NACIONAL
Buscamos que familias ecatepenses se sientan cada vez más seguras: Azucena Cisneros
La alcaldesa de Ecatepec recupera 150 kilómetros de camellones en Ecatepec en los primeros 100 días de este 2026
ALFREDO IBÁÑEZ
Con el propósito de inhibir la comisión de delitos y mejorar la imagen urbana, el gobierno de Ecatepec lleva a cabo el programa Sembrando Camellones, mediante el cual 435 trabajadores intervienen 39 camellones y lograron recuperar 150 kilómetros en los primeros 100 días de este año.
Sobre este programa, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss informó que hasta la fecha han retirado más de 18 mil toneladas de basura, lo que equivale en extensión a 300 canchas de fútbol.
“Hace pocos días anunciamos que Ecatepec lleva durante el último año una tendencia sostenida de reducción de delitos de alto impacto. Esto es gracias a la coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal, sabemos que la percepción de seguridad, corre por otra vía, y estamos empeñados en que cada acción, cada centavo que se invierta es con la única finalidad de que las familias se sientan cada día más seguras”, dijo.
Cisneros Coss puntualizó: “tuvimos la decisión política de intervenir en los camellones y la imagen urbana, porque cada espacio abandonado, con basura, incrementa los índices de inseguridad”.
Las cuadrillas, integradas en un 70 por ciento por mujeres, se dedican a limpiar y dar mantenimiento a los camellones, lo que permitió recolectar más de 18 mil toneladas de basura, retirar bienes mostrencos, rehabilitar áreas verdes y sembrar plantas y árboles, principalmente.
Entre los camellones intervenidos destacan los de avenida Central, las vías Morelos y López Portillo, así como Valle de Guadiana, Valle del Júcar, Pichardo Pagaza, R1, Jardines de Morelos, Ciudad Cuauhtémoc, Altavilla, Boulevard de los Teocallis, Boulevard de los Aztecas, Recursos Hidráulicos, Valle de Almazora, Valle del Don y Boulevard Quetzalcóatl.
NACIONAL
Nora Arias, ratificada en la dirigencia del PRD-CDMX
El TEPJF reconoce estatuto, documentos básicos, nombramientos e integración de órganos de dirección
ERIC GARCÍA
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió confirmar las determinaciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), y con ello ratificar la integración de la dirigencia de la diputada Nora Arias Contreras, así como la conformación de los distintos órganos del PRD-CDMX.
“Este resultado fortalece la vida interna del Partido de la Revolución Democrática y reafirma nuestro compromiso con las instituciones electorales de la Ciudad de México.
“Reconocemos el trabajo de quienes, con responsabilidad y compromiso, han sostenido las tareas del PRD-CDMX en las alcaldías”, manifestó la también coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior sucedió durante la sesión de la Sala Regional del TEPJF, donde por mayoría de sus integrantes, se ratificó a Arias Contreras como presidenta del instituto político en mención.
“Seguimos trabajando con unidad, cercanía y resultados, para servir a la gente y defender las causas que dieron origen al PRD.
“Enhorabuena a todas y todos los militantes y simpatizantes del PRD-CDMX”, publicó en sus redes sociales la presidenta Nora Arias, tras el fallo del Tribunal Electoral.
NACIONAL
General Francisco L. Urquizo, cronista de la Revolución Mexicana
Homenajean al militar, en el marco de su 57 aniversario luctuoso, en el Museo Casa de Carranza INAH * Asociación Cultural Francisco L. Urquizo y Asociación Civil Casa de Coahuila impulsan la materialización de una cuarta sede y tercera edición del concurso de video
ERIC GARCÍA
En el marco del 57 aniversario luctuoso del general Francisco L. Urquizo se llevó a cabo un homenaje al militar, escritor e historiador mexicano en el Museo Casa de Carranza, donde se presentó la reciente creación del Centro de Estudios Históricos y Literarios Francisco L. Urquizo, el cual tiene por objetivo recuperar la literatura histórica mexicana.
En emotivo reconocimiento participó la Banda de Guerra de la Policía Femenil de la Ciudad de México.
Los oradores fueron Rogelio García Mora, presidente de la Casa de Coahuila en la CDMX, y Octavio Aguilar de la Parra, sobrino nieto del general Cándido Aguilar, gobernador de Veracruz y yerno de don Venustiano Carranza.
