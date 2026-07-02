De la fiesta al luto

Dolores Padierna, Caty Monreal y Arturo Ávila van por “la joya de la corona de la Ciudad de México” * La alcaldesa no se preocupa, más bien se ocupa en su convicción de servir a colonos y vecinos, como encabezar la jornada de poda en la colonia Santa María La Ribera

EL TOPO

Los morenistas ya están urgidos y ansiosos por “salir del clóset” para registrarse como coordinadores estatales por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Y claro que la alcaldía Cuauhtémoc es la más codiciada, por tratarse de “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

La demarcación, pese a los ataques de “guerra sucia” y de la agresión de los ambulantes que actuaron como maleantes en la Zona Rosa, está en buenas manos bajo la gestión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

Una administración de resultados y eso da como consecuencia que Rojo de la Vega Piccolo tenga la preferencia ciudadana y eso se refleja en las encuestas.

Su reelección en el 2027 es su reto inmediato, pero con su carisma y el cariño de la gente está lista para enfrentar lo que viene.

Alessandra Rojo de la Vega ha demostrado ser una guerrera, valiente, “entrona” como dicen en mi pueblo, ya lo demostró en el 2024 y de aquí hasta el año próximo no será la excepción.

Los aspirantes morenistas no le inquietan ni le preocupan, más bien se ocupa en su convicción de servir a colonos y vecinos.

Es de resaltar que la también activista y feminista no tiene límites en su futuro político… tan es así que muchos la ven como abanderada presidencial en el 2030… Al César lo del César y Ale vale mucho para la oposición, es una carta fuerte que ya tiene su lugar para el 2027 y 2030. Al tiempo.

TRES TRISTES TIGRES

El que ya alzó la mano por la alcaldía Cuauhtémoc es Arturo Ávila, mejor conocido como el “cero votos”, y la verdad, más que retador, será más bien un sparring.

Ávila está listo y ya “se le cuecen las habas” para que sea agosto y septiembre para registrarse de manera oficial.

Para muchos Arturo Ávila es un vocero “desconocido”, pues nadie lo conoce, por lo que necesita más cartas credenciales para competir por la alcaldía más importante del país.

Pero Arturo Ávila no será el único aspirante del partido guinda por la alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí está Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal Ávila, quien quiere ir por la revancha y su obstáculo será el conflicto de interés por el apellido que carga en sus hombros.

La otra aspirante es la superconocida Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, quien va nuevamente por la alcaldía Cuauhtémoc. Es su sueño y ahora tiene confianza de lograr su objetivo.

Y claro que ahora tiene más probabilidades de ser la abanderada morenista por la sencilla razón de tener una cercana relación con Ariadna Montiel.

Dolores y René Bejarano fueron los primeros que celebraron la salida de Luisa María Alcalde, debido a que se quedaba sin chance el “cero votos”.

Así que tlro está entre Dolores y Caty… y el “cero votos” es un cero a la izquierda.

NO PREOCUPADA, SÍ OCUPADA EN SERVIR A SUS GOBERNADOS

A Alessandra Rojo no le preocupa lo que pasa en el cuarto de guerra morenista, más bien se ocupa en cumplir con su convicción de servir a colonos y vecinos.

Para atender reportes vecinales y que haya más seguridad en calles de Santa María la Ribera, la alcaldesa Rojo de la Vega encabeza una nueva mega jornada de poda, mediante la cual fueron atendidos 23 árboles de la colonia para reducir riesgos y dar mantenimiento al arbolado urbano.

Con el objetivo de evitar desprendimientos, durante la jornada se realizaron 15 podas y ocho derribos, todos con valoración previa y ejecutados por personal de la demarcación certificado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

“Estamos llegando a la Santa María la Ribera y nos toca jornada de poda. Vamos a ponernos a podar todos los árboles, por supuesto por nuestros expertos certificados por la Sedema, pero vamos a recorrer varias calles de la Santa María la Ribera”, añade la alcaldesa.

Los trabajos permitieron retirar ramas secas, liberar luminarias y atender árboles que representaban algún riesgo para peatones, vehículos o viviendas.

Es así como la alcaldía Cuauhtémoc realiza estas jornadas en distintas colonias de la demarcación para dar mantenimiento al arbolado urbano y atender puntos que requieren intervención identificados por la demarcación y reportados por vecinos, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan los reportes relacionados con ramas y árboles en riesgo.

ACOMPAÑA A VECINOS AFECTADOS

La caída de árboles y ramas durante la temporada de lluvias requiere una respuesta inmediata para retirar riesgos de la vía pública y también implica acompañar a las personas que resultan afectadas por daños materiales derivados de estos incidentes. Así lo ha instruido la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Recientemente, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc atendió el reporte de una rama que cayó sobre una camioneta en la colonia Obrera.

Tras asegurar la zona y realizar el seccionamiento del material vegetal para liberar el vehículo afectado, la atención continuó a través de la Unidad Departamental de Atención a Siniestros.

Esta área es la encargada de orientar a las personas afectadas sobre el procedimiento administrativo que debe seguirse en caso de daños ocasionados por la caída de árboles o ramas, informando sobre los documentos necesarios para integrar el expediente y las etapas del proceso de revisión.

Personal especializado del área, perteneciente a la Dirección General de Administración, da seguimiento a cada caso y mantiene comunicación con las personas afectadas para resolver dudas y acompañar el trámite correspondiente.

Una vez reunida la documentación requerida, se realizan las gestiones para la valoración de daños y la determinación de la procedencia de una indemnización, conforme a la póliza de seguro contratada por el Gobierno de la Ciudad de México y a los procedimientos establecidos para este tipo de eventos.

Por instrucciones de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, Brigada Tormenta mantiene vigilancia permanente durante la temporada de lluvias y atiende reportes ciudadanos las 24 horas. La población puede solicitar apoyo a través de Base Diana, en el número telefónico 55-2330-1016.