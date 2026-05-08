ESPECTÁCULOS
Shakira, histórica y legendaria
Reúne a más de 2 millones de personas en la playa de Copacabana * Este deslumbrante espectáculo rompe records y se convierte en uno de los conciertos de mayor asistencia de la historia
ARMANDO GARCÍA
Shakira reúne a más de 2 millones de personas en Copacabana en un espectáculo histórico que reafirma su impacto global, rompe récords de asistencia y genera un fuerte impulso económico y cultural en Brasil.
La ganadora del Grammy® y del Latin Grammy® se presentó ante una gran multitud en el concierto Todo Mundo No Rio en Rio de Janeiro, patrocinado por Corona, consolidando su estatus como ícono global e intérprete legendaria.
El concierto se llevó a cabo en la Playa de Copacabana, fue entrada gratuita y reunió a seguidores de todo el mundo.
En su regreso triunfal a Brasil, país donde inició sus primeras giras internacionales, Shakira se dirigió al público en portugués durante todo el concierto e interpretó un set apoteósico repleto de sus grandes éxitos, incluidos “Hips Don’t Lie”, “La Tortura” y “La Bicicleta”.
El histórico concierto de la cantante colombiana rinde tributo a Brasil a través de invitados especiales, entre ellos Anitta, con quien interpretó su nueva colaboración “Choka Choka”, “O Leãozinho” con Caetano Veloso, “O Que É, O Que É” con Maria Bethânia y Unidos da Tijuca, “Waka Waka” con la agrupación de baile Mare Dance, “Objection” con Unidos da Tijuca y “País Tropical” con Ivete Sangalo.
Todo Mundo No Rio, conocido como el “concierto más grande del mundo”, es un evento emblemático en Rio de Janeiro que celebra la música, la cultura y la comunidad de forma gratuita.
Este deslumbrante espectáculo rompió récords y se convirtió en uno de los conciertos de mayor asistencia de la historia.
El show inició con un espectáculo de Studio Drift con 1,500 drones, el más grande jamás realizado en un concierto, presentado ante una audiencia histórica.
El mes pasado Shakira anunció una serie limitada de conciertos en Estados Unidos de su gira histórica Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ofreciendo a los fans una oportunidad única de presenciar de cerca este verano su emocionante producción en recintos más íntimos.
El anuncio ocurre luego del fin de la histórica etapa mexicana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que congregó a más de 400,000 fans en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 1 de marzo. Este hito siguió a las 13 presentaciones históricas en el Estadio GNP Seguros, que la convirtieron en la artista con más presentaciones en el recinto en una sola gira, durante la que vendió más de 800,000 entradas en total.
Repito, Shakira es legendaria e histórica.
ESPECTÁCULOS
Expo Compositores, a la caza de un joven talento
La Nueva Voz será el impulso de la próxima estrella de la música * La gran final se realizará el viernes 1 de mayo en el Cetanni Polanco
ERIC GARCÍA
El próximo evento de la Expo Compositores será engalanado con el show del maestro Miguel Luna, uno de los cantautores más respetados de la industria musical y cuyos exitosos temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Rivera, Cristian Castro, Thalía, Pepe Aguilar, Intocable, Mijares y Bronco, entre otros.
El jurado estará conformado por directivos de la Secretaría de Cultura de la CDMX, así como por destacadas personalidades de la industria de la música.
Tras una gran convocatoria donde se recibieron cientos de videos de jóvenes artistas de todo el continente, los 7 finalistas de “Buscando la nueva voz de Expo Compositores” son: Sama (Ecuador), Brandon Salazar (El Salvador), Faty (México), Carlos Eduardo (México), Grecia Campos (México), Braulio García (México) y Tomás (Colombia).
Todos poseen voces estupendas, con personalidad y fuerza interpretativa, y esa noche dejarán el alma en el escenario.
El año pasado Expo Compositores Foundation celebró sus primeros 10 años de vida, consolidándose como la plataforma más influyente para autores y compositores de habla hispana.
A lo largo de una década, la influencia de Expo Compositores Foundation se ha extendido prácticamente a todo el continente y más aún, ha logrado desarrollar nuevos espacios para aquellas personas que merecen un lugar en el mundo de la música no sólo como creadores de canciones sino también como intérpretes, por eso es que a inicios de este 2026 lanzó la convocatoria para el concurso “Buscando la Nueva Voz de Expo Compositores”.
La gran final de siete estupendas “promesas” será el 1 de mayo en el centro de espectáculos “Cetanni Polanco”.
Sin duda será una velada para celebrar su destreza vocal, sus dones, su impacto frente al público y su sentimiento, pues los siete dejarán el alma en el escenario. La emoción está por vivirse y la decisión no será fácil, ya que cada uno brilla con luz propia y su entusiasmo es enorme, están frente a la oportunidad que puede transformar su vida.
El ganador recibirá como premios un contrato de representación exclusiva con Expo Compositores (vigencia inicial de un año, renovable); grabación, producción y lanzamiento de un sencillo y de su video musical oficial.
Expo Music será el sello encargado de seleccionar y producir el tema del artista triunfador y Expo Compositores Foundation cubrirá la inversión correspondiente a su imagen (look & feel), así como la producción y promoción de una canción.
El jurado estará integrado por: Miguel Luna (cantautor de prestigio y uno de los compositores mexicanos más reconocidos de la actualidad), Rafa Loar (fundador y líder del grupo Elefante), Roy Villaseñor (representante de CH Records y productor), Panchín Carrillo (productor de Reyli y otros artistas) y Pedro Kominik y Bastian Acosta (directivos y representantes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México).
