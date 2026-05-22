Exilis Ultra, el novedoso tratamiento del doctor Gamaliel Román

La velada musical “Resiliencia, vida y rock & roll” hará un recorrido de su trayectoria en el marco de sus 36 años de carrera * Tienes una cita el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 horas

ERIC GARCÍA

Haragán y CIA celebra 36 años de carrera con el concierto Resiliencia, vida y rock & roll en la Arena Ciudad de México el 17 de mayo a las 19:00 horas, en donde harán un recorrido musical durante tres horas con la participación de grandes invitados como K’Comxtles liderado por Rubén Albarrán, Amandititita y Carlos Segarra.

Está de manteles largos por “este gran acontecimiento de esta presentación, cada año nos fijamos nuevas metas, este año nos tocó hacer Ciudad de México, que es un reto, es un escalón en el camino del Haragán, pero sobre todo es una fiesta que queremos celebrar con todo el público rockanrolero que nos ha acompañado de toda la vida. “Vamos a darles un abanico musical de la trayectoria y emociones que maneja Haragán y compañía”, añade Luis Álvarez en reunión con los medios de comunicación.

Señalan que las ganas de tocar de nuevo para el público es algo muy especial para ellos.

“Queremos vibrar con el público, estamos invitando a los jóvenes, a los niños y adultos para que nos acompañen”, agrega Levith Vega.

Se dice fácil, pero ya cumplen 36 años de carrera y no imaginaron que iban a durar tanto tiempo. Han grabado más de 20 discos, se han presentado por diferentes países, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y España, voltear a ver lo que han logrado los llena de satisfacción, pero también de nuevos sueños y lugares por conquistar.

“Es una emoción llegar a estas alturas de la vida, pensé que no podía durar tanto el grupo que incluso yo no iba a durar tanto, pero aquí estoy y es un triunfo de la vida poder llegar a estas edades, poder llegar a estos años de carrera y poder brindar a la banda nuestra música y saber que eres útil de alguna manera, que desatamos emociones, que compartimos algo y que la banda nos acompañe en este camino y en este proceso”, asegura Álvarez.

Para Vega las canciones son las que se convierten en leyenda: “Estamos felices de disfrutar las canciones, de poderlas tocar en vivo y de tener el contacto directo con la banda. Tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, volvemos a nuestros inicios, hemos tocado en diferentes universidades, que es donde hicimos y empezamos a cultivar con nuestro público, así como a todos los barrios de Ciudad de México, es muy chido tener ese contacto con la banda”.

“El rock and roll nos hace más fuertes cada día y nos ayuda a poder seguir adelante y compartir toda nuestra energía, nuestra emoción y nuestra música a todo el público, ser parte de su vida y lo que queremos es seguir en este en este camino y seguir rocanroleando junto con todo nuestro público”, comenta Francisco Yescas.

Más que un concierto, los integrantes coincidieron en que será una gran fiesta, los invitados son amigos de siempre, quienes los van a acompañar fue porque con ellos pudieron coordinar sus agendas. “Esta es una fiesta para toda la banda rockanrolera”, asegura Álvarez.

“Tengan la certeza de que el 17 de mayo vamos a estar en la Arena Ciudad de México. Va a valer la pena esa espera de casi medio año”, sostuvo Álvarez.

Sobre el rock & roll ante otros géneros, creen que seguirá firme. “Creo que el rock es un movimiento que no solamente es regional o de un solo país, es un nivel, es un movimiento a nivel planetario, te podría decir próximamente hasta galáctico.

“El rock and roll es un grito de libertad, que la gente lo reconoce por ese primitivo llamado de los tambores. Somos fieles al rock & roll porque es lo que más nos gusta”, asevera Álvarez.

Así que ya lo sabes, si eres amante del rock & roll, tienes una cita el próximo domingo 17 de mayo en la Arena Ciudad de México, en punto de las 19:00 horas, para disfrutar al Haragán y Compañía.