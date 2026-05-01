PULPO POLÍTICO
Frentes y escenarios de Sheinbaum Pardo
El gran reto: revertir el desastre heredado de AMLO * La Primera Presidenta tiene la inteligencia y habilidad política para llevar a México al mejor escenario posible. Está a tiempo de tomar las decisiones que determinarán el futuro de México y el de su misión histórica como Mandataria. Que así sea por el bien de todos los mexicanos
MARCO ANTONIO FLORES***
Prever cómo terminará su sexenio la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un verdadero galimatías dada la problemática que enfrenta.
¿Qué cuentas entregará a su pueblo, qué resultados reales, qué avances en lo económico, en salud, en lo social, lo cultural y educativo? ¿Seremos un país más democrático, justo y próspero? ¿Cumplirá la Primera Mandataria con la misión histórica que le corresponde?
Para aproximarnos a los posibles escenarios que tendrá al final de su gobierno, no necesitamos una bola de cristal, mejor podemos hacer un ensayo general, basados en “escenarios”.
No hay la menor duda que la titular del Poder Ejecutivo, al llegar a la máxima responsabilidad política del país con la mayor votación de la historia, se sacó la “rifa del tigre”, término coloquial que describe el enorme reto que enfrenta. Tiene abiertos muchos frentes, con los cuales debe nadar a contracorriente. Una problemática que heredó por los malos resultados de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El menor crecimiento económico en 40 años, la peor crisis de seguridad del país con un crecimiento exponencial del crimen organizado, con al menos la tercera parte del territorio nacional tomada por los cárteles del narcotráfico, según lo afirma el Comando Militar Norte de Estados Unidos.
Un sistema de salud en crisis por el fracasado Insabi, el destrozado Seguro Popular y un IMSS Bienestar que no acaba de nacer, por tanto ni siquiera está en pañales, en medio de una grave falta de medicamentos.
En materia de educación, con los peores resultados de la prueba internacional PISA, reprobados en lectura y matemáticas, con un rezago que ocasionó la contrarreforma educativa de AMLO, que regresó privilegios a la CNTE y que tardará al menos 15 años en revertirse, según los expertos. En el ámbito político, si bien Sheinbaum Pardo y su movimiento alcanzaron un poder casi absoluto, que no tuvo el PRI, ni en sus mejores tiempos, es un poder que resulta ser contrario a los principios básicos democráticos constitucionales, ya que al tener el control de los tres Poderes nulifica de facto la división de Poderes, desaparecen los contrapesos que tenían los organismos autónomos constitucionales y se dio la puntilla con la cooptación de los últimos bastiones democráticos que quedaban, el INE y el TEPJF, todo lo cual trasciende al ámbito económico y al T-MEC , por la incertidumbre y falta de certeza jurídica, así como el riesgo de no contar con elecciones limpias y transparentes.
Por si lo anterior fuera poco, todos somos testigos de la gran problemática que Claudia Sheinbaum enfrenta a diario. Adicionalmente, tenemos como socio y vecino al país más poderoso del mundo, bajo el mando del presidente Donald Trump, que un día y otro también agrede a México y a Sheinbaum con expresiones nada diplomáticas.
Tiene muchos frentes de ataques, el más reciente la inauguración del Tren Suburbano de Buenavista al AIFA. Y todo porque hace 4 años, en diciembre de 2021, López Obrador inauguró el tren que recorría las instalaciones del AIFA, estando como testigos funcionarios de primer nivel: Secretarios de Marina y de la Defensa, el entonces gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza y la propia Claudia Sheinbaum, en ese entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Las críticas se centran en cómo inaugurar algo ya inaugurado… ¿o fue un montaje del expresidente Andrés Manuel, un tema que le encantaba para lanzar ofensivas contra Carlos Loret de Mola?
POSIBLES ESCENARIOS
La técnica de elaboración de escenarios no es nueva, desde los años noventa tuvimos oportunidad de conocerla gracias a un brillante jefe y amigo, quien en ese entonces era director general del Conacyt.
Motivados por él, tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario sobre el uso y desarrollo de escenarios, en San Francisco, California, en el Global Business Network (GBN). Algunos conceptos generales que podemos citar respecto a esta técnica. Un escenario es una fotografía de futuro, relativa a una condición conectada con el presente, partiendo de decisiones clave y de eventos y consecuencias insertos en la narrativa. Un escenario “constituye la descripción de un futuro posible y de la forma de alcanzarlo”.
