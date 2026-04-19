Los records de la 4T

Muy cuestionables por las cifras duras del INEGI, Coneval, Banxico y SHCP * El país requiere al timón de mando a una auténtica jefa de Estado con un sólido liderazgo, capaz de iniciar la verdadera transformación por un México próspero, justo y democrático

MARKOFLOS

Después de siete años y medio de los gobiernos de la “transformación”, tomando como referencia las cifras duras de INEGI, Coneval, Banxico, SHCP y organismos internacionales reconocidos, se puede afirmar que todos los records históricos que presume son muy cuestionables y en el balance de resultados no son favorables para la mayoría de la población.

La mayor parte de las cifras récord son al corte del final de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lleva apenas un año y medio de gestión.

Algunas cifras record destacadas son las siguientes:

Crecimiento económico: El sexenio cerró con un crecimiento promedio anual inferior al 1%, la tasa más baja en cuarenta años.

Empleo: Se crearon cerca de 2.4 millones de empleos formales, aunque la informalidad laboral se mantuvo alta, afectando a más del 54% de la población activa.

Deuda pública: Se incrementó un 23% en términos reales respecto a 2018, situándose en 17.4 billones de pesos al final de la gestión. Con Sheinbaum Pardo ya se duplicó: 20 billones de dólares, el doble desde el primer presidente de la República hasta Enrique Peña Nieto. Todo un record: una deuda de casi 200 años se duplicó en sólo 7 años con el gobierno transformador.

Inversión pública: Hubo una contracción en la inversión física del 18.98%, concentrando el gasto en proyectos insignia como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Pobreza extrema: Según el número de personas en pobreza extrema aumentó de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022.

Salud: Se reportó un aumento en la carencia de acceso a servicios de salud, pasando del 16% al 39%. Destrucción del Seguro Popular, fracaso del Insabi y escasez de medicamentos.

No se olvida que 224,244 vidas de mexicanos se hubieran salvado de haber existido un manejo diferente en la pandemia, debido al pésimo desempeño del inepto y negligente Hugo López-Gatell.

Gasolina, promesa de AMLO que bajaría a 10 pesos. En 2018 estaba en 19 pesos, en 2024 ya costaba 24 pesos, esto a pesar del enorme subsidio “populista” que se ha otorgado, estimado en casi 400 mil millones de pesos, medida que en el corto plazo ha frenado la inflación, pero que, en el largo plazo, tendrá un costo mayor para el desarrollo y la estabilidad económica del país, toda vez que se sacrifican inversiones en infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia.

Este subsidio, sumado a la enorme inversión en clientela electoral (compra de votos), tendrá un gran costo para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo.

Pensión para adultos mayores. En 2018 tuvo un presupuesto de 53 mil millones de pesos, y en 2024 llegó a 465 mil millones de pesos, un incremento de 774 por ciento.

Educación. Al menos 15 años podría tomar que México recupere los niveles educativos de países similares dentro de la OCDE, siempre y cuando se corrijan las deficiencias tanto en el sistema educativo nacional como en otros rubros que inciden en los educandos. Pésimos resultados en la última prueba PISA, récord de deserción en nivel básico, libros de texto tendenciosos, así como cambios en la currícula escolar sin ton ni son, creación de 100 universidades “patito” denominadas Benito Juárez y disminución de recursos para la ciencia.

Remesas. Llegaron a alcanzar casi 65 mil millones de dólares en 2024 y que AMLO presumía como un logro de su gobierno, pero -como todos sabemos- se trata de dinero que envían al país los migrantes mexicanos desde EU y no obedece a ninguna política del gobierno mexicano.

Inversión Extranjera Directa (IED). La cifra de aumento del 2% fue publicada por la Secretaría de Economía (SE), sin embargo, Banco de México (Banxico) reportó una contracción de 23.22% en el mismo periodo.

Tipo de cambio. El valor de la moneda mexicana frente al dólar obedece a las políticas monetarias de Estados Unidos.

Reservas internacionales. Son activos financieros, propiedad de Banxico. Las reservas alcanzaron un récord, pero esta cifra incluye la recepción de US$12,000 millones de Derechos Especiales de Giro que el FMI transfirió a los países miembros del organismo.

Corrupción. Según Transparencia Internacional, la percepción del nivel de corrupción subió de 28 pts. en 2018, a 31 pts. en 2024.

Seguridad. En este rubro el gobierno de la Primera Mandataria está corrigiendo el desastroso escenario que heredó, un México dominado, al menos en la tercera parte de su territorio, por el narco, cifras récord de homicidios (casi 200 mil), 45 mil desaparecidos, incrementos y extensión en todo el país del cobro de piso y asaltos en carreteras.

