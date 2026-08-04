Lobo y Cía, tras los recursos del PRD-Ciudad de México

Desmedida ambición por el dinero público * Las prerrogativas del PRD de 2025 deben regresarse al erario público * Hay un proceso de impugnación pendiente de concluir

ARMANDO GARCÍA

En un acto de desmedida ambición por las prerrogativas del PRD-Ciudad de México, Mario Tripp Reyna -allegado al diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román- presionó a integrantes del Consejo Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que le entregaran los recursos del partido.

Mario Tripp Reyna, asesor de Lobo Román en la Cámara de Diputados, demanda a las consejeras del IECM entregarles las prerrogativas de los años 2025 y 2026, a pesar de que las del año anterior deberán ser reintegradas a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Un mandato del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el pleno de Donceles y Allende, solicitó al Instituto Electoral reintegrar los recursos correspondientes a las prerrogativas 2025, toda vez que no se ejercieron, debido a que aún persisten impugnaciones al interior del instituto político.

Durante la sesión del pasado viernes 31 de julio de 2026, vía virtual Tripp Reyna, exigió a los integrantes del IECM los recursos, sin tener facultades, ni elementos para hacerlo, motivo por el cual las consejeras Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez aclararon que eso era imposible porque había impugnaciones pendientes de resolver.

Cualquier acción por parte de oportunistas, vividores del erario público y militantes del partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo Román, carecen del aval de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que en las pasadas elecciones de 2021 y 2024 llevaron a cabo un intenso trabajo territorial para lograr el registro del PRD-Ciudad de México, lo cual no pueden decir ni comprobar quienes falsamente se hacen pasar como representantes del Sol Azteca capitalino.

“A toda hora y en todo momento, los desenmascararemos y exhibiremos como depredadores de las prerrogativas del PRD-Ciudad de México; su ambición la puso de manifiesto el pasado viernes Mario Tripp Reyna de manera pública”, expresan militantes.

Mario Tripp también está relacionado con algunas denuncias de despojo, como es el caso de la violenta irrupción y la toma por asalto de la sede del PRD-CDMX en Jalapa 88.

Su postura de exigir y presionar a los consejeros para que les entreguen las prerrogativas, sólo habla de la desmedida ambición por el dinero público, tanto de él como del grupo que dirige Víctor Hugo Lobo Román, y sus allegados.