Gobiernos anteriores ordeñaban el Cutzamala para hacer “jugoso” negocio con el agua: Azucena Cisneros

La alcaldesa de Ecatepec muestra mano firme en el combate al robo del vital líquido y ya desmanteló más de 100 tomas clandestinas * Administraciones pasadas se hicieron los “occisos” ante grupos delictivos que “ordeñaban” al Sistema Cutzamala para vender el agua en pipas a la población

ALFREDO IBÁÑEZ

El gobierno de Ecatepec, Estado de México, combate el huachicoleo de agua y este año ha desmantelado más de 100 tomas clandestinas -algunas conectadas al propio Sistema Cutzamala-, de las que extraían ilegalmente el vital líquido para venderlo a través de pipas en esta localidad, municipios aledaños e incluso la Ciudad de México.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reconoce que el Sistema Cutzamala era “ordeñado” por desconocidos para extraer de manera ilegal agua y ponerla a la venta, mientras que la población carecía de este recurso líquido.

Al ser cuestionada por periodistas sobre las tomas clandestinas en el Sistema Cutzamala, informó que “es un huachicoleo evidente, flagrante. Es decir, está el tubo principal y lo que hacen es que lo perforan. Entonces, al perforar, inyectan ahí mangueras que sacan de esa caja y lo que generan son líneas completamente ilegales (…), son tomas clandestinas que afectan y que además perjudican lo que es la línea general que viene del Cutzamala. Es muy grave lo que ha sucedido en Ecatepec”.

Cisneros Coss recuerda que la administración que preside emprendió diferentes acciones para combatir el robo de agua potable de la infraestructura hidráulica, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, razón por la que 10 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.

Reitera que gobiernos anteriores fueron omisos ante este delito; sin embargo, la actual administración de Ecatepec trabaja para detener estas prácticas delictivas.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, destaca que mucha gente fue afectada por el robo del líquido y un sitio donde se ha combatido el huachicoleo es en el Sistema Maestro del Cutzamala, principalmente en las colonias Sagitario II, Polígonos y Media Luna.

Asimismo, señala que en una ocasión retiraron más de 10 kilómetros de manguera conectada a la línea principal.

“Es molesto porque a los ciudadanos de Ecatepec les vendían el agua en 80 pesos”, añade.

El titular de SAPASE expresa que realizan operativos de forma permanente, ya que es una instrucción de los gobiernos federal, estatal y municipal combatir y acabar con el huachicoleo del agua potable.

Es así como trabaja Azucena Cisneros en pro de los ecatepenses, por algo es calificada como “la alcaldesa combatiente del huachicoleo de agua”.