Julio César Posada, secretario general de la Asociación Cultural Francisco L. Urquizo, explica que el Centro de Estudios Históricos y Literarios ya está trabajando en la recuperación de textos de los escritores Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio.
“Estamos buscando la difusión de los estudios y literatura, nos importa este entrelazamiento de los datos históricos con la realidad”, subraya el secretario de la Asociación Cultural Francisco L. Urquizo.
También anuncian un tercer concurso en homenaje al general que escribió la Revolución Mexicana.
Posada menciona que, desde su primera edición, dicho concurso tuvo una gran aceptación por parte del público.
“De la primera a la segunda convocatoria se triplicaron los videos recibidos en el concurso”, añade.
Cuauhtémoc Juárez Hernández, representante de la Asociación Civil Casa de Coahuila, enfatiza que “Urquizo nos enseñó a mirar la revolución desde dentro, desde la humanidad de quienes lo vivieron”.
Destaca que, a través de su obra más célebre Tropa vieja, Francisco L. Urquizo dio voz a los soldados anónimos de la revolución, además de revelar la dimensión humana de la guerra.
Afirma que la obra del general Francisco L. Urquizo ofrece a las nuevas generaciones la posibilidad de encontrar, a través de sus textos, una mirada viva, sensible y profundamente humana de la guerra.
LEGADO DEL GENERAL URQUIZO EN LA DEFENSA
Francisco L. Urquizo nació en 1891 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Se integró a las filas del Ejército Constitucionalista en 1913, bajo las órdenes de Venustiano Carranza, donde, después de su destacada participación en varias batallas llegó al grado de Capitán.
De acuerdo con el doctor Miguel Aguilar, existe documentación que acredita que el general Francisco L. Urquizo era “un militar capacitado para dar órdenes, pero también para cumplir las leyes y negarse a cometer conductas ilícitas como la traición”.
Una vez concluida la Revolución, el general Urquizo se desempeñó dentro del Ejército Mexicano hasta convertirse en secretario de la Defensa Nacional, en el sexenio del general Manuel Ávila Camacho, rol en el que creó el Escuadrón 201, grupo aéreo encargado de participar en la Segunda Guerra Mundial.
NACIONAL
Tlalnepantla, distinguido por el Gobierno mexiquense con el distintivo “Destino de Reuniones”
Bajo el liderazgo del alcalde Raciel Pérez se consolida como referente turístico e industrial * El presidente municipal y la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, encabezan la develación de la placa que acredita al municipio en esta categoría de excelencia * La infraestructura hotelera y de servicios de la ciudad se posiciona como una de las más competitivas para la atracción de grandes convenciones y eventos de negocios
EL TOPO
El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, junto con la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, llevaron a cabo la develación de la placa que certifica oficialmente a la demarcación como municipio “Destino de Reuniones”.
Este acto protocolario representa un triunfo estratégico para la administración actual, ya que enarbola la capacidad de Tlalnepantla para competir en los más altos niveles del turismo de negocios, sumándose a un selecto grupo de apenas cinco municipios mexiquenses que ostentan este importante reconocimiento que avala su infraestructura y calidad.
Pérez Cruz menciona que “esta distinción consolida a nuestra ciudad como un punto estratégico para la realización de convenciones, exposiciones y ferias. Tenemos la infraestructura, tenemos la conectividad para ofrecer al turismo de negocios las condiciones para que nuestra ciudad sea un punto de encuentro del sector productivo nacional e internacional. El pasado 14 de noviembre se entregó esta placa en la ciudad de Toluca, hoy la recibimos aquí en el Recinto del Pueblo, y esa placa simboliza un esfuerzo conjunto con un mensaje claro para visitantes, organizadores y ciudadanos”.
“Hoy Tlalnepantla reafirma su vocación turística y de reuniones, no sólo por ser el primer municipio con el nombramiento de Barrio Mágico, sino también cuenta con importantes recintos como el centro de convenciones, el Teatro Gran Recinto, la Ex Hacienda de Santa Mónica, el Teatro Centenario, entre muchos, muchos otros que cuentan con una capacidad inmejorable para recibir encuentros, congresos, convenciones, ferias, eventos y muchos más”, enfatiza la secretaria de Cultura y Turismo.
Con esta acreditación Tlalnepantla fortalece su competitividad frente a otros destinos del país, asegurando que cada evento realizado en el municipio cuente con el respaldo de una logística impecable y una oferta hospitalaria de primer orden que beneficia directamente al crecimiento económico de la región.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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