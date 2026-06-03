IMPACTUS
Eruviel Ávila y la caída de su círculo
El sexenio entre 2011 y 2017 es revisado desde una nueva perspectiva, centrada en el desempeño y la trayectoria posterior de quienes ocuparon posiciones estratégicas dentro de su administración
ILDEFONSO LÓPEZ
Entre 2011 y 2017, durante la administración de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, un grupo de funcionarios ocupó posiciones estratégicas en áreas clave como seguridad, salud, finanzas, movilidad, educación y gobernabilidad.
Años después de concluir ese sexenio, varios de esos exservidores públicos enfrentan investigaciones, procesos judiciales, inhabilitaciones, observaciones administrativas o controversias relacionadas con su desempeño en el servicio público.
Los nombres de Raymundo Martínez Carbajal, Isidro Pastor Medrano, José Manzur Quiroga, César Nomar Gómez Monge y Damián Canales Mena figuran entre los integrantes más visibles de aquel equipo político que acompañó a Eruviel Ávila durante su gestión.
Varios de estos exfuncionarios han sido señalados en procedimientos legales o administrativos ocurridos después de su paso por el gobierno estatal.
Durante el sexenio, estos perfiles ocuparon cargos de alta relevancia dentro de la estructura gubernamental: José Manzur se desempeñó como secretario general de Gobierno; César Gómez Monge encabezó la Secretaría de Salud; Damián Canales estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Isidro Pastor dirigió áreas relacionadas con transporte y movilidad; mientras que Raymundo Martínez ocupó la Secretaría de Educación.
La integración de este grupo respondió a una red política construida durante años en distintos municipios mexiquenses, particularmente en Ecatepec y otras regiones con influencia dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Diversos análisis políticos de la época identificaron a varios de estos funcionarios como parte de los principales círculos de confianza del entonces gobernador y de corrientes políticas que mantenían presencia en la toma de decisiones estatales.
Con el paso de los años, algunos de los integrantes de ese gabinete han enfrentado distintos escenarios legales y administrativos.
En algunos casos se han reportado detenciones, investigaciones ministeriales, observaciones de órganos fiscalizadores, amparos o procedimientos de inhabilitación relacionados con su actuación pública, hechos que han colocado nuevamente sus nombres en la agenda política mexiquense.
La evolución de estos casos ha llevado a que el sexenio de Eruviel Ávila sea revisado desde una nueva perspectiva, centrada en el desempeño y la trayectoria posterior de quienes ocuparon posiciones estratégicas dentro de su administración.
Mientras algunas investigaciones continúan en curso y otras han derivado en resoluciones administrativas o judiciales, el seguimiento a estos expedientes mantiene vigencia debido a la influencia que dichos funcionarios tuvieron en la conducción de áreas clave del gobierno estatal.
IMPACTUS
García Harfuch, el mejor posicionado de Morena para el 2030
Goza de un 36.3 por ciento en la preferencia ciudadana * El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una amplia ventaja sobre los otros perfiles del oficialismo * Por partidos, Morena se mantiene al frente con 43.8% de respaldo, según MetaMetrics
ARMANDO GARCÍA
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, gracias a su gran trayectoria profesional y por ser un funcionario de resultados, es una de las personalidades más reconocidas y respetadas en el mundo de la política y seguridad.
La razón es muy simple: Ha llegado para poner orden en el país y atrapar a los criminales más peligrosos… aunque aún falta mucho por hacer.
García Harfuch es también conocido por ser hijo de la primera actriz María Sorté, a quien visita cuando tiene un tiempo libre en su apretada agenda.
El titular de la SSPC es un personaje mediático, admirado y querido por la gente, debido que ha logrado restablecer la seguridad en ciertas zonas del país, por lo que sería el candidato perfecto a la Presidencia de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y más por tener todo el respaldo y ser el hombre de todas las confianzas de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
‘BATMAN MEXICANO’, EL ‘GALLO’ PARA ‘LA GRANDE’
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es el candidato mejor ubicado para ser el aspirante a la Presidencia de la República en las elecciones de 2030, así lo dio a conocer una encuesta de MetaMetrics publicada el 4 de mayo de 2026.
El estudio efectuado por dicha empresa de encuestas, García obtuvo el 36.3 por ciento de la preferencia ciudadana, colocándose con amplia ventaja sobre otros perfiles del oficialismo.
En la segunda posición se ubicó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con 20.4 por ciento, mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña apareció en tercer lugar con un 13.7 por ciento.
POR PARTIDOS, MORENA AVENTAJA
El sondeo también evaluó la intención de voto por partido rumbo a la elección presidencial de 2030.