En suma, se trata de una “Narrativa de un estado futuro al que un sistema objeto de estudio puede evolucionar y que permite al tomador de decisiones anticipar las implicancias de su configuración”.
Entre los autores de escenarios se destaca el método de Peter Schwartz dada la facilidad para su desarrollo.
El proceso se compone de varias etapas a partir de su “Método de ejes” que consiste en plasmar sobre un esque (matemático) de dos ejes, uno horizontal (X) y uno vertical (Y), que se cruzan y forman cuatro planos con posibles narrativas que establecen el alcance, temporalidad y objetivos del estudio.
Se lleva a cabo un ejercicio de análisis sistémico de variables, entre las que se hallan: Actores, tendencias, hechos y otras circunstancias con el fin de identificar tendencias, megatendencias, eventos, riesgos y oportunidades.
Los ejes de Peter Schwartz de sus escenarios son: 1. (+ , +); 2. (+ , -); 3. (- , -), 4. (- , +).
A efecto de hacer un sencillo ensayo de los posibles escenarios del gobierno de la Presidenta, podríamos establecer dos grandes variables, las de mayor relevancia, en cada uno de los ejes. En el vertical la estabilidad económica y en horizontal la estabilidad política. Así el escenario ideal o de mayor éxito (+ , +) sería el que se daría en el cuadro superior derecho en el que convergen los mejores futuros de estabilidad económica y política.
Un segundo escenario (+ , -) , ubicado en el cuadro inferior derecho, sería óptima estabilidad política y pésima estabilidad económica.
Un tercer escenario (- , -) sería el más desastroso, pésima estabilidad económica y pésima estabilidad política… y finalmente en el cuadro superior izquierdo se daría un cuarto escenario, con óptima estabilidad económica, pero con pésima estabilidad política.
Adicionalmente deberán considerarse factores externos que influencien las dos grandes variables que establecimos (aspectos políticos y económicos) como factores culturales, sociales, tecnológicos, legales, ambientales, así como de actitudes, valores y ética, entre otros.
Con los anteriores factores y elementos se caracteriza cada cuadrante, es decir, cada escenario según su naturaleza con narrativas o historias coherentes de la evolución del objeto de estudio hacia el largo plazo. Finalmente se estiman y visualizan las posibles implicancias de los escenarios generados en la matriz.
La técnica de escenarios para el gobierno de la Mandataria (2024-2030) se articula a través de instrumentos de planeación prospectiva como el “Plan México” y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, que incidirían en el eje de “estabilidad económica”.
Esta metodología permitiría al gobierno federal formular hipótesis estratégicas para gestionar riesgos y oportunidades en un entorno de incertidumbre, como la revisión del T-MEC o la transición energética.
En el ámbito económico, el gobierno podría utilizar la técnica de escenarios para definir una “hoja de ruta” que alinee la inversión pública y privada con metas a largo plazo. Esto implicaría la Identificación de Variables Críticas: Factores como la incertidumbre jurídica que genera la “reforma judicial”; la relocalización de empresas (nearshoring), la soberanía energética y la seguridad nacional.
A partir de ello, habrá que hacer la “Construcción de Narrativas”: Se fundamenta en los “100 Compromisos” y las “Catorce Repúblicas”, que sirven como el escenario base o deseado para el sexenio.
Vale la pena ensayar la Simulación de Resultados: El “Plan México” establece metas específicas (cómo convertir a México en la 10a. economía mundial para 2030) para evaluar el progreso frente a diferentes contextos internacionales.
Los Escenarios Estratégicos por Ejes de Gobierno incluyen en el eje de la estabilidad económica. Economía y Desarrollo (“Plan México”) con la meta de elevar la inversión al 25% del PIB y generar 1.5 millones de empleos adicionales, así como la ejecución de 2,000 proyectos estratégicos y la creación de 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en diversos estados.
En el mismo eje económico el factor Seguridad Nacional será determinante con una Estrategia: Basada en cuatro ejes (Atención a las causas, Guardia Nacional, Inteligencia y Coordinación) y un Escenario de Inteligencia: Creación del Sistema Nacional de Inteligencia para reducir delitos de alto impacto, como la extorsión y el homicidio.
