba a las nuevas generaciones de periodistas tener más derechos y más respetados que los que él tuvo, que fueron mucho mejor que los que disfrutaron sus antecesores en el ejercicio del periodismo.

“La lucha democrática -agregó- no se acaba y la mejor forma de defender la libertad del periodista es ejercer esa libertad… Más vale el abuso de la libertad de opinar que el más leve ejercicio de una restricción”.

LECTURA OBLIGADA

Es una lectura obligada el libro “Soy Periodista”, con un imperdible prólogo de Víctor Sánchez Baños.

Los escritos de los 23 periodistas representan un baluarte de la defensa de la democracia y del derecho a la libertad de expresión y a la información.

La peor amenaza para el ejercicio periodístico es la consolidación de un gobierno autocrático.

APOSTILLA

Funcionarios y políticos ligados al actual Gobierno de Baja California trabajan ya en favor de la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien se encuentra en campaña por Morena, denuncia el exalcalde morenista de Tecate, Darío Benítez.

Dijo que gente como Netza Jáuregui, hombre de mayor confianza de la mandataria estatal, encabeza la lista.

Jáuregui fue secretario del ayuntamiento de Mexicali, luego fungió como secretario de Bienestar de la entidad en la actual administración.

Otro de ese equipo es Jaime Cantón, diputado local por la diversidad, exsecretario particular de la gobernadora, así como de la diputada Alejandra Ang Hernández, quien fuera secretaria de Bienestar en la administración municipal de Mexicali.

Sí, aquella que intentó cruzar la frontera con 40 mil dólares en efectivo sin declararlos, simplemente “porque por error se le olvidó guardarlos en casa”.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, cuyos hijos e hija presuntamente han hecho millonarios negocios a través de prestanombres, cuyas evidencias han publicado medios locales sin que suceda algo.

La edil también realiza ya trabajo político en favor de Julieta Ramírez, afirma el exedil de Tecate.

Darío Benítez destaca que en este grupo también participa el exalcalde priísta mexicalense, Francisco Pérez Tejada, encargado de recaudar fondos en la anterior campaña política para gobernador y actualmente hace lo propio para Julieta Ramírez.

Esto es algo que ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el Partido Acción Nacional (PAN) hicieron en sus años de gobernar la entidad, tampoco Jaime Bonilla como mandatario morenista llegó a esos extremos.

El exgobernador con su nuevo partido, el Partido del Trabajo (PT), dijo que no aceptará una alianza política con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como sucedió en las dos elecciones pasadas, y que en este caso llevará candidata propia en la figura de la también cuestionada expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero.

Tampoco admitirá si por género la candidatura recae en un hombre, a quien apoya Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, el alcalde de Tijuana con licencia, Ismael Burgueño.