En ese apartado, Morena se mantuvo al frente con 43.8 por ciento de respaldo ciudadano.
Detrás se ubicó el Partido Acción Nacional (PAN), con 18.9 por ciento, seguido de Movimiento Ciudadano -con 11.5%- y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 10.6 por ciento.
Según MetaMetrics, el sondeo fue realizado mediante muestreo aleatorio estratificado a través de la aplicación “ODISEO”, con un margen de error de +/- 3.4% y un nivel de confianza del 95 por ciento.
TRAYECTORIA IMPECABLE
Omar García Harfuch es un político y funcionario de seguridad mexicano, conocido por su papel en el combate al crimen organizado y su trayectoria en instituciones policiales del país.
Trabajó en la extinta Policía Federal y posteriormente fue titular en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Posteriormente colaboró en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entonces encabezada por Ernestina Godoy Ramos, hoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Luego fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (2019–2023), durante la administración de Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno de la CDMX.
Por unos días fue senador de la República, pidió licencia para sumarse al gabinete de la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum como titular de la SSPC.
Es hijo de Javier García Paniagua, exfuncionario federal y nieto del general Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional.
Tras su paso por la seguridad pública, ha incursionado en la política electoral, posicionándose como una figura relevante dentro del ámbito político mexicano.
Es uno de los perfiles más conocidos en México en temas de seguridad y combate al crimen organizado, con una carrera marcada tanto por operativos importantes como por episodios de alto riesgo.
Cabe señalar que en 2020 sufrió un atentado atribuido al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México, del cual sobrevivió.
GOZA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
De acuerdo con reportes de medios internacionales como Reuters, análisis de prensa como The Wall Street Journal y El Español, su nivel de reconocimiento público ha aumentado en los últimos años, especialmente tras por su participación en el operativo de captura del Mencho en Jalisco.
Lo anterior lo ha posicionado como el más firme candidato para las próximas elecciones presidenciales.
Reitero, el crecimiento de su popularidad se intensificó tras su participación en la estrategia de seguridad que llevó a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los líderes criminales más buscados en México.
Este hecho fortaleció la percepción de eficacia en su gestión y lo posicionó como una figura clave dentro del aparato de seguridad nacional.
Es reconocido por liderar operativos contra grupos del crimen organizado y estrategias de seguridad urbana.
Definitivamente Omar García Harfuch tiene todas las cartas credenciales para ser el candidato morenista para la Presidencia de la República en el 2030.
IMPACTUS
Montoya Márquez, de los mejores alcaldes a nivel nacional
El presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, goza de preferencia ciudadana * Consulta Mitofsky ubica a Isaac Montoya, con el 57.5 por ciento de aprobación, entre los más populares del país * El alcalde se consolida como una figura a la alza rumbo al 2027
ALFREDO VISA
Sin duda alguna las encuestas son un parámetro para saber cómo va el trabajo de cada funcionario.
Un alcalde que va a la alza en el gusto ciudadano es Isaac Montoya Márquez… y todo gracias a que es un funcionario que trabaja y da resultados, tan sólo el Mexicable de la Línea 3 y la reconstrucción del Periférico Norte son una pequeña muestra del legado de las Huellas de la Transformación, un proyecto que quiere consolidar y dejar para las futuras generaciones.
Obras son amores y son su ADN para Montoya Márquez, quien desde el principio de su administración ha sido su prioridad para el bienestar de los naucalpenses.
La labor de Isaac Montoya trae como consecuencia que se gane el cariño, respeto y la admiración de la gente… y tan es así que en la más reciente medición de Consulta Mitofsky se ubica con el 57.5% de aprobación ciudadana, dentro del grupo de los mejor evaluados a nivel nacional, consolidándose como una figura en ascenso dentro del escenario político.
Mitofsky, en este abril 2026, en el marco de la evaluación ciudadana de los gobiernos municipales, ubica a Montoya Márquez en el top 10 de los alcaldes más populares de los 150 evaluados por la empresa consultora.
Presidentes municipales como Montoya Márquez alcanzaron una aprobación superior al promedio de 55%, nivel que no se observaba desde hace al menos seis años.
Es destacable nuevamente el posicionamiento del alcalde de Naucalpan, perfil dentro del top 20 nacional, reflejando su liderazgo en la región.
El posicionamiento en ascenso de Montoya Márquez se debe a los grandes logros en obras públicas, seguridad, servicios públicos, agua, entre otros, así como el proyecto emblemático que ha impulsado, como el Mexicable en Naucalpan, una obra que avanza en más del 70% con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
No se debe olvidar la Universidad Rosario Castellanos, un compromiso que impulsó siendo legislador y también como candidato.
