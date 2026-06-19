IMPACTUS
¡Ambulantes actuaron como maleantes!
Nada justifica la agresión de comerciantes contra autoridades (alcaldesa, funcionarios y policías de la SSC-CDMX) * Se necesita algo mucho más para detener la convicción de servir de Ale Rojo y regularizar en el marco de la ley a los vendedores de la Cuauhtémoc * Diana Sánchez Barrios, en el ojo del huracán
EL TOPO
Lo ocurrido el martes 16 de junio pasado en la calle de Génova, esquina con Liverpool, fue muy lamentable en todos los sentidos.
La actuación de los vendedores fue de total vandalismo, pareciera que estuviéramos en el México bronco, en la ley del más fuerte.
Pegar con palos, vidrios y piedras a las autoridades fue una vil agresión y nada justifica ese acto delictivo… y como siempre, no hubo ningún detenido.
Ver en videos la saña para golpear a los policías auxiliares y agredir a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y funcionarios de la Cuauhtémoc no tiene nombre, por no decir una grosería.
Es por todos sabido que, desde el principio de su administración en la alcaldía Cuauhtémoc, hay una “guerra sucia” declarada contra Rojo de la Vega Piccolo.
Siempre le buscan poner piedritas en su camino por las calles de la Ciudad de México.
Ahora le toca estar en el ojo del huracán a Diana Sánchez Barrios, acusada por Alessandra Rojo de tener “vela en el entierro”.
Es del dominio público que Diana Sánchez Barrios controla a grupos de ambulantes que le pagan “derecho de piso”, que les ofrece protección porque presume tener el apoyo de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y del secretario de Gobierno, César Cravioto.
Claro que los comerciantes tienen derecho a trabajar, pero bajo el marco de la ley y de manera regular, en orden.
Eso es lo que ofrece la también activista: Diálogo, exhorto y pláticas para llegar a acuerdos.
Nunca fue un operativo lo del martes pasado y en los videos está claro que ya esperaban a Rojo para agredirla en la calle de Génova esquina con Liverpool, a unos pasos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Increíble que frente a las narices de la propia policía agredieran a sus propios compañeros.
En concreto: los ambulantes actuaron como viles maleantes.
Conociendo a Ale Rojo, que es una guerrera, valiente y feminista, se necesita algo mucho más fuerte para detener su convicción de servir y seguirá de manera firme su combate por regularizar en el marco de la ley a los vendedores de la Cuauhtémoc.
Afortunadamente hay un detenido, un hombre de 30 años de edad, y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
La alcaldesa acusa a un hombre, a quien identifica como el padre de los hijos de la diputada morenista Diana Barrios, como uno de los agresores de su equipo.
Ante los hechos, Rojo de la Vega Piccolo denuncia la agresión ante la FGJ-CMDX y acusa a la diputada morenista Diana Sánchez Barrios.
Es innegable que Ale Rojo es una piedrita en el zapato de Morena, más bien es una rocota.
Tendrá muchos obstáculos en su camino rumbo al 2027 la alcaldesa Alessandra Rojo, pero los principales son el monrealato, Diana Sánchez Barrios y muy pronto Dolores Padierna y René Bejarano, que también quieren cumplir su sueño de tener “la joya de la corona de la Ciudad de México”.
Padierna y Bejarano están felices por la llegada de Ariadna Montiel, con quien tienen una muy buena relación, por lo que el “cero votos” está más muerto que vivo.
Pero, aunque le “echen montón” a Rojo de la Vega, ella solita es más que suficiente para repetir en la Cuauhtémoc porque tiene el cariño de la gente, posee carisma y un don de servir que eso la catapulta para gozar de la confianza ciudadana.
Nadie imaginó que una simple activista y feminista llegara a gobernar la Cuauhtémoc, afectó muchos intereses y eso molesta a los del partido guinda.
Ale pone al Rojo vivo la alcaldía Cuauhtémoc y sólo una linda como ella puede vencer al partido guinda.
IMPACTUS
Eruviel Ávila y la caída de su círculo
El sexenio entre 2011 y 2017 es revisado desde una nueva perspectiva, centrada en el desempeño y la trayectoria posterior de quienes ocuparon posiciones estratégicas dentro de su administración
ILDEFONSO LÓPEZ
Entre 2011 y 2017, durante la administración de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, un grupo de funcionarios ocupó posiciones estratégicas en áreas clave como seguridad, salud, finanzas, movilidad, educación y gobernabilidad.
Años después de concluir ese sexenio, varios de esos exservidores públicos enfrentan investigaciones, procesos judiciales, inhabilitaciones, observaciones administrativas o controversias relacionadas con su desempeño en el servicio público.
