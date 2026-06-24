Isaac Montoya, alcalde amigo de los estudiantes de nivel básico

En Naucalpan, Edomex, se consolida el apoyo a la educación con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina * Se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas, lo que es un acto de justicia social, expresa el presidente municipal

EL TOPO

Tras más de 20 días en que se inició la entrega de tarjetas de las Becas Rita Cetina en apoyo de uniformes y útiles escolares de educación primaria, en diversas sedes del municipio, encabezadas por el alcalde Isaac Montoya Márquez junto con la encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Elizabeth Rocha Martínez, en Naucalpan se rebasarán los 36 mil beneficiarios de más de 300 escuelas públicas en el municipio.

En el Foro Felipe Villanueva del Parque Naucalli, el presidente municipal enfatiza -ante beneficiarios- que se trata de un programa federal impulsado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de apoyar la economía familiar de todas y todos los estudiantes de nivel básico.

El pasado 02 de junio se inició la entrega de más de 1,400 tarjetas de las Becas Rita Cetina a beneficiarios de los 40 barrios de Chimalpa.

Y en esta última entrega, en el Parque Naucalli, se dieron mil 835 tarjetas correspondientes a este programa federal impulsado por el Gobierno de México, en beneficio de más de 300 escuelas públicas de Naucalpan.

El alcalde destaca que gracias a este programa del bienestar se fortalece la economía familiar y generar mejores condiciones para que niñas y niños continúen su formación académica.

A través de 14 jornadas consecutivas de entrega de apoyos a estudiantes de educación básica en Naucalpan se fortalece el acceso y la permanencia de los alumnos en las aulas.

Subraya que este tipo de entregas y apoyos hoy son un derecho constitucional y que se llevan a cabo en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal para ayudar en momentos difíciles, desahogar gastos y contar con recursos o para adquirir útiles o uniformes escolares.

Luego de asegurar que este beneficio es universal, refiere que la entrega destinada para Naucalpan es de 36,439 tarjetas, las cuales van a beneficiar a 312 escuelas del municipio, lo que es reflejo del trabajo continuo entre los tres niveles de gobierno.

Los apoyos de este día fueron destinados a estudiantes de 12 planteles educativos ubicados en colonias como Los Laureles, Poetas Mexiquenses, La Cañada, Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, Ampliación San Esteban, La Olímpica, Olimpiada 68, Ampliación Olímpica, Minas Coyote, Minas Palacio e Izcalli Chamapa, entre otras.

Durante el evento, al que asistió el coordinador regional de la Secretaría de Bienestar en Naucalpan, Adrián Bernal Ubías, el presidente municipal reconoce y respalda las políticas públicas, tanto del Gobierno de México, como del Estado de México, que colocan a la educación como eje fundamental de la transformación social.

Además de la entrega de las tarjetas, las familias asistentes tuvieron acceso a servicios gratuitos de salud como el programa Vive Saludable, mediante el cual niñas y niños que fueron detectados con problemas visuales podrán acudir a los centros de Salud Digna y Coppel para obtener lentes de manera gratuita.

Asimismo, se incorporó el programa Impulsando tu Salud, que lleva a cabo el Sistema Municipal DIF a través de una unidad móvil que acercó para ofrecer de manera gratuita consultas médicas, odontológicas, psicológicas, nutricionales, servicios de optometría y aplicación de vacunas.