SILENCIO ROTO
Falso que la soberanía esté en peligro
Una palabra que aparece en mantas, folletos, consignas y mensajes en los que las explicaciones carecen de evidencias para darle el sustento y el valor que representa * Lo que realmente constituye una inmoralidad es que los aspirantes a las 17 gubernaturas mancillan el significado * Ignorantes de la Teoría General del Estado, de manera arbitraria usan a los incautos para expresarles algo que no existe * Recurrir a la defensa de la Soberanía Nacional, no pasa de ser una demostración y testimonio de un argumento para validar la manipulación electoral
EMMA ESPÍNDOLA
Convertido en slogan de campañas políticas, término para dar lustre a discursos vanos, premisa para generar polémica y parte central de una retórica sin argumentos, el vocablo circula impunemente.
Es una expresión que aparece en mantas, folletos, consignas y mensajes en los que las explicaciones carecen de evidencias para darle el sustento y el valor que representa.
Prácticamente, se ha convertido en una moda durante las campañas preelectorales que se realizan fuera de los tiempos que las leyes establecen.
La pregunta, que parece inocente, tiene un fondo más profundo que el Océano Pacífico.
Quienes pregonan y usan la palabra “Soberanía” están muy lejos de poder demostrar que sea vulnerada o esté en riesgo.
Son esos charlatanes y merolicos, quienes la pisotean al recurrir al concepto cuya trascendencia les es ajena.
En lo que realmente constituye una inmoralidad, los aspirantes a las 17 gubernaturas que serán renovadas en el proceso electoral de 2027, mancillan el significado.
Ignorantes de la Teoría General del Estado, de manera arbitraria usan a los incautos para expresarles algo que no existe.
Militantes de diversos partidos políticos fracturan la credibilidad de quienes, urgidos por satisfacer sus carencias económicas, son acarreados a mítines y concentraciones a cambio de una dádiva.
Atraídos por un caudal de promesas y la esperanza de ver mejoras económicas en su vida diaria, los ingenuos se convierten en grupos vulnerables frente a la verborrea que se derrama.
Generalmente los concurrentes a las asambleas manipuladas en las comunidades, principalmente rurales, carecen de estudios y niveles educativos que les hagan comprender los vocablos que utilizan en su palabrería los embusteros.
Pero eso no importa, al final lo destacable para los promotores de la mentira es tener concentrados para llenar la sillería, que aparezcan en fotografías y videos para presumir un arrastre popular.
Soberanía es la palabra hueca utilizada como bandera para congraciarse con el régimen y la consigna que se pregona a fin de validar los acarreos populares.
Término con fines mediáticos, el concepto es un instrumento incomprensible para diversos niveles de la sociedad, pero que se ha convertido en un argumento repetitivo hasta desgastar su auténtico valor.
Cerrar filas con esa maligna consigna, dictada desde Palenque por el que se fue a La Chingada, es la orden tajante para los acelerados militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Todos los suspirantes por ocupar las gubernaturas que se disputarán en las urnas, tienen la orden de pregonar que la soberanía está en peligro.
Por eso quienes se cobijan en el lema Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, deben acatar las instrucciones con una sumisión que no deje dudas.
Sobresalen en su actuación aspirantes como Andrea Chávez, en Chihuahua, quien -cobijada bajo el manto de Adán Augusto López- ha desplegado una intensa campaña hace meses, dilapidando incuantificables recursos económicos.
En esa misma entidad, el presidente municipal (con licencia) de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, le hace segunda con la bandera del partido guinda, pero también respaldado por el Partido Verde Ecologista de México.
En el estado de Guerrero Morena tolera y solapa al: senador Félix Salgado Macedonio; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la senadora Beatriz Mojica Morga, Esthela Damián y 13 militantes más.
En el estado de Colima la presidenta municipal con licencia de Manzanillo, Rosa María Bayardo, es de las que como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional es arropada por la senadora Ana Karen Hernández Aceves.
