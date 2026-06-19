¡Ambulantes actuaron como maleantes!

Nada justifica la agresión de comerciantes contra autoridades (alcaldesa, funcionarios y policías de la SSC-CDMX) * Se necesita algo mucho más para detener la convicción de servir de Ale Rojo y regularizar en el marco de la ley a los vendedores de la Cuauhtémoc * Diana Sánchez Barrios, en el ojo del huracán

EL TOPO

Lo ocurrido el martes 16 de junio pasado en la calle de Génova, esquina con Liverpool, fue muy lamentable en todos los sentidos.

La actuación de los vendedores fue de total vandalismo, pareciera que estuviéramos en el México bronco, en la ley del más fuerte.

Pegar con palos, vidrios y piedras a las autoridades fue una vil agresión y nada justifica ese acto delictivo… y como siempre, no hubo ningún detenido.

Ver en videos la saña para golpear a los policías auxiliares y agredir a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y funcionarios de la Cuauhtémoc no tiene nombre, por no decir una grosería.

Es por todos sabido que, desde el principio de su administración en la alcaldía Cuauhtémoc, hay una “guerra sucia” declarada contra Rojo de la Vega Piccolo.

Siempre le buscan poner piedritas en su camino por las calles de la Ciudad de México.

Ahora le toca estar en el ojo del huracán a Diana Sánchez Barrios, acusada por Alessandra Rojo de tener “vela en el entierro”.

Es del dominio público que Diana Sánchez Barrios controla a grupos de ambulantes que le pagan “derecho de piso”, que les ofrece protección porque presume tener el apoyo de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y del secretario de Gobierno, César Cravioto.

Claro que los comerciantes tienen derecho a trabajar, pero bajo el marco de la ley y de manera regular, en orden.

Eso es lo que ofrece la también activista: Diálogo, exhorto y pláticas para llegar a acuerdos.

Nunca fue un operativo lo del martes pasado y en los videos está claro que ya esperaban a Rojo para agredirla en la calle de Génova esquina con Liverpool, a unos pasos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Increíble que frente a las narices de la propia policía agredieran a sus propios compañeros.

En concreto: los ambulantes actuaron como viles maleantes.

Conociendo a Ale Rojo, que es una guerrera, valiente y feminista, se necesita algo mucho más fuerte para detener su convicción de servir y seguirá de manera firme su combate por regularizar en el marco de la ley a los vendedores de la Cuauhtémoc.

Afortunadamente hay un detenido, un hombre de 30 años de edad, y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La alcaldesa acusa a un hombre, a quien identifica como el padre de los hijos de la diputada morenista Diana Barrios, como uno de los agresores de su equipo.

Ante los hechos, Rojo de la Vega Piccolo denuncia la agresión ante la FGJ-CMDX y acusa a la diputada morenista Diana Sánchez Barrios.

Es innegable que Ale Rojo es una piedrita en el zapato de Morena, más bien es una rocota.

Tendrá muchos obstáculos en su camino rumbo al 2027 la alcaldesa Alessandra Rojo, pero los principales son el monrealato, Diana Sánchez Barrios y muy pronto Dolores Padierna y René Bejarano, que también quieren cumplir su sueño de tener “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

Padierna y Bejarano están felices por la llegada de Ariadna Montiel, con quien tienen una muy buena relación, por lo que el “cero votos” está más muerto que vivo.

Pero, aunque le “echen montón” a Rojo de la Vega, ella solita es más que suficiente para repetir en la Cuauhtémoc porque tiene el cariño de la gente, posee carisma y un don de servir que eso la catapulta para gozar de la confianza ciudadana.

Nadie imaginó que una simple activista y feminista llegara a gobernar la Cuauhtémoc, afectó muchos intereses y eso molesta a los del partido guinda.

Ale pone al Rojo vivo la alcaldía Cuauhtémoc y sólo una linda como ella puede vencer al partido guinda.