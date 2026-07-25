ESPECTÁCULOS
Espectacular regreso de Yanet García
Deja por un momento su página azul para participar en un “reality show” * “La Chica del Clímax” y “La Reina del OnlyFans” acapara suspiros por su escultural figura y causa revuelos por ser integrante de LCDLFM 2026
ARMANDO GARCÍA
La figura de Yanet García vuelve a estar en el centro de la conversación digital, ahora por el interés que despierta su faceta como creadora de contenido en OnlyFans y su confirmación como habitante de La Casa de los Famosos México 2026.
Desde su incursión en la plataforma, la también modelo fitness y ex conductora de televisión ha generado especulación y curiosidad sobre los ingresos que percibe en este espacio digital, donde suma miles de seguidores y ha construido una de las comunidades más sólidas entre celebridades mexicanas.
Imágenes alusivas a su carrera, referencias a su actividad en OnlyFans y comentarios de insiders del reality han hecho que su nombre figure entre los más mencionados para sumarse a la cuarta temporada del programa.
La expectativa fue confirmada el pasado 21 de julio, cuando en la conferencia de prensa fue revelada como la decimoquinta participante.
DESLUMBRA EN LA PÁGINA AZUL
Yanet García dio un giro importante a su carrera al anunciar su ingreso a OnlyFans en 2021.
García comenzó a publicar fotografías y videos exclusivos para suscriptores, manteniendo su línea fitness y de estilo de vida saludable, pero apostando por una relación más directa y personal con su audiencia.
La también influencer relata que su transición fue planeada y que, lejos de ser un movimiento improvisado, analizó el impacto que tendría en su carrera y reputación.
“Para mí me pareció indicado, he creado contenido gratis durante siete años, con todo mi corazón, para todos mis seguidores”, añade.
“Entonces me pareció excelente esta plataforma para subir mi contenido sexy, ya que por siete años había subido gratis. Aventarlo ahí a OnlyFans y empezar a darle ese giro a mi Instagram de salud y bienestar, porque es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida”, agrega.
El interés por saber cuánto gana Yanet García en OnlyFans ha sido una constante desde su debut en la plataforma.
El costo de suscripción mensual para acceder a su perfil de OnlyFans ronda los 20 dólares.
Si bien la plataforma no hace públicos los ingresos exactos de sus creadores, diversas fuentes como TvNotas han señalado que “La Chica del Clímax” en 2022 ya tenía alrededor de 5 mil seguidores, por lo que hasta ese momento se pensaba que ganaba alrededor de 2 millones de pesos mensuales.
El fenómeno de Yanet García en la plataforma ha sido motivo de análisis en medios internacionales y la ha colocado entre las figuras latinas más rentables del contenido digital exclusivo.
Con esta presencia e ingresos, Yanet García ha demostrado que puede reinventarse y capitalizar su imagen en distintos espacios mediáticos, consolidando su posición tanto en el mundo fitness como en la industria del entretenimiento digital.
ESPECTÁCULOS
Maná prende a casi 100 mil personas en las Fiestas del Pitic 2026
ILDEFONSO LÓPEZ
En una noche donde el rock latino y la nostalgia se apoderaron de Hermosillo, la agrupación Maná ofreció un espectacular concierto inaugural en el Foro Rosales, congregando a 95 mil asistentes que abarrotaron una de las vías más importantes de la capital sonorense.
Después de 18 años de ausencia en la Ciudad del Sol, Fher Olvera, Álex González, Sergio Vallín y Juan Calleros protagonizaron un reencuentro memorable con múltiples generaciones.
Los fanáticos no dejaron de corear himnos inmortales como “Rayando el Sol”, “Oye mi amor”, “Clavado en un bar” y “Vivir sin aire”, creando un coro monumental de principio a fin.”¡Buenas noches, Sonora! Qué emoción regresar tras tantos años; no se imaginan los recuerdos que guardamos de esta genial ciudad.
Nos invitaron al festival y de inmediato dijimos: ¡vámonos todos a Hermosillo! Esta noche vamos a echar toda la carne al asador”, exclamó el vocalista Fher durante la velada.
Con una imponente producción visual y el sonido arrollador que los distingue, los músicos hicieron vibrar el Foro Rosales.
La energía desbordó con los potentes solos de batería de Álex González y las vibrantes melodías en la guitarra de Sergio Vallín, demostrando por qué se mantienen como grandes leyendas de la música en español.
Desde distintos puntos de la avenida Rosales —situada entre la Universidad de Sonora y el Teatro Emiliana de Zubeldía—, miles de familias, parejas y grupos de amigos celebraron juntos la identidad cultural de la ciudad en este tradicional punto de encuentro hermosillense.Con más de tres décadas de trayectoria, Maná inauguró de forma espectacular el Foro Rosales.