Y con el beneplácito de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, debe agregarse a la diputada federal con licencia Gricelda Valencia de la Mora y a Joel Padilla Peña, quien hizo su registro desde el Partido del Trabajo (PT).
Un grupo de 10 aspirantes a la candidatura por la gubernatura de Baja California por el Partido Morena, PVEM y PT, amparados en tener la Coordinación estatal por la Defensa de la Soberanía, teóricamente van en alianza.
Porque derivado de los conflictos entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla, una posible candidatura de unidad está fracturada.
Mientras tanto la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla y el alcalde con licencia por Tijuana, Ismael Burgueño, son protagonistas de una cruenta lucha en la que se dan con todo.
Burgueño ha recurrido a planfleteros y equipos de “guerra sucia” para asegurar un triunfo en la contienda.
También Armando Ayala, senador con licencia, se registró como lo hizo el ex delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.
En Tlaxcala la pelea está entre la senadora Ana Lilia Rivera y el presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, quien es hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya y la exsenadora Maricarmen García.
Por cierto, el munícipe tlaxcalteca es promovido y respaldado en medios de comunicación por Alfonso Brito, quien fuera coordinador de Comunicación Social durante el gobierno de Sánchez Anaya.
Claro está que esto es en contubernio con Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, quienes desde Palacio Nacional mandan el mensaje de que el junior Sánchez García tiene la bendición presidencial.
En tierras michoacanas están apuntados: el senador con licencia Raúl Morón Orozco; la diputada local Fabiola Alanís Sámano; el exfiscal Carlos Torres Piña; la senadora Celeste Ascencio Ortega; la exsecretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y el diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar.
Nuevo León vive una guerra civil porque en la lista de aspirantes están Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y Judith Díaz, aunque también se han apuntado Waldo Fernández, Andrés Mijes, Felipe de Jesús Cantú y Jesús Elizondo.
En fin, en los 17 estados donde habrá renovación de gobernadores la guerra es entre los mismos morenistas y sus aliados del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo.
Particularmente llaman la atención Nuevo León y San Luis Potosí, en donde los gobernadores Samuel García y Ricardo Gallardo Cardona buscan heredar el cargo a sus esposas, Mariana Rodríguez Cantú y la senadora Ruth Miriam González Silva, respectivamente.
Debe asentarse que en la perorata de la Defensa de la Soberanía Nacional no está ajena la gran mayoría de los diputados y senadores que manifiestan y presumen una ignorancia absoluta al respecto.
Por ejemplo, los agraciados en tómbolas y sorteos que no están capacitados para presentar iniciativas de ley y validar con sustento los cambios constitucionales.
La mayoría de ellos carecen de argumentos sólidos para debatir en la tribuna y que utilizan regularmente el podio para llegar a la descalificación, el insulto y la agresión.
Ya no esperemos un sustento jurídico, sino apenas lógico, práctico y que encuadre en la realidad que vivimos los mexicanos.
Es necesario apuntar que en el Congreso de la Unión no hay legisladores electos directamente por tómbola, ya que la Constitución Política exige el voto popular.
Sin embargo, el partido Morena utilizó este método para insacular a candidatos de sus listas de representación proporcional (plurinominales) en las elecciones de 2024.
A través de este sorteo, el partido definió a varios de sus perfiles, quienes posteriormente alcanzaron un escaño en el Congreso de la Unión al obtener la votación proporcional requerida por sus listas.
Y como usted verá, recurrir a la defensa de la Soberanía Nacional, no pasa de ser una demostración y testimonio de un argumento para validar la manipulación electoral.
Pero para impedirlo, no hay remedio.
SILENCIO ROTO
“Chivas” y “Sapos” guindas
Deben dejarse atrás complicidades o blindajes oficiales para abrir un expediente y que la gobernadora bajacaliforniana sea investigada para deslindar responsabilidades * Los villanos de la política y cosas peores: Gerardo Fernández Noroña, Ulises Lara, Carlos Aguiar Retes, Octavio Romero, Carlos Bonavides, Arturo Ávila…
EMMA ESPÍNDOLA
Ahora no es cuestión de terminología o de lingüística, sino de acciones en las que aparecen graves riesgos para la Seguridad Nacional.
