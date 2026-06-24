NACIONAL
Gobiernos anteriores ordeñaban el Cutzamala para hacer “jugoso” negocio con el agua: Azucena Cisneros
La alcaldesa de Ecatepec muestra mano firme en el combate al robo del vital líquido y ya desmanteló más de 100 tomas clandestinas * Administraciones pasadas se hicieron los “occisos” ante grupos delictivos que “ordeñaban” al Sistema Cutzamala para vender el agua en pipas a la población
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de Ecatepec, Estado de México, combate el huachicoleo de agua y este año ha desmantelado más de 100 tomas clandestinas -algunas conectadas al propio Sistema Cutzamala-, de las que extraían ilegalmente el vital líquido para venderlo a través de pipas en esta localidad, municipios aledaños e incluso la Ciudad de México.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss reconoce que el Sistema Cutzamala era “ordeñado” por desconocidos para extraer de manera ilegal agua y ponerla a la venta, mientras que la población carecía de este recurso líquido.
Al ser cuestionada por periodistas sobre las tomas clandestinas en el Sistema Cutzamala, informó que “es un huachicoleo evidente, flagrante. Es decir, está el tubo principal y lo que hacen es que lo perforan. Entonces, al perforar, inyectan ahí mangueras que sacan de esa caja y lo que generan son líneas completamente ilegales (…), son tomas clandestinas que afectan y que además perjudican lo que es la línea general que viene del Cutzamala. Es muy grave lo que ha sucedido en Ecatepec”.
Cisneros Coss recuerda que la administración que preside emprendió diferentes acciones para combatir el robo de agua potable de la infraestructura hidráulica, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, razón por la que 10 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.
Reitera que gobiernos anteriores fueron omisos ante este delito; sin embargo, la actual administración de Ecatepec trabaja para detener estas prácticas delictivas.
Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, destaca que mucha gente fue afectada por el robo del líquido y un sitio donde se ha combatido el huachicoleo es en el Sistema Maestro del Cutzamala, principalmente en las colonias Sagitario II, Polígonos y Media Luna.
Asimismo, señala que en una ocasión retiraron más de 10 kilómetros de manguera conectada a la línea principal.
“Es molesto porque a los ciudadanos de Ecatepec les vendían el agua en 80 pesos”, añade.
El titular de SAPASE expresa que realizan operativos de forma permanente, ya que es una instrucción de los gobiernos federal, estatal y municipal combatir y acabar con el huachicoleo del agua potable.
Es así como trabaja Azucena Cisneros en pro de los ecatepenses, por algo es calificada como “la alcaldesa combatiente del huachicoleo de agua”.
NACIONAL
El entrenamiento ayuda a alcanzar metas financieras
Ahorrar e invertir con visión de largo plazo permite que las personas construyan tranquilidad y fortalezcan su patrimonio
ILDEFONSO LÓPEZ
Llegar a una meta financiera, al igual que clasificar al máximo evento deportivo en todo el planeta, no es cuestión de suerte; es el resultado de la constancia, la disciplina y una estrategia bien definida.
El camino hacia la fiesta futbolera no comienza con el silbatazo inicial del primer partido. Detrás de cada selección existe un proceso de años de preparación, ajustes constantes y decisiones estratégicas orientadas a alcanzar un objetivo común.
La planeación financiera y el ahorro comparten la misma lógica: los grandes resultados no se construyen de un día para otro, sino mediante hábitos consistentes que permiten avanzar paso a paso hacia una meta.
Ya sea formar un patrimonio, asegurar la educación de los hijos o construir un fondo para enfrentar imprevistos, la planeación financiera se ha convertido en una herramienta indispensable para las familias mexicanas. Sin embargo, uno de los principales retos sigue siendo transformar el ahorro ocasional en un hábito permanente.
En este contexto, las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) han ganado relevancia como una alternativa accesible para millones de personas que buscan proteger y hacer crecer su dinero a través de instrumentos de ahorro e inversión respaldados por instituciones reguladas.
La máxima fiesta futbolera nos recuerda que los grandes resultados requieren preparación. En las finanzas personales sucede lo mismo: ahorrar e invertir con visión de largo plazo permite que las personas construyan tranquilidad y fortalezcan su patrimonio.
Como parte de este compromiso con la construcción de metas de largo plazo, Libertad Financiera mantiene durante junio una campaña especial de inversión para nuevos recursos, ofreciendo rendimientos anuales competitivos de hasta 11% antes de impuestos, orientados a quienes buscan fortalecer su estrategia patrimonial mediante instrumentos de inversión diseñados para generar valor en el tiempo.
Al igual que un equipo que aspira a competir en el escenario más importante del futbol en todo el planeta, las personas que establecen objetivos claros mantienen disciplina en sus decisiones financieras y aprovechan herramientas adecuadas tienen mayores posibilidades de alcanzar sus metas.
Porque, así como ninguna corona se gana en un solo partido, ningún patrimonio se construye en un solo día.
NACIONAL
Con poquito nosotros detonamos procesos de desarrollo: Azucena Cisneros
Avenida Pichardo Pagaza, ejemplo de transformación integral de Ecatepec, cuya repavimentación costó 13 millones de pesos, expresa la alcaldesa * Participan los gobiernos municipal, estatal y federal para rehabilitarla y convertirla en Sendero Seguro
ALFREDO IBÁÑEZ
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inaugura la repavimentacion de avenida Pichardo Pagaza, intervenida integralmente y habilitada como Sendero Seguro con casi 500 luminarias por los gobiernos municipal, estatal y federal, lo que beneficia a miles de habitantes de la Quinta Zona.