Mentiras. Otra cifra record, las casi 2 mil contabilizadas por el sitio SPIN en las 1,400 Mañaneras de AMLO.

Habrá que reconocerle a López Obrador su estrategia de comunicación para mantener una gran popularidad que le alcanzó para transmitírsela a su sucesora.

En 18 años de campaña perseverante y extensa campaña, supo leer cuáles eran los reclamos y demandas del “pueblo”: “Primero los pobres”, “Combate a la corrupción e impunidad”, “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, “La revolución de las conciencias” y “La Cuarta Transformación”.

En un México con 60 millones de pobres su cálculo político-electoral fue acertado. Mejoró los ingresos de 5 millones de pobres y los sacó del ranking de pobreza (moderada), pero dejándolos en la fragilidad de su mismo estatus educativo, de salud y social.

Es de resaltar que Oportunidades-Prospera fue uno de los programas sociales con reconocimiento internacional, que se había sostenido durante 4 sexenios, gracias a que -estaba científicamente comprobado- contribuía fuertemente a mejorar el ingreso, a la disminución del rezago educativo, mediante el acceso efectivo a servicios sociales, incluidos los derechos a la educación, salud y la no discriminación.

También permitía el acceso real al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad. En cambio, a partir de 2018 sólo se cumple el propósito de mantener la “clientela electoral”.

El ex director del desaparecido Coneval, Dr. Gonzalo Hernández Licona, fue relevado en una Mañanera por hacer públicos datos duros, mismos que en julio de 2021 el INEGI avaló.

En la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) se dio a conocer: “Se observa que los hogares mexicanos más pobres -específicamente el diez por ciento más pobre, que recibieron las transferencias gubernamentales- cayeron 32 por ciento. AMLO incrementó los programas sociales respecto a 2018, pero le redujo el apoyo a la población más pobre”.

¿A dónde se fue entonces el ingreso de los programas gubernamentales? Los hogares más ricos, el decil X, incrementaron en 93% lo que recibían de transferencias gubernamentales entre 2018 y 2021. El decil IX lo incrementó en 148%, el decil VIII en 145 por ciento. Es decir, al treinta por ciento de las familias más ricas del país se les incrementó en 129% el apoyo de programas sociales y becas gubernamentales. Sin embargo, para el veinte por ciento de las familias más pobres las transferencias del gobierno cayeron.

Agregó el Dr. Hernández Licona que sería interesante revisar que INEGI y Coneval (ahora fusionado al INEGI) dieran a conocer estas referencias en 2023.

Lo que teníamos de acuerdo con la Enigh era que el apoyo total a adultos mayores aumentó 185% a partir de 2018, pero mientras el incremento para el primer decil fue de 17%, para el decil más rico fue de 457 por ciento.

En las transferencias para adultos mayores se prefirió a quienes más ganaban. En el caso del programa Oportunidades-Prospera, que fue eliminado en esta administración, éste fue sustituido desde 2019 por tres programas: Becas Benito Juárez para Educación Básica, para la Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro (becas universitarias). El monto total se redujo 35%, pero la reducción fue de 63% para el decil más pobre y hubo un incremento de 380% para el decil más rico.

La conclusión del Dr. Hernández Licona fue que “para el setenta por ciento de las familias más pobres el apoyo gubernamental se redujo 42% en promedio en este sexenio”. Y agrega: “He tenido oportunidad de tener el testimonio reciente de familias en Morelos y en Oaxaca que coinciden que hoy reciben menos apoyo para sus hijos en primaria, secundaria y preparatoria de lo que recibían anteriormente con Prospera”.

El legado que López Obrador dejó a su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue: Un país polarizado y dividido; una economía sostenida con alfileres; conflictos internos (CNTE, transportistas, madres buscadoras, etc.); Incertidumbre con nuestros socios comerciales, debido a la falta de certeza jurídica, y económica por la regresiva Reforma Judicial, la desaparición de organismos autónomos constitucionales en materia de transparencia, comunicaciones y competencia.

En este contexto, millones de mexicanos le preguntamos a nuestra Primera Presidenta si queremos seguir con resultados negativos.

¿Estamos sólo frente a una “simulación”, producto de un manejo de comunicación eficaz, pero engañoso que mantiene la percepción de que estamos inmersos en la transformación?

Nadie espera que millones de mexicanos continúen siendo engañados. Sería un inexplicable despropósito. ¿Para qué o por qué, con qué fines?

México requiere al timón de mando a una auténtica jefa de Estado con un sólido liderazgo, capaz de iniciar la verdadera transformación del país, por un México próspero, justo y democrático.