Los hechos son contundentes y representan un severo peligro en la relación bilateral México-Estados Unidos, además de que lesionan gravemente a las instituciones nacionales.
Minimizados por la estructura gubernamental y la dirigencia partidista, el blindaje es aplicado en todo su potencial para hacer efectivo el encubrimiento.
Ante las evidencias y la aceptación de lo que constituye una flagrancia en lo que pudiera ser materia judicial, el mutismo, la hipocresía y la complicidad están en todo su esplendor.
Los hechos se derivan de una realidad, no supuestos o especulaciones.
Que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, haya emitido una carta pública reconociendo que sostuvo conversaciones privadas con supuestos intermediarios del gobierno de Estados Unidos, es materia para que se investigue a fondo.
Aunque sean hechos derivados de la cancelación de su visa, la mandataria estatal tiene que ser parte de un expediente en la Fiscalía General de la República (FGR).
No pueden quedar impunes una cadena de acontecimientos en los que la Seguridad Nacional queda expuesta, aunque la instrucción en Palacio Nacional sea la de proteger a Marina del Pilar.
Está claro que ella se ofreció a compartir información de las mesas de seguridad y aunque argumente que los audios son fragmentos aislados y que nunca hubo un acuerdo ilegal ni se concretaron reuniones, acepta ser parte central del escándalo.
El nombre de Marina del Pilar estuvo rolando recio en redes el lunes 22 de junio después de la publicación de la columna -en El Universal- del periodista Héctor De Mauleón, sobre un audio filtrado en el que se escucha a la gobernadora de Baja California buscar una reunión con las autoridades estadunidenses.
Y el enlace se llevaría a cabo con un grupo de gestores que la ayudaría con las sanciones o los cargos que el gobierno de Estados Unidos podría presentar en su contra.
Cuando en el estado de Chihuahua se destruyó un narcolaboratorio, toda la estructura política y gubernamental recurrieron al argumento de Traición a la Patria, aunque el Gobierno de la República sabía anticipadamente que había presencia de agencias extranjeras.
Incluso la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) organizó una manifestación para fustigar a la gobernadora Maru Campos.
Ahora Ariadna Montiel, dirigente del partido gobernante, tiene una magnífica oportunidad para concentrar a sus militantes en Mexicali para exigir una investigación a fondo.
Porque está claro que hubo una reunión con un grupo de gestores que supuestamente le prometió ayudarla para conectarse con el FBI en un consulado estadounidense ubicado en Tijuana, Baja California.
Y que Marina del Pilar llevó a cabo esta charla, sin informar de manera pública que estaría en busca de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
La morenista conversó con presuntos “asesores externos del FBI” sobre posibles acusaciones provenientes de Estados Unidos.
Pero también reconoció que efectivamente sostiene reuniones “de forma muy institucional, muy respetuosa y totalmente transparentes” con autoridades de Estados Unidos como gobernadora, en donde se busca el bienestar de las familias en ambos lados de la frontera.
Sin embargo, al ofrecerse a dar información generada en las mesas de seguridad… y eso en el argot de la delincuencia, es calificado como un “sapo”.
Una persona que actúa como informante, soplón o delator. Se utiliza para referirse a alguien que traiciona a su grupo o revela información.
Y en el ambiente delictivo nacional, es calificado como “Chivatazo”, término coloquial utilizado en español para referirse a una delación, soplo, confidencia o acusación secreta.
Se emplea comúnmente para describir la acción de informar a las autoridades o a otras personas sobre las actividades ilícitas, planes o secretos de alguien.
Así que “sapo” o “chiva” guinda, deben dejarse atrás complicidades o blindajes oficiales para abrir un expediente y que la gobernadora bajacaliforniana sea investigada para deslindar responsabilidades.
¿Quién dará la orden?