La vigesimocuarta edición de las Fiestas del Pitic continuará ofreciendo actividades hasta el 24 de mayo, con un elenco estelar que incluye a El Tri, Molotov, Carlos Rivera y Grupo Frontera. Puedes consultar la cartelera completa del festival en el portal Fiestas del Pitic.
El Festival seguirá y para más información en www.fiestasdelpitic.hermosillo.gob.mx
ESPECTÁCULOS
Exilis Ultra, el novedoso tratamiento del doctor Gamaliel Román
Durante la presentación estuvo la actriz Gaby Spanic, quien se realizó el procedimiento y quedó muy feliz con el resultado debido a que busca procedimientos no invasivos que la ayuden a mantener su figura
ERIC GARCÍA
El doctor Gamaliel Román presenta un novedoso tratamiento, Exilis Ultra, en Polanco, junto a la icónica Gaby Spanic.
El también cirujano y empresario, fundador de ‘Dr. Gama’, presenta un nuevo tratamiento corporal no invasivo llamado “Exilis Ultra”, un tratamiento de aparatología que ayuda a combatir diversas afectaciones corporales.
“Exilis es un aparato de última generación que permite reducir la flacidez y la grasa en áreas localizadas, estimular el colágeno de la piel e ir moldeando el cuerpo, esto a través de estimulación térmica en combinación con la radiofrecuencia”, añade Gamaliel Román.
Durante la presentación no podía faltar la actriz Gaby Spanic, quien se realizó el procedimiento y quedó muy feliz con el resultado, y es que ella siempre busca procedimientos no invasivos que la ayuden a mantener su figura.
Gamaliel Román también menciona que “Exilis Ultra” ayuda a tonificar diversas áreas del cuerpo y que es una nueva tecnología en México, por lo que “Dr. Gama” es una de las primeras clínicas estéticas que cuentan con este novedoso tratamiento en el país.
“Esta nueva aparatología es una maravilla para las personas que buscan algo no invasivo y desde la primera sesión notarás cambios, siempre traemos los mejores procedimientos para que todos puedan venir a realizárselos”, agrega.
Gamaliel Román hace un llamado para que conozcan sus tratamientos y pidió a sus clientes estar pendientes de sus redes sociales, ya que hará la invitación formal el mes entrante a su ya legendaria “botox party 2026”.
Así que ya lo saben estimadas lectoras, hay que estar pendientes de este novedoso tratamiento.
ESPECTÁCULOS
Tónic Fest 2026, la conexión emocional y musical con Acapulco
La segunda edición del festival regresa el glamour a las playas del puerto guerrerense con una constelación de estrellas: Kenia Os, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Santa Fe Klan y Mario Bautista, entre otras
ERIC GARCÍA
Del 28 al 30 de mayo se llevará a cabo el Tonic Fest Segunda Edición 2026.
Es un gran festival familiar con los artistas top del momento que contribuye al fortalecimiento de este mágico destino turístico, además de construir un vínculo emocional muy poderoso con uno de los puertos más famosos del mundo: Acapulco, Guerrero.
Este magno evento contará con la presencia de talentos internacionales como Kenia Os, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Santa Fe Klan y Mario Bautista.
Este festival de música -que se celebra en Acapulco- reúne a más de 30 artistas de talla nacional e internacional abarcando pop, regional mexicano, urbano y electrónica, y tiene como propósito principal reactivar el turismo y la vida nocturna del puerto guerrerense.
En la última semana de mayo se llevará a cabo la segunda edición del Tonic Fest, un evento musical que busca reactivar económicamente a Acapulco tras sufrir el paso de huracanes y otras situaciones.
El año pasado asistieron en total más de 50 mil personas, 20 mil por día, generando una derrama económica de 400 millones de pesos. Ahora la nueva edición va con la misión de superar la derrama económica del año pasado.
En los primeros tres días, el festival más grande de Acapulco comenzará a las 5 de la tarde y la duración de los artistas en el escenario variará de 45 minutos a hora y media.
Además, Marco Alfaro, coordinador de Tonic Fest 2026, revela que el escenario en Playa Bonfil será junto a la excasa de Luis Miguel, un espacio capaz de albergar a 50 mil asistentes.
Mario Romero, influencer acapulqueño y vocero del Festival, espera que el evento musical se siga planeando cada año en Acapulco, pues asegura que “es un lugar seguro para realizar el festival, contarán con el apoyo de la policía y Guardia Nacional, por lo que la zona costera estará resguardada”.
A diferencia de la edición previa, que fue gratuita, en esta ocasión sí tendrá un costo la entrada a los tres primeros días del festival que se llevarán a cabo en la Playa Bonfil el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo.
Para el domingo 31 de mayo, en Playa Icacos será gratuita la presentación de Polymarchs, que pretende obtener el récord de “La discoteca más grande en la playa”, incluso se adelantó que habrá yates en la costa para sumarse a la fiesta.
Para mayor información, consulta las redes sociales.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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