Otro factor determinante será la Soberanía Tecnológica y Energética, que incluye Innovación: Desarrollo de tecnología propia, como el auto eléctrico “Olinia” y drones de alta eficiencia; Energía: Análisis de nuevas técnicas para exploración de gas (fracking de bajo impacto) y consolidación de la CFE. En este renglón hay muy buenas noticias con el anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo de dar un giro a la política energética que impuso su antecesor.
En la narrativa de los dos ejes, económico y político deberán considerarse la Gestión de Incertidumbre y Riesgos Externos, como la Revisión del T-MEC (2026): El gobierno ha integrado un equipo económico especializado para fortalecer su postura ante las presiones de socios comerciales, especialmente de Estados Unidos. De la misma manera, las Relaciones Internacionales: Colaboración estratégica con la ONU en materia de derechos humanos para mitigar críticas internacionales y fortalecer la legitimidad institucional.
Todos los mexicanos esperaríamos que al final de su sexenio Sheinbaum Pardo lleve a México al mejor cuadrante de escenarios en el que el eje de la estabilidad económica y el de la política están en el punto óptimo.
Para ello, la toma de decisiones políticas oportunas es determinante. Ejemplos: lo que ya se hizo en materia energética. Pendientes, revertir las regresivas reformas judicial y educativa, así como el respeto al régimen democrático constitucional.
Claudia Sheinbaum tiene la inteligencia y la habilidad política para llevar a México al mejor escenario posible. Está a tiempo de tomar las decisiones que determinarán el futuro de México y el de su misión histórica como nuestra primera mujer presidenta. Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
¿Ignorancia o complicidad?
Finalmente el gobierno acepta la fuga de petróleo en el Golfo de México tras meses de negación * Si no lo sabían, grave, eso indica incapacidad… y si lo sabían muy grave todavía porque eso indica que se hicieron de la “vista gorda” * La pregunta que surge: ¿Habrá sanción contra los responsables?
MARCO ANTONIO FLORES***
Petróleos Mexicanos (Pemex) finalmente admitió una fuga de combustible en el Golfo de México -originada en un ducto del complejo Abkatún-Cantarell- tras meses de negarlo.
La falla, detectada desde febrero de 2026, provocó contaminación en más de 600 km de costa.
En medio de esta desafortunada fuga, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un inédito anuncio en la política energética nacional: Se aceptarán alianzas con inversionista privados y extranjeros en la exploración de petróleo, generación de electricidad, así como el fracking en la exploración de gas.
No sabemos si se debe a las presiones de nuestro socio y vecino del norte por la inminente negociación del T-MEC, si influyó lo que ocurrió en Venezuela o si se debe a nuestra enorme dependencia por importar 70% de gas que consumimos y el 60% de la gasolina que ocupamos.
O sí por fin le abrió los ojos al gobierno mexicano la desastrosa crisis financiera de Pemex que lo tiene al borde del colapso total.
México en la década de los 80s se posicionó como el cuarto país con mayor producción de crudo a nivel mundial, con una producción de entre 2,553 a 3,001 miles de barriles diarios (mbd), equivalente al 5% de la producción mundial anual de la época.
Desde 2019 a 2020 ocupó el lugar número 12 a nivel mundial, con 1,928 mbd, equivalentes al 2.1% de la producción mundial.
A finales de 2025 la producción de petróleo crudo de Pemex cayó por debajo de 1,300 mbd.
En la era neoliberal desfilaron al frente de Pemex personajes como Jesús Reyes Heroles, Antonio Dovalí Jaime, Jorge Díaz Serrano y Francisco Rojas Gutiérrez.
En 2018, AMLO nombró director general de Pemex al agrónomo Octavio Romero, su eterno operador financiero (personal), quien dio la puntilla a la paraestatal y la dejó en la peor ruina de su historia.
La crisis financiera existencial de Pemex obedece a la esencia de su origen, En 1938 Lázaro Cárdenas decidió nacionalizar la industria que estaba en manos de empresas extranjeras, para ser administrada por el gobierno y así garantizar que el “pueblo” de México dispondría de manera soberana de su tesoro más valioso, el petróleo. Esto ocurrió hace casi un siglo.
En México se volvió un mito permitir que empresas extranjeras coadyuvaran con Pemex en la exploración y explotación del petróleo; la “izquierda” política de México se quedó estacionada en los 70s, no se enteró que la guerra fría había terminado, que el comunismo había fracasado y había sido sepultado en 1989 con la caída del Muro de Berlín.