HISTORIAS
Bien dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Juzgue usted: La presidencia de la Mesa Directiva del Senado abrió un nuevo frente de confrontación interna en Morena, donde el legislador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el coordinador de esta bancada, Ignacio Mier Velazco, a quien acusó de ser sectario e irresponsable por intentar impedir su participación en el proceso para elegir a quien será el próximo titular de la Cámara Alta. Dicen que los viajes ilustran, pero también se extrañan cuando se hacen con dinero ajeno.
La buena vida, basada en dispendios y derroches, no es igual a la que se tiene cuando impera la miseria… Ulises Lara, el vocero y fiscal para Asuntos Relevantes, dejó la FGR. Era el hombre de todas las confianzas de Ernestina Godoy.
Lara abandonó el barco porque debe estar haciendo agua… Para no apartarnos del tema de separación de funciones, el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, decidió separar de la Rectoría de la Basílica de Guadalupe a Efraín Hernández Díaz.
Aunque el relevo parece terso, hay una gran incógnita por el manejo de recursos económicos, y no son pocos… En medio de los escándalos políticos, se ha deslizado al olvido lo de las Casas del Bienestar en Veracruz, que se inauguraron pomposamente y no aguantaron los primeros aguaceros. Octavio Romero, el director del Infonavit, es el más agradecido de que los reflectores estén dirigidos a otros escándalos.
No sólo es que hayan quedado destruidas, sino que está claro que los materiales para edificarlas no fueron los adecuados. A lo mejor quisieron ahorrarse una lana para guardarla en el cochinito y construir una residencia para algún funcionario o para los beneficiarios del contrato… Durante el más reciente informe que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados se concluyó que hay 21 denuncias penales por posibles daños que se cuantifican en 600 millones de pesos.
Sería bueno saber quiénes son los responsables, cuántos han sido consignados y qué destino se ha dado a las carpetas y expedientes… Enorme preocupación por saber cómo va el intento del actor Carlos Bonavides para obtener la candidatura de una diputación federal, obviamente cobijado por Morena. Políticos de esa enorme dimensión son los que hacen falta para alcanzar las metas y objetivos que se tienen para construir una gran Nación. Preparados, visionarios, con miras de estadistas, dispuestos a contribuir con su enorme experiencia administrativa, política y legislativa para ubicarnos en el primer mundo.
Ojalá y no lo dejen fuera, porque sería un lamentable error que la Patria no se perdonaría… Enorme pesar invade a la sociedad del estado de Aguascalientes, porque el diputado Arturo Ávila (a quien se conoce como el “cero votos” -porque nunca ha ganado una elección-) decidió no buscar la gubernatura.
Quizá sea porque Luisa María Alcalde ya no es dirigente nacional del partido oficial. Lástima, Arturito.
SILENCIO ROTO
“De la patada” la política
El alto perfil de los enlistados está revestido de alta popularidad por ser políticos de “mucho renombre” * Como si ya quisieran coronarse, encabezan la lista Víctor Rodríguez Padilla, Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio
EMMA ESPÍNDOLA
Pasada la euforia futbolera en el país, aparece la indignación en contra de políticos que se comportan de la “patada”.
Los primeros lugares están altamente disputados.
Como si quisieran coronarse con alto grado de impopularidad, liderando figuran Víctor Rodríguez Padilla, Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio.
Ellos son las principales figuras en la alineación, pero hay destacados suplentes en la banca que ya tuvieron sus momentos de “gloria”.
VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA
Líder del momento en la alineación es quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien la doctora Claudia Sheinbaum Pardo lo nombró para sustituir a Octavio Romero Oropeza, quien pasó al Infonavit.
La designación fue anunciada el lunes 26 de agosto de 2024.
Pero no vaya usted a creer, lector-lectora, que se trata de un “pelagatos” como coloquialmente se dice. Es físico y maestro en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cuenta, además, con un doctorado en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia. Es posdoctorado en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, Quebec, Canadá.
También se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de las Américas en California, y universidades en Bolivia y Colombia.