Hoy ya es una realidad como plantel, primero en el municipio y luego en la entidad, que amplía las oportunidades para jóvenes naucalpenses que refleja una visión para la posteridad.
Como dijera Raúl Velasco, “Aún hay más”, pues la rehabilitación histórica del Periférico Norte desde Naucalpan tomó la delantera con la intervención de cerca de 10 kilómetros de los 16 que atraviesan su territorio, al incorporar el concreto hidráulico en dos tramos que no sólo mejora la durabilidad de la vialidad, sino que representa una decisión a largo plazo.
Montoya Márquez no se duerme en sus laureles, pues más allá de los grandes proyectos, avanza en la rehabilitación de calles y avenidas olvidadas por décadas, así como obras hidráulicas ante la infraestructura obsoleta, trabajos que impactan directamente en la vida diaria y en beneficio de la población.
Por todo esto y más, Isaac Montoya Márquez tiene un futuro halagador en el mundo de la política y seguramente, por sus resultados, estará en la boleta del 2027. Al tiempo.
IMPACTUS
¿Y los políticos cuándo?
¿Habrá una “nómina” secreta, especial y privilegiada? * Pasan los días y nada se sabe del huachicol fiscal, el caso de corrupción más grande de toda la historia, muy superior al escándalo de Segalmex y la famosa Estafa Maestra
MARKOFLOS
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, pone sobre la mesa diversas interrogantes acerca del poderío que han tenido los cárteles en los últimos años.
En particular la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se ha dicho que se dio en forma exponencial en los últimos siete años, debido a la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos”, así como a las alianzas y apoyos que tiene ese cártel en todos los niveles de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Al respecto, ha surgido como demanda generalizada saber quiénes podrían ser los políticos aliados con El Mencho de al menos los últimos tres sexenios.
La gran interrogante es qué políticos de mayor nivel han apoyado a ese u otros cárteles en México.
RED DE PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL
La expansión del CJNG se debió en gran medida a la cooptación de autoridades locales.
La periodista Anabel Hernández ha señalado la existencia de una red de protección de alto nivel que permitía al cártel operar con impunidad en gran parte de México.
Ahora con la caída del Mencho, comenzaron a circular las “narconóminas” que utilizaba ese cártel para pagar a policías, municipales, pistoleros, halcones y algunos “alias” con sueldos que van de los 4 mil pesos semanales o quincenales hasta pagos y préstamos por un millón y medio de pesos.
Sobre el tema, Milenio noticias publicó recientemente lo siguiente:
“Basado en reportes periodísticos, investigaciones de la DEA y documentos judiciales (actualizados a febrero de 2026, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes), el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidó su poder mediante la corrupción sistemática de funcionarios a nivel municipal, estatal y federal.
“El CJNG utilizó una ‘nómina’ para sobornar a diversos actores políticos y de seguridad para garantizar impunidad”. Entre los primeros políticos de alto nivel que se mencionan por haber establecido relación con ese cártel y que eventualmente pudieron negar o regatear su apoyo, se mencionan a Aristóteles Sandoval (exgobernador de Jalisco) y Carlos Manzo (alcalde de Uruapan, Michoacán). Ambos ya abatidos.
Asimismo, a los alcaldes de Tequila, Jalisco, y de Amanalco -morenistas- se les comprobaron sus alianzas con el CJNG y ya fueron consignados por diversos delitos. Asimismo, publicó Milenio que informes de inteligencia señalaron que “El Mencho” mantenía una “nómina” que incluía pagos a miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional para protección.
También surge la inquietud de si habrá una “nómina” secreta, especial y privilegiada que involucre a funcionarios de primer nivel. El tiempo lo dirá.
Con motivo del abatimiento del Mencho han surgido versiones que señalan que después de su captura fue liquidado, para evitar que pudiera “cantar” en las cárceles de Estados Unidos y como testigo protegido proporcionar mayor detalle y referencias de los apoyos que recibía en los más altos niveles de gobierno.
Sin embargo, esta versión resulta difícil de aceptarse, dadas las circunstancias en que fue capturado, con gran resistencia, fuego cruzado que se dio entre el Ejército y las huestes del Mencho, que ocasionó al menos treinta muertos de los dos lados.
Además, esa versión no fue avalada por el gobierno norteamericano, cuyas agencias de inteligencia saben con detalle lo que ocurrió.
También saben con mucha antelación quiénes son los funcionarios y políticos de alto nivel que estaban aliados con el Mencho.
Existen carpetas y expedientes en el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, la CIA y la Fiscalía federal.
