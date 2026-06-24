NACIONAL
Isaac Montoya, alcalde amigo de los estudiantes de nivel básico
En Naucalpan, Edomex, se consolida el apoyo a la educación con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina * Se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas, lo que es un acto de justicia social, expresa el presidente municipal
EL TOPO
Tras más de 20 días en que se inició la entrega de tarjetas de las Becas Rita Cetina en apoyo de uniformes y útiles escolares de educación primaria, en diversas sedes del municipio, encabezadas por el alcalde Isaac Montoya Márquez junto con la encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Elizabeth Rocha Martínez, en Naucalpan se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas en el municipio.
En el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli, el presidente municipal enfatiza -ante beneficiarios- que se trata de un programa federal impulsado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de apoyar la economía familiar de todas y todos los estudiantes de nivel básico.
El pasado 02 de junio se inició la entrega de más de 1,400 tarjetas de las Becas Rita Cetina a beneficiarios de los 40 barrios de Chimalpa.
Y en esta última entrega, en el Parque Naucalli, se dieron mil 835 tarjetas correspondientes a este programa federal impulsado por el Gobierno de México, en beneficio de más de 300 escuelas públicas de Naucalpan.
El alcalde destaca que gracias a este programa del bienestar se fortalece la economía familiar y generar mejores condiciones para que niñas y niños continúen su formación académica.
A través de 14 jornadas consecutivas de entrega de apoyos a estudiantes de educación básica en Naucalpan se fortalece el acceso y la permanencia de los alumnos en las aulas.
Subraya que este tipo de entregas y apoyos hoy son un derecho constitucional y que se llevan a cabo en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal para ayudar en momentos difíciles, desahogar gastos y contar con recursos o para adquirir útiles o uniformes escolares.
Luego de asegurar que este beneficio es universal, refiere que la entrega destinada para Naucalpan es de 36,439 tarjetas, las cuales van a beneficiar a 312 escuelas del municipio, lo que es reflejo del trabajo continuo entre los tres niveles de gobierno.
Los apoyos de este día fueron destinados a estudiantes de 12 planteles educativos ubicados en colonias como Los Laureles, Poetas Mexiquenses, La Cañada, Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, Ampliación San Esteban, La Olímpica, Olimpiada 68, Ampliación Olímpica, Minas Coyote, Minas Palacio e Izcalli Chamapa, entre otras.
Durante el evento, al que asistió el coordinador regional de la Secretaría de Bienestar en Naucalpan, Adrián Bernal Ubías, el presidente municipal reconoce y respalda las políticas públicas, tanto del Gobierno de México, como del Estado de México, que colocan a la educación como eje fundamental de la transformación social.
Además de la entrega de las tarjetas, las familias asistentes tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud como el programa Vive Saludable, mediante el cual niñas y niños que fueron detectados con problemas visuales podrán acudir a los centros de Salud Digna y Coppel para obtener lentes de manera gratuita.
Asimismo, se incorporó el programa Impulsando tu Salud, que lleva a cabo el Sistema Municipal DIF a través de una unidad móvil que acercó para ofrecer de manera gratuita consultas médicas, odontológicas, psicológicas, nutricionales, servicios de optometría y aplicación de vacunas.
NACIONAL
Gobiernos anteriores ordeñaban el Cutzamala para hacer “jugoso” negocio con el agua: Azucena Cisneros
La alcaldesa de Ecatepec muestra mano firme en el combate al robo del vital líquido y ya desmanteló más de 100 tomas clandestinas * Administraciones pasadas se hicieron los “occisos” ante grupos delictivos que “ordeñaban” al Sistema Cutzamala para vender el agua en pipas a la población
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de Ecatepec, Estado de México, combate el huachicoleo de agua y este año ha desmantelado más de 100 tomas clandestinas -algunas conectadas al propio Sistema Cutzamala-, de las que extraían ilegalmente el vital líquido para venderlo a través de pipas en esta localidad, municipios aledaños e incluso la Ciudad de México.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reconoce que el Sistema Cutzamala era “ordeñado” por desconocidos para extraer de manera ilegal agua y ponerla a la venta, mientras que la población carecía de este recurso líquido.
Al ser cuestionada por periodistas sobre las tomas clandestinas en el Sistema Cutzamala, informó que “es un huachicoleo evidente, flagrante. Es decir, está el tubo principal y lo que hacen es que lo perforan. Entonces, al perforar, inyectan ahí mangueras que sacan de esa caja y lo que generan son líneas completamente ilegales (…), son tomas clandestinas que afectan y que además perjudican lo que es la línea general que viene del Cutzamala. Es muy grave lo que ha sucedido en Ecatepec”.
Cisneros Coss recuerda que la administración que preside emprendió diferentes acciones para combatir el robo de agua potable de la infraestructura hidráulica, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, razón por la que 10 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.
Reitera que gobiernos anteriores fueron omisos ante este delito; sin embargo, la actual administración de Ecatepec trabaja para detener estas prácticas delictivas.
Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, destaca que mucha gente fue afectada por el robo del líquido y un sitio donde se ha combatido el huachicoleo es en el Sistema Maestro del Cutzamala, principalmente en las colonias Sagitario II, Polígonos y Media Luna.
Asimismo, señala que en una ocasión retiraron más de 10 kilómetros de manguera conectada a la línea principal.
“Es molesto porque a los ciudadanos de Ecatepec les vendían el agua en 80 pesos”, añade.
El titular de SAPASE expresa que realizan operativos de forma permanente, ya que es una instrucción de los gobiernos federal, estatal y municipal combatir y acabar con el huachicoleo del agua potable.