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, la Cátedra especial Mariano Hernández Barrenechea y Odón de Buen y tiene la Medalla Gabino Barreda en la UNAM.
Pero ahora este ilustre científico está en prisión preventiva y se le negó la prisión domiciliaria por riesgo de que quiera fugarse, aunque finalmente fue liberado y seguirá su proceso en libertad.
Está denunciado por los delitos de violencia familiar y vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad.
La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual, institucional, simbólica y estructural ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género.
Impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico.
GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA
A su vez Gerardo Fernández Noroña fue declarado culpable y sancionado por violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) determina que sus declaraciones desacreditaron y demeritaron la gestión y la imagen pública de la servidora pública.
Las sanciones dictadas en su contra incluyen: Inscripción en el padrón del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Y para el especialista en estridencia y tácticas mediáticas, el senador está sujeto a medidas de reparación como la orden para borrar publicaciones ofensivas en redes sociales y la emisión de una disculpa pública.
Que el expresidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores lo haga, no parece fácil y menos si la ordenanza es archivada por la autoridad y no se le obliga a cumplirla.
CUAUHTÉMOC BLANCO
Popular en sus épocas de gloria, que también estuvieron ligadas al escándalo y la controversia, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco pudo certificar que ahora su fama tiene un origen diferente al fútbol.
Al arribar al Estadio Azteca pudo comprobar que el aplauso fue sustituido por el repudio. Prueba de ello es que la costosa camioneta (con valor superior a los 4 millones de pesos por el blindaje), en que se traslada, fue pintarrajeada.
Gritos, insultos de ratero, corrupto, delincuente y otras linduras más, le hicieron ver que su reputación ya no es la de un ídolo.
Sobre él pesan acusaciones populares de violador, de haber aparecido en fotografías con miembros de bandas delictivas y de manejo inadecuado del presupuesto en su cargo de gobernador del estado de Morelos.
En febrero de 2025, la Fiscalía del estado de Morelos presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del exgobernador y actual diputado federal, derivado de una denuncia por presunta violencia sexual interpuesta por un familiar.
Mientras en la cancha Gilberto Mora (el joven maravilla popularmente llamado Morita) es aclamado, el Cuau es repudiado por la afición.
FÉLIX SALGADO MACEDONIO
Senador de la República, Félix Salgado Macedonio enfrenta múltiples acusaciones penales y señalamientos públicos por presunto abuso sexual y violación.
El legislador y político de Morena ha sido centro de fuertes críticas por parte de colectivos feministas y partidos políticos opositores.
Las principales acusaciones en su contra incluyen: Denuncias por violación. Se han documentado al menos tres casos formales de mujeres que lo han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.
Una de las acusaciones data de 1998, cuyo caso fue desestimado por prescripción legal; otra corresponde a una extrabajadora de un medio de comunicación que él dirigía y que fue documentada en una investigación.
Ahora empeñado en buscar ser candidato a la gubernatura para ocupar el cargo que actualmente ocupa su hija Evelyn, enfrenta reacciones por las denuncias y se le retire de cargos públicos.
Aunque el político guerrerense ha negado rotundamente los cargos, argumentando que se trata de motivaciones políticas para afectar su trayectoria y la de su partido, los expedientes permanecen en la Fiscalía General del Estado de Guerrero
En México, los políticos acusados de violencia de género son sancionados a través del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al 10 de marzo de 2026, el registro contabiliza 476 expedientes sancionadores (correspondientes a 432 personas distintas, en su mayoría hombres) por obstaculizar o violentar los derechos políticos de las mujeres.
Y AÚN HAY MÁS…
Entre otros políticos cuya aureola ha sido despojada del brillo que les ufanaba, se incluyen David Monreal, gobernador de Zacatecas, quien fue señalado durante el proceso electoral de 2021 por un presunto tocamiento indebido hacia una candidata, un caso que marcó el debate público.