Por otro lado, se da por hecho que Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín -hijos del Chapo Guzmán- han proporcionado información abundante y de calidad al gobierno de Estados Unidos, respecto a cómo ha funcionado el Cártel de Sinaloa, el más importante de México, antes de la consolidación del CJNG, en los últimos 30 años.
Deben saber ya quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto les costaban sus negociaciones.
Se espera que los Chapitos estén proporcionando detalles sobre los personajes que los apoyaban, incluidos políticos y líderes de grupos aliados con el Cártel de Sinaloa, así como los que después se alejaron y entraron en conflicto. Desde los 80, grupos de narcotraficantes se separaron y enemistaron con el Cártel de Sinaloa, que siempre encabezaron Joaquín Guzmán Loera y el Mayo Zambada.
Es innegable que los más célebres son Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”) y el CJNG del “Mencho”.
A partir de septiembre de 2024, todos conocimos el rompimiento entre el Mayo Zambada y los “Chapitos”, cuando el hijo mayor del Chapo entregó a las autoridades norteamericanas al “Mayo”, en una sorpresiva e inédita operación que implicó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según informó el mismo “Mayo”, lo convocó a una reunión que resultó una coartada, en la que Joaquín Guzmán lo “secuestró” y entregó a agentes del gobierno norteamericano.
En esa reunión también fue asesinado el rector de la Universidad de Sinaloa, todo lo cual fue relatado por el Mayo Zambada en una carta que entregó en la primera audiencia de su juicio en Estados Unidos.
Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín negocian actualmente con las autoridades estadounidenses para tener el beneficio de reducir sus condenas.
Un hecho inédito, resultado de estas negociaciones, fue que el gobierno norteamericano arropara y permitiera el ingreso de 17 familiares de Los Chapitos a Estados Unidos. Algunos analistas de estos procesos, señalan que esa concesión da idea del tamaño de las revelaciones que pueden hacer los Chapitos acerca de personajes vinculados con sus actividades delictivas, ya sean políticos y empresarios mexicanos de este y anteriores sexenios, a quienes se les integrarán expedientes y eventualmente cargos análogos por el gobierno estadounidense.
Aunque pueden surgir nombres de otros sexenios, son los políticos morenistas y obradoristas los que -se menciona- pueden estar en la mira de las investigaciones.
El periodista Ricardo Ravelo, quien ha escrito libros sobre narcotráfico, en su momento habló de morenistas involucrados y dijo lo siguiente: “Adán Augusto López, líder del Senado y exgobernador de Tabasco, vinculado al crimen organizado por el actual gobernador de esa entidad, que lo acusó de haber puesto como titular de Seguridad a un miembro de La Barredora, que es un brazo armado del Cártel de Jalisco”.
Ravelo también dijo que el otro político preocupado es el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, “porque ha amasado una fortuna descomunal desde hace mucho tiempo. Le compró ranchos a la familia de Antonio Aguilar, le compró una empresa productora de tequila. (…) Se han hecho multimillonarios en muy pocos años”.
El periodista Ricardo también señala que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador “presuntamente participaron en estos negocios”.
También prestigiados periodistas como Héctor de Mauleón han publicado los vínculos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con estos grupos delincuenciales y directamente en relación al multimillonario fraude del huachicol fiscal, el célebre caso por más de 500 mil millones de pesos, en el que están involucrados y prófugos los sobrinos del secretario de Marina de AMLO, y en el que el CJNG contaba con personajes y empresas de su red de lavado y delincuencia.
Con el paso de los días es un caso lleno de misterios, muertes y sorpresas que aún no han sido desenredados, mucho menos esclarecidos, y del que se ignora cómo van las investigaciones correspondientes.
Del mismo modo, Azteca Noticias dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a cobrar factura, revocando la visa a más de 50 políticos mexicanos y sus familiares por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Entre los nombres de alta investidura en activo que han sufrido este duro golpe diplomático destacan: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su círculo cercano, junto con figuras estratégicas a nivel municipal como Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y Óscar Eduardo Castro, edil de Puerto Peñasco, además de Juan Francisco Gim, presidente municipal de Nogales, Sonora.
Se suman mandatarios estatales en funciones, como: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí.
Asimismo, se menciona a otros funcionarios como: El senador poblano Néstor Camarillo, legislador morenista Carlos Lomelí, un personaje clave en Jalisco, cuna del CJNG, así como a Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, y a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien actualmente elogia a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defiende a Morena.
Si nos preguntamos cuándo sabremos con certeza quiénes son los políticos mexicanos de alto nivel involucrados directamente con los grupos delincuenciales, quizá debamos esperar que sean nuestros vecinos del norte los que nos lo hagan saber, tarde o temprano. El tiempo dirá la respuesta.
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