Es así como trabaja Azucena Cisneros en pro de los ecatepenses, por algo es calificada como “la alcaldesa combatiente del huachicoleo de agua”.
NACIONAL
El entrenamiento ayuda a alcanzar metas financieras
Ahorrar e invertir con visión de largo plazo permite que las personas construyan tranquilidad y fortalezcan su patrimonio
ILDEFONSO LÓPEZ
Llegar a una meta financiera, al igual que clasificar al máximo evento deportivo en todo el planeta, no es cuestión de suerte; es el resultado de la constancia, la disciplina y una estrategia bien definida.
El camino hacia la fiesta futbolera no comienza con el silbatazo inicial del primer partido. Detrás de cada selección existe un proceso de años de preparación, ajustes constantes y decisiones estratégicas orientadas a alcanzar un objetivo común.
La planeación financiera y el ahorro comparten la misma lógica: los grandes resultados no se construyen de un día para otro, sino mediante hábitos consistentes que permiten avanzar paso a paso hacia una meta.
Ya sea formar un patrimonio, asegurar la educación de los hijos o construir un fondo para enfrentar imprevistos, la planeación financiera se ha convertido en una herramienta indispensable para las familias mexicanas. Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo transformar el ahorro ocasional en un hábito permanente.
En este contexto, las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) han ganado relevancia como una alternativa accesible para millones de personas que buscan proteger y hacer crecer su dinero a través de instrumentos de ahorro e inversión respaldados por instituciones reguladas.
La máxima fiesta futbolera nos recuerda que los grandes resultados requieren preparación. En las finanzas personales sucede lo mismo: ahorrar e invertir con visión de largo plazo permite que las personas construyan tranquilidad y fortalezcan su patrimonio.
Como parte de este compromiso con la construcción de metas de largo plazo, Libertad Financiera mantiene durante junio una campaña especial de inversión para nuevos recursos, ofreciendo rendimientos anuales competitivos de hasta 11% antes de impuestos, orientados a quienes buscan fortalecer su estrategia patrimonial mediante instrumentos de inversión diseñados para generar valor en el tiempo.
Al igual que un equipo que aspira a competir en el escenario más importante del futbol en todo el planeta, las personas que establecen objetivos claros mantienen disciplina en sus decisiones financieras y aprovechan herramientas adecuadas tienen mayores posibilidades de alcanzar sus metas.
Porque, así como ninguna corona se gana en un solo partido, ningún patrimonio se construye en un solo día.
NACIONAL
Con poquito nosotros detonamos procesos de desarrollo: Azucena Cisneros
Avenida Pichardo Pagaza, ejemplo de transformación integral de Ecatepec, cuya repavimentación costó 13 millones de pesos, expresa la alcaldesa * Participan los gobiernos municipal, estatal y federal para rehabilitarla y convertirla en Sendero Seguro
ALFREDO IBÁÑEZ
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inaugura la repavimentacion de avenida Pichardo Pagaza, intervenida integralmente y habilitada como Sendero Seguro con casi 500 luminarias por los gobiernos municipal, estatal y federal, lo que beneficia a miles de habitantes de la Quinta Zona.
“Doce mil 500 toneladas de asfalto se aplicaron, para que tengan una referencia (…). Este camellón es el prototipo y tenemos un reto: que así quede toda la Quinta Zona”, dijo.
Agrega: “Hubo intervención de casas y luminarias, se rehabilitó todo completo. La gente lo merece, este va a ser un ejemplo. Le hemos dicho a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum que venga para que vea que, con poquito que nos haga, nosotros detonamos procesos de desarrollo”.
La avenida Gobernador Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, de 2.3 kilómetros de longitud, cruza varias comunidades de la Quinta Zona de Ecatepec, entre ellas Fuentes de Aragón y La Florida, cuya rehabilitación incluyó repavimentación de los dos sentidos de la vialidad, alumbrado público y remozamiento del camellón, con ciclovía, aparatos de ejercitación, juegos infantiles, cancha de basquetbol y rescate de diversos espacios.
En la rehabilitación integral participaron las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Ecatepec.
“Nos hicieron creer por décadas que estábamos condenados a vivir en la basura, en la invasión, en el desorden. Y eso no es cierto. Agradezco porque todo lo estamos haciendo en conjunto con el pueblo. Si nosotros lo hacemos solos no avanzamos, si asumimos una responsabilidad conjunta vamos a avanzar muchísimo”, aseguró Cisneros Coss.
Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, informa que la SICT colocó 62 postes, con 218 luminarias de 100 watts y 131 de 50 watts; la Sedatu instaló 15 velas, 44 postes y 87 luminarias de 50 watts, y el gobierno municipal reconectó luminarias y puso 42 nuevas, para un total de 470 lámparas en la vialidad.
“Aquí se trabaja día, tarde y noche con los tres niveles de gobierno”, reitera.
Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que la repavimentación de la vialidad Pichardo Pagaza, desde el Circuito Exterior Mexiquense hasta avenida Central, requirió inversión de 13 millones de pesos de recursos propios, aunque si la hubiera hecho una empresa hubiera costado más de 25 millones.
Agregó que, además de Pichardo Pagaza, también fueron repavimentadas las avenidas Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, León Guzmán y López Mateos, del fraccionamiento Valle de Anáhuac, estas últimas con inversión de 5 millones de pesos, por lo que en total repavimentaron 8 kilómetros con costo de 18 millones de pesos.
“La zona cambió verdaderamente”, asegura y agradece a los colonos por participar en las acciones gubernamentales y permitir el remozamiento de las fachadas de sus casas.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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