Los nombres de Raymundo Martínez Carbajal, Isidro Pastor Medrano, José Manzur Quiroga, César Nomar Gómez Monge y Damián Canales Mena figuran entre los integrantes más visibles de aquel equipo político que acompañó a Eruviel Ávila durante su gestión.
Varios de estos exfuncionarios han sido señalados en procedimientos legales o administrativos ocurridos después de su paso por el gobierno estatal.
Durante el sexenio, estos perfiles ocuparon cargos de alta relevancia dentro de la estructura gubernamental: José Manzur se desempeñó como secretario general de Gobierno; César Gómez Monge encabezó la Secretaría de Salud; Damián Canales estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Isidro Pastor dirigió áreas relacionadas con transporte y movilidad; mientras que Raymundo Martínez ocupó la Secretaría de Educación.
La integración de este grupo respondió a una red política construida durante años en distintos municipios mexiquenses, particularmente en Ecatepec y otras regiones con influencia dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Diversos análisis políticos de la época identificaron a varios de estos funcionarios como parte de los principales círculos de confianza del entonces gobernador y de corrientes políticas que mantenían presencia en la toma de decisiones estatales.
Con el paso de los años, algunos de los integrantes de ese gabinete han enfrentado distintos escenarios legales y administrativos.
En algunos casos se han reportado detenciones, investigaciones ministeriales, observaciones de órganos fiscalizadores, amparos o procedimientos de inhabilitación relacionados con su actuación pública, hechos que han colocado nuevamente sus nombres en la agenda política mexiquense.
La evolución de estos casos ha llevado a que el sexenio de Eruviel Ávila sea revisado desde una nueva perspectiva, centrada en el desempeño y la trayectoria posterior de quienes ocuparon posiciones estratégicas dentro de su administración.
Mientras algunas investigaciones continúan en curso y otras han derivado en resoluciones administrativas o judiciales, el seguimiento a estos expedientes mantiene vigencia debido a la influencia que dichos funcionarios tuvieron en la conducción de áreas clave del gobierno estatal.
IMPACTUS
García Harfuch, el mejor posicionado de Morena para el 2030
Goza de un 36.3 por ciento en la preferencia ciudadana * El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una amplia ventaja sobre los otros perfiles del oficialismo * Por partidos, Morena se mantiene al frente con 43.8% de respaldo, según MetaMetrics
ARMANDO GARCÍA
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, gracias a su gran trayectoria profesional y por ser un funcionario de resultados, es una de las personalidades más reconocidas y respetadas en el mundo de la política y seguridad.
La razón es muy simple: Ha llegado para poner orden en el país y atrapar a los criminales más peligrosos… aunque aún falta mucho por hacer.
García Harfuch es también conocido por ser hijo de la primera actriz María Sorté, a quien visita cuando tiene un tiempo libre en su apretada agenda.
El titular de la SSPC es un personaje mediático, admirado y querido por la gente, debido que ha logrado restablecer la seguridad en ciertas zonas del país, por lo que sería el candidato perfecto a la Presidencia de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y más por tener todo el respaldo y ser el hombre de todas las confianzas de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
‘BATMAN MEXICANO’, EL ‘GALLO’ PARA ‘LA GRANDE’
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es el candidato mejor ubicado para ser el aspirante a la Presidencia de la República en las elecciones de 2030, así lo dio a conocer una encuesta de MetaMetrics publicada el 4 de mayo de 2026.
El estudio efectuado por dicha empresa de encuestas, García obtuvo el 36.3 por ciento de la preferencia ciudadana, colocándose con amplia ventaja sobre otros perfiles del oficialismo.
En la segunda posición se ubicó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con 20.4 por ciento, mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña apareció en tercer lugar con un 13.7 por ciento.
POR PARTIDOS, MORENA AVENTAJA
El sondeo también evaluó la intención de voto por partido rumbo a la elección presidencial de 2030.
En ese apartado, Morena se mantuvo al frente con 43.8 por ciento de respaldo ciudadano.
Detrás se ubicó el Partido Acción Nacional (PAN), con 18.9 por ciento, seguido de Movimiento Ciudadano -con 11.5%- y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 10.6 por ciento.
Según MetaMetrics, el sondeo fue realizado mediante muestreo aleatorio estratificado a través de la aplicación “ODISEO”, con un margen de error de +/- 3.4% y un nivel de confianza del 95 por ciento.
TRAYECTORIA IMPECABLE
Omar García Harfuch es un político y funcionario de seguridad mexicano, conocido por su papel en el combate al crimen organizado y su trayectoria en instituciones policiales del país.
Trabajó en la extinta Policía Federal y posteriormente fue titular en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Posteriormente colaboró en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entonces encabezada por Ernestina Godoy Ramos, hoy titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Luego fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (2019–2023), durante la administración de Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno de la CDMX.
