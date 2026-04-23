Inseguridad brilla más en México que el propio Mundial de Futbol 2026

La muerte de dos presuntos oficiales instructores de EU y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y la balacera en Teotihuacán prenden la alerta * Horacio Duarte e Higinio Martínez calientan la plaza del Estado de México al tener la disputa cantada con el apoyo de sus corrientes: el secretario de Gobierno con la cargada oficial y el senador morenista con sus Mexiquenses de Corazón

ALFREDO IBÁÑEZ

Faltan menos de dos meses para el arranque del Mundial y la inseguridad en México es preocupante.

Pese al esfuerzo del gobierno federal por revertir esa situación, las organizaciones criminales y los homicidios dolosos ganan terreno.

Los ojos del mundo están puestos en el país, saben de la existencia y operación del narcotráfico, de la guerra entre los grupos rivales, por lo que están pendientes de lo que ocurre.

La incertidumbre está presente, los elevados niveles de criminalidad son una pésima carta de recomendación.

México, una y otra vez, es noticia. Hace uno días volvió a ocupar importante espacio en los medios de comunicación nacionales e internacionales debido a la muerte de dos presuntos oficiales instructores de Estados Unidos y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, cuando retornaban de un operativo de destrucción de un laboratorio clandestino de drogas, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Pasaron muchas horas para que las autoridades responsables, como la gobernadora panista Maru Campos, señalara que se trató de un accidente.

Presuntamente la unidad en la que viajaban derrapó y se precipitó a un barranco de más de 200 metros de profundidad, a la altura de la comunidad de Polanco Morelos.

Según reportes, tres de los ocupantes salieron disparados y el cuarto perdió la vida calcinado.

Generalmente este tipo de percances se difunde de manera amplia, sobre todo porque se trató de dos ciudadanos estadounidenses, por cierto, cuya estancia en el país no está claro; sin embargo, esta vez dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) guardaron silencio.

Minimizaron el hecho e incluso no se mencionó el nombre de las víctimas de Estados Unidos, no obstante, la noticia trascendió.

El discurso inmediato de parte del fiscal de Justicia de Chihuahua fue que los estadounidenses estaban haciendo “labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual”.

Hayan participado o no en el operativo, eran agentes o instructores, lo cierto es que el deceso de los cuatro tripulantes de la unidad se dio en el marco de la destrucción de seis laboratorios clandestinos diseminados en un predio de más de 100 hectáreas que se le atribuye al Cártel de Sinaloa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del caso al argumentar que no tenía conocimiento ni había otorgado autorización para los trabajos de entrenamiento conjunto entre la Fiscalía de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en territorio chihuahuense.

Culpó a la gobernadora panista Maru Campos de falta de comunicación y recordó que “la relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”.

Todavía no se digería la noticia de los cuatro muertos, cuando una más impactó a la opinión pública: un sujeto armado atacó a balazos a los visitantes de las Pirámides de Teotihuacán.

Disparó indiscriminadamente desde la Pirámide de la Luna y asesinó a una mujer de nacionalidad canadiense, además de lesionar a seis turistas.

El agresor, tras atacar a los visitantes de la zona arqueológica, se quitó la vida. Entre los heridos están dos colombianos, una mujer de nacionalidad rusa y otra canadiense. En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Con esas cartas de presentación, aunado a los 331 homicidios dolosos que se perpetraron el fin de semana que comprende del 17 al 19 de este mes, definitivamente la imagen del país no es nada halagadora.

EL DUELO DE LA DOBLE H

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ya tiene contendiente para las elecciones a la gubernatura del 2029.

Aunque todavía falta mucho tiempo, el senador Higinio Martínez se apuntó para suceder a la maestra Delfina Gómez Álvarez.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo estatal de Mexiquenses de Corazón, agrupación que encabeza y que está conformada por legisladores locales y federales, alcaldes y líderes sociales.

Ahí fue ovacionado por sus seguidores, quienes durante su discurso no se cansaron de gritar “¡gobernador!, ¡gobernador!”.

No sólo se dejó querer, sino que además soltó varias consignas con destino claro a Palacio de Gobierno de Plaza de Los Mártires, una de ellas fue: “Nadie puede impedirnos el derecho, la obligación de soñar, de trabajar, por un Estado de México justo, libre, democrático, no hay fuerza humana que lo consiga, así venga de la misma sangre política de los presentes, nunca lo lograrán, nunca podrán detenernos”.

Con amplia trayectoria en la política y conocedor de las debilidades de sus alumnos, la gobernadora y el secretario de Gobierno, sentenció: “Nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos”.

“Si no pudieron, no podrán el día de hoy hacerlo”, enfatiza el líder de la corriente morenista Mexiquenses de Corazón.

Higinio Martínez y su grupo van por la gubernatura y por el presupuesto millonario de 410,341 millones 615 mil 262 pesos. La disputa entre morenistas está cantada. ¡Hagan sus apuestas y cierren las puertas señores!