Así que a celebrar el talento, arropar a nuevas voces, ser testigos del momento que puede cambiar una vida y a disfrutar de una noche inolvidable.
Es así como Expo Compositores Foundation arranca esta segunda década como organización, impulsando el talento genuino, abriendo puertas y ayudando a hacer realidad los sueños.
ESPECTÁCULOS
Katy Perry, ¿agresora sexual?
Investigada por la policía australiana tras acusaciones de Ruby Rose * La actriz afirma que presentó una denuncia formal contra la bella cantante por los hechos ocurridos en una discoteca de Melbourne, Australia, en 2010
ERIC GARCÍA
La Policía del estado de Victoria abrió una investigación por una presunta agresión sexual denunciada por la actriz Ruby Rose contra la cantante Katy Perry, hechos que habrían ocurrido en 2010 en una discoteca de Melbourne, Australia.
Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años, ahora tiene 40 años, la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.
La cantante presuntamente “se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, explica la actriz, conocida por sus trabajos en series como Orange is the New Black o Batwoman.
Estos hechos han sido negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidense, que aseguró que son “mentiras peligrosas e imprudentes”.
Las autoridades australianas confirmaron el miércoles que iniciaron indagatorias sobre un incidente registrado en un local del centro de Melbourne en 2010, sin ofrecer mayores detalles debido a que el caso se encontraba en curso.
Rose también explica que en el pasado había compartido la experiencia, pero la presentó como una “graciosa anécdota de borracha” porque no sabía cómo manejar la situación.
“Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente”, señala, al tiempo que destaca el impacto emocional del episodio.
Posteriormente, la actriz confirma que presentó denuncias formales ante las autoridades, por lo que indicó que no podría continuar comentando el caso conforme a las indicaciones policiales.
Por su parte, el representante de Perry rechazó las acusaciones en un comunicado enviado a Variety y aseguró que Rose “tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.
ESPECTÁCULOS
El Dr. Gama embellece la imagen de Sergio Mayer Mori
En el cuidado de su imagen, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se realizó un procedimiento estético de la mano del “Cirujano de las Estrellas” * El Chisme TV, el único medio de comunicación que tuvo la exclusiva, un programa conducido por Rodrigo Fragoso, “El Manager de las Estrellas”
ERIC GARCÍA
Sergio Mayer Mori está de plácemes, y razón no le falta, pues está más que listo para el lanzamiento a nivel mundial de su nuevo sencillo que lleva por título “Maldita depresión”, programado para el próximo 24 de abril su difusión en todas las plataformas digitales.
El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, ahora bajo la representación de Rodrigo Fragoso, “El Manager de las Estrellas”, cuida su imagen personal y se realizó un procedimiento estético de la mano del doctor Gama, “El Cirujano de las Estrellas”.
El actor y cantante, quien heredó la belleza y talento de sus padres, se sometió a un ultrasonido focalizado de alta intensidad que utiliza energía térmica para eliminar grasa localizada y eliminar la flacidez en el abdomen y marcación abdominal.
Mayer Mori reconoce la importancia del amor propio y decidió verse más galán mediante el cuidado de su cuerpo.
Cabe señalar que el doctor Gama es un reconocido especialista en medicina estética, reconocido internacionalmente por sus innovadores tratamientos, tan es así que diversas figuras del deporte, la política y los espectáculos lo buscan para hacerse “sus arreglitos”.
Entre la larga lista de clientes se encuentran figuras como Gabriela Spanic, Cynthia Klitbo, Felicia Mercado y Lisardo, entre muchos otros.
CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO TALENTO
Sergio Mayer Mori asegura estar más que listo para lanzar su nuevo sencillo “Maldita depresión”, que será estrenado a nivel mundial este próximo 24 de abril en todas las plataformas digitales.
Gracias a su trabajo y talento, se consolida como uno de los nuevos talentos emergentes favoritos entre el público hispano.
El programa El Chisme TV, conducido por Rodrigo Fragoso, tuvo la exclusiva y fue el único medio en capturar estos momentos íntimos mediante un video que se viralizó inmediatamente en las redes con positivos mensajes.
Mayer Mori inicia una nueva etapa y tiene el reto de brillar en el universo artístico… y talento lo lleva en la sangre. Al tiempo.
@anaochoa114
🥺🫂❤️🩹Sergio Mayer Morí Rompe en llanto al cantar su última composición “Maldita Depresión” #LaGranjaVIP #sergiomayermorí #Depresion #parati #fyp @smayermori
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Audios ponen en evidencia posibles delitos
Nada detiene al nuevo imperialismo
Todos los caminos llevan a Palenque
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 4 días
Raciel Pérez, comprometido con la seguridad y la paz social
-
NACIONALHace 4 días
Mejor calidad de vida y garantizar vialidades seguras, la prioridad de Isaac Montoya
-
SILENCIO ROTOHace 4 días
¡A temblar!
-
LA FERIAHace 4 días
Morena lo tiene todo y… ¡puede perder!
-
NACIONALHace 5 horas
Audios ponen en evidencia posibles delitos
-
TEXTUAL-ESHace 4 días
El “vía crucis” de los conductores en la CDMX
-
NACIONALHace 2 días
VACOn todo Enrique Vargas por Huixquilucan
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 2 días
¡Una tras otra!