Por unos días fue senador de la República, pidió licencia para sumarse al gabinete de la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum como titular de la SSPC.
Es hijo de Javier García Paniagua, exfuncionario federal y nieto del general Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional.
Tras su paso por la seguridad pública, ha incursionado en la política electoral, posicionándose como una figura relevante dentro del ámbito político mexicano.
Es uno de los perfiles más conocidos en México en temas de seguridad y combate al crimen organizado, con una carrera marcada tanto por operativos importantes como por episodios de alto riesgo.
Cabe señalar que en 2020 sufrió un atentado atribuido al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México, del cual sobrevivió.
GOZA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
De acuerdo con reportes de medios internacionales como Reuters, análisis de prensa como The Wall Street Journal y El Español, su nivel de reconocimiento público ha aumentado en los últimos años, especialmente tras por su participación en el operativo de captura del Mencho en Jalisco.
Lo anterior lo ha posicionado como el más firme candidato para las próximas elecciones presidenciales.
Reitero, el crecimiento de su popularidad se intensificó tras su participación en la estrategia de seguridad que llevó a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los líderes criminales más buscados en México.
Este hecho fortaleció la percepción de eficacia en su gestión y lo posicionó como una figura clave dentro del aparato de seguridad nacional.
Es reconocido por liderar operativos contra grupos del crimen organizado y estrategias de seguridad urbana.
Definitivamente Omar García Harfuch tiene todas las cartas credenciales para ser el candidato morenista para la Presidencia de la República en el 2030.
IMPACTUS
Montoya Márquez, de los mejores alcaldes a nivel nacional
El presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, goza de preferencia ciudadana * Consulta Mitofsky ubica a Isaac Montoya, con el 57.5 por ciento de aprobación, entre los más populares del país * El alcalde se consolida como una figura a la alza rumbo al 2027
ALFREDO VISA
Sin duda alguna las encuestas son un parámetro para saber cómo va el trabajo de cada funcionario.
Un alcalde que va a la alza en el gusto ciudadano es Isaac Montoya Márquez… y todo gracias a que es un funcionario que trabaja y da resultados, tan sólo el Mexicable de la Línea 3 y la reconstrucción del Periférico Norte son una pequeña muestra del legado de las Huellas de la Transformación, un proyecto que quiere consolidar y dejar para las futuras generaciones.
Obras son amores y son su ADN para Montoya Márquez, quien desde el principio de su administración ha sido su prioridad para el bienestar de los naucalpenses.
La labor de Isaac Montoya trae como consecuencia que se gane el cariño, respeto y la admiración de la gente… y tan es así que en la más reciente medición de Consulta Mitofsky se ubica con el 57.5% de aprobación ciudadana, dentro del grupo de los mejor evaluados a nivel nacional, consolidándose como una figura en ascenso dentro del escenario político.
Mitofsky, en este abril 2026, en el marco de la evaluación ciudadana de los gobiernos municipales, ubica a Montoya Márquez en el top 10 de los alcaldes más populares de los 150 evaluados por la empresa consultora.
Presidentes municipales como Montoya Márquez alcanzaron una aprobación superior al promedio de 55%, nivel que no se observaba desde hace al menos seis años.
Es destacable nuevamente el posicionamiento del alcalde de Naucalpan, perfil dentro del top 20 nacional, reflejando su liderazgo en la región.
El posicionamiento en ascenso de Montoya Márquez se debe a los grandes logros en obras públicas, seguridad, servicios públicos, agua, entre otros, así como el proyecto emblemático que ha impulsado, como el Mexicable en Naucalpan, una obra que avanza en más del 70% con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
No se debe olvidar la Universidad Rosario Castellanos, un compromiso que impulsó siendo legislador y también como candidato.
Hoy ya es una realidad como plantel, primero en el municipio y luego en la entidad, que amplía las oportunidades para jóvenes naucalpenses que refleja una visión para la posteridad.
Como dijera Raúl Velasco, “Aún hay más”, pues la rehabilitación histórica del Periférico Norte desde Naucalpan tomó la delantera con la intervención de cerca de 10 kilómetros de los 16 que atraviesan su territorio, al incorporar el concreto hidráulico en dos tramos que no sólo mejora la durabilidad de la vialidad, sino que representa una decisión a largo plazo.
Montoya Márquez no se duerme en sus laureles, pues más allá de los grandes proyectos, avanza en la rehabilitación de calles y avenidas olvidadas por décadas, así como obras hidráulicas ante la infraestructura obsoleta, trabajos que impactan directamente en la vida diaria y en beneficio de la población.
Por todo esto y más, Isaac Montoya Márquez tiene un futuro halagador en el mundo de la política y seguramente, por sus resultados, estará en la boleta del 2027. Al tiempo.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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