“Doce mil 500 toneladas de asfalto se aplicaron, para que tengan una referencia (…). Este camellón es el prototipo y tenemos un reto: que así quede toda la Quinta Zona”, dijo.
Agrega: “Hubo intervención de casas y luminarias, se rehabilitó todo completo. La gente lo merece, este va a ser un ejemplo. Le hemos dicho a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum que venga para que vea que, con poquito que nos haga, nosotros detonamos procesos de desarrollo”.
La avenida Gobernador Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, de 2.3 kilómetros de longitud, cruza varias comunidades de la Quinta Zona de Ecatepec, entre ellas Fuentes de Aragón y La Florida, cuya rehabilitación incluyó repavimentación de los dos sentidos de la vialidad, alumbrado público y remozamiento del camellón, con ciclovía, aparatos de ejercitación, juegos infantiles, cancha de basquetbol y rescate de diversos espacios.
En la rehabilitación integral participaron las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Ecatepec.
“Nos hicieron creer por décadas que estábamos condenados a vivir en la basura, en la invasión, en el desorden. Y eso no es cierto. Agradezco porque todo lo estamos haciendo en conjunto con el pueblo. Si nosotros lo hacemos solos no avanzamos, si asumimos una responsabilidad conjunta vamos a avanzar muchísimo”, aseguró Cisneros Coss.
Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, informa que la SICT colocó 62 postes, con 218 luminarias de 100 watts y 131 de 50 watts; la Sedatu instaló 15 velas, 44 postes y 87 luminarias de 50 watts, y el gobierno municipal reconectó luminarias y puso 42 nuevas, para un total de 470 lámparas en la vialidad.
“Aquí se trabaja día, tarde y noche con los tres niveles de gobierno”, reitera.
Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que la repavimentación de la vialidad Pichardo Pagaza, desde el Circuito Exterior Mexiquense hasta avenida Central, requirió inversión de 13 millones de pesos de recursos propios, aunque si la hubiera hecho una empresa hubiera costado más de 25 millones.
Agregó que, además de Pichardo Pagaza, también fueron repavimentadas las avenidas Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, León Guzmán y López Mateos, del fraccionamiento Valle de Anáhuac, estas últimas con inversión de 5 millones de pesos, por lo que en total repavimentaron 8 kilómetros con costo de 18 millones de pesos.
“La zona cambió verdaderamente”, asegura y agradece a los colonos por participar en las acciones gubernamentales y permitir el remozamiento de las fachadas de sus casas.
NACIONAL
Norman Hagemeister, de Finsus, seguiría en Consejo de CIBanco
Financiera Sustentable de México acumula 42 sanciones de la CNBV, según el portal público del regulador
JOSÉ LÓPEZ
Financiera Sustentable de México (Finsus) busca licencia de banca múltiple ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el mismo regulador que en octubre de 2025 revocó la licencia de CIBanco por deficiencias graves en prevención de lavado de dinero.
Finsus acumula 42 sanciones de la CNBV por el mismo concepto, según el portal público del regulador.
Su presidente del Consejo es Norman Hagemeister Rey, yerno de Jorge Rangel de Alba Brunel -expresidente del Consejo de CIBanco-, según el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México (folio 486216, diciembre de 2023).
Posee 4.23 por ciento de Finsus y es uno de los tres firmantes autorizados para operaciones superiores a cien millones de pesos; su suplente es Patrick Hagemeister Rey, también yerno de Rangel.
Su posición no es única. Los registros lo ubican en tres estructuras del mismo grupo: preside Finsus (fintech), es suplente del presidente del Consejo en sociedades del conglomerado hospitalario San Angelín-Dalinde (salud) y mantiene una calidad de consejero, hoy en disputa, en Tenedora CI, la controladora de CIBanco (banca).
Aquí surge una paradoja jurídica que ningún proceso de evaluación de licencia debería pasar por alto. Hagemeister fue consejero propietario y apoderado de Tenedora CI -la sociedad controladora de CIBanco- desde 2014. Su remoción consta en una asamblea de accionistas de abril de 2023 cuya validez está hoy cuestionada ante tribunales.
La consecuencia es delicada. Si esa asamblea se declarara inválida, la remoción nunca habría surtido efectos y conforme al artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles -que mantiene a los administradores en funciones hasta que sus sustitutos tomen posesión- Hagemeister seguiría siendo, jurídicamente, consejero de la controladora del banco colapsado. Es decir: podría estar presidiendo Finsus, la financiera que aspira a la licencia, mientras conserva un cargo vigente en la holding del banco al que esa misma autoridad le revocó la suya.
El paralelismo no termina en las personas. CIBanco acumuló 13 sanciones de la CNBV y fue designado por la FinCEN del Tesoro estadounidense como “primary money laundering concern” en junio de 2025 (Federal Register 2025-11993). En febrero de 2026, Finsus trasladó sus operaciones a Calzada General Mariano Escobedo 595, Polanco, el mismo edificio que fue sede de CIBanco.
Las preguntas son legítimas: ¿Contempla el examen de la solicitud el historial regulatorio y la situación corporativa de los principales accionistas y directivos del solicitante? ¿Ha verificado la autoridad la condición jurídica de Hagemeister respecto de la holding de CIBanco?
El Poder Judicial Federal ya conoce de la red patrimonial vinculada a estos actores y ha mantenido vigentes medidas que ordenan no innovar sobre activos en disputa.
Se buscó la versión de Finsus y de los mencionados, hasta el momento no hay respuesta. Todos gozan de presunción de inocencia conforme al Artículo 20 Constitucional.
Los datos constan en registros públicos (RPPC CDMX folio 486216) y en el Federal Register de Estados Unidos.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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