La Luz del Mundo “iluminó” a la FGR

El líder espiritual Naasón Joaquín García, exonerado de toda culpa * Vargas del Villar, con alta aprobación ciudadana * Tres mujeres, un camino… en Ecatepec, Edomex

ALFREDO IBÁÑEZ

La Fiscalía General de la República (FGR) se colocó del lado del líder espiritual mundial de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien pese a ser señalado desde 2019 de abuso sexual infantil y de enriquecimiento ilícito, lo exoneró de toda culpa al pronunciarse por no ejercer la acción penal.

Hoy esa dependencia, que una y otra vez insistió en protegerlo y por cerrar el caso tendrá que reabrir la investigación, así se lo ordenó un juez federal de Jalisco.

Cabe recordar que Naasón Joaquín García, junto con sus familiares y amigos cercanos, la élite de esa organización, son señalados de establecer una compleja red de abuso sexual infantil.

Pese a la serie de acusaciones en su contra, por muchos años libraron la acción de la justicia debido a los nexos que tienen con políticos de alto nivel del país.

Su red de influencia llegó hasta la FGR, la cual mostró un interés obscuro y de manera inexplicable el año pasado decidió no ejercer la acción penal.

El nivel de corrupción gubernamental y la inclinación por hacer trato con los delincuentes es cada vez más manifiesta. Los titulares de esa dependencia, encargadas de investigar los delitos y procurar justicia de manera eficaz, hacen lo contrario, protegen a los delincuentes e ignoran los hechos, e incluso persiguen a las víctimas.

Como contraste de la turbia actuación de la FGR, están las acciones emprendidas por las autoridades de Estados Unidos, las cuales -con cargos similares a las que se le señalan en México- de entrada le dieron a Naasón Joaquín García 17 años de cárcel, pero además lo tienen acorralado con otras acusaciones que pudieran llevarlo a permanecer de por vida tras las rejas.

En México, como ya sabemos, lo perdonaron, lo exoneraron. Pues bien, recientemente un juez federal ordenó poner fin al “carpetazo”, por lo que la fiscal Ernestina Godoy Ramos tiene otro caso que resolver, los expedientes sobre su escritorio se acumulan y hasta ahora toda queda en declaraciones.

Como dijera mi abuelita, “queremos hechos, no palabras”.

ENRIQUE VARGAS, CON ACEPTACIÓN DEL ELECTORADO

En el Estado de México las precampañas de cara a las elecciones del 2027 están en marcha.

Como ya es costumbre, para evadir un posible llamado de atención de las autoridades electorales, los diferentes partidos políticos se las ingenian para hacer labor proselitista sin caer en delitos electorales.

En Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, ha incrementado notablemente sus actividades, pese a que su trabajo es permanente y de muchos años, lo que le ha valido la aceptación del electorado.

En estos momentos no hay quién le haga sombra, literalmente va solo, en caballo de hacienda, para ocupar una vez más la alcaldía de ese municipio por tercera ocasión.

Es innegable su trabajo, su liderazgo, sólo que hay varios factores a considerar, uno de ellos es el papel que quiera jugar Morena en ese municipio.

Por lo visto, y ante los hechos, el partido guinda ve con desdén a la población de esa localidad.

No se puede soslayar el poder electoral, político y económico de ese partido; está más que mostrado y demostrado que es una auténtica máquina para ganar elecciones, pues tiene la Presidencia de la República, 24 gubernaturas, la mayoría en ambas Cámaras, y por si lo anterior fuera poco, también tienen al INE y al TEPJF, máximas instancias para validar los ganadores de las elecciones.

Es la principal fuerza política en el país, lo mismo le ha arrebatado gobiernos municipales y estatales al PRI que al PAN, de manera que tiene con qué para hacer un mejor papel. De ellos depende.

POR SUS RESULTADOS AZUCENA CISNEROS PUEDE REPETIR EN ECATEPEC

Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, en poco tiempo ha logrado transformar a ese municipio, de manera paulatina se reduce la grave marginación e inseguridad que por años prevaleció bajo administraciones pasadas.

Su trabajo es la carta de presentación para buscar, si es que ella quiere, la reelección al cargo; el apoyo del electorado es manifiesto, sólo que hay una o dos piedras en el camino a las que tendrá que prestarles atención.

La alcaldesa por Morena tiene diversos rivales políticos, lo mismo del PAN que del PRI, los cuales prácticamente están en extinción en esa localidad, por lo que no representan ningún riesgo, pero las que podrían quitarle el sueño son sus propias compañeras de partido.

La dirigente del partido guinda en el Estado de México, Luz María Hernández, no quita el dedo del renglón, está en la pelea por la presidencia municipal, goza del respaldo de importantes sectores de la población.

El otro frente es la diputada local Zaira Cedillo Silva, quien tiene apoyo manifiesto del palacio de gobierno estatal.

Azucena Cisneros, como públicamente se pudo constatar, juega en el equipo del senador Higinio Martínez Miranda, el cual de manera reiterada se confronta con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Esa cercanía con Martínez Miranda en su momento le facilitó su ascenso a la presidencia municipal, pero ahora que están en pleito ambos bandos podría restarle fuerza y contrariar sus aspiraciones de reelegirse en el cargo.

El poder cambió de manos y Zaira Cedillo está del lado de quien toma las decisiones.