Con esa retrógrada tesis la “izquierda” obstruyó el desarrollo y crecimiento de Pemex durante todos los gobiernos “neoliberales”, desde 1982 con Miguel de la Madrid hasta 2018 con Enrique Peña Nieto, quien había logrado, por fin, consensos en el Poder Legislativo, para mediante reformas constitucionales alcanzar la indispensable Reforma Energética.
En 2018 llegó al poder la izquierda en la persona de Andrés Manuel López Obrador para echar bajo esa reforma y retomar las obsoletas y gastadas tesis de que, en aras de la soberanía, nuestro petróleo es intocable y pertenece al “pueblo”.
PAÍSES CON INVERSIONES EXTRANJERAS
Tan sólo en América Latina los países con inversiones de empresas extranjeras son:
BRASIL: Permite la entrada de capital privado y empresas extranjeras, tanto en licitaciones de la ANP como en asociación con la empresa estatal Petrobras (o sin ella).
COLOMBIA: Más del 90% del crudo es extraído por Ecopetrol y un conjunto de empresas privadas extranjeras.
ECUADOR: Empresas privadas operan gran parte de la infraestructura petrolera y extraen crudo en asociación con la estatal.
VENEZUELA: Pese a tener grandes reservas estatales (PDVSA), permite la participación de empresas privadas (Chevron, Repsol, Eni, Shell) bajo licencias específicas y, a partir de 2026, con mayor autonomía y nuevas reformas para atraer inversión extranjera.
ARGENTINA: Participación privada activa, especialmente en el desarrollo de recursos no convencionales (Vaca Muerta).
De igual manera China permite que empresas extranjeras participen en la exploración y producción de petróleo y gas.
La falta de nueva tecnología de nivel mundial en la explotación y mantenimiento de Pemex es factor para accidentes como el que acaba de ocurrir.
El pasado jueves 16 de abril, el Gobierno de México -a través del grupo interinstitucional- informa que el derrame de petróleo iniciado hace más de dos meses en el Golfo de México se debió a una fuga en las instalaciones de Pemex.
Autoridades mexicanas pusieron “oídos sordos” cuando ya organizaciones ambientalistas, como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ya lo habían revelado.
“Lejos de alertar a tiempo, las autoridades salieron casi dos meses después, cuando el derrame llegó a las costas, y se escudaron en un buque no identificado y de chapopoteras naturales. La evidencia disponible desmiente esa versión”, expresaron las organizaciones ambientalistas.
La versión de un barco desconocido fue difundida por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nalhe, y por la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y parte del grupo interinstitucional, dice que -tras el análisis de más de 70 imágenes satelitales desde el norte de Veracruz hasta Campeche y diversos tipos de datos (como simulaciones computacionales)- se llegó a la siguiente conclusión: “Existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, en el complejo de Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado e interperizado. No se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto.
“Con el análisis de las imágenes satelitales, se demostró la presencia de hidrocarburo en la zona de Abkatún desde el 4 de febrero, cuando la mancha de petróleo era de unos 18 kilómetros. El 7 de febrero, en sólo 3 días, la mancha ya era de 47 km. Y hasta de 75 km el 15 de febrero”, agrega la secretaria Ruiz Gutiérrez.
CHIVOS EXPIATORIOS
Está bien aceptar la fuga de petróleo en el Golfo de México, pero ¿habrá castigo para los responsables? Ojo, digo responsables, porque los culpables siempre son los de menor cargo, los que comúnmente conocemos como “chivos expiatorios”, pero, como en todo trabajo, alguien tiene la responsabilidad final del buen funcionamiento en Pemex. ¿O van a salir como lo dijo Florencia Serranía, que ella era nada más la directora del Metro?
Organizaciones ambientalistas señalan que el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, debió estar enterado desde el principio del derrame, en virtud de que Pemex cuenta con un equipo satelital que monitorea diariamente este tipo de fugas en las costas cercanas a ductos y pozos, e informa en tiempo real a los directivos de la empresa empezando por el propio director general.
Para las ONGs, la separación del cargo de tres funcionarios de Pemex no es suficiente debido a la falta de transparencia, opacidad y descalificaciones que se hicieron durante más de dos meses frente a ese desastre ambiental, que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México.
El colectivo conformado por 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Carto Crítica A. C., Conexiones Climáticas y Geo Comunes, destacan que con esta acción se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales.
Las conclusiones que flotan en el ambiente ponen en evidencia el actuar de los funcionarios de Pemex.