Saúl Huerta, exdiputado federal quien fue desaforado en 2021 y sentenciado a 22 años de prisión por abuso sexual de un menor, falleciendo en reclusión.
A Benjamín Saúl Huerta Corona, quien buscaba la reelección como diputado de Puebla, le saltaron las delaciones que lo colocaron en la polémica por señalamientos de esa índole.
También está en la lista Noé Castañón Ramírez, quien luego de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2019 e incorporarse a Movimiento Ciudadano (MC) fue nombrado vicepresidente del Senado.
Llegó con un vasto legado de acusaciones desde el 2016 por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por su exesposa Mayte López García, quien hizo público el caso contra el legislador por “usar su poder para no permitirle acercamiento con sus tres hijos y violentarla institucionalmente”.
Castañón Ramírez fue protegido por funcionarios públicos de Chiapas, al ser acusado de golpear a su mujer y ejercer falsedad al declarar que ella maltrataba a los niños, por lo que se los quitó de manera violenta y luego los trasladó ilegalmente de ciudad.
Zeferino García Jerónimo, el diputado migrante por Oaxaca, fue denunciado directamente ante la Presidenta Sheinbaum Pardo, a mediados de 2026.
Claramente quedaron establecidas las acusaciones por graves conductas de acoso, abuso de poder y violencia contra mujeres migrantes y trabajadoras.
Como podrá verse, el alto perfil de los enlistados está revestido de alta popularidad por ser políticos de la “patada”.
SILENCIO ROTO
Fidel Velázquez, en el olvido
Euforia transitoria, ingratitud vigente * Sumisos y serviles con el régimen en turno, permanecieron mudos el día 21 de junio en que se cumplieron 29 años del fallecimiento del que ha sido catalogado como un inmenso dirigente obrero
EMMA ESPÍNDOLA
Al margen de las populares manifestaciones de júbilo, provocadas por el ambiente futbolero que invade a México, aparece la otra cara de la moneda: el olvido.
Convertidos casi en héroes nacionales, los jugadores que disputan la posesión de una pelota en las canchas deportivas provocan la felicidad de millones de aficionados que por momentos se olvidan de sus angustias.
Es el tiempo ideal para glorificar a quienes conquistan el sueño de haber llegado a un quinto partido.
Son ellos quienes acaparan la atención y el júbilo del instante preciso para subirse a un pedestal.
La oncena tricolor, finalmente no hizo algo sobresaliente y quedó su actuación como lo ha sido en anteriores certámenes deportivos. Fin al sueño de llegar a cuartos de final, rasguñó la gloria y volvió a su TRIste realidad.
Al final llegó la frustración de no alcanzar la meta de verse como integrantes de la privilegiada lista de ser monarcas, una ilusión que se aumentó con el paso de los juegos y de los días.
Prácticamente esos deportistas de alto rendimiento se convirtieron en la medicina que alivia, momentáneamente, todos los padecimientos populares.
Ganadores y perdedores habrán de ser recordados por las anotaciones realizadas… y también por los que fallaron.
Mas su trascendencia no irá más allá de modificar su estándar social, económico y cultural que marcará el rumbo personal y el de sus familias, porque el colectivo no está en su interés.
FIDEL VELÁZQUEZ, UNA GRAN FIGURA
En cambio, si hay personajes que sin ese reconocimiento popular fueron factor de cambio en las estructuras de la sociedad.
En estos tiempos de convulsión política, económica y social, la figura de Fidel Velázquez ha sido archivada en el olvido.
Quienes en el pasado se desgañitaban aclamando la figura de Don Fidel y gozaron de posiciones de privilegio en las dirigencias obreras sin merecerlo, han enmudecido.
Incluso aquellos que lograron cargos de elección popular gracias al respaldo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ahora despotrican y critican al líder que los encumbró.
La conducta de quienes se inclinaban para reverenciarlo, lacayos en plenitud, ahora buscan métodos serviles para congraciarse con quienes ideológica y políticamente están ubicados en un plano diferente al pregonado durante décadas.
