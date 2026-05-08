Shakira, histórica y legendaria

Reúne a más de 2 millones de personas en la playa de Copacabana * Este deslumbrante espectáculo rompe records y se convierte en uno de los conciertos de mayor asistencia de la historia

ARMANDO GARCÍA

Shakira reúne a más de 2 millones de personas en Copacabana en un espectáculo histórico que reafirma su impacto global, rompe récords de asistencia y genera un fuerte impulso económico y cultural en Brasil.

La ganadora del Grammy® y del Latin Grammy® se presentó ante una gran multitud en el concierto Todo Mundo No Rio en Rio de Janeiro, patrocinado por Corona, consolidando su estatus como ícono global e intérprete legendaria.

El concierto se llevó a cabo en la Playa de Copacabana, fue entrada gratuita y reunió a seguidores de todo el mundo.

En su regreso triunfal a Brasil, país donde inició sus primeras giras internacionales, Shakira se dirigió al público en portugués durante todo el concierto e interpretó un set apoteósico repleto de sus grandes éxitos, incluidos “Hips Don’t Lie”, “La Tortura” y “La Bicicleta”.

El histórico concierto de la cantante colombiana rinde tributo a Brasil a través de invitados especiales, entre ellos Anitta, con quien interpretó su nueva colaboración “Choka Choka”, “O Leãozinho” con Caetano Veloso, “O Que É, O Que É” con Maria Bethânia y Unidos da Tijuca, “Waka Waka” con la agrupación de baile Mare Dance, “Objection” con Unidos da Tijuca y “País Tropical” con Ivete Sangalo.

Todo Mundo No Rio, conocido como el “concierto más grande del mundo”, es un evento emblemático en Rio de Janeiro que celebra la música, la cultura y la comunidad de forma gratuita.

Este deslumbrante espectáculo rompió récords y se convirtió en uno de los conciertos de mayor asistencia de la historia.

El show inició con un espectáculo de Studio Drift con 1,500 drones, el más grande jamás realizado en un concierto, presentado ante una audiencia histórica.

El mes pasado Shakira anunció una serie limitada de conciertos en Estados Unidos de su gira histórica Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ofreciendo a los fans una oportunidad única de presenciar de cerca este verano su emocionante producción en recintos más íntimos.

El anuncio ocurre luego del fin de la histórica etapa mexicana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que congregó a más de 400,000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 1 de marzo. Este hito siguió a las 13 presentaciones históricas en el Estadio GNP Seguros, que la convirtieron en la artista con más presentaciones en el recinto en una sola gira, durante la que vendió más de 800,000 entradas en total.

Repito, Shakira es legendaria e histórica.