Si no lo sabían, grave, pues eso indica incapacidad y para otros es ignorancia, pero recordemos que para Morena con tener el 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad es más que suficiente.
Ahora, si lo sabían, pues es todavía más grave… y eso indica complicidad… y la pregunta que surge es: ¿Habrá sanción para los responsables?
Pese a la gravedad del caso, el propio gobierno no tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto del derrame, lo que representa una omisión muy grave, porque “sin un dato oficial no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar si la respuesta será suficiente, calcular el costo total de la remediación ni establecer una reparación proporcional”.
El principio de ‘el que contamina paga’ sigue sin traducirse en hechos. El país, los pescadores y las comunidades siguen sin saber cuál fue la magnitud de las afectaciones, ni cuánto costó la respuesta completa, ni cuánto deberá pagar Pemex por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura.
No sabemos si la responsabilidad del derrame en el Golfo de México amerite otras renuncias, incluida la del actual director general de Pemex. ¿O será que desde Palenque se quiera aprovechar para sustituirlo por el actual director del Infonavit? Lo comento por el giro que está dando la política energética de la Primera Presidenta, que difiere radicalmente del esquema estatista y obsoleto que implantó Andrés Manuel López Obrador a raíz de su regresiva contrarreforma energética.
Millones de mexicanos apoyamos la corrección de rumbo que haga la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a erróneas y desastrosas políticas públicas de su antecesor. Los ejemplos ya están a la vista. En materia de seguridad se dejó atrás la consigna de “abrazos y no balazos”; en diplomacia con el reciente acercamiento a España, y ahora en materia energética, al formar un Comité Técnico, integrado por rectores, académicos y técnicos de las más prestigiadas instituciones educativas del país, para que ese comité formule y avale las propuestas más convenientes en materia energética.
Los dictámenes que emita ese comité servirán para abrir el debate o bien un trámite para respaldar una decisión ya tomada.
Estamos ciertos que la Primera Mandataria no se distanciara de su antecesor. Sin embargo, romper con dogmas y ataduras del pasado, es el único camino para aspirar a colocar a México entre a las diez principales economías del mundo.
Con ello la doctora Sheinbaum cumplirá su misión histórica. La patria es primero.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Los records de la 4T
Muy cuestionables por las cifras duras del INEGI, Coneval, Banxico y SHCP * El país requiere al timón de mando a una auténtica jefa de Estado con un sólido liderazgo, capaz de iniciar la verdadera transformación por un México próspero, justo y democrático
MARKOFLOS
Después de siete años y medio de los gobiernos de la “transformación”, tomando como referencia las cifras duras de INEGI, Coneval, Banxico, SHCP y organismos internacionales reconocidos, se puede afirmar que todos los records históricos que presume son muy cuestionables y en el balance de resultados no son favorables para la mayoría de la población.
La mayor parte de las cifras récord son al corte del final de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lleva apenas un año y medio de gestión.
Algunas cifras record destacadas son las siguientes:
Crecimiento económico: El sexenio cerró con un crecimiento promedio anual inferior al 1%, la tasa más baja en cuarenta años.
Empleo: Se crearon cerca de 2.4 millones de empleos formales, aunque la informalidad laboral se mantuvo alta, afectando a más del 54% de la población activa.
Deuda pública: Se incrementó un 23% en términos reales respecto a 2018, situándose en 17.4 billones de pesos al final de la gestión. Con Sheinbaum Pardo ya se duplicó: 20 billones de dólares, el doble desde el primer presidente de la República hasta Enrique Peña Nieto. Todo un record: una deuda de casi 200 años se duplicó en sólo 7 años con el gobierno transformador.
Inversión pública: Hubo una contracción en la inversión física del 18.98%, concentrando el gasto en proyectos insignia como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
Pobreza extrema: Según el número de personas en pobreza extrema aumentó de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022.
Salud: Se reportó un aumento en la carencia de acceso a servicios de salud, pasando del 16% al 39%. Destrucción del Seguro Popular, fracaso del Insabi y escasez de medicamentos.
No se olvida que 224,244 vidas de mexicanos se hubieran salvado de haber existido un manejo diferente en la pandemia, debido al pésimo desempeño del inepto y negligente Hugo López-Gatell.