Sumisos y serviles con el régimen en turno, permanecieron mudos el día 21 de junio en que se cumplieron 29 años del fallecimiento del que ha sido catalogado como un inmenso dirigente obrero.
Quienes utilizan el nombre y la historia del máximo líder obrero para aferrarse a dirigencias sindicales, se arrodillan y exhiben humillantes conductas.
Apegados al proverbio popular: “El mal agradecido siempre olvida la mano que lo ayudó, pero la miseria le aclara la memoria”, transitan preocupados por garantizar su vigencia.
Velázquez Sánchez fue un hombre que dedicó su vida a la defensa de los trabajadores, a la construcción de instituciones sólidas y a la consolidación de la organización sindical más importante de México.
Entre las conquistas históricas alcanzadas en los derechos laborales, impulsó el sindicalismo organizado y fue un promotor de la jornada laboral de 40 horas con pago de 48, un estandarte que la CTM mantiene vigente en la agenda pública actual.
Durante su dirigencia en la central obrera, fomentó por décadas la estabilidad sin huelgas masivas, negociando directamente con el gobierno y el sector empresarial.
Impulsó la creación de viviendas para trabajadores, apoyando las bases de lo que hoy es el Infonavit.
Don Fidel Velázquez fue uno de los fundadores (en 1936) de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la central obrera más importante del país, que agrupó y organizó a millones de trabajadores.
Aportó una estabilidad política y social que atrajo inversión durante décadas.
Institucionalizó las revisiones anuales de los salarios mínimos y contractuales, buscando mejorar las condiciones de los trabajadores afiliados sin romper el equilibrio macroeconómico pactado con el gobierno.
Dio sustento y fortaleció a la legislación laboral, y mediante la representación de los trabajadores como representantes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, influyó directamente en las políticas laborales y la defensa institucional de los derechos de los trabajadores organizados.
Entre los principales postulados que sostuvo y difundió a sus agremiados, dejó en claro que la fuerza de la CTM nace de sus trabajadores, de sus sindicatos y de la capacidad de construir unidad en torno a causas comunes.
Principalmente sentó la tesis de trabajar todos los días por una mayor justicia social, por el bienestar de las familias trabajadoras y por la grandeza de México.
Fidel Velázquez Sánchez (1900-1997) es un referente histórico en el sindicalismo mexicano.
Líder indiscutible de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante más de cinco décadas, fue una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX en el país.
La Confederación de Trabajadores de México fue concebida durante el régimen cardenista como la organización que centralizaría a todos los sindicatos del país y como pilar del Estado en su función de regular la política económica.
En 1979 recibió la medalla Belisario Domínguez otorgada por el Senado de República.
Pero a pesar de la legendaria lucha en la defensa de la clase trabajadora y de sus familias, al cumplirse casi tres décadas de su fallecimiento, su recuerdo fue escondido.
La ingratitud y el olvido quedaron registrados como pago al máximo dirigente que ha tenido el movimiento obrero organizado.
Y no es cuestión de quemar incienso o glorificar a un líder desaparecido, sino de ver y testificar que el egoísmo y el desdén han sido la retribución inmerecida para el formador de cuadros dirigentes de la clase trabajadora.
En tanto la afición desborda el ánimo durante una justa deportiva, la militancia sindicalista que alcanzó mejores estándares de vida optó por el mutismo.
Fidel Velázquez fue un punto de equilibrio para la estabilidad, un factor de unidad nacional y la paz social, pero pareciera que eso ya no es importante.
Y que quienes, como trepadores en su ambición personal, no sólo se apegan a la deslealtad y el desconocimiento de cómo y por quién fueron forjados, sino a la defensa de su interés personal.
Mas no es extraño que se ignore la relevancia de un personaje que entregó su vida a buscar el bienestar social, porque la miseria humana es tan grande que incluye la ingratitud.
Habrá quienes se desgarren las vestiduras para justificar que ahora son otros tiempos, pero que se ponga el saco el que crea que estas referencias están hechas a su medida.
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