Gasolina, promesa de AMLO que bajaría a 10 pesos. En 2018 estaba en 19 pesos, en 2024 ya costaba 24 pesos, esto a pesar del enorme subsidio “populista” que se ha otorgado, estimado en casi 400 mil millones de pesos, medida que en el corto plazo ha frenado la inflación, pero que, en el largo plazo, tendrá un costo mayor para el desarrollo y la estabilidad económica del país, toda vez que se sacrifican inversiones en infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia.
Este subsidio, sumado a la enorme inversión en clientela electoral (compra de votos), tendrá un gran costo para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo.
Pensión para adultos mayores. En 2018 tuvo un presupuesto de 53 mil millones de pesos, y en 2024 llegó a 465 mil millones de pesos, un incremento de 774 por ciento.
Educación. Al menos 15 años podría tomar que México recupere los niveles educativos de países similares dentro de la OCDE, siempre y cuando se corrijan las deficiencias tanto en el sistema educativo nacional como en otros rubros que inciden en los educandos. Pésimos resultados en la última prueba PISA, récord de deserción en nivel básico, libros de texto tendenciosos, así como cambios en la currícula escolar sin ton ni son, creación de 100 universidades “patito” denominadas Benito Juárez y disminución de recursos para la ciencia.
Remesas. Llegaron a alcanzar casi 65 mil millones de dólares en 2024 y que AMLO presumía como un logro de su gobierno, pero -como todos sabemos- se trata de dinero que envían al país los migrantes mexicanos desde EU y no obedece a ninguna política del gobierno mexicano.
Inversión Extranjera Directa (IED). La cifra de aumento del 2% fue publicada por la Secretaría de Economía (SE), sin embargo, Banco de México (Banxico) reportó una contracción de 23.22% en el mismo periodo.
Tipo de cambio. El valor de la moneda mexicana frente al dólar obedece a las políticas monetarias de Estados Unidos.
Reservas internacionales. Son activos financieros, propiedad de Banxico. Las reservas alcanzaron un récord, pero esta cifra incluye la recepción de US$12,000 millones de Derechos Especiales de Giro que el FMI transfirió a los países miembros del organismo.
Corrupción. Según Transparencia Internacional, la percepción del nivel de corrupción subió de 28 pts. en 2018, a 31 pts. en 2024.
Seguridad. En este rubro el gobierno de la Primera Mandataria está corrigiendo el desastroso escenario que heredó, un México dominado, al menos en la tercera parte de su territorio, por el narco, cifras récord de homicidios (casi 200 mil), 45 mil desaparecidos, incrementos y extensión en todo el país del cobro de piso y asaltos en carreteras.
Mentiras. Otra cifra record, las casi 2 mil contabilizadas por el sitio SPIN en las 1,400 Mañaneras de AMLO.
Habrá que reconocerle a López Obrador su estrategia de comunicación para mantener una gran popularidad que le alcanzó para transmitírsela a su sucesora.
En 18 años de campaña perseverante y extensa campaña, supo leer cuáles eran los reclamos y demandas del “pueblo”: “Primero los pobres”, “Combate a la corrupción e impunidad”, “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, “La revolución de las conciencias” y “La Cuarta Transformación”.
En un México con 60 millones de pobres su cálculo político-electoral fue acertado. Mejoró los ingresos de 5 millones de pobres y los sacó del ranking de pobreza (moderada), pero dejándolos en la fragilidad de su mismo estatus educativo, de salud y social.
Es de resaltar que Oportunidades-Prospera fue uno de los programas sociales con reconocimiento internacional, que se había sostenido durante 4 sexenios, gracias a que -estaba científicamente comprobado- contribuía fuertemente a mejorar el ingreso, a la disminución del rezago educativo, mediante el acceso efectivo a servicios sociales, incluidos los derechos a la educación, salud y la no discriminación.
También permitía el acceso real al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad. En cambio, a partir de 2018 sólo se cumple el propósito de mantener la “clientela electoral”.
El ex director del desaparecido Coneval, Dr. Gonzalo Hernández Licona, fue relevado en una Mañanera por hacer públicos datos duros, mismos que en julio de 2021 el INEGI avaló.
En la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) se dio a conocer: “Se observa que los hogares mexicanos más pobres -específicamente el diez por ciento más pobre, que recibieron las transferencias gubernamentales- cayeron 32 por ciento. AMLO incrementó los programas sociales respecto a 2018, pero le redujo el apoyo a la población más pobre”.
¿A dónde se fue entonces el ingreso de los programas gubernamentales? Los hogares más ricos, el decil X, incrementaron en 93% lo que recibían de transferencias gubernamentales entre 2018 y 2021. El decil IX lo incrementó en 148%, el decil VIII en 145 por ciento. Es decir, al treinta por ciento de las familias más ricas del país se les incrementó en 129% el apoyo de programas sociales y becas gubernamentales. Sin embargo, para el veinte por ciento de las familias más pobres las transferencias del gobierno cayeron.
Agregó el Dr. Hernández Licona que sería interesante revisar que INEGI y Coneval (ahora fusionado al INEGI) dieran a conocer estas referencias en 2023.
Lo que teníamos de acuerdo con la Enigh era que el apoyo total a adultos mayores aumentó 185% a partir de 2018, pero mientras el incremento para el primer decil fue de 17%, para el decil más rico fue de 457 por ciento.
En las transferencias para adultos mayores se prefirió a quienes más ganaban. En el caso del programa Oportunidades-Prospera, que fue eliminado en esta administración, éste fue sustituido desde 2019 por tres programas: Becas Benito Juárez para Educación Básica, para la Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro (becas universitarias). El monto total se redujo 35%, pero la reducción fue de 63% para el decil más pobre y hubo un incremento de 380% para el decil más rico.
La conclusión del Dr. Hernández Licona fue que “para el setenta por ciento de las familias más pobres el apoyo gubernamental se redujo 42% en promedio en este sexenio”. Y agrega: “He tenido oportunidad de tener el testimonio reciente de familias en Morelos y en Oaxaca que coinciden que hoy reciben menos apoyo para sus hijos en primaria, secundaria y preparatoria de lo que recibían anteriormente con Prospera”.
El legado que López Obrador dejó a su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue: Un país polarizado y dividido; una economía sostenida con alfileres; conflictos internos (CNTE, transportistas, madres buscadoras, etc.); Incertidumbre con nuestros socios comerciales, debido a la falta de certeza jurídica, y económica por la regresiva Reforma Judicial, la desaparición de organismos autónomos constitucionales en materia de transparencia, comunicaciones y competencia.
En este contexto, millones de mexicanos le preguntamos a nuestra Primera Presidenta si queremos seguir con resultados negativos.
¿Estamos sólo frente a una “simulación”, producto de un manejo de comunicación eficaz, pero engañoso que mantiene la percepción de que estamos inmersos en la transformación?
Nadie espera que millones de mexicanos continúen siendo engañados. Sería un inexplicable despropósito. ¿Para qué o por qué, con qué fines?
México requiere al timón de mando a una auténtica jefa de Estado con un sólido liderazgo, capaz de iniciar la verdadera transformación del país, por un México próspero, justo y democrático.
PULPO POLÍTICO
ONU desnuda a México
El señalamiento de Naciones Unidas no es nuevo: En 2022 lo hizo el Parlamento Europeo * El Estado Mexicano debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo a nivel mundial y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable
MARCO ANTONIO FLORES***
Al parecer los gobiernos de la transformación viven en dos dimensiones. Una es cómo nos ven los organismos y la comunidad internacional y, otra muy distinta, es la versión para consumo de los nacionales.
Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que hay indicios fundados de que en algunas desapariciones participan funcionarios públicos, el gobierno mexicano desmiente y se indigna con esos señalamientos.
Mientras esto pasa, un juez vinculó a proceso -por el delito de desaparición forzada- a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien también se desempeñó, como secretario de Gobernación y líder del Senado de la República.
En el ámbito internacional, México ha sido objeto de informes de organismos que muestran al mundo la realidad que vivimos, sobre todo desde 2018.
En 2022, el Parlamento Europeo condenó el asesinato, las amenazas y el acoso a periodistas, así como a defensores del medio ambiente y comunidades indígenas.
“A partir de que cambió el gobierno los asesinatos se han triplicado. Es inaceptable la retórica presidencial contra los medios de comunicación y su afán de estigmatizar a los periodistas. Más del 90% de los crímenes no han sido investigados”, dijo Leopoldo López Gil, eurodiputado español. Recuérdese el intento de asesinato contra el prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, quien -como otros importantes periodistas- había sido fustigado y agredido desde las Mañaneras de AMLO.
Desde 2022, el Parlamento Europeo también señaló: “Se llama al gobierno mexicano a cooperar con los organismos de Naciones Unidas y se apoya que se permitiera que el Comité de Desapariciones Forzadas haya visitado el país, y que los familiares de las víctimas puedan pasar sus casos al comité, una vez que las instancias nacionales hayan sido agotadas”.
Pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador ignoró y desmintió todo lo que expuso el Parlamento Europeo. Ahora, con el informe de la ONU del pasado 2 de abril de 2026, parece ocurrir lo mismo. Se cuestiona y se desmiente.
En este informe el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El Comité concluye que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido -y se siguen cometiendo- desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
Asimismo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
También subraya el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.
El mismo 2 de abril, momentos después de la publicación del informe, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo publicó un comunicado que descalificó el trabajo del comité, al que tachó de “sesgado”, “tendencioso” y poco riguroso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que repudió las conclusiones de los expertos y se lanzó contra organizaciones de la sociedad civil de México, a las cuales acusó de ser “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos”.
Es lamentable que la actual CNDH sólo haya servido para ser tapadera del gobierno de la transformación desde 2018, en tanto no interviene ni se da por enterada en ninguna denuncia sobre burdas violaciones de derechos humanos, por desapariciones, feminicidios y otros graves delitos.
Ahora la titular, María del Rosario Piedra Ibarra, sale a dar absurdas declaraciones ridículas y fuera de lugar, que confirman su papel de tapete de la 4T.
La ombudsman recurre al ya gastado recurso de culpar a la “guerra contra el narcotráfico”, al sexenio de Felipe Calderón, además enfocó sus ataques contra organizaciones “que se han ostentado como ‘representantes’ de víctimas y ‘defensoras de derechos humanos’ para lucrar”, y sostuvo que existe un “uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas en nuestro país”, así como una intención de “politizar la determinación del comité”.
Algunos medios nacionales han recogido las opiniones de diversos especialistas en derechos humanos, que consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país.
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirma: “No es una bronca contra México”, es para ayudar a solucionar el problema. Corcuera detalla que el CED se propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense.
“Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señala al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al Comité de la ONU.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, califica de muy lamentable el rechazo del Estado a la resolución del CED porque impide activar mecanismos de cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones.
Señala que la carga de la búsqueda recae en las familias, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes y que las personas buscadoras están siendo amenazadas, desaparecidas o asesinadas.
Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando.
Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalla que con impunidad superior a 98%, más de 83 mil restos humanos sin identificar y 132 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis estructural.
“Por primera vez, un caso relacionado con México se eleva a la Asamblea General de la ONU”, agrega.
Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que -con su rechazo- México se coloca entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos.
“Lo grave es que, con este rechazo y la falta de colaboración con el Comité, México pasa a la lista de los Estados que niegan el trabajo conjunto con los mecanismos de protección de los derechos humanos”, añade.
Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que el rechazo del Estado Mexicano a la resolución del CED no sólo lo coloca bajo mayor escrutinio internacional, sino que puede derivar en un escarnio público.
Explica que aun cuando las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí generan consecuencias en la calificación de un país como destino de inversión y en su imagen como país seguro.
Casualmente, al mismo tiempo que ocurre todo lo anterior, se da a conocer la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien se desempeñó como representante de México ante la ONU de 2018 a 2024. ¿Será un acto de congruencia del exrector de la UNAM; será un acto de rebeldía o será por “motivos de salud”?
Su salida de Relaciones Exteriores fue inesperada ante la inminente negociación del T-MEC, una delicada relación bilateral en materia de seguridad, toda vez que el excanciller había logrado importantes acuerdos con Marco Rubio, secretario de Estado de EU. Además, estamos a dos meses de ser el ojo del mundo por la celebración de la Copa del Mundo 2026.
El gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede seguir la línea del sexenio pasado, de ignorar a los organismos y a la comunidad internacional. No se puede tapar el sol con un dedo.
Negar el problema significa que no se quieren adoptar las medidas para solucionarlo. México debe aprovechar la oportunidad para aceptar la asistencia internacional.
México debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo en el concierto internacional de las naciones y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable.
Como cuando Genaro Estrada dio a conocer la doctrina Estrada, que definió los principios constitucionales de nuestra diplomacia. O cuando Alfonso García Robles, diplomático mexicano, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982.
Reconocido como uno de los principales impulsores del desarme nuclear, con una fundamental aportación, que fue la creación del Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina en una zona libre de armas nucleares. No cabe duda que México es más grande que sus problemas.
Académico y consultor***
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